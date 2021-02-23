Как сделать и как пить черную водку

Напиток: Водка

Как подавать: охлажденным

Основные ингредиенты: спирт, вода, корица, кофе

Принадлежность: Англия

Время приготовления: до 24 часов

Крепкость: до 45°

Черная подка появилась в Британии в 1996 г. Она мягкая, 40%-ная, но только с темным цветом. Сам цвет ближе к черному но имеет темно-синий и зеленый оттенки.

Как вы уже догадались, используется краситель - «чёрный катеху» из экстракта акации катеху, которая растет в Индии и ЮВА. Главной кайф этого красителя - он не делает напиток мутным, не меняет свойств и не красит рот.

Готовим черную водку

Спирт — 250 мл

Вода — 250 мл

Растворимый кофе — 1 ч, л

Ванильный сахар — 1 пакетик

Корица — 1/2 ч. л

Сахар — 3 ст, л

По классическому рецепту нужен краситель, но так как найти его нереально, можно использовать привычные нам ингредиенты:

Так как в составе будет кофе, водка будет иметь коричневатый оттенок.

Разводим спирт до состояния водки на 45 градусов. Либо используем готовую водку.

Для приготовления напитка все ингредиенты поместим в трехлитровую бутылку. После - дадим немного постоять, процедим и перельем в графин. Перед употреблением обязательно хорошо охладить или добавить кубиков льда.

Готово! Пьем залпом, как обычно.