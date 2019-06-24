Ромовый Дневник

Апельсиновый ликер: домашние рецепты

Апельсиновый ликер: домашние рецепты
  • Напиток: Ликер
  • Как подавать: охлажденным
  • Основные ингредиенты: Водка,апельсины,сахар
  • Время приготовления: до 7 дней
  • Крепкость: до 45°

Рецепт ликёра Гранд Марнье

  • в источнике ликер числиться, как «Grand Orange-Cognac Liqueur»
  • 80 г цедры апельсина;
  • 120 г сахара;
  • 480 мл коньяка;
  • ½ ч.л. глицерина (опционально, для плотности).

Цедру лучше срезать мелкой тёркой, пока не наберется 80 г. Высыпать её в миску и засыпать сахаром, после чего деревянной ложкой или пестиком перетирать до тем пор, пока сахар не впитается в цедру.

Пересыпать засахаренную цедру в банку, налить туда коньяк, хорошо перемешать, плотно закупорить и отправить настаиваться в темное прохладное место на 2-3 месяца. Один раз в месяц можно перемешивать. После настаивания напиток хорошо отфильтровать, еще раз перемешать деревянной ложкой и перелить в бутылку. Пить готовый ликёр рекомендуется через 3 месяца после розлива.

Домашний Кюрасао (Curaçao)

  • 4 апельсина;
  • 240 мл жидкого мёда;
  • 700 мл виски.

Настоять цедру 4 апельсинов на виски 1 месяц. Процедить, убирая цедру, добавить мёд и настаивать, пока напиток полностью не осветлиться – мёд должен выпасть в осадок. Декантировать с осадка и при необходимости профильтровать через плотную ткань.

Желаем вам самых вкусных ликеров!

