Гранатовая настойка на водке

Напиток: Настойки

Как подавать: охлажденным

Основные ингредиенты: гранат, водка, сахар

Время приготовления: свыше месяца

Крепкость: до 27°

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Для приготовления настойки из граната не потребуется особых денежных затрат и наличия какого-то экзотического оборудования. В первую очередь что нам нужно, так это сам самогон, чтобы он был градусов 40-45. Вы можете сделать его сами или где-то купить. У меня, конечно, был свой продукт.

Далее, второй по важности ингредиент, это гранат. Выбирайте самый спелый. Многие ошибочно думают, что чем его корка краснее, тем он и спелее. Они ошибаются. Советую вам брать такой плод, корка которого уже начала местами сохнуть.

Он может быть светло-бурого или даже желтоватого цвета. Я покупал гранат в середине осени, как раз был сезон.

Еще потребуется посуда, в которой самогон будет настаиваться. Берите что-то стеклянное, например, обычные банки. Нелишним будет наличие деревянной или пластиковой толкушки, которой давят картошку для приготовления пюре. С ней процесс будет намного удобнее.

Важно! Это минимальный набор для классического варианта. Можно использовать и дополнительные ингредиенты, но об этом пойдет разговор ниже.

Процесс приготовления

Первым делом, что нужно сделать во время приготовления, это отделить зерна граната от кожуры. Я использовал простой способ. Разрезал гранат пополам, взял ложку и стал постукивать по нему, направив его серединку в чашку, чтобы вылетающие зерна сразу попадали в неё.

Старайтесь, чтобы белая корка не попадала в настойку, она даст горчинку. На 1 л самогона я использую 2 граната, но можно и больше.

Выбиваю зерна из граната.

Полученные зерна аккуратно давлю толкушкой. Не стоит давить сильно, нужно чтобы только лопнула оболочка с соком, сами зерна должны остаться целыми. Полученную смесь из зерен и сока вылил в банку с самогоном. Затем плотно закрыл её крышкой и отставил в сторону.

Давлю зерна граната.

Храниться емкость с настойкой должна в прохладном месте, максимум при комнатной температуре. Я бы советовал подождать около месяца, хотя по идее хватит и нескольких недель.

Все это время содержимое надо периодически помешивать, хотя бы раз в 3-4 дня. Я просто встряхивал банку, и этого было достаточно. Спустя месяц моя настойка на гранате была готова.

Баночка с будущей настойкой.

Важно! Желательно, чтобы содержимое стояло в темном месте.