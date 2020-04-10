Ромовый Дневник

Коньяк с черносливом из самогона и водки

Алкорецепты · Домино
Коньяк с черносливом из самогона и водки
  • Напиток: Коньяк
  • Как подавать: охлажденным
  • Ингредиенты: чернослив, водка, сахар
  • Время приготовления: больше месяца
  • Крепкость: свыше 45°

Домашний «коньяк» из водки с черносливом, калганом и миндалём

Интересный рецепт с одного из отечественных форумов. По итогу вы получите оригинальную настойку – может, и не особенно похожую на коньяк, но уж точно вкусную, невероятно ароматную, мягкую, питкую.

В рецепт входят дубовые чипсы – такие же, как и в прошлом рецепте. Можно соригинальничать и заменить их равным количеством скорлупок от несолёных фисташек, обжаренных на сковородке до черноты. С фисташковыми скорлупками делают самостоятельную настойку, которая сама по себе немного напоминает коньяк – читайте о ней тут.

  • 1 л водки или водочной крепости спирта
  • 5 шт. копчёного чернослива
  • 5 шт. сладкого миндаля
  • 3 г корня калгана
  • 1/2 ч. л. дубовых чипсов или фисташковых скорлупок

Делается такой «коньяк» из водки так же, как по прошлому рецепту – легко и довольно быстро. Миндаль нужно слегка раздавить ножом, добавить чернослив, измельченный калган и чипсы, залить водкой, плотно закупорить и отставить на 2 недели в темное теплое место.

После этого настойка тщательно фильтруется – через несколько слоев марли, затем – ватный или бумажный фильтр. Подслащивать ее не требуется, но по желанию можно добавить немножко сахара – половины чайной ложки хватит. Далее перемещаем напиток в прохладное место и даем отстояться еще 3-4 недели. Всё, можно пробовать!

Рецепт 2

Для изготовления понадобится:

  • спиртовая основа (качественная водка или самогон);
  • чернослив;
  • сахар;
  • вата;
  • стеклянная банка или другая тара, где будет настаиваться коньяк;
  • воронка (можно обрезать горлышко от пластиковой бутылки);

Особое внимание нужно уделять выбору качественного чернослива. Это тебе не компот варить, тут дело серьезное!

Важно! Чернослив для коньяка в первую очередь должен быть свежим.
Советы по выбору чернослива:

  • однородность внешнего вида и отсутствие повреждений на кожице;
  • плоды должны быть сухими;
  • чернослив хорошего качества на ощупь должен быть упругим и мясистым;
  • плоды не должны прилипать к пальцам;
  • по вкусу он должен быть немного кислым, но не горьким;
  • сухофрукт не должен быть слишком сморщенным.

Процесс приготовления

Записывайте:

  1. Для начала нужно взять емкость, подходящую по размеру.
  2. Наливаем в тару литр водки или самогона.
  3. В емкость опускаем 30-50 грамм плодов чернослива.
  4. Добавляем 2-3 ложки сахара.
  5. Банка с продуктом помещается в темное помещение, закрытое от солнца.

Через 40 дней настаивания получается литр прекрасного коньяка.

Внимание! Спрятать тару от жены в погребе не получится. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 14 0С. Придется искать другое место.

Как профильтровать получившуюся настойку

Важно! Перед употреблением домашний коньяк необходимо профильтровать.
Процедить через импровизированный фильтр. В обрезанное горлышко пластиковой бутылки положили слой марли и ваты и перелили через них коньяк в другую тару.

Это необходимо делать для того, чтобы избавиться от лишних примесей и естественного осадка от чернослива.

Что получится в итоге

Внутри будет приятная, сладковатая жидкость светло-коричневого цвета с пряным ароматом чернослива. Сухофрукт заглушал спиртовые нотки в коньяке, делая их практически незаметными.
Обратите внимание! Коньяк, произведенный в домашних условиях дешевле своих магазинных аналогов.
Себестоимости производства домашнего коньяка:

  • хорошую водку можно приобрести в магазине рублей за 400, примерно же столько выходит изготовление качественного самогона;
  • за килограмм сахара придется отдать 40 рублей (а нам нужно всего несколько ложек);
  • килограмм сушеного чернослива стоит 200 – 400 руб. (килограмма хватит на целый ящик коньяка, если не больше);
  • пластиковые бутылки, банки, вату и марлю думаю можно достать в любом доме.

Выходит, что коньяк, изготовленный в домашних условиях на порядок дешевле своего магазинного собрата.

Что можно заменить в рецепте

Обратите внимание! У коньяка из чернослива существует несколько вариантов исполнения. К примеру, для древесного вкуса можно добавить дубовый сегмент.
Для улучшения вкуса и аромата перед настаиванием добавляют различные пряности, такие как гвоздика, ваниль и даже шоколад.

Похожие статьи

12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники)

12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники)

Как очистить вино в домашних условиях

Как очистить вино в домашних условиях

Рецепты, как настоять самогон на травах

Рецепты, как настоять самогон на травах

Как развести спирт до концентрации водки

Как развести спирт до концентрации водки

Как сделать и как пить черную водку

Как сделать и как пить черную водку

Вино из красной калины в домашних условиях

Вино из красной калины в домашних условиях