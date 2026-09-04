Политика использования cookies

На обычных страницах сайта Яндекс Метрика и рекламные сервисы включены по умолчанию. Их можно отключить на отдельной странице настроек приватности. Выбор сохраняется в браузере. Небольшое уведомление о cookies содержит кнопку «Понятно» и ссылку «О cookies и настройки» на страницу с пояснениями и управлением рекламой и аналитикой. Его закрытие не означает согласия и не меняет настройки рекламы и аналитики.

1. Хранилище первой стороны

Ключ Хранилище и срок Назначение rumdiary_privacy_v1 localStorage до изменения или удаления; резервная cookie — до 1 года Сохраняет выбранное включение или отключение рекламы и аналитики. Создаётся при изменении настройки. rumdiary_cookie_notice_v1 localStorage со сроком действия записи 1 год; резервная cookie — до 1 года Запоминает закрытие уведомления кнопкой «Понятно». Не хранит согласие и не управляет рекламой или аналитикой.

2. Cookies Яндекс Метрики и рекламных сервисов

При включённой рекламе и аналитике счётчик Яндекс Метрики № 92632382, Яндекс / Adfox, VK Реклама / myTarget, Sape и их технологические партнёры могут устанавливать cookies и использовать локальное хранилище. Перечень подключаемых поставщиков приведён в политике обработки персональных данных. После сохранённого отключения эти сервисы сайтом не запускаются. Сайт не определяет страну посетителя для выбора рекламной сети.

Метрика использует идентификаторы для статистики посещений и действий на сайте. Рекламные технологии используют их для подбора объявлений, учёта показов и кликов и защиты от недействительного трафика. Рекламные компоненты Яндекса могут собирать данные и независимо от отдельного счётчика Метрики.

Ниже приведены примеры из официального перечня Яндекса. Они не означают, что каждый из перечисленных файлов создаётся при каждом посещении: набор зависит от компонента, настроек, страны и браузера.

Cookie Срок по документации Яндекса Назначение _ym_uid , _ym_d 1 год Идентификатор посетителя и дата первого посещения; устанавливаются на домене сайта со счётчиком. _ym_isad 20 часов Определение наличия блокировщика рекламы. _ym_metrika_enabled 60 минут Проверка работы cookies Метрики. yabs-sid Сессия браузера Идентификатор визита на доменах Яндекса. yandexuid , ymex 1 год; для yandexuid в некоторых странах дольше Различение посетителей и вспомогательные данные идентификаторов на доменах Яндекса.

Метрика также может сохранять в localStorage идентификатор _ym_uid и служебные записи с префиксом _ym для работы счётчика. localStorage не имеет встроенного срока истечения: такие записи удаляются средствами сервиса или при очистке данных сайта в браузере.

Вебвизор в коде счётчика выключен. Google Analytics не подключён. Cookie могут позволять сопоставлять действия одного браузера, поэтому их нельзя автоматически считать данными, не относящимися к человеку.

Срок действия cookie описывает хранение файла в браузере, а не срок хранения уже переданной информации. Обработка данных Яндексом описана в его политике конфиденциальности и условиях Метрики.

3. Как изменить выбор

Откройте отдельную страницу «Настройки приватности» и нажмите «Отключить рекламу и аналитику». Выбор сохранится в браузере. Старые собственные cookies страны и счётчика визитов больше не создаются и удаляются при посещении сайта. Обновите другие открытые вкладки сайта. На самой странице настроек рекламные и аналитические сервисы не запускаются.

Чтобы удалить ранее созданные cookies Метрики и других поставщиков, очистите данные therumdiary.ru и соответствующих сторонних доменов в настройках браузера. Сайт не имеет доступа к cookies чужих доменов и не удаляет уже переданные поставщикам данные через эту кнопку.

Дополнительно можно использовать официальный Блокировщик Яндекс Метрики. Он ограничивает сбор Метрикой и не отключает остальные рекламные технологии. После очистки всех данных сайта снова действует настройка по умолчанию: реклама и аналитика включены.

Блокировка всех cookies не мешает читать статьи, но настройки могут не сохраняться между посещениями.

Дата редакции: 2026-09-04.