Как приготовить виски из самогона в домашних условиях

  • Напиток: Виски
  • Как подавать: холодным
  • Основные ингредиенты: Самогон, ягоды, кора дуба, ячмень
  • Время приготовления: свыше месяца
  • Крепкость: свыше 45°

Для приготовления виски мне потребовалось на 22 литра воды – 6 кг ячменя и 200 г прессованных дрожжей. Использовал 2 г марганцовки для дезинфекции семян, но это необязательный этап.

Важно! Для приготовления самогона лучше выбирать спиртовые дрожжи.
Надо иметь в наличии соответствующую тару: емкость для приготовления закваски, кастрюлю для приготовления сусла и тару для браги с гидрозатвором.

Потребуется еще дубовая бочка, у меня дома была из венгерского дуба. В зависимости от желаемого конечного вкуса, нужно подбирать бочку с определенного сорта древесины, но я воспользовался тем, что уже есть.

Процесс приготовления

Вначале необходимо сделать закваску или солод. Для этого весь ячмень я тщательно промыл. В воде не должно быть никакого мусора, грязи и испорченных зерен. Провел дезинфекцию.

Для этого использовал слабый раствор марганцовки, залил ей зерно и оставил на 3 часа. После чего снова промыл ячмень и убрал мусор, который еще остался.

Выложил ячмень в тару из пластика, слоем в 3 см, накрыл марлей и поставил в темное место, где температура +15оС…+17оС. Первые ростки появились уже через 2 дня, но для прорастания всех семян, пришлось подождать еще 4 дня. Все эти дни ячмень опрыскивал, чтобы марля не оставалась сухой.

Изготовление браги

Проросший солод высушил в духовке. Температурный режим от 75 до 80 градусов. На это ушло около 40-50 минут. После этого измельчил сырье практически до состояния муки. Полученную смесь загрузил в кастрюлю и залил водой.
Важно! Температура воды должна быть не ниже 50оС. Кастрюлю лучше выбирать с толстым дном.
Подогрел будущий солод до 65 градусов и проварил на протяжении 30 минут на тихом огне. После чего сусло быстро охладил. В ванну набрал холодную воду и опустил туда кастрюлю. Подождал, пока сусло остыло до 25оС.

И последний этап – залил остывшую смесь в емкость для брожения, накрыл гидрозатвором и убрал в темное место. Буквально через 1,5 недели брага уже была готова.

В процессе приготовления в кастрюле должна получиться смесь примерно такой консистенции.

Дистилляция

Как только брага подошла, очистил ее от осадка и 2 раза прогнал через самогонный аппарат. Первую перегонку делал максимально полно, пока чувствовался спирт.

Получилось около 2 литров сырца с крепостью 40 градусов. Развел водой до крепости 20 % для второй перегонки.

Вначале отделил головную часть, это примерно 100 мл, убрал в отдельную посуду. Затем немного увеличил температуру нагрева и выгонял самогон, пока крепость не упала до 40 градусов. Отобрал в отдельную емкость хвосты.

Развел с водой полученный спирт до 50 % и оставил на 4 месяцев в дубовой бочке. Естественно, что для получения настоящего аромата виски требуется больше времени, но уж слишком вкусным получился напиток даже спустя 1 месяц, поэтому постепенно в бочонке виски становилось все меньше.

Что получится в итоге

В итоге получился очень вкусный напиток с крепостью 45 %, градусы после настаивания в бочке падают. Вкус немного суховатый, понравился даже жене. Запах характерный, конечно, из-за хранения в дубовой бочке.

Признаюсь, напиток пробовали на протяжении всех 4 месяцев, вкус и запах постоянно становился более насыщенным. Бочка у меня из венгерского дуба, поэтому были легкие нотки шоколада и перца. Думаю, если хранить дольше, то виски получится практически неотличимый от настоящего.

По себестоимости ингредиенты мне обошлись в копейки. Купил только 6 кг ячменя по цене 69 рублей. Дрожжи покупал «Хмельные», за 200 г отдал 350 рублей. Все остальное: тара, бочка и самогонный аппарат у меня были.

Из 22 литров воды и 6 кг семян, у меня получилось почти 3 литра самогона крепостью 40 градусов. Немного, но это была пробная партия. До разведения соответственно было получено примерно 1,5 литра первака.

