Ромовый Дневник

Рецепт пива из перловки

Ингредиенты:

  1. Перловка, 5 кг.
  2. Сахар, 1 кг.
  3. Вода, 30 л.
  4. Солод, 1 кг.
  5. Дрожжи сухие, 20 гр.

Обратите внимание! Мы готовили самогон за несколько сотен километров от населенных пунктов. В городе это получился бы один из самых дешевых видов алкоголя домашнего производства, себестоимость которого выходит около 500 рублей за литр.

Процесс приготовления

Основные сложности поначалу возникли с перловкой, которую перед тем, как она стала основой для алкоголя, потребовалось тщательно подготовить:

  • Сначала крупу мы хорошенько промыли, стараясь удалить весь мусор.
  • Далее перловку залили чистой водой и на сутки оставили в самой теплой комнате маяка. Пока мы днем лазали по побережью в поисках геологических образцов, хранитель помешивал их и периодически менял воду.
  • По прошествии суток мы слили воду, а сами зернышки разложили на противень слоем около 10 см.
  • Крупа вновь была оставлена в теплом помещении маяка. На этот раз на неделю. И вновь хранитель помешивал ее, чтобы ненароком не появилась плесень.
  • Затем перловка была помещена в печь, где и находилась около часа. В городских условиях печи сейчас можно встретить нечасто, поэтому дома я думаю можно использовать духовку.
Важно! Дверь печи или духовки должна быть немного приоткрыта, чтобы лишняя влага смогла до конца испариться из зерен.
  • После подготовки перловки началась подготовка браги. Для начала потребовалось разогреть 20 литров воды до температуры 50оС.
  • В нее ссыпали перловку и повысили температуру жидкости до 60оС.
  • Путем нехитрых манипуляций с дровами поддерживали такую температуру в течение 15 минут.
  • Возможно, хранитель маяка решил подшутить надо нами, а может и нет, но далее он сказал повысить температуру воды до 65оС и варить смесь еще 15 минут.
  • Далее кашица была доведена до кипения и оставлена в таком состоянии на полтора часа.
  • После этого мы охладили жидкость до 65оС (эх, нравились нашему новому другу 60-градусные температуры, да и термометр для жидкостей в кой-то веки пригодился не только для работы).
  • Отдельно нагрели 3 литра воды и добавили в нее пропущенный через мясорубку солод.
  • Смесь перемешали до получения однородной массы и добавили в охлажденную перловую кашицу.
Обратите внимание! В процессе приготовления солод и перловку необходимо постоянно помешивать. Если этого не делать, зерна могут пригореть, что ухудшит вкус самогона.
  • Емкость была накрыта крышкой, нагрета до 60оС и оставлена так на 2 часа.
  • Далее мы немного повысили температуру, добавили сахар и 7 л воды.
  • Охладили жидкость и перелили ее в тару для брожения.
  • Добавили дрожжи и закрыли тару резиновой перчаткой.
  • Брага настаивалась в темном помещении 12 дней.
  • По прошествии этого времени мы пропустили брагу через марлевый фильтр и перелили ее в самогонный аппарат.
  • Когда крепость в струе снизилась до 25 об. отбор продукта был закончен.
  • Слегка разбавили алкоголь и принялись за вторичную перегонку. Первые 10 % самогона как обычно выбросили.

По завершении всех манипуляций алкоголь был разлит по бутылкам и убран в прохладное помещение на 3 суток. Это делается для улучшения вкуса.

Обратите внимание! Хранить самогон лучше в стеклянной или деревянной таре.

12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники)

Как очистить вино в домашних условиях

Рецепты, как настоять самогон на травах

Как развести спирт до концентрации водки

Как сделать и как пить черную водку

Вино из красной калины в домашних условиях

