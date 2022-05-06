Батон с майонезом - почему это не самая плохая закуска
Созвонились как-то со старым другом и договорились встретиться у меня через несколько часов. Нужно было срочно подготовиться и не ударить в грязь лицом.
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Сочетания еды и напитков, блюда с алкоголем и рекомендации по выбору подходящего вина, пива или крепкого напитка.
Созвонились как-то со старым другом и договорились встретиться у меня через несколько часов. Нужно было срочно подготовиться и не ударить в грязь лицом.
💐🍷Романтический вечер 🍇🍴фрукты, сыры или каравай к белому вину, а красному — мясо или жаренные овощи. Но никаких орехов, уксуса, майонезных заправок или специй 🚫
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