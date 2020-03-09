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Какой алкоголь пили литераторы. Кто из писателей предпочитал коктейли, а кто - водку. Почитатели кальвадоса и любители пива.
ВБВячеслав Буров
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