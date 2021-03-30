Как развести спирт до концентрации водки

Идеально разводить спирт артезианской водой. Она очищена матушкой-землей, не содержит вредных примесей и посторонних запахов, но достать ее сможет не каждый.

Заменить артезианскую воду можно и бутилированной с низким содержанием солей. В крайнем случае допускается процеживание водопроводной воды через бытовой фильтр, чтобы избавиться от хлорки и тяжелых металлов.

Важно! Категорически не советую использовать для разведения спирта неочищенную водопроводную воду, в том числе и кипяченую. Она содержит много солей, что негативно скажется на вкусе готового напитка.

медицинский спирт;

домашний самогон.

Второй важный компонент — это непосредственно этиловый спирт высокой крепости, то есть:

Крепость ректификата я определяю с помощью ареометра, а градус покупного сырья обычно указан на этикетке.

Конечно, некоторые покупают спирт на разлив в трехлитровых банках, но я категорически не советую проводить подобные эксперименты, потому что несложно нарваться на плохо очищенную сивуху.

На заметку! Смягчить вкус готового напитка и убрать спиртовой запах помогает аптечный раствор глюкозы.

Формула разведения

Внимание! При разведении спирта важно учитывать такое явление, как контракция. В результате химической реакции к молекуле алкоголя присоединяется несколько молекул воды, и раствор уплотняется. Проще говоря, если смешать 1,5 л воды и 1 л спирта, то выйдет меньше 2,5 л жидкости.

Я, как опытный домашний умелец, выяснил, что спирт 96% идеально разводить с водой в пропорции 2:3. Например, для разбавления 1 л спирта я беру 1,5 л чистой воды.Но получить дома самогон 96%-й крепости абсолютно нереально, поэтому домашний дистиллят развожу по таблице Фертмана.

Приготовление домашней водки

Хочу прояснить важный вопрос: всегда спирт вливают в подготовленную воду. Сделать наоборот, значит испортить будущую настойку. Если хочется приготовить водку с мягким вкусом, то я немного подогреваю воду.

Вот так я развожу спирт:

В стеклянную банку вливаю 1,9 л чистой воды. Отдельно замешиваю 1,25 л 96% спирта и 40 мл глюкозы. Полученный раствор аккуратно вливаю в банку с водой. Помещаю разбавленный спирт в холодильник на 2 недели.

Сразу скажу, что процесс на этом не закончен, потому что полученному полуфабрикату предстоит углевание. Очистка углем избавляет продукт от вредных примесей, усиливает водочный вкус.