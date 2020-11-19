Вино из красной калины в домашних условиях

- Напиток: Вино
- Как подавать: охлажденным
- Основные ингредиенты: калина, вода, сахар
- Время приготовления: свыше месяца
- Крепкость: до 18°
Домашнее вино из калиныПропорции указаны для получения примерно 4 литров вина. Если вы решили готовить большую партию, все ингредиенты масштабируются пропорционально, но обратите внимание, что 1 пакетика дрожжей, указанных в рецепте, хватит для приготовления примерно 22 литров вина.
Для добычи сока в этом и дальнейших рецептах мы будем использовать метод подбраживания, но вы также можете попробовать кагорную технологию, описанную в статье с рецептами вин из черноплодной рябины или непосредственно в материале о кагоре.
- 900 г свежей или замороженной калины
- 450 г не сульфитированного изюма
- 1,35 кг гранулированного сахара
- 4 л чистой не кипяченой воды
- винные дрожжи типа Red Star Montrachet (по инструкции)
- ¼ ч. л. пектинового фермента (опционально)
- 1 ¼ ч. л. смеси кислот (регулятор кислотности, опционально)
- 1 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)
- 1 таблетка Campden (опционально)
Как приготовить:
- Калину промыть, грубо раздробить и поместить в первичный ферментер (можно и желательно ягоды поместить в нейлоновый мешок, что в дальнейшем значительно упростит фильтрацию). Замороженные ягоды предварительно разморозить и дать стечь. Добавить все остальные ингредиенты, за исключением дрожжей. Хорошенько перемешать до полного растворения сахара, ферментер накрыть плотной тканью и подождать 24 часа.
- Из дрожжей по инструкции подготовить закваску: в 120 мл тёплой воды всыпать необходимое количество дрожжей, хорошенько перемешать, разбивая возможные комочки, накрыть марлей и оставить на 15 минут в тёплом месте. Когда смесь начнёт пениться и увеличится в объеме, добавить к ней 120 мл приготовленного ранее сусла. Подождать ещё 15 минут и вылить закваску в ферментер.
- Первичный ферментер нужно накрыть марлей и оставить при температуре 22-24оС. Каждый день, с утра и вечером, сусло нужно активно перемешивать в течение 5 минут. Как только вино перестанет бурно бродить, что обычно происходит через 5-6 дней после старта, его нужно процедить, ягоды отжать и перелить в чистый ферментер под гидрозатвор.
- Вторичную ферментацию лучше проводить при более низкой температуре, 15-18оС. Примерно через месяц вино нужно слить с осадка, перелить в чистый ферментер и снова установить гидрозатвор. Эту процедуру следует повторить 2-3 раза с интервалом в 35-45 дней до полного осветления и стабилизации вина. Если вино само не осветляется, попробуйте его оклеить, используя рекомендации из статьи об осветлении домашних вин.
- После того, как вино полностью осветлится, его можно бутилировать. Проследите, чтобы бутылки были стерильными. Перед розливом вино можно подсластить по вкусу, но после добавления сахара его желательно подержать пару недель под гидрозатвором в прохладном месте, чтобы убедиться, что брожение завершилось полностью. После розлива вина его следует выдержать ещё хотя бы 12 месяцев. Ваше терпение будет вознаграждено!