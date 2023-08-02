Ромовый Дневник
Категория 154 статей

О напитках

Нужно знать, что пьешь. На страницах этой рубрики вы найдете познавательные и интересные статьи, в которых я рассматриваю различные алкогольные напитки. Из статей этой рубрики вы узнаете, что такое текила, ром, абсент, самбука и прочие спиртные напитки, а также как их пить и, возможно, готовить. В подрубрике «Домашнее самогоноварение» вы найдете практические рекомендации по приготовлению спиртных напитков в домашних условиях. Также эта рубрика включает повествования о безалкогольных напитках, таких как: кофе, чай, мате и т.д. Я не дам в обиду трезвых читателей <a title="Ромовый дневник" href="https://therumdiary.ru">Ромового дневника</a>.

С чем пьют мартини бьянко – как раскрыть лучшее сочетание вкусов
С чем пьют мартини бьянко – как раскрыть лучшее сочетание вкусов

Откройте для себя лучшие сочетания вкусов с мартини бьянко! 🥂 В этой статье мы погружаемся в мир коктейлей и делимся секретами создания идеального мартини🍸

VladimirS
Поспорил с женой, что в тетрапаках вино порошковое, а в бутылке настоящее: рассказываю кто оказался прав и делюсь простым рецептом из натурпродукта вместо химии

Недавно решили с женой приготовить ужин и по-семейному посидеть под бокальчик вина. Отправились в магазин, я начал подбирать достойную бутылочку под наш царский

Вячеслав Буров
Про заводские ароматизаторы для самогона: рассказываю зачем нужны алкогольные "Юппи" и стоит ли их пробовать

Что такое ароматизаторы для самогона и зачем они нужны. Какими они бывают: основные виды. Топ-3 лучших заводских ароматизатора. Как правильно ими пользоваться и сколько добавлять.

Вячеслав Буров
Старый Замок, Jidvei, Rulanda - вспоминаем какие Румынские вина пили советские граждане, откуда их брали и почем

Где и из чего делали румынские вина. Сколько они стоили. Какие румынские вина завозили в СССР и как они выглядели. Что с ними стало после развала Советского Союза.

Вячеслав Буров
Купил дорогую водку Царскую за 1800 рублей и решил прогнать ее через ректификационную колонну для анализа состава: рассказываю что получилось

🍸💊 Научный эксперимент или как проверить «Царскую» водку на примеси и почему мой чистый спирт безопаснее для здоровья. 🍹🧪

Вячеслав Буров
Бывают ли грузинские вина вкусными: разбираюсь где и из чего их делают и делюсь 6 лучшими из недорогих

Где и как производят вино в Грузии и какие из этих вин точно придуться по вкусу. Мы собрали 6 недорогих представителей грузинского виноделия для вас

Вячеслав Буров
Цветная вода со спиртом и лимонад для взрослых: 5 марок пива, которые я обхожу стороной в магазине

Недавно с другом Антошкой отправились в гипермаркет закупать спиртное на предстоящий праздник. Он стал складывать в корзину бутылки дорогущего Hertog Jan (Герцо

Вячеслав Буров
Мускат красного камня, Фетяска, Гратиешты - вспоминаем что из Молдавских вин пили советские граждане, откуда их брали и почем

Где и из чего делали молдавские вина. Сколько они стоили. Какие молдавские вина завозили в СССР. Что с ними стало после распада Советского Союза: можно ли купить сейчас.

Вячеслав Буров
Французский, Армянский или Крымский коньяки - рассказываю чем они отличаются кроме названия и какой лучше выбрать

Что такое французский, крымский и армянский коньяки. как их делают и сколько они стоят. Чем они отличаются: есть ли разница. Какой коньяк лучше выбрать.

Вячеслав Буров
Откуда берется абхазское вино, если у них почти нет своих виноградников и может ли оно потягаться с грузинском - мое сравнение и итоги

🍷❓ Абхазское или грузинское вино? Какое лучше? Грузинское вино производят уже 8 тысяч лет по традиционной технологии. Абхазия в свою очередь возврата к производству вина только в 80-х годах.

Вячеслав Буров
Бренди, элитные коньяки и даже виски: вспоминаем какой западный алкоголь показывали в советских мультфильмах и кино

Мои первые впечатления об СССР, которого я почти и не застал, неразрывно связаны с шедеврами мультипликации и кинематографа. В добрых советских лентах тема а

Вячеслав Буров
Про шведскую водку Purity: за что ей дали 200+ наград и зачем шведы перегоняют ее до 51 раза, прежде чем налить в бутылку

Как-то раз мы зашли с другом в магазин за водкой. Повод был весомый - мы собирались отпраздновать мое повышение на работе. Тут я столкнулся со сложным выбором,

Вячеслав Буров
Сибирская, Московская, Русская - рассказываю куда пропала легендарная советская водка после развала СССР

Пить моему деду по отцу случается нечасто, по крупным праздникам да памятным встречам. А тут выдался случай, правнук у него родился, племянник мой значит, ну и

Вячеслав Буров
Бывает ли качественный заводской самогон и чем он тогда отличается от водки: 4 марки которые можно найти в магазине

Помню, как-то раз поехали мы с друзьями на рыбалку. Ну, как водится, взяли пару бутылок самогона, чтобы не скучно было сидеть ночью у костра. Выпили. И тут у на

Вячеслав Буров
Болгарские вина в СССР - вспоминаем что пили советские граждане, откуда их брали и сколько они стоили

Где и из чего делали болгарские вина. Сколько они стоили. Какие болгарские вина завозили в СССР. Что с ними стало после распада Советского Союза: можно ли купить сейчас.

Вячеслав Буров
Что пили иностранцы в Советском Союзе, кроме водки "Столичная" и где они доставали алкоголь

Как-то раз мы с другом Семеном отдыхали на море. Прогуливаясь по набережной, мы заметили, как группа иностранных граждан чуть ли не ящиками скупала «Жигулевское

Вячеслав Буров
10 бутылок из 5 разных стран: рассказываю в чем разница между Шотландским, Ирландским и Американским виски

🥃 Узнайте о традиционном напитке из разных стран мира - виски! Наслаждайтесь разнообразием вкусов и ароматов Шотландского, Ирландского и Американского виски 🍷

Вячеслав Буров
Как выбрать хорошее белое вино, ориентируясь только на надписи на этикетке: делюсь опытом

Брат у меня работает на заводе по производству вина на юге. В отпуск приезжает довольно редко, все-таки до родительского дома ему несколько тысяч километров.

Вячеслав Буров
Закапывают сосуды ростом с человека в землю и настаивают там напиток: как в Грузии готовят вина по технологии "Квеври"

Однажды я со своей семьёй ездил в отпуск в замечательную Грузию. Для меня эта страна удивительна и важна, так как оттуда идут мои корни. Я многое знаю о традици

Вячеслав Буров
Какие вина предпочитают французы, как их там пьют и что из них можно найти в наших магазинах

Какие вина предпочитают пить французы. Какие традиции распития вин существуют во Франции. Какие блюда подают к французским винам. ТОП-3 лучших французских вин.

Вячеслав Буров
Вино от Анжелики Варум и виски от Конора МакГрегора: какой алкоголь выпускают знаменитости и сколько он стоит

А знаменитости-то, оказывается, не стесняются зарабатывать самыми разными путями! Я хоть и не звезда, но всегда мечтал открыть свое алкогольное дело, создавать

Вячеслав Буров