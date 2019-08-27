Ромовый Дневник

Домашний коньяк из водки

Сразу скажу, что коньяк можно делать как на основе самогона, так и на основе спирта, лучше – медицинского. В этом случае в 3-х литровую банку нужно налить 1,4 литра спирта (96%) и 1,5 литра минеральной негазированной воды. Должен получиться раствор крепостью 45%.

Необходимые ингредиенты на 3-х литровую банку:

Наименование ингредиентаКоличество
Кора дуба измельченная30-40 граммов
Сухие (или свежие) плоды шиповника15 штук
Мед1 столовая ложка
Изюм10 штук
Перец душистый6 штук
Гвоздика3-4 штуки

Советы по приготовлению

Если я делаю коньяк из самогона, то обязательно очищаю его.

Беру для этого обычный бытовой угольный фильтр для воды (у меня, например, «Аквафор»), результат получается превосходный. Исчезают сивушные масла, а вместе с ними и неприятный запах.

А теперь несколько слов о дубовой коре. Она не только насыщает напиток, но и придает ему приятный цвет и своеобразный вкус.

В аптеках она продается в разных видах. Если вы купили кору в виде крупных жестких кусочков, то ее, перед тем, как положить в банку, нужно на 1 минуту залить кипятком. После этого она быстрее отдаст цвет и аромат. Если же кора измельчена в стружку, можно положить ее сразу, без ошпаривания.

Замечательно, когда под рукой есть свежие плоды шиповника, их я просто ополаскиваю и сразу кладу в банку. А вот сухой шиповник предварительно подержать в кипятке 1-2 минуты.

Изюм хорошо промываю в теплой воде. Мед стараюсь класть жидкий, чтобы он быстрее растворился. И не забудьте душистый перец и гвоздику!

Все ингредиенты складываю в банку, заливаю разведенным алкоголем. Когда все составляющие помещены в банку, закатываю ее железной крышкой и ставлю в подвал на две недели, не меньше.

Какой результат

Через две недели можно попробовать свежего коньячка. Вы увидите, что это прозрачный напиток приятного янтарного цвета, изумительный на вкус. Наши гости никогда с первого раза не распознают в нем домашний напиток, думают, что это что-то фирменное.

По опыту могу сказать, что чем дольше он настаивается, тем насыщеннее и приятнее становится его вкус. У нас дома есть коньяки двух-трех летней выдержки, они просто замечательные.

