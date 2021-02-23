Ромовый Дневник

Как сделать и как пить черную водку

  • Напиток: Водка
  • Как подавать: охлажденным
  • Основные ингредиенты: спирт, вода, корица, кофе
  • Принадлежность: Англия
  • Время приготовления: до 24 часов
  • Крепкость: до 45°

Черная подка появилась в Британии в 1996 г. Она мягкая, 40%-ная, но только с темным цветом. Сам цвет ближе к черному но имеет темно-синий и зеленый оттенки.

Как вы уже догадались, используется краситель - «чёрный катеху» из экстракта акации катеху, которая растет в Индии и ЮВА. Главной кайф этого красителя - он не делает напиток мутным, не меняет свойств и не красит рот.

Готовим черную водку

По классическому рецепту нужен краситель, но так как найти его нереально, можно использовать привычные нам ингредиенты:

  • Спирт — 250 мл
  • Вода — 250 мл
  • Растворимый кофе — 1 ч, л
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Корица — 1/2 ч. л
  • Сахар — 3 ст, л

Так как в составе будет кофе, водка будет иметь коричневатый оттенок.

Разводим спирт до состояния водки на 45 градусов. Либо используем готовую водку.

Для приготовления напитка все ингредиенты поместим в трехлитровую бутылку. После - дадим немного постоять, процедим и перельем в графин. Перед употреблением обязательно хорошо охладить или добавить кубиков льда.

Готово! Пьем залпом, как обычно.

