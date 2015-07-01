Калькулятор разбавления спирта водой помогает определить точное количество жидкости, необходимое для получения самогона нужного градуса крепости. Инструмент использует данные из таблиц Фертмана, которые учитывают физико-химические явления, происходящие при смешивании спирта и воды.

Почему нельзя использовать простые пропорции

Физико-химический процесс смешивания

При смешивании спирта и воды происходит эффект сжатия объема. Молекулы этанола и воды взаимодействуют между собой, проникая в промежутки, что приводит к уменьшению итогового объема смеси. Это явление нельзя пересчитать простым сложением.

Что такое таблицы Фертмана

Таблицы Фертмана содержат экспериментальные данные о точном соотношении между объемом спирта, его крепостью и количеством воды для разбавления. Они были разработаны в конце XIX века и остаются актуальными до сих пор, так как физические свойства спирта и воды не изменились.

Почему таблицы Фертмана точнее