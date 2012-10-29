Необходимый барный инвентарь за стойкой: джиггер, стрейнер, барная ложка, мадлер

Что ж, пора вам, мои глубокоуважаемые читатели, рассказать и о другом барном инвентаре, без которого жить за баром тяжело. О шейкерах я рассказал в более развернутом варианте, ибо они того заслуживают =). Сейчас же я в одну статью впихну сразу несколько позиций и постараюсь перечислить как можно больше. Со временем, я сделаю отдельную страницу-глоссарий, некий справочник для бармена, в котором укажу и инвентарь, и посуду для подачи коктейлей и многое другое, а пока, предлагаю вам на обсуждение барный инвентарь первостепенной важности.

Джиггер

Другими словами – мерный стаканчик. Для приготовления классических коктейлей, где «на глаз» не очень приветствуется, джиггер – вещь незаменимая. Представляют он собой два металлических конических сосуда, которые соединены между собой на манер песочных часов. Чаще всего джиггеры изготавливают из нержавеющей стали. Одна из частей мерника чаще всего равна 1,5 унции жидкости или 44 мл – это самостоятельная единица измерения и называется, собственно, джиггер. То есть один из конусов мерника равен по объему джиггеру, а вторая часть по объему произвольна.

Купить джиггер можно с тремя видами обозначений: английскими (унции), метрическая в миллилитрах и метрическая в сантиметрах (1cl = 10ml). Мне удобней работать с джиггером в метрической системе с зарубками на внутренней стороне обеих стаканчиков. Наверное, для нашего региона (Восточная Европа) это вполне логично, ведь у нас алкоголь чаще всего продается по 50 мл и джиггер 25/50 мл идеально для этих целей подходит. В Европе и США все немного по другому – алкоголь там чаще всего продают по 40 мл или по одному джиггеру, поэтому для них лучше джиггеры с английскими обозначениями, к примеру, 1,2/1 унции. Впрочем, я работал со всеми вариантами, и разобраться в них достаточно просто. Лучше выбирать джиггер с закругленными краями, чтобы минимизировать утечки при переливании.

Еще хочу добавить, что джиггер является не ГОСТовской мерной посудой и в связи с этим могут возникнуть некоторые трудности в общении с комитетом по защите прав потребителей и прочими службами контроля, поэтому, если серьезные дяди и тети ломятся к вам в бар с проверкой, то лучше незамедлительно спрятать джиггер в карман =). Чтобы не попасть в неприятность, на баре всегда должен быть ГОСТовский мерный стаканчик с соответствующим сертификатом. Причем, даже если на стакане будет обозначение ГОСТ, без документа этот стакан считается так же вне закона, так что бумажечку эту лучше не терять. Бьются эти стаканы весьма активно, а стоят немало, так что лучше пользоваться подручными средствами и джиггерами, а стекляшку лучше спрятать в далекий угол до прихода проверки или проведения переучета.

Стрейнер

Это слово будет мелькать в каждом коктейле, который готовиться методом шейк или стрейн. Представляет собой стрейнер барное ситечко, впрочем, и с английского это слово переводиться как фильтр. Для кобблера (европейского шейкера), стрейнер не понадобиться, так как в нем есть свое сито, но вот для бостона это просто незаменимая вещь. Конечно, можно отцедить напиток из бостона и без стрейнера, я уже писал как, но это не каждому под силу, да и могут быть потери ценной жидкости.

На основании стрейнера есть 4 выступа, которые добавляют этому инструменту устойчивости на шейкере. По всему периметру обычно натянута пружина, которая и выступает барьером всему нежелательному. Кроме того, благодаря пружине можно контролировать зазор между краем шейкера и стрейнером, который чаще всего нужен, чтобы задержать в шейкере лед, фрукты и прочие крупногабаритные ингредиенты коктейлей, которым не место в посуде подачи.

Барная ложка

Мадлер

Ее еще называют коктейльной ложкой. Отличается она от обычной ложки в первую очередь длиной –обычно длинная, чтобы можно было перемешивать напиток в глубоком стакане. Ее еще можно использовать и как мерник для сиропов или ликеров – объем самой ложки равен 5 мл. Ручка обычно делается в виде спирали, что упрощает не только вращательные движения внутри напитка, а и является прекрасным желобом для наливания. Если лить жидкость на спираль сверху вниз, то к своему логическому завершению жидкость потеряет скорость и мягко ляжет на другую жидкость. Это я про наслаивание, если вы не поняли =). Для этого,оснащается металлическим кругом на противоположной стороне, который прикреплен или прикручен четко посередине. Всеми любимый Б-52 делается в основном с применением барной ложки. Иногда, вместо круга на другом конце располагается небольшая вилка, которой удобно вылавливать из банок оливки и вишенки, а также делать другие украшения.

Это пестик или толкушка, как вам угодно. Тут много говорить нечего – мохито. Именно с помощью мадлера давиться мята и лайм в стакане, так что вы наверняка его видели. Изготавливаются мадлеры из разных материалов, но чаще всего это дерево или пластик. На давящей стороне обычно расположены зубцы – для мяты это не очень хорошо, так как она при сильном измельчении может дать неприятную горечь, а вот для разных трав и приправ эти зубчики очень нужны. Дело в том, что при приготовлении некоторых коктейлей требуются свежие эфирные масла, которые тупой областью мадлера так просто не выдавить.

Что тут еще добавить? Деревянные мадлеры, разумеется, более ценны для бармена, экологическая чистота и все такое, но они не долговечны, так как постепенно раскисают от влияния влаги. Иногда мадлер применяется для размельчения ингредиентов не в посуде подачи, как это происходит с мохито, а непосредственно в шейкере. В таких коктейлях к стренеру понадобиться еще дополнительное сито, но я об этом уже писал в статье о способах приготовления коктейлей, так что читайте :)

Что ж, пожалуй, на этом закончу. Разумеется, за баром еще применяет масса инвентаря, без которого некоторые действия будет сложно осуществить, но здесь я перечислил самый необходимый инструментарий.