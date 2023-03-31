Бренди и коньяки

С чем пьют бренди – выбор правильных закусок и компонентов для смешивания
Перед тем, как пить бренди, стоит знать, что он требует особого внимания к деталям при подаче. Только так можно насладиться его изысканным вкусом.
Раздел, посвященный бренди и коньякам, в том числе дистиллятам из отходов виноделия...
🍸🍾 Лучшие французские коньяки – это настоящее искусство в мире алкогольных напитков! От известного бренда Hennessy до хорошо знакомого Remy Martin, выбрать один не просто, но невероятно вкусно!
Роскачество помогает любителям изысканных спиртных напитков выбрать недорогой, но качественный коньяк.
Почему в России закусывают коньяк лимоном и как к этому относятся иностранцы.
Как начать разбираться в грузинском коньяке. Где и как изготавливают. Виды: марочный, ординарный, коллекционный. Подборка 10 лучших коньяков из Грузии.
Какой коньяк можно считать хорошим. Как выбрать хороший коньяк в магазине. Можно ли купить хороший коньяк "по акции".
Бренди Метакса – что это за алкоголь, как его делают, с чем пьют, а также – можно ли изготовить аналог метаксы в домашних условиях.
Если вишня или черешня в саду не обделила вас урожаем, а вишневого варенья вы столько не съедите, готовьте смело вишневый самогон. В Европе самогон из черешни и
Бренди писко - что собой представляет перуанский и чилийский напиток? Как его готовят? Основные виды. Коктейли с писко.
Как правильно пить коньяк? С чем пьют коньяк знающие люди? Кто придумал закуску "Николашка"? Обо всем понемногу.
Что такое грузинская чача? Как ее готовить в домашних условиях? Секреты грузинских виноделов и адаптация рецептов к нашим самогонным аппаратам.
Граппа - итальянский аналог чачи, производимый из виноградного жмыха. Узнайте, как ее приготовить и как правильно пить граппу.