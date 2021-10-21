Приветствую, дорогой читатель! Пригласили гостей на домашнюю вечеринку и хотите их удивить? Обычный алкоголь уже выглядит слишком обыденным, и просто пить – это невесело? Есть интересный выход! Сегодня я расскажу вам, как приготовить алкогольное желе – сладкий десерт с пикантной ноткой ликера, игристого вина, водки… или даже пива!

Особенности приготовления алкогольного желе

Чтобы приготовить желе с алкоголем, потребуется в первую очередь сам спиртной напиток. Брать можно любой, но мы рекомендуем либо сладкий алкоголь (игристое вино, полусладкое вино, ликеры), либо нейтральный (водка, белый ром).

Но если вы – любитель экзотики, то можете попробовать приготовить желе с текилой или пивом – о таких необычных рецептах я тоже расскажу.

Также для приготовления такого десерта для взрослых вам потребуются:

Желатин. Именно за счет него десерт приобретает густое состояние. Креманки, шоты (большие) или формочки. Перед тем как поставить в холодильник, миксы нужно разлить по красивой посуде – именно в ней и нужно будет потом подавать желе. Место в холодильнике. Чем больше креманок, тем больше свободного пространства вам потребуется. Ягоды и фрукты. На их основе мы будем делать необычные вкусы, которые хорошо сочетаются с различными спиртными напитками.

Все подготовили? Тогда давайте приступать!

Рецепты желе из алкогольных напитков

Классический вариант с водкой

желатин (с цитрусовым вкусом) – 20 г;

водка – 50 мл;

горячая вода – 80 мл.

Итак, давайте посмотрим, какое желе можно приготовить из различных алкогольных напитков. Имейте в виду, что для того, чтобы желатин загустился, ему потребуется несколько часов простоять в холодильнике – поэтому если вы ожидаете гостей к определенному времени, то делать десерты необходимо заранее.Ингредиенты для традиционного желе с водкой:

Как сделать:

Нагреть на сильном огне горячую воду. Засыпать в нее желатин и растворить. Охладить желе примерно до 40 градусов и влить в него водку. Тщательно перемешать. Разлить по креманкам и поставить на несколько часов в холодильник.

Само по себе цитрусовое желе с прозрачной водкой может получиться блеклым. Поэтому для того, чтобы сделать десерт более симпатичным, вы можете добавить пищевые красители.

Винное желе

красное полусладкое вино – 250 мл;

желатин – 25 г;

сахар – 200 г;

вода – 350 мл;

один апельсин;

щепотка ванилина.

Чтобы сделать алкогольное желе, вам потребуется:

Как приготовить:

Растворить желатин в горячей воде и оставить на 20-30 минут. Нагреть воду до кипения и растворить в ней сахар. Крупно нарезать мякоть апельсина. В воду с сахаром добавить цитрусовую мякоть, вино и ванилин. Проварить две минуты и снять с огня. Нагретый желатин (не доводите его до кипения!) вылить в готовую смесь. Разлить по формам и отправить в холодильник.

Кусочки апельсина можно вынуть, чтобы желе получилось однородным, а можно оставить – тогда у вас получится еще более интересный и многокомпонентный десерт.

Малиновое с розовым вином

Для приготовления алкогольного желе вам потребуется половина бутылки розового вина, 10-15 ягодок малины, желе в пластинах (достаточно будет четырех штук), один стакан сахара, базилик и несколько горошинок перца.

Как приготовить:

Желатин оставьте в холодной воде. В отдельной посуде поставьте вариться вино. Доведите до кипения и добавьте базилик, сахар, перчик и половину от всего количества ягод малины. Выньте из воды желатин, отожмите пластинки и добавьте их к вину. Когда смесь станет однородной, вам нужно будет ее процедить. Ягоды малинки немного помните ложкой, но не доставайте. Перелейте половину желейной смеси в креманки и оставьте на час-другой в холодильнике, чтобы застыли.

Когда первый слой алкогольного желе застынет, его нужно достать, засыпать еще ягодками и залить оставшуюся смесь. После этого их отправляют в холодильник уже на второй, финальный круг.

Другие варианты

Ягодное с шампанским

гранулированный желатин – 20 г;

шампанское – 0,5 л;

сахар – 350 г;

ягоды (любые, на ваш вкус) – 200 г.

В классическом рецепте вы вполне можете заменить водку на другой алкоголь. Например, если вам больше нравятся сладкие вкусы – попробуйте красный вермут, а если вы хотите нейтральную основу, но водка вам не нравится – отличной альтернативой станет сухой джин. Не бойтесь экспериментировать, ведь самые лучшие рецепты всегда создаются неожиданно!Для того чтобы сделать алкогольное желе, потребуется:

Как приготовить:

Сначала возьмите 50 г сахара (это две столовых ложки). Растворите их в 1 столовой ложке воды и немного подогрейте на плите в течение нескольких минут. Должен получиться сироп. К сиропу добавьте ягодки и еще немного погрейте. Потом оставьте микс остывать. Шампанское (250 мл) нагрейте на слабом огне до 40 градусов, после чего добавьте к нему оставшиеся 30 г сахара. Добавьте желатин, потом долейте оставшееся шампанское. Получившийся ягодный сироп и алкогольную желейную смесь нужно разлить по креманкам.

Готовое желе необходимо поставить в холодильник на час-полтора – этого будет вполне достаточно для того, чтобы желатин застыл.

Ликерное

желатин – 1 упаковка;

сливочный ликер – 50 мл;

кофе с сахаром – 200 мл;

сливки – 200 мл;

сахар и ванилин – по одной чайной ложке.

Чтобы сделать алкогольное желе, вам потребуется:

Как приготовить:

Разведите желатин в воде и оставьте его остывать, в это время сварите сладкий кофе. Вскипятите желейную смесь и разделите ее на три части. В одну добавьте ликер, во вторую – кофе, а в третью – сливки. Желе нужно делать слоями: сначала слой кофе (дайте ему застыть), потом – слой ликера (тоже должен застыть), и в конце – слой сливок.

Впрочем, очередность слоев вы можете изменить по своему вкусу. Получится красивый алкогольный десерт с четко граничащими разными цветами.

Ромовое

белый ром – 250 мл;

лимонный желатин – 1 упаковка;

сахар – 200 г;

вода – 0,5 л.

Чтобы сделать алкогольное желе, нужно взять:

Как приготовить:

Смешайте ром с водой (250 мл) и оставьте на часик в холодильнике. В оставшейся воде растворите желатин до достижения однородной консистенции и добавьте ром с водой и сахар, хорошо перемешайте.

Готовую алкогольную смесь разлейте по формочкам и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.

Желе из пива

Пивное алкогольное желе – это очень необычный десерт. Для него нужно будет светлое пиво (полтора литра), 150 г сахара, немного имбиря в виде тонких слайсов, желатин (75 г) и вода (1 стакан).

Как приготовить:

Пиво вскипятить на плите. Добавить к нему сахар и имбирь, проварить. Желатин предварительно растворить в воде. Когда обе смеси – пивная и желейная, остынут, их нужно смешать.

Готовый алкогольный микс нужно разлить по бокалам и отправить в холодильник. Вы можете оставить примерно ¼ для того, чтобы взбить миксером и выложить сверху в виде пены.

Коктейли в виде желе

Jelly-shot Маргарита

серебряная текила – 80 мл;

цитрусовый ликер Куантро – 50 мл;

выжатый сок лайма – 30 мл;

сахар – 20 г;

вода – 40 мл;

желатин – 30 г.

Любите алкогольные коктейли? А ведь из можно не только пить, но и есть! Давайте посмотрим, как сделать популярную Маргариту (на основе текилы) и Северное сияние (на основе водки и меда) в виде желе. Такие десерты называются «джелли-шотс» («jelly-shots»).Маргарита – это знаменитый алкогольный коктейль на основе текилы и лайма. Чтобы сделать его в виде желе, вам будут нужны следующие компоненты:

Как приготовить:

Сварите сладкий сироп из сахара и воды. Добавьте к нему лаймовый сок и желатин. Подогрейте смесь на слабом огне, пока она не примет однородную консистенцию. В конце влейте текилу и тщательно все перемешайте.

Готовую алкогольную смесь разлейте по шотам и отправьте в холодильник на 5 часов. Когда десерт будет готов, вы можете украсить его долькой лайма – как у традиционной Маргариты.

Jelly-shot Северное сияние

Чтобы сделать желе из этого алкогольного коктейля, возьмите желатин (50 г), водку (100 мл), апельсиновый сок и газировку Спрайт (по 0,3 л).

Как приготовить (обратите внимание, что алкогольный десерт готовится в два слоя):

Растворите желатин в апельсиновом соке и подогрейте смесь, после чего добавьте в нее водку и тщательно перемешайте. Разлейте алкогольную смесь по формочкам и отправьте в холод застывать. Для второго слоя нужно смешать Спрайт и желатин, подогреть до достижения однородной консистенции и дать остыть. Вылить слой из Спрайта на уже загустевшее желе, после чего отправить в холодильник застывать.

Во второй слой желе можно добавить ягодку вишни (пока он будет еще жидким, чтобы вишня застыла внутри десерта).

Многослойные шоты

Чтобы приготовить многослойные шоты, вам потребуются яркие соки (например, гранатовый, апельсиновый и лаймовый). Суть рецепта в том, чтобы приготовить желе с алкоголем и соком (алкоголь может быть разный).

Как только у вас будет готов один слой – оставьте его в холодильнике на час-полтора, а потом вливайте к нему следующий. В результате у вас получится многослойный яркий шот с четкими границами.

Желейные мишки

мармелад в виде желейных мишек – 1 упаковка;

крепкий алкоголь (водка, белый ром, текила или что-то другое – прозрачное) – 250 мл.

Ингредиенты для необычного алкогольного десерта:

Приготовление алкогольных мишек очень простое – их достаточно просто замочить. Высыпьте мармеладки в стакан, залейте их спиртным (так, чтобы оно полностью их покрывало) и плотно замотайте пищевой пленкой. Мишки должны постоять в холодильнике минимум двое суток, чтобы пропитаться алкоголем. После этого можно пробовать!

Желе в апельсиновых дольках

Для этого рецепта алкогольного желе нужно взять 4 апельсина. Также потребуется упаковка желатина, пол-литра горячей воды, 0,3 л водки и немного холодной воды (180 мл).

Как приготовить:

Апельсины нарежьте пополам и выньте их них всю мякоть. Растворите желатин в горячей воде, тщательно его перемешав. Влейте в желейную смесь водку и холодную воду, еще раз размешайте. Желе налейте в чашечки из апельсиновых корок и отправьте на несколько часов в холодильник.

Когда желе застынет, его нужно аккуратно нарезать, чтобы получились отдельные дольки. Лучше подождите хотя бы 3-4 часа, чтобы у вас точно ничего не растеклось при нарезке.

Как подавать алкогольное желе

Желе с алкоголем подают в порционных креманках, шотах или формах. Выбирайте декоративную посуду, чтобы десерт выглядел интересно. Для украшения желе верхний слой покрывают кусочками фруктов и ягод, кокосовой стружкой или другую посыпкой, листочками мяты. Ориентируйтесь на вкус и добавляйте украшение, которое будет выгодно его оттенять.

Ну а я на этом, дорогой читатель, с вами прощаюсь. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, и рассказывайте о них в социальных сетях друзьям! До новых встреч!