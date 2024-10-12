Ромовый Дневник
Нет ни чего лучше, чем опыт, приобретенный в реальных жизненных ситуациях. Именно таким ситуациям посвящена данная рубрика <a title="Ромовый дневник" target="_blank" href="https://therumdiary.ru/">Ромового дневника</a>. На ее страницах вы найдете статьи, которые, так или иначе, должны облегчить вам жизнь. К примеру, вы узнаете, как открыть бутылку вина без штопора, как избежать наказания за распитие спиртных напитков в общественных местах, чем лучше закусывать водку и как лечить передозировку энергетиками. Все самое интересное и актуальное на данный момент, проверенной мною лично или моими друзьями или знакомыми.

Двойная перегонка самогона: важность и техника
Зачем нужна вторая перегонка самогона и как она улучшает качество напитка. Подробная инструкция с этапами перегонки, методами очистки и важными нюансами для получения чистого и вкусного самогона.

Сделал брагу, а она получилась сладкая - рассказываю в чем причина, как это быстро исправить и можно ли перегонять ничего не делая

Почему брага получилась сладкой. Как исправить: можно ли перегнать. Брага добродила, но сладкая: что сделать, чтобы не потерять сахар.

Начал варить самогон, а он плохо пахнет - рассказываю в чем причина и как это быстро исправить

Почему самогон неприятно пахнет: основные причины. Как избавиться от неприятного запаха во время брожения, первой и второй перегонки. Как убрать запах из готового самогона.

Срок годности, этикетка и пузырьки в бутылке: делюсь своими лайфхаками на что смотреть при выборе водки в магазине

Я много раз слышал от друзей, да и по телевизору, что в магазинах люди частенько натыкаются на так называемую паленую водку. Под этот термин подходит продукт, к

Ликбез по гидрозатвору: какой лучше для браги и как его грамотно поставить, чтобы она не прокисла

Что такое гидрозатвор, зачем он нужен: что будет, если его не поставить. Виды гидрозатворов. Как сделать самодельный гидрозатвор. Правильное использование.

Есть мнение, что ром на обычном сахаре не сделать, нужен тростниковый: рассказываю в чем отличия и правда ли это

Можно ли сделать ром на обычном сахаре. В чем отличия тростникового и белого сахара. Влияние сахара на качество самогона. Почему у рома необычный вкус: как его добиться.

По мне приличный коньяк стоит от 15 000, поэтому делаю свой на дубовых стружках: делюсь как настаивать, чтобы на выходе не получить горькую жижу

Как приготовить дубовый коньяк. Сколько щепы нужно добавлять: время выдержки. Можно ли использовать щепу повторно. Советы по выбору щепы.

Какие дрожжи выбрать для самогонки: делюсь своим проверенным топ-3, на которых варю уже не один год

После покупки ректификационной колонны для получения спирта и самогона, я перепробовал не меньше десятка разных дрожжей. Вместе с агрегатом мне посоветовали куп

Дистиллят или ректификат: рассказываю в чем отличия и для какого домашнего алкоголя что лучше подходит

Знаю по своему опыту, что путь самогоноварения тернист и непредсказуем. После того как я научился более-менее пристойно перегонять брагу на спирт-сырец, пришло

Химозный вкус, некачественное сырье и несоблюдение технологий: 4 марки коньяка, которые я теперь никогда не возьму

Раньше я работал в медицинском учреждении и мне часто в качестве благодарности преподносили именно коньяк. В моем доме он всегда был, да и сейчас есть. После тя

Хороший коньяк стоит очень дорого, решил приготовить сам из спирта и дубовых щеп: делюсь секретами обработки щепы, чтобы не испортить напиток

Как подготовить и обработать дубовую щепу для домашнего коньяка. Как вымачивать, вываривать, сушить и обжаривать щепу дуба. Как дуб влияет на дистиллят. Нужно ли пропитывать щепу.

Рассказываю как правильно выбрать и подготовить бочку для коньяка чтобы на выходе не получилась «плинтусовка»

Самый лучший напиток для мужчины - это коньяк! Разбираться в коньяках я начал давно и был уверен, что французские коньяки самые лучшие и особенно Courvoisier (К

В школе узнал, что дети в 4 классе уже выпивают, хотел устроить допрос сыну, но жена-психолог остановила: делюсь с вами ее позицией, как объяснить ребенку, что алкоголь - зло

Никогда бы не подумал, что меня будут волновать подобные вопросы, пока однажды не довелось побывать на родительском собрании в школе. Там социальный педагог

Чист как родниковая вода, а по вкусу - не отличить от брендового алкоголя: рассказываю как правильно собирать и очищать "первак"

В прошлом году я гостил у своих дальних родственников в Беловежской пуще. Днем для меня организовали небольшую экскурсию, во время которой посчастливилось увиде

Потратил 40 000 000 рублей на открытие винодельни, но нормальное вино пошло только спустя 5 лет: рассказываю через что прошел и стоила ли игра свеч

В один прекрасный день я решил открыть свою винодельню. В самой сфере я более или менее разбирался, а также у меня были друзья, которые могли помочь с консульта

Собираю простейший самогонный аппарат: рассказываю и показываю весь процесс с фото

Перечитав сотни рецептов, я задумался о собственном самогонном аппарате. Куда приятнее к какому-нибудь застолью поставить свой продукт, чем постоянно бегать за

Существует мнение, что пиво нельзя мешать с водкой: разбираюсь почему и какие еще напитки не стоит смешивать

Любовь к экспериментам во мне жила с детства. Сидя на днях с меньшим братом и расслабляясь с полудюжиной бутылочек пива, мы спорили о возможности смешивания раз

В чем разница между длинной и короткой ректификационной колонной и какая лучше для домашнего самогонщика

Как выбрать ректификационную колонну. Короткая и длинная колонна: чем отличаются, плюсы и минусы. Как определиться с длинной: параметры выбора.

