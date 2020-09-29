Кофейные настойки легко приготовить в домашних условиях, используя водку, спирт или самогон. Этот напиток сочетает в себе насыщенность кофе и мягкую теплоту алкоголя, создавая удивительную гармонию вкусов. Кофейные настойки отлично подходят как для самостоятельного употребления, так и для добавления в коктейли и десерты, привнося особую глубину и пикантность.
- Напиток: Настойки
- Как подавать: холодными
- Основные ингредиенты: зерна кофе, водка, вода, спирт, сахар
- Время приготовления: до месяца
- Крепкость: до 45°
Кофейная настойка «Портеровка»Потрясающий рецепт. Меня лично он покорил до глубины души. Да и простор для фантазии есть. Вы можете уменьшить количество сахара или исключить его вовсе, добавить различные пряности, лимонный сок и/или цедру, а если хочется вообще что-то неимоверно оригинальное, советую посмотреть в сторону трав.
В общем, занятие на выходные я придумал, а вы уж сами там как-нибудь…
- 2 бутылки тёмного портера
- 3 ч. л. растворимого кофе
- 200 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 горсть изюма
- 2 ст. л. мёда
- 0,5 л спирта
Пиво налейте в кастрюлю, добавьте к нему сахар и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите температуру смеси до 40оС.
Когда сахар растворится, а пиво «дегазируется» (исчезнет пенка), добавьте мёд, ванильный сахар, растворимый кофе и изюм. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты объединились, после чего снимите пиво с огня и дайте ему остудиться до комнатной температуры.
Перелейте содержимое кастрюли в банку подходящего объема и добавьте спирт или водку, в зависимости от того, должен напиток завоевать ваше сердце или голову.
Банку плотно закройте и оставьте в тёмном прохладном месте минимум на 2 недели. Затем процедите настойку через сито, профильтруйте и разлейте в бутылки. Выдержка приветствуется.
Вот простой и вкусный рецепт кофейной настойки на водке:Ингредиенты:
- Водка, спирт (разбавленный до 40-45°) или самогон – 500 мл
- Кофе в зернах – 50 г
- Сахар – 2-3 столовые ложки
- Ваниль или корица (по желанию) – щепотка
- Кофейные зерна слегка измельчите, но не до порошка, чтобы лучше раскрыть аромат.
- В банку выложите измельченные зерна, добавьте сахар и залейте выбранной основой (водкой, спиртом или самогоном).
- Закройте банку крышкой и хорошо встряхните.
- Оставьте настойку в тёмном месте на 7-10 дней. Каждый день встряхивайте банку для лучшего перемешивания.
- По истечении срока процедите напиток через марлю или кофейный фильтр.
Совет: Если хотите более мягкий вкус, дайте настойке “отдохнуть” ещё 2-3 дня перед употреблением.
Готовую кофейную настойку можно подавать в качестве самостоятельного напитка или использовать для коктейлей.
Настойка самогона на кофейных зернахРецепт описан на форуме forum.homedistiller.ru пользователем Liky из Калининграда, за что ему большое спасибо, ведь рецепт действительно интересный.
Если у вас проблемы с давлением, количество кофе можно уменьшить, вплоть до 1/3 или вовсе использовать декаф (кофе без кофеина).
- 120 г кофе в зёрнах средней обжарки
- 1 орех макадамии или фундук
- 5-6 зерен кардамона
- 15-20 г фруктозы для смягчения вкуса
- 1,15-1,2 л двойного самогона 40-45%
С макадамией не заморачиваемся – можно не класть вовсе, а можно заменить обычным фундуком (другие орехи имеют слишком выраженный вкус). Фундук брать обжаренный, нарезать на лепестки. Если в распоряжении есть орех макадамии (редкая вещь), нарезать лепестками, положить на салфетку и подержать в духовке при 60оС 15-20 минут, после чего промокнуть ещё одной салфеткой (убрать лишнее масло) и остудить.
Кофе смолоть на среднем помоле. Орех и кофе пересыпать в банку подходящего объема, добавить кардамон, 1 ст. л. фруктозы без верха и залить всё качественным сахарным или зерновым самогоном (можно разбавленным спиртом или водкой, а также любыми другими нейтральными дистиллятами).
Плотно закрытую банку оставить в тёмном прохладном месте на две недели. Первые дней 10 банку интенсивно встряхивать. В последние дни настойку нужно оставить в покое. После двух недель настаивания напиток слить через сито, кофейный жмых слегка отжать.
Прогнать через ватный или кофейный фильтр и убрать в холодильник на неделю. Ещё раз профильтровать, разлить в бутылки, выдержать минимум 2 недели. Хранить самогон на кофейный зернах в прохладном месте.