Коньяк с черносливом из самогона и водки

- Напиток: Коньяк
- Как подавать: охлажденным
- Ингредиенты: чернослив, водка, сахар
- Время приготовления: больше месяца
- Крепкость: свыше 45°
Домашний «коньяк» из водки с черносливом, калганом и миндалёмИнтересный рецепт с одного из отечественных форумов. По итогу вы получите оригинальную настойку – может, и не особенно похожую на коньяк, но уж точно вкусную, невероятно ароматную, мягкую, питкую.
В рецепт входят дубовые чипсы – такие же, как и в прошлом рецепте. Можно соригинальничать и заменить их равным количеством скорлупок от несолёных фисташек, обжаренных на сковородке до черноты. С фисташковыми скорлупками делают самостоятельную настойку, которая сама по себе немного напоминает коньяк – читайте о ней тут.
- 1 л водки или водочной крепости спирта
- 5 шт. копчёного чернослива
- 5 шт. сладкого миндаля
- 3 г корня калгана
- 1/2 ч. л. дубовых чипсов или фисташковых скорлупок
Делается такой «коньяк» из водки так же, как по прошлому рецепту – легко и довольно быстро. Миндаль нужно слегка раздавить ножом, добавить чернослив, измельченный калган и чипсы, залить водкой, плотно закупорить и отставить на 2 недели в темное теплое место.
После этого настойка тщательно фильтруется – через несколько слоев марли, затем – ватный или бумажный фильтр. Подслащивать ее не требуется, но по желанию можно добавить немножко сахара – половины чайной ложки хватит. Далее перемещаем напиток в прохладное место и даем отстояться еще 3-4 недели. Всё, можно пробовать!
Рецепт 2Для изготовления понадобится:
- спиртовая основа (качественная водка или самогон);
- чернослив;
- сахар;
- вата;
- стеклянная банка или другая тара, где будет настаиваться коньяк;
- воронка (можно обрезать горлышко от пластиковой бутылки);
Особое внимание нужно уделять выбору качественного чернослива. Это тебе не компот варить, тут дело серьезное!
Важно! Чернослив для коньяка в первую очередь должен быть свежим.Советы по выбору чернослива:
- однородность внешнего вида и отсутствие повреждений на кожице;
- плоды должны быть сухими;
- чернослив хорошего качества на ощупь должен быть упругим и мясистым;
- плоды не должны прилипать к пальцам;
- по вкусу он должен быть немного кислым, но не горьким;
- сухофрукт не должен быть слишком сморщенным.
Процесс приготовленияЗаписывайте:
- Для начала нужно взять емкость, подходящую по размеру.
- Наливаем в тару литр водки или самогона.
- В емкость опускаем 30-50 грамм плодов чернослива.
- Добавляем 2-3 ложки сахара.
- Банка с продуктом помещается в темное помещение, закрытое от солнца.
Через 40 дней настаивания получается литр прекрасного коньяка.
Внимание! Спрятать тару от жены в погребе не получится. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 14 0С. Придется искать другое место.
Как профильтровать получившуюся настойку
Важно! Перед употреблением домашний коньяк необходимо профильтровать.Процедить через импровизированный фильтр. В обрезанное горлышко пластиковой бутылки положили слой марли и ваты и перелили через них коньяк в другую тару.
Это необходимо делать для того, чтобы избавиться от лишних примесей и естественного осадка от чернослива.
Что получится в итогеВнутри будет приятная, сладковатая жидкость светло-коричневого цвета с пряным ароматом чернослива. Сухофрукт заглушал спиртовые нотки в коньяке, делая их практически незаметными.
Обратите внимание! Коньяк, произведенный в домашних условиях дешевле своих магазинных аналогов.Себестоимости производства домашнего коньяка:
- хорошую водку можно приобрести в магазине рублей за 400, примерно же столько выходит изготовление качественного самогона;
- за килограмм сахара придется отдать 40 рублей (а нам нужно всего несколько ложек);
- килограмм сушеного чернослива стоит 200 – 400 руб. (килограмма хватит на целый ящик коньяка, если не больше);
- пластиковые бутылки, банки, вату и марлю думаю можно достать в любом доме.
Выходит, что коньяк, изготовленный в домашних условиях на порядок дешевле своего магазинного собрата.
Что можно заменить в рецепте
Обратите внимание! У коньяка из чернослива существует несколько вариантов исполнения. К примеру, для древесного вкуса можно добавить дубовый сегмент.Для улучшения вкуса и аромата перед настаиванием добавляют различные пряности, такие как гвоздика, ваниль и даже шоколад.