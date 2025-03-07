Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить вкусную кофейную настойку своими руками? Простые ингредиенты, пошаговый рецепт и советы, чтобы избежать горькой жижи. Идеальный напиток для вечернего отдыха 🕯️
Кликните ниже для закрытия или нажмите Enter для поиска
Статьи в категории Рецепты подписчиков
Как приготовить вкусную кофейную настойку своими руками? Простые ингредиенты, пошаговый рецепт и советы, чтобы избежать горькой жижи. Идеальный напиток для вечернего отдыха 🕯️
Всем здравствуйте и давайте обсудим идею создания средства для самогоноварения из совсем подручных предметов. Я даже выведал тюремный способ из чайника и пакета.
В конце девяностых годов в одном из популярных тогда сериалов про сыщиков я впервые услышал о таком напитке, как абсент. И после этого твердо решил его приготовить.
Словом бренди называют продукт крепостью не менее 37,5%, который получают в результате двойной перегонки сусла из виноградного, фруктового или ягодного сока.
Встретить весну мы с друзьями решили на даче. Природа, традиционный шашлык и, конечно же, спиртное. Мы поехали в супермаркет, закупать необходимые продукты. Мой
Пошли недавно с женой на рынок, выбирать фрукты на предстоящий день рождения племяшки. Я стал набирать в пакет киви, но супруга начала возмущаться. По ее мнению
Ходили с супругой этим летом на местный базар возле дачи и увидели на прилавках множество сочных красок. Наконец-то начался сезон малины, ежевики и земляники! Ж
Друзья, давно хотел с вами поделиться рецептом простейшего самогона из яблок. Продукты для него нужны самые простые, а самогон выходит с оригинальным запахом и
Можно ли убрать спирт из алкогольного напитка. Как выпарить алкоголь из вина или шампанского. Можно ли сделать безалкогольное вино или шампанское в домашних условиях: ингредиенты и рецепты приготовления.
Как сделать настойку на водке и подсолнечных семечках. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять.
Рецепт настойки из самогона и барбарисовых конфет. Ингредиенты, оборудование и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять.
Как сделать настойку на хурме и водке в домашних условиях. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в итоге.
Как приготовить настойку на косточках абрикоса. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Пошаговый рецепт и процесс приготовления. Что получится в итоге. Как подавать и с чем употреблять.
Как сделать настойку на шоколадных конфетах. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять настойку.
На днях поехал со своими друзьями в деревню на отдых, к своему дедушке. Человек он старой закалки со стандартными деревенскими традициями. Это, конечно, и приго
Как сделать мандариновку в домашних условиях: рецепт приготовления на водке. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Как подавать и с чем употреблять настойку.
Спросим женщин, что они предпочитают выпить из спиртного по поводу или без него. Обычно что-то легкое, такое, что не вредит фигуре и не бьет в голову. Редко ког
Как сделать джин Bombay, соединив водку и можжевельник. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в итоге.
Недавно поехал к друзьям в деревню, а там, как известно, традиционное местное хобби – приготовление и распитие самогона. Провел в деревне несколько дней и обрат
Как сделать домашнюю текилу из самогона. Что для этого нужно: ингредиенты и оборудование. Рецепт с описанием процесса приготовления.
Наш подпищик поделился уникальным рецептов домашней бюджетно Вишневки, которую можно сделать дома и замороженной магазинной вишни. Рецепт простой и повторить его сможет каждый.
Как сделать шоколадный ликер в домашних условиях. Какие ингредиенты потребуются. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в итоге.
С изготовлением вина я познакомился еще в детстве: у моей бабушки во дворе дорожка от калитки до входа в дом оформлена в виде аллеи, покрытой густо разросшимся
Помню, я приехал в гости к деду на заимку. Он у меня увлекался народной медициной и домашним алкоголем. В общем, каждый раз уезжая от него, я вез домой какой-ни
Несмотря на то что полстраны сидело в самоизоляции, семьи нашего клана решили встретить Новый год вместе на горнолыжном курорте под Москвой. Как обычно, все дру
Как приготовить домашнюю Бадьяновку из самогонки: способ приготовления, инструкция, итоги и вкусовые качества конечного продукта. Рецепт восточного напитка для приготовления у вас дома.
Ликер решили готовить дома у товарища, благо жена у него уехала в командировку, и никто не мог нам помешать заниматься нашими алкогольными делами.
Как приготовить домашний аналог водки Finlandia на грейпфруте без сахара. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять.
Как сделать настойку из граната в домашних условиях: пошаговый рецепт с фото. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Как подавать и с чем употреблять.
Для тех, кто любит крепкий алкоголь мы подготовили рецепт и описали процесс приготовления вкусного 86-градусного самогона, сделанного из пророщенной пшеницы. Минимум усилий и напиток будет готов.
Я перепробовал много алкоголя. Не подумайте чего, не тот о ком вы подумали – просто ценитель. Мне нравятся неоднозначные напитки с интересным вкусом, необычной
Как сделать домашнюю настойку из клюквы. Какие ингредиенты для этого нужны. Рецепт и процесс приготовления. Что получилось в итоге.
Среди моих знакомых мало кто понимает, что «шампанское», это игристое вино, которое сделано во французской провинции Шампань. У нас так называют любое игристое
Читатель рассказал, как начал готовить настойку из маракуйи в Испании. Как пришла такая идея. Какие ингредиенты нужны для приготовления. Рецепт и процесс созревания. Что получилось в результате.
В прошлом году мы с женой, как обычно, поехали в деревню помогать ее родителям убирать картошку. Урожай был богатый. Я в шутку подколол тестя, что половину карт
Как сделать настойку на айве в домашних условиях. Какие ингредиенты для этого понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Что получается в результате.
Как приготовить «Чесноковку» на самогоне. Какие ингредиенты и оборудование понадобятся. Рецепт и процесс приготовления. Как подавать и с чем употреблять.
Вы пили когда-нибудь настоящую грузинскую чачу? Пару лет назад мне довелось попробовать этот вид алкоголя, и он запал мне в душу. Хотя я не мастак напиваться. О
Отправился я как-то на пасеку. Старший брат мой приболел очень не вовремя — в самом начале лета, поэтому пришлось мне самому несколько месяцев присматривать за
В статье мы расскажем как итальянцы делают вино из свеклы. Нестандарный способ получить вкусный напиток у себя дома, о которым мы подробно расскажем и покажем, почему свекольное вино имееет полулярность