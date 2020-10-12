Как правильно и эффективно очистить самогон содой

Химическая очистка спирта-сырца. Под химической очисткой подразумевается обработка СС различными химическими реагентами с целью нейтрализации некоторых примесей, присутствующих в дистилляте после первой перегонки.

Технология эта пришла к нам непосредственно с ликёроводочных заводов. Методика основана на омылении раствора спирта щелочью (кальцинированной или каустической содой), которая вступает в реакцию с кислотами, нейтрализуя их, и последующей нейтрализации щелочной среды марганцовкой (перманганатом калия).

Результат: нерастворимый осадок из хлопьев, в котором содержится определённая часть «вонючих» и «вредных» примесей из СС.

На практике! Методика разработана на основе изложенной информации в книге «Производство спиртных напитков», Дорош А.К., Лысенко В.С. На 1 л абсолютно спирта в СС нужно взять 4 г кальцинированной соды, 0,4 г марганцовки и 2 г каустической соды (с форума: на 10 л 40% дистиллята нужно взять 2 ч. л. кальцинированной соды, 1/3-1/2 ч. л. перманганата калия, 1-1,5 ч. л. каустической соды).

Методика очистки: кальцинированная сода (карбонат натрия, Na 2 CO 3 ) растворяется в 200 мл кипяченой воды и вливается с перемешиваем в СС, сразу же вливается перманганат калия (марганцовка, KMnO 4 ), также растворенный в воде, а через 15-20 минут – растворённая в стакане воды каустическая сода (гидроксид натрия, едкий натр, NaOH).

После 15-20 часов отстаивания СС сливается с образованного осадка и !обязательно подвергается второй фракционной дистилляции).

Химическая очистка от западных коллег по цеху: на 1 л 50% СС добавить 1 г каустической соды, растворённой в стакане воды. Подождать от 2 до 12 часов с периодическим перемешиванием. Сделать пробу pH, чтобы убедиться, что среда очень щелочная (8-14pH). Если всё в порядке, добавить столько же по весу перманганата калия, сколько было добавлено гидроксида натрия (предварительно растворим марганцовку в воде).

После этого подождать 15-20 часов до выпадения осадка. Дальше снять СС с осадка и перегонять. В качестве окислителя марганцовку можно заменить 30% перекисью водорода (пропорции не спрашивайте, адекватного мануала не нашёл).

химическая очистка, безусловно, является эффективным средством улучшения самогона и описанную выше методику Дороша-Лысенко опробовали сотни опытных самогонщиков.

Но в последнее время, особенно с развитием технического оснащения винокура, всё больше практикующих от неё отказываются – сложно делать расчет необходимого количества химреагентов для конкретно взятого СС без предварительной лабораторного анализа. Вывод тут можно сделать лишь один: если вы ищите готовый рецепт химической очистки самогона, то такового в природе существовать не может, а слепое следование инструкциям с большей вероятности ухудшит качество дистиллята, нежели улучшит его и, в конце концов, может нанести вред здоровью пьющих.