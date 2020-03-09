25 июля 2014 г.

Писатели-алкоголики и их любимые напитки

Что пил старик Хем и в каких количествах? От чего умер Керуак в 47 лет? Почему Чарльз Буковски прожил 10-15 тыс жизней? Любимые напитки великих алкоголиков.