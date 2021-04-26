Рецепты, как настоять самогон на травах

Настойки на травах, пожалуй, самые распространенные и любимые в моей семье. Готовить их легко, сырья они требуют не много, а в итоге получаются очень оригинальными и ароматными.

Настойка с пряными травами для новичка

Совет! Травы можно использовать как свежие, так и высушенные. Главное — они должны быть ароматными. И не бойтесь дегустировать получившийся алкоголь в процессе, чтобы остановиться на самом вкусном варианте.

Чтобы ее приготовить, нужно запастись кардамоном, молотым имбирем, анисом, дягилем, корицей и гвоздикой. Каждого ингредиента примерно по 10–15 граммов. Все перемешиваем и заливаем 1 литром водки. Ждем около недели. Готовый продукт обязательно профильтруйте.

А вот популярностью среди опытных винокуров пользуются настойки из водки на базилике в пропорции 6 листов растения на 0,5 литра водки и напиток с богатой историей «Ерофеич», в приготовлении которого используют по половине чайной ложке золототысячника, тысячелистника, перечной мяты и корня калгана к литру водки.

Настойки на фруктах

Умельцы используют самые различные фрукты: сливы, груши, персики, абрикосы, яблоки и другие. Можно выбрать сразу несколько видов, добавлять сахар или отказаться от него и использовать мед.

Обратите внимание, что чем сочнее фрукты идут в дело, тем ниже будет градус получившейся настойки. А если добавить к ним ягоду – малину, смородину, вишню или землянику, получите более насыщенный цвет конечного продукта, потому что именно в ягодах содержится больше красящих веществ.

Ингредиенты должны быть спелыми и чистыми. Не страшно, если они немного помяты. Косточки удалять необязательно. Рецепт, как обычно бывает у настоек, предельно прост. В чистую емкость засыпаете 2/3 фруктов, заливаете 1/3 водки.

Сахар используется в среднем из расчета 200 грамм на литр настойки. Перемешиваете все составляющие, убираете в темное прохладное место, ждете несколько недель, периодически взбалтывая содержимое для полного растворения сахара, и вуаля. Настойка готова.

Также легко можно приготовить известную настойку на «северном винограде», для которой вам понадобится:

2,5 кг крыжовника;

4 литра водки;

8 литров кипяченой воды;

800 граммов сахара.

Настойки по типу коньячных

Превратить ртуть в золото, а водку в коньяк – это отдельный вид искусства. Мне, например, нравится «коньяк» из водки с дубовой корой и пряностями.

Для этого берем:

1 литр водки;

1 столовую ложку дубовой коры;

1/3 столовой ложки нейтрального по вкусу меда;

2 бутона гвоздики;

3 перца горошком;

1/3 столовой ложки сушеного зверобоя;

1/3 столовой ложки майорана;

малюсенькую щепотку ванилина.

Кору кипятим в течение 10 минут, даем ей остыть, добавляем к ней специи, травы, мед и заливаем водкой. Настаиваем и обязательно периодически взбалтываем до полного растворения меда.

Спустя несколько недель фильтруем напиток, разливаем по бутылкам и вновь возвращаем в погреб на 2-3 месяца.

Рижский бальзам

Водка премиум класса – 1 бутылка. Мы решили взять Белугу за 1510 рублей. Пришлось ехать в город, где заодно докупили остальные ингредиенты, которые нет возможности достать в лесу. Имбирь молотый – 2,4 гр. Мелисса – 2 гр. Горечавка (корень) – 4 гр. Валерьяна лекарственная (корень) – 2 гр. Аир болотный (корень) – 2 гр. Дуб (кора) – 1,6 гр. Полынь горькая (листья) – 3 гр. Мята садовая сушеная – 2,5 гр. Перец горошком – 1,2 гр. Имбирь (корень молотый) – 2,4 гр. Липа (соцветия) – 1,6 гр. Зверобой – 1,5 гр. Арника горная (цвет) – 1,6 гр. Померанец (корки) – 1,2 гр. (можно заменить на цедру кумквата или мандарина). Вахта трехлистная – 1 гр. Орех мускатный – 1 гр.

Итак, для приготовления рижского бальзама понадобится:

Обратите внимание! Большинство трав мы собрали в лесу, однако, если бальзам готовится в городе, их можно приобрести в аптеке или специализированных магазинах. Общая себестоимость рижского бальзама, приготовленного в домашних условиях, получается около 5 тыс. рублей.

Дополнительные ингредиенты

Кроме того, в бальзам необходимо добавить малиновую и черничную настойку. Так что прибавляем сюда еще два списка ингредиентов.

Для малиновой настойки:

красная малина – 450 гр.;

водка – 0,75 мл.

Для черничной:

сушеная черника – 60 гр.;

водка – 240 мл.

Кроме этого, нужно темную карамель. Для нее понадобится:

2 кг сахара;

1 л воды;

16 гр. лимонной кислоты.

Дополнительными ингредиентами выходили:

Коньяк – 400 мл. Он должен быть хорошего качества. Мы взяли Арарат за 1300 руб. Масло перуанского бальзама – 1 гр.

Список меня, конечно, впечатлил, но Янис сказал, что его нужно четко придерживаться. Пришлось совершить рейд в город за продуктами и в лес за травами.

Процесс приготовления

Сам процесс приготовления, по-моему, оказался менее сложный, чем сбор ингредиентов. В стеклянной банке мы залили первые 16 компонентов водкой и оставили дело на месяц настаиваться. Янис периодически помешивал жидкость деревянной ложкой.

По прошествии 30 дней будущий бальзам был профильтрован через марлю. Пока настаивался бальзам, мы делали ягодные настойки.

Малиновую готовили так:

Ягоды и 450 мл водки смешали в равных количествах в стеклянной таре и оставили настаиваться на 6 дней, ежедневно помешивая содержимое. Процедили настойку. Добавили 300 мл менее крепкой водки (30 %) и снова поставили настаиваться на 6 дней. Затем вновь профильтровали.

Черничную практически так же:

Смешали 140 мл водки и 60 гр. ягод, перемешали и оставили настаиваться на 10 дней, помешивая утром и вечером. Профильтровали. Добавили 100 мл чуть менее крепкой водки, и вновь оставили настаиваться 10 дней, помешивая с той же периодичностью.

Далее настала очередь карамели.

Это, наверное, для нас был самый простой компонент. Вода смешивается с сахаром и доводится до кипения, после чего в нее добавляется лимонная кислота. Затем все это дело варится до тех пор, пока не превратится в темную тягучую массу. У нас на это ушел час.

Итак, когда все составные компоненты были готовы, нам оставалось лишь смешать их друг с другом и вновь оставить настаиваться. Правда, на этот раз, уже на три месяца.

Важно! Когда бальзам настоится, его необходимо снова процедить.