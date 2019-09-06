Что может быть проще и приятнее, чем превратить пару залежавшихся на кухне спелых бананов в изысканный домашний ликер? Дорогие мои читатели, если вы думаете, что банановый ликер — это баловство для новичков, то вы глубоко ошибаетесь. За этой кажущейся простотой скрывается целое искусство баланса: нужно поймать тот самый момент, когда сладость фрукта не перебивает, а гармонично дополняет крепость алкогольной основы, будь то классическая водка или ароматный светлый ром.

Поверьте моему опыту бармена и сомелье, готовый результат способен приятно удивить даже искушенного ценителя. А уж сколько вариаций существует — от строгого «рецепта-основы» до нежнейших сливочных версий, которые готовятся буквально за считанные минуты! Так что, уважаемые винокуры, доставайте свои банки и мерные стаканчики — сегодня мы будем творить магию из бананов.

Напиток: Ликер

Как подавать: со льдом

Основные ингредиенты: банан, водка, сгущенное молоко, яичный белок

Время приготовления: до 14 дней

Крепкость: до 18°

Базовый рецепт бананового ликера

1 большой спелый банан

0,5 л водки или белого рома

300 г сахарного песка

120 мл чистой воды

5 см стручка ванили или 1 ч.л. ванильного экстракта

Банан почистить и нарезать на небольшие кусочки. Добавить водку и используя деревянную ложку придавить банан ко дну (взаимодействуя с воздухом банан почернеет). Настаивать в темном прохладном месте 2 недели. Процедить, отфильтровать, добавить сироп, сваренный из 300 г сахара и 120 мл воды. Добавить стручок ванили или ванильный экстракт. Выдержать еще 1 месяц, после чего убрать ваниль (стручок), процедить и отфильтровать настой еще раз. Выдержать еще 1 месяц.

Вместо стручка ванили или ванильного экстракта можно использовать ванильный сахар или ванилин. В статье с рецептом кофейного ликера Калуа (после первого рецепта) описан принцип приготовления ванильного экстракта, а также указан эквивалент ванильного сахара и ванилина. Приведенный выше рецепт является универсальным, с пропорциями можно играться. К примеру, опробованы следующие пропорции:

2 средних банана, 1 ч.л. ванильного экстракта, 240 мл простого сахарного сиропа, 700 мл водки или светлого рома – чтобы получить Creme de Banana, количество сахара нужно увеличить вдвое;

1 средний банан, 240 г сахара, 120 мл воды, ¾ ч.л. ванильного экстракта, 700 мл водки или светлого рома – банан на водке держать 8 дней;

2 средних банана, 350 г сахара, 180 мл воды, 1 ч.л. ванильного экстракта, 700 мл водки или светлого рома – бананы вместе с сахарным сиропом и ванильным экстрактом настаивать 3-4 дня, постоянно встряхивая настой.

К настою также можно добавить чайную ложку бутонов гвоздики и/или палочку корицы.

Бархатный банановый ликер

Исключительно женский, нежный напиток, готовить который одно удовольствие. За считанные минуты вы получите прекрасный алкогольный напиток, который можно практически сразу подавать к столу. Рецепт мною опробован и записан в любимые, как беспроигрышный вариант напитка по случаю любого торжества.

300 мл водки (50% спирта)

3 спелых банана

2 куриных яйца

150 мл цельного молока

1 банка сгущенки

В 2-3 литровую банку добавляем бананы, разломанные на небольшие кусочки, и мнём их блендером (погружным) до образования однородного пюре. Добавляем 2 белка от куриных яиц и взбиваем смесь блендером. Поэтапно добавляем и взбиваем: банку сгущенки, 150 мл свежего молока и 300 мл водки. Получаем вкуснейший ликер, который можно пить через 15 минут отстаивания в холодильнике. В выдержке коктейль-ликер не нуждается, но в холодильнике простоит 1-2 месяца точно.

Ликёр «Банановый сплит»

Ещё один сливочный ликёр. Банановый сплит – типичный десерт американской кухни. Это потрясающее сочетание очищенного банана и шариков ванильного, шоколадного или клубничного мороженого, политых шоколадным соусом.

В этом ликёре есть все основные составляющие сплита: бананы, шоколадный сироп и мороженое в виде нашего простого сливочного сиропа. Ликёр хорош как ингредиент Бананового Дайкири. Кстати, в 2004 году город Латроуб, штат Пенсильвания, был сертифицирован как официальное место рождение бананового сплита, через 100 лет после возникновения самого десерта. Итак, рецепт:

500 мл светлого рома

3 спелых банана, очищенных и мелко нарезанных

110 г какао-бобов (можно заменить какао-порошком)

1 стручок ванили (16 г ванильного сахара, 2-3 ч. л. экстракта)

350 мл простого сливочного сиропа

В банке подходящего объема смешать ром, бананы, какао-бобы и ваниль. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте настаиваться в течение 5 дней. Затем процедить настой через сито или несколько слоёв марли в чистую банку, добавить простой сливочный сироп (его рецепт вы найдёте в статье о фруктово-ягодных ликёрах, ссылка в перечне ингредиентов этого рецепта), хорошенько перемешать. После этого ликёр можно перелить в чистую бутылку и отправить в холодильник на хранение. Пробовать банановый ликёр со сливками можно уже через 1-2 дня выдержки. Употребить его нужно в течение 1-2 месяцев. Если через пару недель сливки из сиропа соберутся на поверхности ёмкости, нужно просто встряхнуть смесь и наслаждаться вкусностью дальше.