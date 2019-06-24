Напиток: Ликер

Как подавать: охлажденным

Основные ингредиенты: Водка,апельсины,сахар

Время приготовления: до 7 дней

Крепкость: до 45°

Рецепт ликёра Гранд Марнье

в источнике ликер числиться, как «Grand Orange-Cognac Liqueur»

80 г цедры апельсина;

120 г сахара;

480 мл коньяка;

½ ч.л. глицерина (опционально, для плотности).

Цедру лучше срезать мелкой тёркой, пока не наберется 80 г. Высыпать её в миску и засыпать сахаром, после чего деревянной ложкой или пестиком перетирать до тем пор, пока сахар не впитается в цедру.

Пересыпать засахаренную цедру в банку, налить туда коньяк, хорошо перемешать, плотно закупорить и отправить настаиваться в темное прохладное место на 2-3 месяца. Один раз в месяц можно перемешивать. После настаивания напиток хорошо отфильтровать, еще раз перемешать деревянной ложкой и перелить в бутылку. Пить готовый ликёр рекомендуется через 3 месяца после розлива.

Домашний Кюрасао (Curaçao)

4 апельсина;

240 мл жидкого мёда;

700 мл виски.

Для общего ознакомления.

Настоять цедру 4 апельсинов на виски 1 месяц. Процедить, убирая цедру, добавить мёд и настаивать, пока напиток полностью не осветлиться – мёд должен выпасть в осадок. Декантировать с осадка и при необходимости профильтровать через плотную ткань.

Желаем вам самых вкусных ликеров!