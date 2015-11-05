«Огонь, вода и… медная турка». Выбираем джезву для варки кофе.
👨🔬🍵✨ Как выбрать и идеально приготовить кофе по-восточному с помощью традиционного арабского сосуда – джезвы. Узнайте, какой материал турки лучше всего подходит☕👌
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Статьи о кофе, способах заваривания, выборе зерна и рецептах горячих, холодных и алкогольных кофейных напитков.
👨🔬🍵✨ Как выбрать и идеально приготовить кофе по-восточному с помощью традиционного арабского сосуда – джезвы. Узнайте, какой материал турки лучше всего подходит☕👌
🔥👨🍳Готовить кофе в турке - настоящее искусство! Отправляйтесь в мир восточной культуры, приготовьте ароматный напиток на песке и наслаждайтесь атмосферой медленной жизни ☕️👌
Способы приготовления кофе: кофе в турке, френч-пресс, аэро-пресс, капельный метод, эспрессо
Статья о кофе: история кофе, происхождение кофе, виды кофейных деревьев, поверхностно о процессе производства кофе