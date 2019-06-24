- Напиток: Ликер
- Как подавать: охлажденным
- Основные ингредиенты: Водка,апельсины,сахар
- Время приготовления: до 7 дней
- Крепкость: до 45°
Рецепт ликёра Гранд Марнье
- в источнике ликер числиться, как «Grand Orange-Cognac Liqueur»
- 80 г цедры апельсина;
- 120 г сахара;
- 480 мл коньяка;
- ½ ч.л. глицерина (опционально, для плотности).
Цедру лучше срезать мелкой тёркой, пока не наберется 80 г. Высыпать её в миску и засыпать сахаром, после чего деревянной ложкой или пестиком перетирать до тем пор, пока сахар не впитается в цедру.
Пересыпать засахаренную цедру в банку, налить туда коньяк, хорошо перемешать, плотно закупорить и отправить настаиваться в темное прохладное место на 2-3 месяца. Один раз в месяц можно перемешивать. После настаивания напиток хорошо отфильтровать, еще раз перемешать деревянной ложкой и перелить в бутылку. Пить готовый ликёр рекомендуется через 3 месяца после розлива.
Домашний Кюрасао (Curaçao)Для общего ознакомления.
- 4 апельсина;
- 240 мл жидкого мёда;
- 700 мл виски.
Настоять цедру 4 апельсинов на виски 1 месяц. Процедить, убирая цедру, добавить мёд и настаивать, пока напиток полностью не осветлиться – мёд должен выпасть в осадок. Декантировать с осадка и при необходимости профильтровать через плотную ткань.
Желаем вам самых вкусных ликеров!