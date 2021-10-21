Приветствую, дорогой читатель! Пригласили гостей на домашнюю вечеринку и хотите их удивить? Обычный алкоголь уже выглядит слишком обыденным, и просто пить – это невесело? Есть интересный выход! Сегодня я расскажу вам, как приготовить алкогольное желе – сладкий десерт с пикантной ноткой ликера, игристого вина, водки… или даже пива!
Особенности приготовления алкогольного желеЧтобы приготовить желе с алкоголем, потребуется в первую очередь сам спиртной напиток. Брать можно любой, но мы рекомендуем либо сладкий алкоголь (игристое вино, полусладкое вино, ликеры), либо нейтральный (водка, белый ром).
Но если вы – любитель экзотики, то можете попробовать приготовить желе с текилой или пивом – о таких необычных рецептах я тоже расскажу.
Также для приготовления такого десерта для взрослых вам потребуются:
- Желатин. Именно за счет него десерт приобретает густое состояние.
- Креманки, шоты (большие) или формочки. Перед тем как поставить в холодильник, миксы нужно разлить по красивой посуде – именно в ней и нужно будет потом подавать желе.
- Место в холодильнике. Чем больше креманок, тем больше свободного пространства вам потребуется.
- Ягоды и фрукты. На их основе мы будем делать необычные вкусы, которые хорошо сочетаются с различными спиртными напитками.
Все подготовили? Тогда давайте приступать!
Рецепты желе из алкогольных напитковИтак, давайте посмотрим, какое желе можно приготовить из различных алкогольных напитков. Имейте в виду, что для того, чтобы желатин загустился, ему потребуется несколько часов простоять в холодильнике – поэтому если вы ожидаете гостей к определенному времени, то делать десерты необходимо заранее.
Классический вариант с водкойИнгредиенты для традиционного желе с водкой:
- желатин (с цитрусовым вкусом) – 20 г;
- водка – 50 мл;
- горячая вода – 80 мл.
Как сделать:
- Нагреть на сильном огне горячую воду.
- Засыпать в нее желатин и растворить.
- Охладить желе примерно до 40 градусов и влить в него водку. Тщательно перемешать.
- Разлить по креманкам и поставить на несколько часов в холодильник.
Винное желеЧтобы сделать алкогольное желе, вам потребуется:
- красное полусладкое вино – 250 мл;
- желатин – 25 г;
- сахар – 200 г;
- вода – 350 мл;
- один апельсин;
- щепотка ванилина.
Как приготовить:
- Растворить желатин в горячей воде и оставить на 20-30 минут.
- Нагреть воду до кипения и растворить в ней сахар.
- Крупно нарезать мякоть апельсина.
- В воду с сахаром добавить цитрусовую мякоть, вино и ванилин. Проварить две минуты и снять с огня.
- Нагретый желатин (не доводите его до кипения!) вылить в готовую смесь.
- Разлить по формам и отправить в холодильник.
Кусочки апельсина можно вынуть, чтобы желе получилось однородным, а можно оставить – тогда у вас получится еще более интересный и многокомпонентный десерт.
Малиновое с розовым виномДля приготовления алкогольного желе вам потребуется половина бутылки розового вина, 10-15 ягодок малины, желе в пластинах (достаточно будет четырех штук), один стакан сахара, базилик и несколько горошинок перца.
Как приготовить:
- Желатин оставьте в холодной воде.
- В отдельной посуде поставьте вариться вино. Доведите до кипения и добавьте базилик, сахар, перчик и половину от всего количества ягод малины.
- Выньте из воды желатин, отожмите пластинки и добавьте их к вину.
- Когда смесь станет однородной, вам нужно будет ее процедить. Ягоды малинки немного помните ложкой, но не доставайте.
- Перелейте половину желейной смеси в креманки и оставьте на час-другой в холодильнике, чтобы застыли.
Когда первый слой алкогольного желе застынет, его нужно достать, засыпать еще ягодками и залить оставшуюся смесь. После этого их отправляют в холодильник уже на второй, финальный круг.
Другие вариантыВ классическом рецепте вы вполне можете заменить водку на другой алкоголь. Например, если вам больше нравятся сладкие вкусы – попробуйте красный вермут, а если вы хотите нейтральную основу, но водка вам не нравится – отличной альтернативой станет сухой джин. Не бойтесь экспериментировать, ведь самые лучшие рецепты всегда создаются неожиданно!
Ягодное с шампанскимДля того чтобы сделать алкогольное желе, потребуется:
- гранулированный желатин – 20 г;
- шампанское – 0,5 л;
- сахар – 350 г;
- ягоды (любые, на ваш вкус) – 200 г.
Как приготовить:
- Сначала возьмите 50 г сахара (это две столовых ложки). Растворите их в 1 столовой ложке воды и немного подогрейте на плите в течение нескольких минут. Должен получиться сироп.
- К сиропу добавьте ягодки и еще немного погрейте. Потом оставьте микс остывать.
- Шампанское (250 мл) нагрейте на слабом огне до 40 градусов, после чего добавьте к нему оставшиеся 30 г сахара.
- Добавьте желатин, потом долейте оставшееся шампанское.
- Получившийся ягодный сироп и алкогольную желейную смесь нужно разлить по креманкам.
Готовое желе необходимо поставить в холодильник на час-полтора – этого будет вполне достаточно для того, чтобы желатин застыл.
ЛикерноеЧтобы сделать алкогольное желе, вам потребуется:
- желатин – 1 упаковка;
- сливочный ликер – 50 мл;
- кофе с сахаром – 200 мл;
- сливки – 200 мл;
- сахар и ванилин – по одной чайной ложке.
Как приготовить:
- Разведите желатин в воде и оставьте его остывать, в это время сварите сладкий кофе.
- Вскипятите желейную смесь и разделите ее на три части. В одну добавьте ликер, во вторую – кофе, а в третью – сливки.
- Желе нужно делать слоями: сначала слой кофе (дайте ему застыть), потом – слой ликера (тоже должен застыть), и в конце – слой сливок.
РомовоеЧтобы сделать алкогольное желе, нужно взять:
- белый ром – 250 мл;
- лимонный желатин – 1 упаковка;
- сахар – 200 г;
- вода – 0,5 л.
Как приготовить:
- Смешайте ром с водой (250 мл) и оставьте на часик в холодильнике.
- В оставшейся воде растворите желатин до достижения однородной консистенции и добавьте ром с водой и сахар, хорошо перемешайте.
Готовую алкогольную смесь разлейте по формочкам и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.
Желе из пиваПивное алкогольное желе – это очень необычный десерт. Для него нужно будет светлое пиво (полтора литра), 150 г сахара, немного имбиря в виде тонких слайсов, желатин (75 г) и вода (1 стакан).
Как приготовить:
- Пиво вскипятить на плите.
- Добавить к нему сахар и имбирь, проварить.
- Желатин предварительно растворить в воде.
- Когда обе смеси – пивная и желейная, остынут, их нужно смешать.
Коктейли в виде желеЛюбите алкогольные коктейли? А ведь из можно не только пить, но и есть! Давайте посмотрим, как сделать популярную Маргариту (на основе текилы) и Северное сияние (на основе водки и меда) в виде желе. Такие десерты называются «джелли-шотс» («jelly-shots»).
Jelly-shot МаргаритаМаргарита – это знаменитый алкогольный коктейль на основе текилы и лайма. Чтобы сделать его в виде желе, вам будут нужны следующие компоненты:
- серебряная текила – 80 мл;
- цитрусовый ликер Куантро – 50 мл;
- выжатый сок лайма – 30 мл;
- сахар – 20 г;
- вода – 40 мл;
- желатин – 30 г.
Как приготовить:
- Сварите сладкий сироп из сахара и воды.
- Добавьте к нему лаймовый сок и желатин.
- Подогрейте смесь на слабом огне, пока она не примет однородную консистенцию.
- В конце влейте текилу и тщательно все перемешайте.
Готовую алкогольную смесь разлейте по шотам и отправьте в холодильник на 5 часов. Когда десерт будет готов, вы можете украсить его долькой лайма – как у традиционной Маргариты.
Jelly-shot Северное сияниеЧтобы сделать желе из этого алкогольного коктейля, возьмите желатин (50 г), водку (100 мл), апельсиновый сок и газировку Спрайт (по 0,3 л).
Как приготовить (обратите внимание, что алкогольный десерт готовится в два слоя):
- Растворите желатин в апельсиновом соке и подогрейте смесь, после чего добавьте в нее водку и тщательно перемешайте.
- Разлейте алкогольную смесь по формочкам и отправьте в холод застывать.
- Для второго слоя нужно смешать Спрайт и желатин, подогреть до достижения однородной консистенции и дать остыть.
- Вылить слой из Спрайта на уже загустевшее желе, после чего отправить в холодильник застывать.
Многослойные шотыЧтобы приготовить многослойные шоты, вам потребуются яркие соки (например, гранатовый, апельсиновый и лаймовый). Суть рецепта в том, чтобы приготовить желе с алкоголем и соком (алкоголь может быть разный).
Как только у вас будет готов один слой – оставьте его в холодильнике на час-полтора, а потом вливайте к нему следующий. В результате у вас получится многослойный яркий шот с четкими границами.
Желейные мишкиИнгредиенты для необычного алкогольного десерта:
- мармелад в виде желейных мишек – 1 упаковка;
- крепкий алкоголь (водка, белый ром, текила или что-то другое – прозрачное) – 250 мл.
Приготовление алкогольных мишек очень простое – их достаточно просто замочить. Высыпьте мармеладки в стакан, залейте их спиртным (так, чтобы оно полностью их покрывало) и плотно замотайте пищевой пленкой. Мишки должны постоять в холодильнике минимум двое суток, чтобы пропитаться алкоголем. После этого можно пробовать!
Желе в апельсиновых долькахДля этого рецепта алкогольного желе нужно взять 4 апельсина. Также потребуется упаковка желатина, пол-литра горячей воды, 0,3 л водки и немного холодной воды (180 мл).
Как приготовить:
- Апельсины нарежьте пополам и выньте их них всю мякоть.
- Растворите желатин в горячей воде, тщательно его перемешав.
- Влейте в желейную смесь водку и холодную воду, еще раз размешайте.
- Желе налейте в чашечки из апельсиновых корок и отправьте на несколько часов в холодильник.
Когда желе застынет, его нужно аккуратно нарезать, чтобы получились отдельные дольки. Лучше подождите хотя бы 3-4 часа, чтобы у вас точно ничего не растеклось при нарезке.
Как подавать алкогольное желеЖеле с алкоголем подают в порционных креманках, шотах или формах. Выбирайте декоративную посуду, чтобы десерт выглядел интересно. Для украшения желе верхний слой покрывают кусочками фруктов и ягод, кокосовой стружкой или другую посыпкой, листочками мяты. Ориентируйтесь на вкус и добавляйте украшение, которое будет выгодно его оттенять.
