Двойная перегонка самогона: важность и техника
Зачем нужна вторая перегонка самогона и как она улучшает качество напитка. Подробная инструкция с этапами перегонки, методами очистки и важными нюансами для получения чистого и вкусного самогона.
Можно ли делать вино в алюминиевой фляге для брожения? Узнайте о лучших емкостях для вина, их влиянии на вкус и безопасности процесса брожения.
Ознакомьтесь с рейтингом ТОП-2024 лучших алкотестеров 2024 года. Мы собрали самые надежные устройства для личного пользования с отзывами и характеристиками.
Продажа алкогольных напитков и спиртосодержащей продукции строго регламентируется Федеральным законодательством. Но в некоторых регионах возможны и исключения.
Мы идем к вам на помощь. Подготовили для вас чек-лист по подготовке к празднику, чтобы вы заранее продумали каждую мелочь, а в новогоднюю ночь просто отдыхали со спокойной душой.
Если несколько веков назад спиртные напитки были лишь частью обрядов и ритуалов, то сегодня без них не обходится почти ни одно важное событие.
Я составил определенные рекомендации, основанные на личном опыте. Думаю, к 23 февраля и 8 марта и вовсе распечатать их на принтере и раздавать на работе.
Недавно встретился со своим старинным другом и направились мы в местный бар, отметить долгожданную встречу. В разгар общения товарищ удивил меня своим возгласом
Классический вермут представляет собой крепленое вино, выдержанное на травах и экстрактах полыни, мяты и различных пряностях.
Как избавиться от неприятного запаха алкоголя после бурного застолья.
Почему самогон получился горьким. Как убрать горечь из самогона в домашних условиях. Лучшие способы очистки: яичным белком, активированным углем и глиной.
И снова у меня что-то пошло не так… На этот раз самогонка получилась мутной, хотя до этого такого никогда не случалось. Конечно, судя по фильмам, самодельный са
Чем отличается оригинальное чешское пиво от остального. Где купить хорошее импортное пиво. Доля пива из Чехии на российском рынке. Топ-5 лучших марок чешского пива.
Очистка самогона обычным фильтром для воды. Потеряется ли крепость напитка.
Почему брага получилась сладкой. Как исправить: можно ли перегнать. Брага добродила, но сладкая: что сделать, чтобы не потерять сахар.
Почему самогон неприятно пахнет: основные причины. Как избавиться от неприятного запаха во время брожения, первой и второй перегонки. Как убрать запах из готового самогона.
Помню, как-то раз к нам в гости приехал брат жены. Он уже несколько лет работает в одном южном курортном городе, а тут решил навестить родные края. Естественно,
Я много раз слышал от друзей, да и по телевизору, что в магазинах люди частенько натыкаются на так называемую паленую водку. Под этот термин подходит продукт, к
Для вас мы собрали подборку разного алкоголя: вин, коньяка и виски, которые точно будет приятно получить вашему тестю на День Рождения
🍾🍷🔪 Как открыть шампанское бокалом? Это проще, чем вы думали! Автор и эксперт сайта о напитках рассказывает, как подготовить бутылку и выбрать подходящие бокалы.
Не знаю, как вы, но последнее время перед тем, как выпить бокал нового, еще не испробованного вина, я обязательно провожу тест на его натуральность. Даже есл
5 лучших по соотношению цена/качество брендов шампанского с ценой не более 500 рублей. Подборка для тех, кто хочет экономно насладиться хорошим напитком
Что такое гидрозатвор, зачем он нужен: что будет, если его не поставить. Виды гидрозатворов. Как сделать самодельный гидрозатвор. Правильное использование.
Многие мои друзья предпочитают импортное пиво, якобы оно лучше и по вкусу, и по качеству. Я же поддерживаю отечественных производителей. На этой почве недавн
ТОП-5 лучших вин за 300 рублей, которые можно купить в магазине у дома. Список производителей, фото, описание цвета и вкуса.
На щепе каких деревьев лучше делать домашние настойки. Как щепа рябины, яблока, дуба и вишни влияют на вкус и аромат.
Можно ли сделать ром на обычном сахаре. В чем отличия тростникового и белого сахара. Влияние сахара на качество самогона. Почему у рома необычный вкус: как его добиться.
Как приготовить дубовый коньяк. Сколько щепы нужно добавлять: время выдержки. Можно ли использовать щепу повторно. Советы по выбору щепы.
После покупки ректификационной колонны для получения спирта и самогона, я перепробовал не меньше десятка разных дрожжей. Вместе с агрегатом мне посоветовали куп
Знаю по своему опыту, что путь самогоноварения тернист и непредсказуем. После того как я научился более-менее пристойно перегонять брагу на спирт-сырец, пришло
Раньше я работал в медицинском учреждении и мне часто в качестве благодарности преподносили именно коньяк. В моем доме он всегда был, да и сейчас есть. После тя
Как подготовить и обработать дубовую щепу для домашнего коньяка. Как вымачивать, вываривать, сушить и обжаривать щепу дуба. Как дуб влияет на дистиллят. Нужно ли пропитывать щепу.
Самый лучший напиток для мужчины - это коньяк! Разбираться в коньяках я начал давно и был уверен, что французские коньяки самые лучшие и особенно Courvoisier (К
Никогда бы не подумал, что меня будут волновать подобные вопросы, пока однажды не довелось побывать на родительском собрании в школе. Там социальный педагог
В прошлом году я гостил у своих дальних родственников в Беловежской пуще. Днем для меня организовали небольшую экскурсию, во время которой посчастливилось увиде
В один прекрасный день я решил открыть свою винодельню. В самой сфере я более или менее разбирался, а также у меня были друзья, которые могли помочь с консульта
Перечитав сотни рецептов, я задумался о собственном самогонном аппарате. Куда приятнее к какому-нибудь застолью поставить свой продукт, чем постоянно бегать за
Любовь к экспериментам во мне жила с детства. Сидя на днях с меньшим братом и расслабляясь с полудюжиной бутылочек пива, мы спорили о возможности смешивания раз
Отличается ли самогон в зависимости от ягод. Какую брагу дают разные ягоды: какой у нее вкус. ТОП лучших ягод для приготовления браги.
Как выбрать ректификационную колонну. Короткая и длинная колонна: чем отличаются, плюсы и минусы. Как определиться с длинной: параметры выбора.