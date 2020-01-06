Брага из пшеницы для самогона

- Напиток: Брага на пшенице
- Как подавать: охлажденной
- Основные ингредиенты: пшеница, сахар, вода
- Время приготовления: до 14 дней
- Крепкость: до 45°
Идеального рецепта приготовления сусла нет. Мне больше нравится своя рецептура, проверенная временем (расчет на алюминиевую флягу объемом 40 литров, позже стал делать в баллонах из-под пива):
- вода только родниковая или колодезная, в ней содержится меньше всего примесей и нет хлора – 35 литров;
- пророщенная пшеница – 1 кг, ростки придают пикантный пшеничный привкус, нет горечи и практически отсутствует сивушный запах;
- дрожжи прессованные – 1 пачка в 500 грамм, сухие не признаю принципиально, уж слишком они быстродействующие, бродят хорошо, но сусло потом пахнет химией;
- самый главный ингредиент – сахар, без которого не будет нормального брожения, его потребуется 1 килограмм на 4 литра воды, тогда конечный продукт будет менее терпким и более приятным.
Важно! Очень часто встречаю сахар из серии «несладкий», как и соль из серии «несоленая». То есть делаешь все по рецепту, а в итоге все получается не так. Я беру сахар от производителя, а не дистрибьютора. У нас в Башкирии это Раевский и Чишминский сахарные заводы со своим сырьем.
Процесс приготовленияПшеницу лучше заранее прорастить, на это уйдет лишние 2 дня, но оно того стоит. Все тщательно перемешивается, чтобы насытилось кислородом, потом переливается в емкость. Осталось дождаться брожения.
Я не ставлю перчатку, потому что коты очень любят играть с ней когтями и протыкают ее. У меня обыкновенный гидрозатвор, сделанный из капельницы.
Трубка выводится в емкость с водой. Когда пузырьки перестают выходить – брага готова, можно ее перегонять.
Посмотрите на видео браги из пшеницы и вы увидите, как правильно приготовить качественное сусло для самогона.