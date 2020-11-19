Вино из красной калины в домашних условиях

Напиток: Вино

Как подавать: охлажденным

Основные ингредиенты: калина, вода, сахар

Время приготовления: свыше месяца

Крепкость: до 18°

Домашнее вино из калины

Пропорции указаны для получения примерно 4 литров вина. Если вы решили готовить большую партию, все ингредиенты масштабируются пропорционально, но обратите внимание, что 1 пакетика дрожжей, указанных в рецепте, хватит для приготовления примерно 22 литров вина.

Для добычи сока в этом и дальнейших рецептах мы будем использовать метод подбраживания, но вы также можете попробовать кагорную технологию, описанную в статье с рецептами вин из черноплодной рябины или непосредственно в материале о кагоре.

900 г свежей или замороженной калины

450 г не сульфитированного изюма

1,35 кг гранулированного сахара

4 л чистой не кипяченой воды

винные дрожжи типа Red Star Montrachet (по инструкции)

¼ ч. л. пектинового фермента (опционально)

1 ¼ ч. л. смеси кислот (регулятор кислотности, опционально)

1 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)

1 таблетка Campden (опционально)

Как приготовить: