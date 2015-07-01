Калькулятор смешивания двух спиртосодержащих жидкостей
Калькулятор смешивания предназначен для выяснения итоговой крепости при смешивании двух спиртосодержащих жидкостей. Инструмент позволяет точно рассчитать спиртуозность получившейся смеси, учитывая объемы и крепость обоих компонентов, а также влияние температуры на результат.
Онлайн калькулятор крепости смешанных жидкостей
Параметры жидкостей
Результат расчета
Данные актуальны при температуре компонентов 20°C
Порядок использования калькулятора
Пошаговая инструкция
- Укажите параметры первой жидкости: объем в литрах и крепость в градусах
- Укажите параметры второй жидкости: аналогично объем и крепость
- Калькулятор автоматически выведет результаты: итоговая крепость и дополнительные параметры
Практический пример
Условие: Смешиваются две жидкости:
- Первая: 20 литров, крепость 40°
- Вторая: 20 литров, крепость 70°
- Температура обеих: 20°C
Результат: Итоговая спиртуозность составит 55°
Теория смешивания спиртосодержащих жидкостей
Что происходит при смешивании?
При смешивании двух спиртосодержащих жидкостей итоговая крепость зависит от объемов и крепости каждого компонента. Процесс является линейным и предсказуемым при соблюдении температурных условий.
Формула расчета
Итоговая крепость = (V₁ × C₁ + V₂ × C₂) ÷ (V₁ + V₂)
где V — объем, C — крепость
Почему важна температура 20°C?
Крепость растет при снижении температуры. Спиртометры калибруются при 20°C. Отклонение температуры приводит к погрешностям измерений.
Рекомендации по смешиванию
Подготовка к смешиванию
- Используйте чистую стеклянную тару
- Измерьте температуру обоих компонентов
- Проверьте крепость спиртометром перед смешиванием
- Убедитесь, что температуры близки (разница не более 2-3°C)
Процесс смешивания
- Добавляйте более крепкий спирт в менее крепкий
- Наполняйте емкость плотно, без воздушных карманов
- Дайте отстояться 2-3 дня в темном месте
- Проверьте крепость спиртометром после отстаивания
Часто задаваемые вопросы
Влияет ли порядок смешивания на результат?
Порядок не влияет на крепость, но рекомендуется более крепкий спирт добавлять в менее крепкий для безопасности.
Какая допустимая разница в температуре?
Допустимая разница не более 2-3°C. Большие различия дают погрешность в расчетах.
Может ли итоговый объем быть меньше суммы?
Да, происходит небольшое сжатие объема — это нормальное физическое явление при смешивании.
Заключение
Калькулятор смешивания — это необходимый инструмент для точного расчета итоговой крепости. Используйте его при каждом смешивании для получения предсказуемых результатов.