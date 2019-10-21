Рецепт пива из перловки

Ингредиенты:
- Перловка, 5 кг.
- Сахар, 1 кг.
- Вода, 30 л.
- Солод, 1 кг.
- Дрожжи сухие, 20 гр.
Обратите внимание! Мы готовили самогон за несколько сотен километров от населенных пунктов. В городе это получился бы один из самых дешевых видов алкоголя домашнего производства, себестоимость которого выходит около 500 рублей за литр.
Процесс приготовленияОсновные сложности поначалу возникли с перловкой, которую перед тем, как она стала основой для алкоголя, потребовалось тщательно подготовить:
- Сначала крупу мы хорошенько промыли, стараясь удалить весь мусор.
- Далее перловку залили чистой водой и на сутки оставили в самой теплой комнате маяка. Пока мы днем лазали по побережью в поисках геологических образцов, хранитель помешивал их и периодически менял воду.
- По прошествии суток мы слили воду, а сами зернышки разложили на противень слоем около 10 см.
- Крупа вновь была оставлена в теплом помещении маяка. На этот раз на неделю. И вновь хранитель помешивал ее, чтобы ненароком не появилась плесень.
- Затем перловка была помещена в печь, где и находилась около часа. В городских условиях печи сейчас можно встретить нечасто, поэтому дома я думаю можно использовать духовку.
Важно! Дверь печи или духовки должна быть немного приоткрыта, чтобы лишняя влага смогла до конца испариться из зерен.
- После подготовки перловки началась подготовка браги. Для начала потребовалось разогреть 20 литров воды до температуры 50оС.
- В нее ссыпали перловку и повысили температуру жидкости до 60оС.
- Путем нехитрых манипуляций с дровами поддерживали такую температуру в течение 15 минут.
- Возможно, хранитель маяка решил подшутить надо нами, а может и нет, но далее он сказал повысить температуру воды до 65оС и варить смесь еще 15 минут.
- Далее кашица была доведена до кипения и оставлена в таком состоянии на полтора часа.
- После этого мы охладили жидкость до 65оС (эх, нравились нашему новому другу 60-градусные температуры, да и термометр для жидкостей в кой-то веки пригодился не только для работы).
- Отдельно нагрели 3 литра воды и добавили в нее пропущенный через мясорубку солод.
- Смесь перемешали до получения однородной массы и добавили в охлажденную перловую кашицу.
Обратите внимание! В процессе приготовления солод и перловку необходимо постоянно помешивать. Если этого не делать, зерна могут пригореть, что ухудшит вкус самогона.
- Емкость была накрыта крышкой, нагрета до 60оС и оставлена так на 2 часа.
- Далее мы немного повысили температуру, добавили сахар и 7 л воды.
- Охладили жидкость и перелили ее в тару для брожения.
- Добавили дрожжи и закрыли тару резиновой перчаткой.
- Брага настаивалась в темном помещении 12 дней.
- По прошествии этого времени мы пропустили брагу через марлевый фильтр и перелили ее в самогонный аппарат.
- Когда крепость в струе снизилась до 25 об. отбор продукта был закончен.
- Слегка разбавили алкоголь и принялись за вторичную перегонку. Первые 10 % самогона как обычно выбросили.
По завершении всех манипуляций алкоголь был разлит по бутылкам и убран в прохладное помещение на 3 суток. Это делается для улучшения вкуса.
Обратите внимание! Хранить самогон лучше в стеклянной или деревянной таре.