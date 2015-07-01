Классические коктейли IBA

Международная ассоциация барменов (IBA — International Bartenders Association) ведет официальный список классических коктейлей, разделенный на три категории. Ниже — структурированный список напитков с пометкой, какие из них имеют подробные рецепты.

Напитки новой эры (New Era Drinks) Современные коктейли, которые отражают тренды последних десятилетий и уже стали частью международной классики. Баракуда Брамбл Б-52 Темный и Бурный Грязный мартини Эспрессо мартини Французский мартини Камикадз Лемон Дроп Мартини Писко Сауэр Русский весенний пунш Венецианские брызги (Апероль Шприц) Томми маргарита Вампиро Веспер Жёлтая Птица