Коньяк «Хеннеси»: состав, как пить, чем закусывают

Напиток: Коньяк

Как подавать: охлажденным

Основные ингредиенты: спирт, сахар, гвоздика, чай

Время приготовления: свыше месяца

Крепкость: свыше 45°

Коньяк - самый крепкий алкоголь из винограда. Название получил в честь города, в котором впервые был произведен и сейчас оно является эксклюзивным и контролируется законами Франции. Коньяк производится из особого сорта винограда, а главная особенность - вкус с годами становится только лучше.

Кстати! А вы знали, что самая популярная марка коньяков - “Хеннесси”. Начиная с первой партии, из далекого 1765 года она стала эталоном этого вида напитков. Еще одна фишка бренда - выдержка некоторых спиртов может достигать двухсот лет. Вот за это его и ценят.

Состав коньяка «Хеннеси» и рецепт домашнего приготовления

Несмотря на то, что рецепт «Хеннесси» держится производителями в строгом секрете, мы можем приготовить очень похожий прямо у себя на кухне. Тем более, что настоящий «Хеннесси» — супер дорогое удовольствие.

В классический состав «Хеннесси» входит смесь виноградных спиртов. В нашем домашнем варианте предлагаю взять обычный медицинский спирт, водку или несколько раз перегнанный и очищенный самогон. Итак, нам понадобятся:

Спирт - 1500 мл

Душистый перец - 1 шт

Гвоздика - 2 бутона

Сахар - 2 ст. л

Черный жгучий перец - 1 шт

Лимонная цедра - по вкусу

Чай - 1 ст. л

Начнем с того, что смешаем все пряности и специи, положим их в мешочек из натуральной ткани и хорошо крепко завяжем.

Так же можно использовать ситечко для заварки, но это не феншуй. Ладно, далее опустим ситечко со специями в банку и зальем разбавленным спиртом\водкой.

После нужно быстро закрыть банку капроновой крышкой и поставить полуфабрикат в прохладное место на 3 дня. Мешочек со специями вынуть и выбросить, а полученную настойку оставить в прохладном месте еще на 7-10 дней.

Чтобы полученный напиток максимально напоминал дорогущий коньяк - положите в него дубовую щепу и немного ванили, и оставьте еще на две недели. Готовый напиток налить в красивый графин и можно пробовать.