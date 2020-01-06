Брага из пшеницы для самогона

Напиток: Брага на пшенице

Как подавать: охлажденной

Основные ингредиенты: пшеница, сахар, вода

Время приготовления: до 14 дней

Крепкость: до 45°

Идеального рецепта приготовления сусла нет. Мне больше нравится своя рецептура, проверенная временем (расчет на алюминиевую флягу объемом 40 литров, позже стал делать в баллонах из-под пива):

вода только родниковая или колодезная, в ней содержится меньше всего примесей и нет хлора – 35 литров;

пророщенная пшеница – 1 кг, ростки придают пикантный пшеничный привкус, нет горечи и практически отсутствует сивушный запах;

дрожжи прессованные – 1 пачка в 500 грамм, сухие не признаю принципиально, уж слишком они быстродействующие, бродят хорошо, но сусло потом пахнет химией;

самый главный ингредиент – сахар, без которого не будет нормального брожения, его потребуется 1 килограмм на 4 литра воды, тогда конечный продукт будет менее терпким и более приятным.

Важно! Очень часто встречаю сахар из серии «несладкий», как и соль из серии «несоленая». То есть делаешь все по рецепту, а в итоге все получается не так. Я беру сахар от производителя, а не дистрибьютора. У нас в Башкирии это Раевский и Чишминский сахарные заводы со своим сырьем.

Процесс приготовления

Пшеницу лучше заранее прорастить, на это уйдет лишние 2 дня, но оно того стоит. Все тщательно перемешивается, чтобы насытилось кислородом, потом переливается в емкость. Осталось дождаться брожения.

Я не ставлю перчатку, потому что коты очень любят играть с ней когтями и протыкают ее. У меня обыкновенный гидрозатвор, сделанный из капельницы.

Трубка выводится в емкость с водой. Когда пузырьки перестают выходить – брага готова, можно ее перегонять.

Посмотрите на видео браги из пшеницы и вы увидите, как правильно приготовить качественное сусло для самогона.