Реклама и сотрудничество
Ромовый Дневник — ведущий независимый ресурс о культуре пития и домашнем винокурении в Рунете. Расскажите о своем продукте нашей увлеченной аудитории.
в месяц
ежемесячно
25–45 лет
Кто наши читатели?
Это взрослые, состоявшиеся мужчины, которые ценят качественный алкоголь и увлекаются созданием напитков своими руками. Им интересно оборудование для дистилляции, ингредиенты (солод, дрожжи, специи), барный инвентарь, мужская кулинария (гриль, закуски), а также товары для загородной жизни.
Форматы размещения
Нативная статья
Полноценный обзор вашего продукта, рецепт с его использованием или экспертный материал. Вечное размещение + анонс на главной.
Баннерная реклама
Сквозные баннеры в шапке сайта, сайдбаре или внутри статей. Высокая видимость и охват.
Тест-драйв / Обзор
Честный обзор вашего самогонного аппарата, гриля или ингредиентов с фотоотчетом от нашей редакции.
Спецпроект
Серия статей, брендирование рубрики или конкурс для читателей. Индивидуальная разработка.
Контакты
Мы открыты к предложениям и готовы обсудить индивидуальные условия сотрудничества. Пишите нам на почту, мы отвечаем в течение рабочего дня.
По вопросам рекламы:adv@therumdiary.ru
Telegram: @therumdiary_admin