Как сделать и как пить черную водку

- Напиток: Водка
- Как подавать: охлажденным
- Основные ингредиенты: спирт, вода, корица, кофе
- Принадлежность: Англия
- Время приготовления: до 24 часов
- Крепкость: до 45°
Черная подка появилась в Британии в 1996 г. Она мягкая, 40%-ная, но только с темным цветом. Сам цвет ближе к черному но имеет темно-синий и зеленый оттенки.
Как вы уже догадались, используется краситель - «чёрный катеху» из экстракта акации катеху, которая растет в Индии и ЮВА. Главной кайф этого красителя - он не делает напиток мутным, не меняет свойств и не красит рот.
Готовим черную водкуПо классическому рецепту нужен краситель, но так как найти его нереально, можно использовать привычные нам ингредиенты:
- Спирт — 250 мл
- Вода — 250 мл
- Растворимый кофе — 1 ч, л
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Корица — 1/2 ч. л
- Сахар — 3 ст, л
Так как в составе будет кофе, водка будет иметь коричневатый оттенок.
Разводим спирт до состояния водки на 45 градусов. Либо используем готовую водку.
Для приготовления напитка все ингредиенты поместим в трехлитровую бутылку. После - дадим немного постоять, процедим и перельем в графин. Перед употреблением обязательно хорошо охладить или добавить кубиков льда.
Готово! Пьем залпом, как обычно.