Классические коктейли IBA
Международная ассоциация барменов (IBA — International Bartenders Association) ведет официальный список классических коктейлей, разделенный на три категории. Ниже — структурированный список напитков с пометкой, какие из них имеют подробные рецепты.
Незабываемые (The Unforgettables)
Легендарные коктейли, которые стали основой современной барной классики. Некоторые напитки имеют подробные рецепты, на которые можно перейти по ссылке.
Современная классика (Contemporary Classics)
Коктейли второй половины XX века, многие из которых стали визитной карточкой баров по всему миру.
Напитки новой эры (New Era Drinks)
Современные коктейли, которые отражают тренды последних десятилетий и уже стали частью международной классики.
Обновления списка IBA в 2024 году
В 2024 году в официальный список IBA были добавлены новые коктейли, такие как «Помни Мэн» и «Гарибальди», а некоторые классические позиции, например «Голден Дрим» и «Барракуда», были исключены из перечня.