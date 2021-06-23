Ромовый Дневник

Как очистить вино в домашних условиях

Алкорецепты · Домино
Как очистить вино в домашних условиях

В прозрачном на вид напитке точно остается едва уловимая муть – отходы жизнедеятельности дрожжевых грибков, белковая масса, оставшаяся от погибших дрожжей, винный камень и прочие примеси.

Осветление вина бентонитом, желатином, куриным яйцом, рыбьим клеем и танином.

Перед розливом вина по бутылкам, какого бы сорта оно ни было, желательно его очистить, осветлить, или как говорят профессиональные виноделы – оклеить. Под оклейкой понимают добавление к вину различных веществ, которые оказывают адсорбирующий эффект и способствуют выпадению сторонних примесей в осадок.

Сразу следует отметить, что осветление (оклейка) и фильтрация вина – это разные вещи. Фильтруют вина через различные фильтры из бумаги, фланели и т.д. Этот процесс сильно влияет на качество вина, и не в лучшую сторону. Во время фильтрации напиток «выдыхается», а значит, становится менее прочным, поэтому оклейка всегда в приоритете.

Желатином

Это один из лучших способов избавиться от мути и нанести минимальный вред продукту. Также желатин можно более точно дозировать, в отличие, к примеру, от яичного белка. Для 10 л вина необходимо от 0,5 до 2 г качественного, натурального желатина.

Перед оклейкой его нужно замочить на 2-3 часа в 5-10-кратном количестве холодной воды (можно замочить на сутки, 2-3 раза воду нужно менять). Затем нужно добавить такое же количество или немного больше кипятка и смесь хорошо перемешать. В результате должен получиться раствор желатина температурой 35-40 оС без комочков.

Идеально осветленное вино желатином и бентонитом. Так должно выглядеть идеально осветленное вино

Вино нужно закрутить в воронку и постепенно вливать желатиновый раствор тонкой струйкой, не забывая постоянно перемешивать напиток. Дальше вино переливается в сосуд, который нужно плотно закупорить и оставить в прохладно месте на 2-3 недели, пока оно полностью не осветлится. После этого достаточно слить его с осадка.

Перед использованием желатина следует сделать несколько проб, чтобы не промахнуться с количеством. Уже через 3-4 дня станет понятно, какая проба даст, в конечном счете, лучший результат.

Яичным белком

Одного яичного белка достаточно для осветления 50 л вина, на 100 л можно взять 2-3. Очень важно использовать свежие яйца. Осторожно отделите белок от желтка и слегка взбейте его с небольшим количеством воды в пену.

Влейте полученный раствор в вино и тщательно его перемешайте, после чего установите на емкость гидрозатвор и отправьте вино отстаиваться на 2-3 недели. Белок, как и желатин, связывает танины, поэтому его целесообразно добавлять в белое вино, где танины не уместны, а также в красные вина, как вещество промежуточной очистки.

Бентонитом

Им можно осветлять сразу или делать это после очистки вина белком или желатином в том случае, если они не дали осадка. Бентонит – это всего лишь очищенная глина. Продается в виде мелкозернистого серого порошка. Если у вас не получилось купить бентонит специально для винодельческих целей, можно использовать глиняный наполнитель для кошачьих туалетов. Главное, чтобы глина была очищенной и продезинфицированной.

На 1 л вина нужно 1-3 г бентонита. Перед оклейкой следует провести пробы, чтобы определить точное количество.

Процесс осветления вина бентонитом приблизительно выглядит так:

  1. Бентонит в нужном количестве заливается 10-кратным количеством воды на 10-12 часов (на ночь). За это время глина разбухнет и превратится во взвесь. Затем к ней нужно добавить еще столько же чистой воды и перемешивает до однородной, сметанообразной массы.
  2. Вино закручиваем в воронку и в центр тонкой струйкой вливаем бентонит, постоянно перемешивая напиток.
  3. Ждем 5-7 дней до полного выпадения осадка и сливаем кристально чистое вино.

Похожие статьи

12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники)

12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники)

Рецепты, как настоять самогон на травах

Рецепты, как настоять самогон на травах

Как развести спирт до концентрации водки

Как развести спирт до концентрации водки

Как сделать и как пить черную водку

Как сделать и как пить черную водку

Вино из красной калины в домашних условиях

Вино из красной калины в домашних условиях

Как правильно и эффективно очистить самогон содой

Как правильно и эффективно очистить самогон содой