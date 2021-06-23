Как очистить вино в домашних условиях

В прозрачном на вид напитке точно остается едва уловимая муть – отходы жизнедеятельности дрожжевых грибков, белковая масса, оставшаяся от погибших дрожжей, винный камень и прочие примеси.

Перед розливом вина по бутылкам, какого бы сорта оно ни было, желательно его очистить, осветлить, или как говорят профессиональные виноделы – оклеить. Под оклейкой понимают добавление к вину различных веществ, которые оказывают адсорбирующий эффект и способствуют выпадению сторонних примесей в осадок.

Сразу следует отметить, что осветление (оклейка) и фильтрация вина – это разные вещи. Фильтруют вина через различные фильтры из бумаги, фланели и т.д. Этот процесс сильно влияет на качество вина, и не в лучшую сторону. Во время фильтрации напиток «выдыхается», а значит, становится менее прочным, поэтому оклейка всегда в приоритете.

Желатином

Это один из лучших способов избавиться от мути и нанести минимальный вред продукту. Также желатин можно более точно дозировать, в отличие, к примеру, от яичного белка. Для 10 л вина необходимо от 0,5 до 2 г качественного, натурального желатина.

Перед оклейкой его нужно замочить на 2-3 часа в 5-10-кратном количестве холодной воды (можно замочить на сутки, 2-3 раза воду нужно менять). Затем нужно добавить такое же количество или немного больше кипятка и смесь хорошо перемешать. В результате должен получиться раствор желатина температурой 35-40 оС без комочков.

Так должно выглядеть идеально осветленное вино

Вино нужно закрутить в воронку и постепенно вливать желатиновый раствор тонкой струйкой, не забывая постоянно перемешивать напиток. Дальше вино переливается в сосуд, который нужно плотно закупорить и оставить в прохладно месте на 2-3 недели, пока оно полностью не осветлится. После этого достаточно слить его с осадка.

Перед использованием желатина следует сделать несколько проб, чтобы не промахнуться с количеством. Уже через 3-4 дня станет понятно, какая проба даст, в конечном счете, лучший результат.

Яичным белком

Одного яичного белка достаточно для осветления 50 л вина, на 100 л можно взять 2-3. Очень важно использовать свежие яйца. Осторожно отделите белок от желтка и слегка взбейте его с небольшим количеством воды в пену.

Влейте полученный раствор в вино и тщательно его перемешайте, после чего установите на емкость гидрозатвор и отправьте вино отстаиваться на 2-3 недели. Белок, как и желатин, связывает танины, поэтому его целесообразно добавлять в белое вино, где танины не уместны, а также в красные вина, как вещество промежуточной очистки.

Бентонитом

Им можно осветлять сразу или делать это после очистки вина белком или желатином в том случае, если они не дали осадка. Бентонит – это всего лишь очищенная глина. Продается в виде мелкозернистого серого порошка. Если у вас не получилось купить бентонит специально для винодельческих целей, можно использовать глиняный наполнитель для кошачьих туалетов. Главное, чтобы глина была очищенной и продезинфицированной.

На 1 л вина нужно 1-3 г бентонита. Перед оклейкой следует провести пробы, чтобы определить точное количество.

Процесс осветления вина бентонитом приблизительно выглядит так: