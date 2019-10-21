Рецепт пива из перловки

Ингредиенты:

Перловка, 5 кг. Сахар, 1 кг. Вода, 30 л. Солод, 1 кг. Дрожжи сухие, 20 гр.

Обратите внимание! Мы готовили самогон за несколько сотен километров от населенных пунктов. В городе это получился бы один из самых дешевых видов алкоголя домашнего производства, себестоимость которого выходит около 500 рублей за литр.

Процесс приготовления

Сначала крупу мы хорошенько промыли, стараясь удалить весь мусор.

Далее перловку залили чистой водой и на сутки оставили в самой теплой комнате маяка. Пока мы днем лазали по побережью в поисках геологических образцов, хранитель помешивал их и периодически менял воду.

По прошествии суток мы слили воду, а сами зернышки разложили на противень слоем около 10 см.

Крупа вновь была оставлена в теплом помещении маяка. На этот раз на неделю. И вновь хранитель помешивал ее, чтобы ненароком не появилась плесень.

Затем перловка была помещена в печь, где и находилась около часа. В городских условиях печи сейчас можно встретить нечасто, поэтому дома я думаю можно использовать духовку.

Важно! Дверь печи или духовки должна быть немного приоткрыта, чтобы лишняя влага смогла до конца испариться из зерен.

После подготовки перловки началась подготовка браги. Для начала потребовалось разогреть 20 литров воды до температуры 50оС.

В нее ссыпали перловку и повысили температуру жидкости до 60оС.

Путем нехитрых манипуляций с дровами поддерживали такую температуру в течение 15 минут.

Возможно, хранитель маяка решил подшутить надо нами, а может и нет, но далее он сказал повысить температуру воды до 65оС и варить смесь еще 15 минут.

Далее кашица была доведена до кипения и оставлена в таком состоянии на полтора часа.

После этого мы охладили жидкость до 65оС (эх, нравились нашему новому другу 60-градусные температуры, да и термометр для жидкостей в кой-то веки пригодился не только для работы).

Отдельно нагрели 3 литра воды и добавили в нее пропущенный через мясорубку солод.

Смесь перемешали до получения однородной массы и добавили в охлажденную перловую кашицу.

Обратите внимание! В процессе приготовления солод и перловку необходимо постоянно помешивать. Если этого не делать, зерна могут пригореть, что ухудшит вкус самогона.

Емкость была накрыта крышкой, нагрета до 60оС и оставлена так на 2 часа.

Далее мы немного повысили температуру, добавили сахар и 7 л воды.

Охладили жидкость и перелили ее в тару для брожения.

Добавили дрожжи и закрыли тару резиновой перчаткой.

Брага настаивалась в темном помещении 12 дней.

По прошествии этого времени мы пропустили брагу через марлевый фильтр и перелили ее в самогонный аппарат.

Когда крепость в струе снизилась до 25 об. отбор продукта был закончен.

Слегка разбавили алкоголь и принялись за вторичную перегонку. Первые 10 % самогона как обычно выбросили.

Основные сложности поначалу возникли с перловкой, которую перед тем, как она стала основой для алкоголя, потребовалось тщательно подготовить:

По завершении всех манипуляций алкоголь был разлит по бутылкам и убран в прохладное помещение на 3 суток. Это делается для улучшения вкуса.

Обратите внимание! Хранить самогон лучше в стеклянной или деревянной таре.