Рецепты коктейлей

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков
На Хэллоуин удивите гостей жуткими и вкусными коктейлями! В нашем обзоре — 10 лучших рецептов коктейлей на Хэллоуин, которые станут звездой вечеринки! 🎃
Если вы хотите получить чистый цвет коктейля, то тщательно подойдите к выбору сиропа. Он должен быть именно розового оттенка, а не оранжевого или желтого.
Упоминания данного напитка можно встретить в газете, которую выпускали в Техасе. На ее основе в будущем опубликовали сборник популярных коктейлей Рио Гранде.
Этот популярный коктейль можно приготовить в домашних условиях за пару минут. Крепкий шот на основе рома получил свое название в честь природного явления.
Этот лонг получил свое название в честь одноименного героя комиксов DC. Травянистый коктейль с пряным вкусом готовят на основе мескаля.
Полученный коктейль обладает крепостью в 16%. Его пьют или небольшими глотками, или с использование трубочки, наслаждаясь цитрусовым вкусом.
Текила – это классический напиток Мексики, которая берет свое начало в 1530-х годах. Рецепт же данного коктейля придумали только в 1920-30-е года в Америке.
В результате вы получите нежный сливочный коктейль с ярко выраженным ароматом клубники. Шот не содержит в себе большой крепости из-за малого количества водки в составе.
Высокоградусный напиток в лучших традициях Бондианы подают в бокале для мартини и пьют небольшими глотками в течении вечера.
Коктейль получается крепким и кислым с отчетливыми нотками цитруса. Хемингуэй дайкири предпочтительней пить с использованием трубочки.
Оригинальный рецепт также подразумевает использование свежих ягод клубники. Для этого их надо смешать с сахаром и перетолочь до однородного состояния.
🍹Американо - классический аперитив с травяным вкусом и горчинкой. Прост в приготовлении, он подходит для любой обстановки. Попробуйте добавить ягоды для закуски. 🫐
🥃🍋🍯 Коктейль Пенициллин - классический рецепт с пряным ароматом и крепким вкусом виски. Сбалансированно сочетает в себе сок лимона, имбирный сироп и односолодовый скотч. Идеально для настоящих ценителей алкоголя. 🍊
По одной из версий, данный шот получил свое название из-за путешественника, который на неком острове попробовал местный деликатес – обезьяньи мозги.
Официальной датой создания данного коктейля можно считать 1916 год. Но прежде, чем получить свой итоговый рецепт, напиток претерпел множество изменения.
Некие общажные студенты встречали Новый год и на столе у них из напитков было два вида алкоголя на выбор – классическая водка и шампанское.
Он хотел приготовить идеальный тусовочный коктейль, поэтому предложил в прозрачную водку добавить яркие акценты в виде сиропа со вкусом граната и красного соуса.
Рецепте коктейль подают в медной кружке, но можно встретить и другие варианты от разных барменов. Напиток лонг-дринк, его пьют долго и используют трубочку.
Коктейль входит в семейство «Коллинзов» и подается в высоком бокале. По одной из версий, рецепт был придуман в 1800 году британским барменом с фамилией Коллинз
Коктейль Кир рояль впервые приготовили во Франции. Местные жители стали смешивать белое сухое вино с ликером из вишни и смородины.
Главный принцип приготовления коктейля, который советовал Бонд – взболтать, но не смешивать. Это придает напитку особый незабываемый вкус.
Коктейль получил свое название за счет одного из ингредиентов – зеленого ликера со вкусом мяты. Считается, что впервые его приготовили в Новом Орлеане.
Коктейль Собака.ру или Русская собака получил свое название из-за ингредиента в составе – для приготовления используют водку.
Название напитка навевает мысли о жвачке, вкус которой знаком многим с самого детства. В реальности коктейль не совсем розового цвета.
Впервые данный коктейль приготовил русский бармен в 50-е годы в ответ на знаменитый шот Б-52 от американских коллег. Он поочередно добавил в рюмку самбуку.
Пьют коктейль Б-52 через трубочку, которую опускают до самого низа. Если он поддожен, то только залпом. Вкус у напитка интересный, в особенности с огнем.
Название коктейля Олд фэшн переводится с английского языка как «старомодный». Действительно, этому рецепту уже более 130 лет.
Многие люди называют коктейль Зеленая фея напитком для безумцев. Ведь в нем присутствует не только смесь алкогольных напитков, но и энергетик.
Традиции распития коктейля Мимоза в разных уголках мира разны. В России напиток пьют когда душе угодно, а во Франции предпочитают на ланч.
У коктейля Зомби очень интересная история появления. Придумал рецепт Дон де Бичкомбер, контрабандист, который всю свою жизнь занимался незаконными поставками рома.
Вокруг коктейля «Куба Либре», как и вокруг других напитков, множество легенд. Считается, что рецепт начал формироваться в период испано-американской войны.
Рекомендуется выбирать джин только самых лучших марок, к примеру, «Bombay Sapphire», «Beefeater Crown Jewel». У алкоголя должен быть ярко выражен вкус можжевельника.
В классическом рецепте соотношение бурбона и вермута 2:1. Однако количество алкоголя может сильно разниться, вплоть до 1 к 1 и его называют «Сладкий Манхэттен».
Коктейль один из самых известных на основе текилы. В переводе означает «Восход». Название связано с цветом напитка – оранжево-желтый, как восходящее солнце.
В нашей стране традиция смешивать виски со сладкими газированными напитками пришла из американских фильмов, как своеобразный символ удачной жизни.
Классическим автором рецепта считают бельгийца и бармена Густава Топсе. Именно он на вечеринке 1949 года приготовил напиток под названием «Черный русский».
Любителям необычных напитков идеально подойдет коктейль Голубая лагуна. Это слабоалкогольный напиток, который быстро тонизирует и освежает.