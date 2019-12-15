- Напиток: Водка
- Как подавать: холодным
- Основные ингредиенты: спирт, вода
- Крепкость: до 45°
Большинство рецептов основаны на применении водки крепостью 40-45 градусов. Считается, что такая концентрация дает максимум вкусовых ощущений, и я полностью согласен с этим мнением.
Раствор спирта в воде (а именно так говорил о водке Менделеев) такой крепости не перебивает аромат других компонентов: имбиря, цедры, ореховых перепонок.
Разбавлять спирт приходится и по более практичным соображениям. Крепкий самогон первой перегонки насыщен сивушными маслами, поэтому требует повторной очистки.
Но молекулярные связи в алкоголе настолько крепки, что избавится от сивушных масел очень сложно. Тут действует правило: чем меньше градус, тем легче вывести токсины.
Дистиллят я развожу перед перегоном до одобренных химиком Менделеевым 40 градусов. Дальше понижать крепость не имеет смысла, потому что получится сомнительный по вкусу напиток.
Что понадобится при разведенииПосле многочисленных экспериментов я понял, что идеально разводить спирт артезианской водой. Она очищена матушкой-землей, не содержит вредных примесей и посторонних запахов, но достать ее сможет не каждый.
Заменить артезианскую воду можно и бутилированной с низким содержанием солей. В крайнем случае допускается процеживание водопроводной воды через бытовой фильтр, чтобы избавиться от хлорки и тяжелых металлов.
Важно! Категорически не советую использовать для разведения спирта неочищенную водопроводную воду, в том числе и кипяченую. Она содержит много солей, что негативно скажется на вкусе готового напитка.Второй важный компонент — это непосредственно этиловый спирт высокой крепости, то есть:
- медицинский спирт;
- домашний самогон.
Крепость ректификата я определяю с помощью ареометра, а градус покупного сырья обычно указан на этикетке.
Конечно, некоторые покупают спирт на разлив в трехлитровых банках, но я категорически не советую проводить подобные эксперименты, потому что несложно нарваться на плохо очищенную сивуху.
На заметку! Смягчить вкус готового напитка и убрать спиртовой запах помогает аптечный раствор глюкозы.
Формула разведенияЯ, как опытный домашний умелец, выяснил, что спирт 96% идеально разводить с водой в пропорции 2:3. Например, для разбавления 1 л спирта я беру 1,5 л чистой воды.
Внимание! При разведении спирта важно учитывать такое явление, как контракция. В результате химической реакции к молекуле алкоголя присоединяется несколько молекул воды, и раствор уплотняется. Проще говоря, если смешать 1,5 л воды и 1 л спирта, то выйдет меньше 2,5 л жидкости.Но получить дома самогон 96%-й крепости абсолютно нереально, поэтому домашний дистиллят развожу по таблице Фертмана.
Приготовление домашней водкиХочу прояснить важный вопрос: всегда спирт вливают в подготовленную воду. Сделать наоборот, значит испортить будущую настойку. Если хочется приготовить водку с мягким вкусом, то я немного подогреваю воду.
Вот так я развожу спирт:
- В стеклянную банку вливаю 1,9 л чистой воды.
- Отдельно замешиваю 1,25 л 96% спирта и 40 мл глюкозы.
- Полученный раствор аккуратно вливаю в банку с водой.
- Помещаю разбавленный спирт в холодильник на 2 недели.
Сразу скажу, что процесс на этом не закончен, потому что полученному полуфабрикату предстоит углевание. Очистка углем избавляет продукт от вредных примесей, усиливает водочный вкус.