Кофейные настойки легко приготовить в домашних условиях, используя водку, спирт или самогон. Этот напиток сочетает в себе насыщенность кофе и мягкую теплоту алкоголя, создавая удивительную гармонию вкусов. Кофейные настойки отлично подходят как для самостоятельного употребления, так и для добавления в коктейли и десерты, привнося особую глубину и пикантность.

Напиток: Настойки

Как подавать: холодными

Основные ингредиенты: зерна кофе, водка, вода, спирт, сахар

Время приготовления: до месяца

Крепкость: до 45°

Кофейная настойка «Портеровка»

Потрясающий рецепт. Меня лично он покорил до глубины души. Да и простор для фантазии есть. Вы можете уменьшить количество сахара или исключить его вовсе, добавить различные пряности, лимонный сок и/или цедру, а если хочется вообще что-то неимоверно оригинальное, советую посмотреть в сторону трав.

В общем, занятие на выходные я придумал, а вы уж сами там как-нибудь…

2 бутылки тёмного портера

3 ч. л. растворимого кофе

200 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 горсть изюма

2 ст. л. мёда

0,5 л спирта

Пиво налейте в кастрюлю, добавьте к нему сахар и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите температуру смеси до 40оС.

Когда сахар растворится, а пиво «дегазируется» (исчезнет пенка), добавьте мёд, ванильный сахар, растворимый кофе и изюм. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты объединились, после чего снимите пиво с огня и дайте ему остудиться до комнатной температуры.

Перелейте содержимое кастрюли в банку подходящего объема и добавьте спирт или водку, в зависимости от того, должен напиток завоевать ваше сердце или голову.

Банку плотно закройте и оставьте в тёмном прохладном месте минимум на 2 недели. Затем процедите настойку через сито, профильтруйте и разлейте в бутылки. Выдержка приветствуется.

Вот простой и вкусный рецепт кофейной настойки на водке:

Водка, спирт (разбавленный до 40-45°) или самогон – 500 мл

Кофе в зернах – 50 г

Сахар – 2-3 столовые ложки

Ваниль или корица (по желанию) – щепотка

Кофейные зерна слегка измельчите, но не до порошка, чтобы лучше раскрыть аромат. В банку выложите измельченные зерна, добавьте сахар и залейте выбранной основой (водкой, спиртом или самогоном). Закройте банку крышкой и хорошо встряхните. Оставьте настойку в тёмном месте на 7-10 дней. Каждый день встряхивайте банку для лучшего перемешивания. По истечении срока процедите напиток через марлю или кофейный фильтр.

Совет: Если хотите более мягкий вкус, дайте настойке “отдохнуть” ещё 2-3 дня перед употреблением.

Готовую кофейную настойку можно подавать в качестве самостоятельного напитка или использовать для коктейлей.

Настойка самогона на кофейных зернах

Рецепт описан на форуме forum.homedistiller.ru пользователем Liky из Калининграда, за что ему большое спасибо, ведь рецепт действительно интересный.

Если у вас проблемы с давлением, количество кофе можно уменьшить, вплоть до 1/3 или вовсе использовать декаф (кофе без кофеина).

120 г кофе в зёрнах средней обжарки

1 орех макадамии или фундук

5-6 зерен кардамона

15-20 г фруктозы для смягчения вкуса

1,15-1,2 л двойного самогона 40-45%

С макадамией не заморачиваемся – можно не класть вовсе, а можно заменить обычным фундуком (другие орехи имеют слишком выраженный вкус). Фундук брать обжаренный, нарезать на лепестки. Если в распоряжении есть орех макадамии (редкая вещь), нарезать лепестками, положить на салфетку и подержать в духовке при 60оС 15-20 минут, после чего промокнуть ещё одной салфеткой (убрать лишнее масло) и остудить.

Кофе смолоть на среднем помоле. Орех и кофе пересыпать в банку подходящего объема, добавить кардамон, 1 ст. л. фруктозы без верха и залить всё качественным сахарным или зерновым самогоном (можно разбавленным спиртом или водкой, а также любыми другими нейтральными дистиллятами).

Плотно закрытую банку оставить в тёмном прохладном месте на две недели. Первые дней 10 банку интенсивно встряхивать. В последние дни настойку нужно оставить в покое. После двух недель настаивания напиток слить через сито, кофейный жмых слегка отжать.

Прогнать через ватный или кофейный фильтр и убрать в холодильник на неделю. Ещё раз профильтровать, разлить в бутылки, выдержать минимум 2 недели. Хранить самогон на кофейный зернах в прохладном месте.