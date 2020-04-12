Недавно собрались с друзьями выпить пива, и поспорили о пивных бокалах.

Мнения разделились: один говорил, что ему удобно пить только из любимой пивной кружки, второй утверждал, что для каждого сорта нужен свой бокал. Мне стало интересно, и я решил разобраться, есть ли разница. В итоге узнал даже больше, чем ожидал!

Какие бокалы лучше всего подходят для пива

Всего насчитывается несколько десятков разновидностей пивных бокалов. Одни появились относительно недавно, другие существуют уже более пятидесяти лет. Но каким бы ни был бокал, цель его всегда одна – раскрыть богатый вкус хмельного напитка. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

С появлением крафтового пива, а вслед за ним и крафтовой революции, популярность пивной кружки поубавилась.

Тем не менее, для меня она по-прежнему остается одним из лучших пивных бокалов. Благодаря ручке и толстому стеклу пиво не нагревается от рук и дольше остается холодным. Хорош, например, для пива Staropramen Ležák (Старопрамен Лежак).

Следующий номер в моем списке – коническая пинта. Среди широкого ассортимента пинтовых бокалов это самый популярный и универсальный вариант. Конический бокал с гладкими стенками из тонкого стекла подойдет для большинства сортов пива.

Чаще всего в такую пинту наливают не пенное пиво низкой или средней крепости. Например, Miller Lite (Миллер Лайт) или Tuborg (Туборг).

«Не каждый знает, что пинта – это еще и мера объема пива. Пинта может быть имперской (британской) – 568 миллилитров и американской – 473 миллилитра».

Кубки, чаши и бокалы на ножках тоже идеально подходят для пива – особенно для крепких ароматных сортов. Они изысканно выглядят, а еще отлично удерживают и усиливают аромат.

В такие бокалы пиво наливают не до краев и немного помешивают пока пьют, чтобы аромат раскрылся полностью. Например, Velkopopovicky Kozel Cerny (Велкопоповицкий козел темное).

Как правильно подавать пиво в бокалах

В барах и ресторанах пиво подают в бутылках или бокалах. С первым вариантом все просто, а вот для подачи в бокалах есть определенные правила:

Для каждого сорта пива есть свой бокал. В идеале – у пива и бокала должен быть один и тот же производитель. Перед наполнением бокал ополаскивают холодной водой – это улучшает качество пены. Затем бокал тщательно протирают - на нем не должно быть капель воды. Бокал нужно наполнить за один раз, при этом его держат под углом 45° к крану. Когда бокал будет наполнен наполовину, струю направляют в центр. Постепенно выравнивая бокал до вертикального положения, бармен тем самым контролирует процесс образования нужного количества пены. После заполнения бокала, нужно закрыть кран одним движением и убрать пену с наружной части бокала, если она на него попала. Положить перед гостем подставку нужной марки, в зависимости от сорта пива, и поставить на нее бокал.

На заметку: как правило, именно по умению правильно налить и подать разливное пиво, оценивается мастерство и профессиональные качества бармена.

Какой температуры должно быть пиво

Многие из нас привыкли пить пиво холодным, чтобы освежиться и утолить жажду. Это не всегда правильно – каждый сорт пива изготовлен по индивидуальному рецепту, а значит, и вкусовые качества раскрываются при разной температуре.

Есть стандарт оптимальных температур для разных сортов разливного пива, например:

освежающий легкий лагер – 2-4°С;

мюнхенский хеллес, кельш, немецкий и чешский пильзнер – 4-8°С;

большинство стаутов (кроме имперского) – 8-10°С;

практически все эли (кроме бельгийского) – 10-13°С;

имперский стаут, доппельбок, бельгийский эль, барливайн – 13-16°С.

Для бутылочного пива оптимальная температура потребления указана на этикетке.

8 необычных бокалов для пива

Правильно подобранный бокал для определенного сорта пива так же важен, как и его температура.

Пивоварни и дизайн-студии придумывают все новые и новые идеи для пивных бокалов. Некоторые из них – просто вариации классики, а другие действительно оригинальны и заслуживают внимания.

Приведу вам самые интересные экземпляры, на мой взгляд.

Kwak

Не могу не отметить знаменитый бокал Kwak (Квак). Эта занятная конструкция была изначально придумана для извозчиков, которые не могли покинуть свою повозку. А пива-то все равно хотелось!

Такой бокал с подставкой можно было прикрепить к карете и наслаждаться любимым напитком даже на ходу.

Есть мнение, что, когда пива в бокале остается мало, при наклоне оно заполняет колбу и издает «квакающий» звук. Лично не проверял, но было бы очень интересно узнать.

Viking Beer Horn

Бокал изготовлен в скандинавском стиле – идеально для брутальных и невозмутимых ценителей пива.

Объем современного рога 480 миллилитров. Обычно в таких бокалах подается эль или сидр, иногда лагер. Например, Belhaven Scottish Stout (Белхавн Скоттиш Стаут).

Любители саги «Игра Престолов» могут почувствовать себя правителем Семи Королевств, ведь именно из такого бокала пил сам король Роберт.

Malty Beer Glass

Бокалы для сортов пива насыщенного солодом.

Благодаря наличию трех талий, пузырьки газа медленнее поднимаются вверх. А когда все-таки добираются до поверхности, скапливаются и образуют пышную пену усиливающую вкус и аромат.

Handblown Dual Beer Glass

Парные бокалы для смелых экспериментов. Если вы всегда хотели попробовать смешать два сорта в один – это ваш шанс. В обычном бокале такая смесь может вызвать разочарование.

Рекомендую останавливаться на одинаковых по крепости сортах. Практикуйтесь и, возможно, вы создадите для себя идеальный вкус. Будет чем поделиться с друзьями и знакомыми!

Sliced Cold Beer Glass

Мой личный фаворит. «Бокал, завораживающий взгляд» – именно такие мысли пролетели, когда я впервые увидел его. Будто само лезвие катаны поработало над ним. При создании бокала польские дизайнеры явно вдохновлялись японским холодным оружием.

Poppin’ Pint Glass

Бокал «двойное удовольствие». Выполнен в стиле всеми узнаваемой упаковочной пленки с пупырышками.

В сочетании с любимым пивом, получается удовольствие в квадрате. Не стоит пытаться лопать стеклянные пузырьки, если у вас все же это получится – придется оплатить стоимость бокала. Если что, я предупреждал!

Hopped Up Beer Glass

Еще один интересный дизайнерский ход. Бокал изготавливается вручную из боросиликатного стекла. Крышка выполнена из твердого силикона, и одновременно выполняет роль как герметика, так и подставки под бокал.

Hopside Down — Bottle-in-a-Glass Beer Glasses

Идеальное решение для тех, кто любит пить пиво из бутылки и бокала, а выбор между этими двумя емкостями приводит в ступор. Отличительной особенностью такого бокала является наличие двух стенок, что позволяет дольше оставаться напитку холодным.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Уверен, что многие из вас захотели себе какой-нибудь бокал из этой подборки. А может, все сразу?

Надеюсь, я помог вам лучше разобраться в тонкостях пивных бокалов и добавил несколько идей в копилку ваших желаний. А какие необычные бокалы видели вы?