«Shaken, Not Stirred…». Даже Джеймсу Бонду не снилось: вся правда о шейкерах из первых уст

Шейкер! Без этого инструмента тяжело представить жизнь рядового бармена. Что он из себя представляет, вы, я думаю, догадываюсь – по сути, контейнер для смешивания различных напитков. Удивительно, но исторические факты показывают, что аналоги шейкера появились очень давно, несколько тысячелетий тому назад. Именно древние египтяне использовали различные емкости, чтобы готовить напитки, это говорит еще и о том, что миксология зародилась именно в то время. Но в историю мы отправимся в других записях, а сейчас я бы хотел поведать вам немного о шейкерах, их видах и вариантах применения.

В основном шейкер изготавливают из нержавейки или хрома. Правда можно встретить шейкеры и из других материалов, но это излишества, которые ни кому не нужны. Металл – идеальный материал: он достаточно тяжел, чтобы было удобно им манипулировать (трясти в частности), да и теплопроводимость у него высокая, что играет очень важную роль. Бармен должен всегда контролировать температуру напитка внутри шейкера. О принципах миксологии я расскажу позже, а сейчас о видах шейкеров.

Виды шейкеров

Существует два вида шейкеров: бостон (американский или бостонский) и кобблер (его еще называют европейским). Кобблер постепенно отошел с профессиональной барменской арены, вернее он используется некоторыми барменами, особенно в ресторанах, но чаще всего представителя этого вида шейкеров можно увидеть разве что на кухне у любознательной хозяйки. Но про него я все равно вынужден рассказать =)

Shaker Cobbler (Европейский шейкер)

Представляет собой кобблер три элемента: сам шейкер (вазу), фильтр и, собственно, крышка. Ну что я могу сказать про это изобретение человечества? Да, он был популярен в конце 19 века, а в 30-х-40-х прошлого века вообще находился на пике популярности. В большинстве случаев, крышечка выступает одновременно и мерным стаканом, но редко удобным и им пользуются, снова-таки, все те же домохозяйки. Единственная положительная сторона кобблера: им можно манипулировать одной рукой, но если руки растут из правильного места, то и с бостонским шейкером можно совладать единоручно =).

А теперь о минусах:

если сито надевается на сам шейкер – есть небольшие потери ценной жидкости (я об алкоголе, если что);

на моем веку мне приходилось работать с такими шейкерами – это ужас, они постоянно заедают и порой нужно провозиться с ними несколько минут, чтобы открыть, а время порой ой как дорого стоит. Пока ты пытаешься скрутить крышку, на тебя смотрят пару десятков умирающих от жажды глаз, а чаевые твои все улетучиваются и улетучиваются;

есть еще кобблеры, где сито вставляется внутрь самого шейкера, но потери алкоголя все равно есть.

Вот даже нашел небольшой комикс на эту тему =)

Shaker Boston (Американский шейкер)

В очередной раз убеждаюсь – простоту рождает гениальность. Ну, вот как не крути, бостонский шейкер идеален. Это всего лишь два стакана: один металлический, второй стеклянный. Налил в мерный стакан, которым является стеклянный, накрыл его металлическим шейкером, стукнул пару раз и все, можешь делать джигу-дрыгу =). Хочу еще раз подчеркнуть: в качестве мерного стакана лучше использовать именно стеклянный, а не сам шейкер, как очень часто делают бармены, даже опытные. Лить все в стеклянный стакан – логично: можно контролировать объемы ингредиентов на глаз, не тратя время на наливание 100 грамм сока через мерный стакан.

Бостонские шейкеры иногда продаются без стеклянного стакана, в чем нет абсолютно ни чего страшного. Идем в магазин с посудой и ищем там граненые стаканы (они так и называются - граниты) производства Франции (очень важно именно этой страны, так как их еще производит Турция, но эта халтурная работа не выдержит и одного удара по ней металлической частью шейкера). Для большинства стандартных шейкеров используются граниты объемом 320 и 420 – они идеальны по диаметру.

Преимущества бостона:

не клинит, если правильно им распоряжаться. Стакан лучше вбивать под наклоном, начинаете трусить – холод стянет металл (физика) и конструкция не развалиться. С открыванием нужно быть аккуратнее: бьете основанием ладошки в середину конструкции, там, где зазор между шейкером и стаканом больше, то есть, с противоположной стороны, наклона стакана. В общем, к этому нужно привыкнуть;

очень быстр в использовании. Не нужно ни чего закрывать по сто раз и открывать. Одно движение – открыл, одно движение – закрыл. Мыть его тоже удобней, чем кобблер;

ситечко может и не понадобиться: просто оставляете небольшой зазор между стаканом и шейкером и все, можно смело вливать приготовленный коктейль в подготовленную посуду. В клубах часто практикуют еще один метод: выбили стакан, перевернули его, вставили обратной стороной не до конца и вливаете. Конечно, не самый гигиеничный способ и барменская организация за это может поругать, но порой другого выбора нет, особенно когда очередь у барной стойки как за бутылкой водки в Сухой закон =);

Вообще, для отцеживания напитка в комплекте с бостоном применяется стрейнер (strainer), я для него оставлю отдельную статью. Приобретается он отдельно от шейкера, причем, лучше выбирать стрейнер со специальной пружинкой (hawthorn).

Я лично негативных сторон в бостонском шейкере не вижу, а вы?

Какой купить шейкер лучше

Теперь немного о покупке шейкеров. Как мне известно, купить шейкер можно не везде. Если у вас в городе нет специализированных магазинов, то это будет достаточно проблемно. Проще всего покупать шейкер через Интернет, но если у вас есть связи с барменами, то у них можно попросить заказать шейкер у поставщиков алкоголя. Обычный бостонский шейкер с гранитом в комплекте стоит у нас около 120-150 грн. Я лично рекомендую бостоны, которые покрыты резиновым покрытием – не скользят в руках, а низ не прорезиненный, так что можно спокойно контролировать температуру напитка.

Очень важно, чтобы сам шейкер не отдавал неприятным запахом, был сделан из качественного металла, который не прогибается под давлением рук. Если уж так сложилось, что бостона под рукой нет, а есть только кобблер – не отчаивайтесь, взяли нижнюю часть от кобблера, нашли подходящий стакан и все, у вас в руках не идеальный, но бостон =). У нас в Крыму, к примеру, был только один стакан на 2 бостона и один кобблер, которым мы не пользовались. Шейкер от кобблера мы использовали в качестве мерного стакана – смекалка. Импровизировать за баром – это одна из основных задач бармена, и это касается не только миксологии. Что ж, на этом, пожалуй, закончу. Еще нужно многое вам рассказать, поэтому не забудьте подписаться на обновления блога. Читайте, практикуйтесь, не отчаивайтесь – плохих барменов не бывает, бывает плохое влияние: therumdiary.ru – хорошее влияние =)