Ромовый Дневник

Калькулятор смешивания двух спиртосодержащих жидкостей

Калькулятор смешивания предназначен для выяснения итоговой крепости при смешивании двух спиртосодержащих жидкостей. Инструмент позволяет точно рассчитать спиртуозность получившейся смеси, учитывая объемы и крепость обоих компонентов, а также влияние температуры на результат.

Онлайн калькулятор крепости смешанных жидкостей

Параметры жидкостей

Первая жидкость

Вторая жидкость

Результат расчета

Крепость жидкости:
Итоговый объем:
Абсолютный спирт:
Данные актуальны при температуре компонентов 20°C

Порядок использования калькулятора

Пошаговая инструкция

  1. Укажите параметры первой жидкости: объем в литрах и крепость в градусах
  2. Укажите параметры второй жидкости: аналогично объем и крепость
  3. Калькулятор автоматически выведет результаты: итоговая крепость и дополнительные параметры

Практический пример

Условие: Смешиваются две жидкости:

  • Первая: 20 литров, крепость 40°
  • Вторая: 20 литров, крепость 70°
  • Температура обеих: 20°C

Результат: Итоговая спиртуозность составит 55°

Теория смешивания спиртосодержащих жидкостей

Что происходит при смешивании?

При смешивании двух спиртосодержащих жидкостей итоговая крепость зависит от объемов и крепости каждого компонента. Процесс является линейным и предсказуемым при соблюдении температурных условий.

Формула расчета

Итоговая крепость = (V₁ × C₁ + V₂ × C₂) ÷ (V₁ + V₂)

где V — объем, C — крепость

Почему важна температура 20°C?

Крепость растет при снижении температуры. Спиртометры калибруются при 20°C. Отклонение температуры приводит к погрешностям измерений.

Рекомендации по смешиванию

Подготовка к смешиванию

  • Используйте чистую стеклянную тару
  • Измерьте температуру обоих компонентов
  • Проверьте крепость спиртометром перед смешиванием
  • Убедитесь, что температуры близки (разница не более 2-3°C)

Процесс смешивания

  • Добавляйте более крепкий спирт в менее крепкий
  • Наполняйте емкость плотно, без воздушных карманов
  • Дайте отстояться 2-3 дня в темном месте
  • Проверьте крепость спиртометром после отстаивания

Часто задаваемые вопросы

Влияет ли порядок смешивания на результат?

Порядок не влияет на крепость, но рекомендуется более крепкий спирт добавлять в менее крепкий для безопасности.

Какая допустимая разница в температуре?

Допустимая разница не более 2-3°C. Большие различия дают погрешность в расчетах.

Может ли итоговый объем быть меньше суммы?

Да, происходит небольшое сжатие объема — это нормальное физическое явление при смешивании.

Заключение

Калькулятор смешивания — это необходимый инструмент для точного расчета итоговой крепости. Используйте его при каждом смешивании для получения предсказуемых результатов.