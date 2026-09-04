Политика использования cookies
На обычных страницах сайта Яндекс Метрика и рекламные сервисы включены по умолчанию. Их можно отключить на отдельной странице настроек приватности. Выбор сохраняется в браузере. Небольшое уведомление о cookies содержит кнопку «Понятно» и ссылку «О cookies и настройки» на страницу с пояснениями и управлением рекламой и аналитикой. Его закрытие не означает согласия и не меняет настройки рекламы и аналитики.
1. Хранилище первой стороны
|Ключ
|Хранилище и срок
|Назначение
rumdiary_privacy_v1
|localStorage до изменения или удаления; резервная cookie — до 1 года
|Сохраняет выбранное включение или отключение рекламы и аналитики. Создаётся при изменении настройки.
rumdiary_cookie_notice_v1
|localStorage со сроком действия записи 1 год; резервная cookie — до 1 года
|Запоминает закрытие уведомления кнопкой «Понятно». Не хранит согласие и не управляет рекламой или аналитикой.
2. Cookies Яндекс Метрики и рекламных сервисов
При включённой рекламе и аналитике счётчик Яндекс Метрики № 92632382, Яндекс / Adfox, VK Реклама / myTarget, Sape и их технологические партнёры могут устанавливать cookies и использовать локальное хранилище. Перечень подключаемых поставщиков приведён в политике обработки персональных данных. После сохранённого отключения эти сервисы сайтом не запускаются. Сайт не определяет страну посетителя для выбора рекламной сети.
Метрика использует идентификаторы для статистики посещений и действий на сайте. Рекламные технологии используют их для подбора объявлений, учёта показов и кликов и защиты от недействительного трафика. Рекламные компоненты Яндекса могут собирать данные и независимо от отдельного счётчика Метрики.
Ниже приведены примеры из официального перечня Яндекса. Они не означают, что каждый из перечисленных файлов создаётся при каждом посещении: набор зависит от компонента, настроек, страны и браузера.
|Cookie
|Срок по документации Яндекса
|Назначение
_ym_uid,
_ym_d
|1 год
|Идентификатор посетителя и дата первого посещения; устанавливаются на домене сайта со счётчиком.
_ym_isad
|20 часов
|Определение наличия блокировщика рекламы.
_ym_metrika_enabled
|60 минут
|Проверка работы cookies Метрики.
yabs-sid
|Сессия браузера
|Идентификатор визита на доменах Яндекса.
yandexuid,
ymex
|1 год; для yandexuid в некоторых странах дольше
|Различение посетителей и вспомогательные данные идентификаторов на доменах Яндекса.
Метрика также может сохранять в localStorage идентификатор
_ym_uid и служебные записи с префиксом
_ym для работы счётчика. localStorage не имеет встроенного срока истечения: такие записи удаляются средствами сервиса или при очистке данных сайта в браузере.
Вебвизор в коде счётчика выключен. Google Analytics не подключён. Cookie могут позволять сопоставлять действия одного браузера, поэтому их нельзя автоматически считать данными, не относящимися к человеку.
Срок действия cookie описывает хранение файла в браузере, а не срок хранения уже переданной информации. Обработка данных Яндексом описана в его политике конфиденциальности и условиях Метрики.
3. Как изменить выбор
Откройте отдельную страницу «Настройки приватности» и нажмите «Отключить рекламу и аналитику». Выбор сохранится в браузере. Старые собственные cookies страны и счётчика визитов больше не создаются и удаляются при посещении сайта. Обновите другие открытые вкладки сайта. На самой странице настроек рекламные и аналитические сервисы не запускаются.
Чтобы удалить ранее созданные cookies Метрики и других поставщиков, очистите данные therumdiary.ru и соответствующих сторонних доменов в настройках браузера. Сайт не имеет доступа к cookies чужих доменов и не удаляет уже переданные поставщикам данные через эту кнопку.
Дополнительно можно использовать официальный Блокировщик Яндекс Метрики. Он ограничивает сбор Метрикой и не отключает остальные рекламные технологии. После очистки всех данных сайта снова действует настройка по умолчанию: реклама и аналитика включены.
Блокировка всех cookies не мешает читать статьи, но настройки могут не сохраняться между посещениями.
Дата редакции: 2026-09-04.