Коньяк с черносливом из самогона и водки

Напиток: Коньяк

Как подавать: охлажденным

Ингредиенты: чернослив, водка, сахар

Время приготовления: больше месяца

Крепкость: свыше 45°

Домашний «коньяк» из водки с черносливом, калганом и миндалём

Интересный рецепт с одного из отечественных форумов. По итогу вы получите оригинальную настойку – может, и не особенно похожую на коньяк, но уж точно вкусную, невероятно ароматную, мягкую, питкую.

В рецепт входят дубовые чипсы – такие же, как и в прошлом рецепте. Можно соригинальничать и заменить их равным количеством скорлупок от несолёных фисташек, обжаренных на сковородке до черноты. С фисташковыми скорлупками делают самостоятельную настойку, которая сама по себе немного напоминает коньяк – читайте о ней тут.

1 л водки или водочной крепости спирта

5 шт. копчёного чернослива

5 шт. сладкого миндаля

3 г корня калгана

1/2 ч. л. дубовых чипсов или фисташковых скорлупок

Делается такой «коньяк» из водки так же, как по прошлому рецепту – легко и довольно быстро. Миндаль нужно слегка раздавить ножом, добавить чернослив, измельченный калган и чипсы, залить водкой, плотно закупорить и отставить на 2 недели в темное теплое место.

После этого настойка тщательно фильтруется – через несколько слоев марли, затем – ватный или бумажный фильтр. Подслащивать ее не требуется, но по желанию можно добавить немножко сахара – половины чайной ложки хватит. Далее перемещаем напиток в прохладное место и даем отстояться еще 3-4 недели. Всё, можно пробовать!

Рецепт 2

спиртовая основа (качественная водка или самогон);

чернослив;

сахар;

вата;

стеклянная банка или другая тара, где будет настаиваться коньяк;

воронка (можно обрезать горлышко от пластиковой бутылки);

Для изготовления понадобится:

Особое внимание нужно уделять выбору качественного чернослива. Это тебе не компот варить, тут дело серьезное!

Важно! Чернослив для коньяка в первую очередь должен быть свежим.

однородность внешнего вида и отсутствие повреждений на кожице;

плоды должны быть сухими;

чернослив хорошего качества на ощупь должен быть упругим и мясистым;

плоды не должны прилипать к пальцам;

по вкусу он должен быть немного кислым, но не горьким;

сухофрукт не должен быть слишком сморщенным.

Советы по выбору чернослива:

Процесс приготовления

Для начала нужно взять емкость, подходящую по размеру. Наливаем в тару литр водки или самогона. В емкость опускаем 30-50 грамм плодов чернослива. Добавляем 2-3 ложки сахара. Банка с продуктом помещается в темное помещение, закрытое от солнца.

Записывайте:

Через 40 дней настаивания получается литр прекрасного коньяка.

Внимание! Спрятать тару от жены в погребе не получится. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 14 0С. Придется искать другое место.

Как профильтровать получившуюся настойку

Важно! Перед употреблением домашний коньяк необходимо профильтровать.

Процедить через импровизированный фильтр. В обрезанное горлышко пластиковой бутылки положили слой марли и ваты и перелили через них коньяк в другую тару.

Это необходимо делать для того, чтобы избавиться от лишних примесей и естественного осадка от чернослива.

Что получится в итоге

Обратите внимание! Коньяк, произведенный в домашних условиях дешевле своих магазинных аналогов.

хорошую водку можно приобрести в магазине рублей за 400, примерно же столько выходит изготовление качественного самогона;

за килограмм сахара придется отдать 40 рублей (а нам нужно всего несколько ложек);

килограмм сушеного чернослива стоит 200 – 400 руб. (килограмма хватит на целый ящик коньяка, если не больше);

пластиковые бутылки, банки, вату и марлю думаю можно достать в любом доме.

Внутри будет приятная, сладковатая жидкость светло-коричневого цвета с пряным ароматом чернослива. Сухофрукт заглушал спиртовые нотки в коньяке, делая их практически незаметными.Себестоимости производства домашнего коньяка:

Выходит, что коньяк, изготовленный в домашних условиях на порядок дешевле своего магазинного собрата.

Что можно заменить в рецепте

Обратите внимание! У коньяка из чернослива существует несколько вариантов исполнения. К примеру, для древесного вкуса можно добавить дубовый сегмент.

Для улучшения вкуса и аромата перед настаиванием добавляют различные пряности, такие как гвоздика, ваниль и даже шоколад.