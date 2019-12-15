Ромовый Дневник

Как сделать хорошую домашнюю водку из спирта

Алкорецепты · Домино
  • Напиток: Водка
  • Как подавать: холодным
  • Основные ингредиенты: спирт, вода
  • Крепкость: до 45°

Большинство рецептов основаны на применении водки крепостью 40-45 градусов. Считается, что такая концентрация дает максимум вкусовых ощущений, и я полностью согласен с этим мнением.

Раствор спирта в воде (а именно так говорил о водке Менделеев) такой крепости не перебивает аромат других компонентов: имбиря, цедры, ореховых перепонок.

Разбавлять спирт приходится и по более практичным соображениям. Крепкий самогон первой перегонки насыщен сивушными маслами, поэтому требует повторной очистки.

Но молекулярные связи в алкоголе настолько крепки, что избавится от сивушных масел очень сложно. Тут действует правило: чем меньше градус, тем легче вывести токсины.

Дистиллят я развожу перед перегоном до одобренных химиком Менделеевым 40 градусов. Дальше понижать крепость не имеет смысла, потому что получится сомнительный по вкусу напиток.

Что понадобится при разведении

После многочисленных экспериментов я понял, что идеально разводить спирт артезианской водой. Она очищена матушкой-землей, не содержит вредных примесей и посторонних запахов, но достать ее сможет не каждый.

Заменить артезианскую воду можно и бутилированной с низким содержанием солей. В крайнем случае допускается процеживание водопроводной воды через бытовой фильтр, чтобы избавиться от хлорки и тяжелых металлов.

Важно! Категорически не советую использовать для разведения спирта неочищенную водопроводную воду, в том числе и кипяченую. Она содержит много солей, что негативно скажется на вкусе готового напитка.
Второй важный компонент — это непосредственно этиловый спирт высокой крепости, то есть:

  • медицинский спирт;
  • домашний самогон.

Крепость ректификата я определяю с помощью ареометра, а градус покупного сырья обычно указан на этикетке.

Конечно, некоторые покупают спирт на разлив в трехлитровых банках, но я категорически не советую проводить подобные эксперименты, потому что несложно нарваться на плохо очищенную сивуху.

На заметку! Смягчить вкус готового напитка и убрать спиртовой запах помогает аптечный раствор глюкозы.

Формула разведения

Я, как опытный домашний умелец, выяснил, что спирт 96% идеально разводить с водой в пропорции 2:3. Например, для разбавления 1 л спирта я беру 1,5 л чистой воды.
Внимание! При разведении спирта важно учитывать такое явление, как контракция. В результате химической реакции к молекуле алкоголя присоединяется несколько молекул воды, и раствор уплотняется. Проще говоря, если смешать 1,5 л воды и 1 л спирта, то выйдет меньше 2,5 л жидкости.
Но получить дома самогон 96%-й крепости абсолютно нереально, поэтому домашний дистиллят развожу по таблице Фертмана.

Приготовление домашней водки

Хочу прояснить важный вопрос: всегда спирт вливают в подготовленную воду. Сделать наоборот, значит испортить будущую настойку. Если хочется приготовить водку с мягким вкусом, то я немного подогреваю воду.

Вот так я развожу спирт:

  1. В стеклянную банку вливаю 1,9 л чистой воды.
  2. Отдельно замешиваю 1,25 л 96% спирта и 40 мл глюкозы.
  3. Полученный раствор аккуратно вливаю в банку с водой.
  4. Помещаю разбавленный спирт в холодильник на 2 недели.

Сразу скажу, что процесс на этом не закончен, потому что полученному полуфабрикату предстоит углевание. Очистка углем избавляет продукт от вредных примесей, усиливает водочный вкус.

