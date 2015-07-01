Ромовый Дневник

Классические коктейли IBA

Международная ассоциация барменов (IBA — International Bartenders Association) ведет официальный список классических коктейлей, разделенный на три категории. Ниже — структурированный список напитков с пометкой, какие из них имеют подробные рецепты.

Незабываемые (The Unforgettables)

Легендарные коктейли, которые стали основой современной барной классики. Некоторые напитки имеют подробные рецепты, на которые можно перейти по ссылке.

Александр
Американо
Лицо ангела
Авиация
Бакарди
В постели
Казино
Кловер Клаб
Дайкири
Дерби
Мартини
Джин Физ
Джон Коллинз
Манхэттен
Мэри Пикфорд
Обезьяньи гланды
Негрони
Олд Фэшн
Рай
Плантаторский пунш
Порто флип
Рамос физз
Ржавый гвоздь
Сазерак
Отвёртка
Сайдкар
Стингер
Виски сауэр
Белая леди
Смокинг

Современная классика (Contemporary Classics)

Коктейли второй половины XX века, многие из которых стали визитной карточкой баров по всему миру.

Беллини
Чёрный русский
Кровавая Мэри
Кайпиринья
Шампань
Космополитен
Куба Либре
Французский связной
Крёстный отец
Крёстная мать
Золотая Мечта
Кузнечик
Френч 75
Харви Волбенгер
Хемингуэй спешл
Кофе по-ирландски
Кир
Лонг-Айленд
Маи Таи
Маргарита
Мимоза
Мохито
Московский мул
Мятный джулеп
Пинья колада
Роза
Морской бриз
Секс на пляже
Сингапурский слинг
Текила-санрайз
Белый русский

Напитки новой эры (New Era Drinks)

Современные коктейли, которые отражают тренды последних десятилетий и уже стали частью международной классики.

Баракуда
Брамбл
Б-52
Темный и Бурный
Грязный мартини
Эспрессо мартини
Французский мартини
Камикадз
Лемон Дроп Мартини
Писко Сауэр
Русский весенний пунш
Венецианские брызги (Апероль Шприц)
Томми маргарита
Вампиро
Веспер
Жёлтая Птица

Обновления списка IBA в 2024 году

В 2024 году в официальный список IBA были добавлены новые коктейли, такие как «Помни Мэн» и «Гарибальди», а некоторые классические позиции, например «Голден Дрим» и «Барракуда», были исключены из перечня.