Категория 154 статей

О напитках

Нужно знать, что пьешь. На страницах этой рубрики вы найдете познавательные и интересные статьи, в которых я рассматриваю различные алкогольные напитки. Из статей этой рубрики вы узнаете, что такое текила, ром, абсент, самбука и прочие спиртные напитки, а также как их пить и, возможно, готовить. В подрубрике «Домашнее самогоноварение» вы найдете практические рекомендации по приготовлению спиртных напитков в домашних условиях. Также эта рубрика включает повествования о безалкогольных напитках, таких как: кофе, чай, мате и т.д. Я не дам в обиду трезвых читателей <a title="Ромовый дневник" href="https://therumdiary.ru">Ромового дневника</a>.