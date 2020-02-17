Ромовый Дневник
В этой рубрике вы не найдете классических коктейлей, но она и не предназначена для этого. На страницах этой рубрики <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a> представлены подборки коктейлей с разными ингредиентами. Здесь вы найдете лучшие рецепты коктейлей с текилой, водкой, абсентом, джином, ромом и прочими спиртными напитками. Здесь собраны миксы, которые покоряют сердца любителей и поклонников истинной культуры пития.

Коктейли которые подают с огоньком: ТОП 5 горящих напитков
Горящие коктейли – идеальное выбор что бы удивить необычной подачей и острым вкусом коктейля. Лучший способ удивить - горящие коктейли по рецептам которые можно повторить дома.

6 лучших слабоалкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома

Какие коктейли считаются слабоалкогольными: нужен ли крепкий алкоголь для приготовления. Как приготовить слабоалкогольные напитки в домашних условиях: подборка лучших рецептов.

13 новогодних коктейлей с мандаринами, о которых ваши гости будут вспоминать всю жизнь

13 новогодних коктейлей с мандаринами, джином и другими ингредиентами, которые будут достойным украшением праздничного стола. Рецепты проверенные и приготовление не займет много времени!

Текила без чейзера - деньги на ветер

🍹🌶️ Как лучше всего запить текилу? необычные чейзеры из мексиканской культуры! Топ 6 рецептов, которые точно удивят вас. От классического с лаймом и солью до экзотических сочетаний с грейпфрутом и табаско. Наслаждайтесь! 🍸🇲🇽

