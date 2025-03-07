Рецепты подписчиков

Ромовый Дневник
Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить вкусную кофейную настойку своими руками? Простые ингредиенты, пошаговый рецепт и советы, чтобы избежать горькой жижи. Идеальный напиток для вечернего отдыха 🕯️

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Встретить весну мы с друзьями решили на даче. Природа, традиционный шашлык и, конечно же, спиртное. Мы поехали в супермаркет, закупать необходимые продукты. Мой

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания

Пошли недавно с женой на рынок, выбирать фрукты на предстоящий день рождения племяшки. Я стал набирать в пакет киви, но супруга начала возмущаться. По ее мнению

Делюсь рецептом бюджетной настойки на ежевике, которая не уступает полусладкому вину, а по себестоимости всего 230 рублей

Ходили с супругой этим летом на местный базар возле дачи и увидели на прилавках множество сочных красок. Наконец-то начался сезон малины, ежевики и земляники! Ж

Рассказываю как сделал самогон на яблоках, которые пришлось измельчать дрелью с цементомешалкой пока искал блендер

Друзья, давно хотел с вами поделиться рецептом простейшего самогона из яблок. Продукты для него нужны самые простые, а самогон выходит с оригинальным запахом и

Рассказываю как на заводе выпаривают градус из алкоголя и как приготовить безалкогольное вино или шампанское у себя дома

Можно ли убрать спирт из алкогольного напитка. Как выпарить алкоголь из вина или шампанского. Можно ли сделать безалкогольное вино или шампанское в домашних условиях: ингредиенты и рецепты приготовления.

Пока ел семечки, пришла идея залить их водкой и настоять: рассказываю что получилось из этого эксперимента

Как сделать настойку на водке и подсолнечных семечках. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять.

Делюсь рецептом невяжущей "Хурмовки" на водке из магазина, для тех кто не понимает вкус хурмы

Как сделать настойку на хурме и водке в домашних условиях. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в итоге.

Оказывается я все время выбрасывал ценный компонент: делюсь рецептом дедовской настойки на абрикосовых косточках

Как приготовить настойку на косточках абрикоса. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Пошаговый рецепт и процесс приготовления. Что получится в итоге. Как подавать и с чем употреблять.

Делюсь рецептом легкой настойки на шоколадных конфетах, которая покорила мою жену на 8-е марта

Как сделать настойку на шоколадных конфетах. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять настойку.

Поспорил с мужиками, что моя настойка лучше их банальной самогонки и победил: делюсь рецептом "Клюковки" на замороженной клюкве из Пятерочки

На днях поехал со своими друзьями в деревню на отдых, к своему дедушке. Человек он старой закалки со стандартными деревенскими традициями. Это, конечно, и приго

Если магазинные ликеры не по карману: делюсь как сделать "Мандариновку", которой удивил друзей на корпоративе

Как сделать мандариновку в домашних условиях: рецепт приготовления на водке. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Как подавать и с чем употреблять настойку.

Думал испортил наливку, которую готовил для жены на 8 марта, а оказалось что ей надо было настояться: делюсь приключениями с "Терновкой»

Спросим женщин, что они предпочитают выпить из спиртного по поводу или без него. Обычно что-то легкое, такое, что не вредит фигуре и не бьет в голову. Редко ког

Как я пытался повторить магазинный джин Bombay, соединив водку и можжевельник: делюсь рецептом и результатами

Как сделать джин Bombay, соединив водку и можжевельник. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в итоге.

Попробовал в деревне сделать настойку на чае из самогонки - вышла горькая бражка: рассказываю как исправил ситуацию и делюсь рецептом

Недавно поехал к друзьям в деревню, а там, как известно, традиционное местное хобби – приготовление и распитие самогона. Провел в деревне несколько дней и обрат

Для тех кто не знает что подать к столу гостям: делюсь рецептом бюджетной "Вишневки" из замороженной магазинной вишни

Наш подпищик поделился уникальным рецептов домашней бюджетно Вишневки, которую можно сделать дома и замороженной магазинной вишни. Рецепт простой и повторить его сможет каждый.

Напиток, покоряющий дам: рассказываю как приготовить шоколадный ликер, похожий на магазинный Sheridan's за 2800 рублей

Как сделать шоколадный ликер в домашних условиях. Какие ингредиенты потребуются. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в итоге.

Делюсь дедовским рецептом кисло-сладкой Рябиновки на сахаре и изюме, куда подойдет даже замороженная рябина

Помню, я приехал в гости к деду на заимку. Он у меня увлекался народной медициной и домашним алкоголем. В общем, каждый раз уезжая от него, я вез домой какой-ни

Как я пытался сделать коньяк из готового набора, куда надо было просто добавить спирт - рассказываю что получилось в итоге

Несмотря на то что полстраны сидело в самоизоляции, семьи нашего клана решили встретить Новый год вместе на горнолыжном курорте под Москвой. Как обычно, все дру

Как из обычной самогонки сделать восточную экзотику: делюсь домашним рецептом Бадьяновки

Как приготовить домашнюю Бадьяновку из самогонки: способ приготовления, инструкция, итоги и вкусовые качества конечного продукта. Рецепт восточного напитка для приготовления у вас дома.

Как я приготовил домашний аналог элитной магазинной водки Finlandia на грейпфруте без сахара: делюсь процессом и рецептом

Как приготовить домашний аналог водки Finlandia на грейпфруте без сахара. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять.

В магазине такого не найти: делюсь домашним рецептом бюджетной 40-градусной "Гранатовки" на самогонке

Как сделать настойку из граната в домашних условиях: пошаговый рецепт с фото. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Как подавать и с чем употреблять.

Как из пророщенной пшеницы сделать 86-градусный самогон: делюсь своим рецептом и процессом

Для тех, кто любит крепкий алкоголь мы подготовили рецепт и описали процесс приготовления вкусного 86-градусного самогона, сделанного из пророщенной пшеницы. Минимум усилий и напиток будет готов.

Готовлю ту самую, знаменитую «Зеленую фею»: мой опыт получения абсента в домашних условиях

Я перепробовал много алкоголя. Не подумайте чего, не тот о ком вы подумали – просто ценитель. Мне нравятся неоднозначные напитки с интересным вкусом, необычной

Готовлю настойку из лесной клюквы с медом: делюсь дедовским рецептом, к которому даже замороженная ягода подойдет

Как сделать домашнюю настойку из клюквы. Какие ингредиенты для этого нужны. Рецепт и процесс приготовления. Что получилось в итоге.

Пробую приготовить дома настоящее шампанское из обычного вина: делюсь рецептом и результатом эксперимента

Среди моих знакомых мало кто понимает, что «шампанское», это игристое вино, которое сделано во французской провинции Шампань. У нас так называют любое игристое

Переехал в Испанию, рассказываю как здесь готовлю настойку на маракуйе, которую собираю с дворого дерева

Читатель рассказал, как начал готовить настойку из маракуйи в Испании. Как пришла такая идея. Какие ингредиенты нужны для приготовления. Рецепт и процесс созревания. Что получилось в результате.

Готовлю с тестем самогон на картошке и томатной пасте: жалею что не пробовал сделать его раньше

В прошлом году мы с женой, как обычно, поехали в деревню помогать ее родителям убирать картошку. Урожай был богатый. Я в шутку подколол тестя, что половину карт

Попробовал настойку на Айве у друга на Новый Год - был приятно удивлен: делюсь рецептом, куда подойдет даже замороженная айва из магазина

Как сделать настойку на айве в домашних условиях. Какие ингредиенты для этого понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в результате.

Для любителей экспериментов: делюсь дедушкиным рецептом классической "Чесноковки" на самогоне

Как приготовить «Чесноковку» на самогоне. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять.

Пробую приготовить легендарную грузинскую 58-градусную чачу по книжке рецептов, которая шла с самогонным аппаратом: делюсь процессом и результатом

Вы пили когда-нибудь настоящую грузинскую чачу? Пару лет назад мне довелось попробовать этот вид алкоголя, и он запал мне в душу. Хотя я не мастак напиваться. О

Что будет если сделать брагу без дрожжей и на хмеле по рецепту из интернета: делюсь результатами эксперимента

Отправился я как-то на пасеку. Старший брат мой приболел очень не вовремя — в самом начале лета, поэтому пришлось мне самому несколько месяцев присматривать за

Итальянцы делают из винограда, а я из свеклы: рассказываю как сделать настоящее свекольное вино, вместо борща

В статье мы расскажем как итальянцы делают вино из свеклы. Нестандарный способ получить вкусный напиток у себя дома, о которым мы подробно расскажем и покажем, почему свекольное вино имееет полулярность

