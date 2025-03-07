Рецепты подписчиков

12 января 2021 г.

Пробую приготовить легендарную грузинскую 58-градусную чачу по книжке рецептов, которая шла с самогонным аппаратом: делюсь процессом и результатом

Вы пили когда-нибудь настоящую грузинскую чачу? Пару лет назад мне довелось попробовать этот вид алкоголя, и он запал мне в душу. Хотя я не мастак напиваться. О