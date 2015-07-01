Калькулятор смешивания двух спиртосодержащих жидкостей

Калькулятор смешивания предназначен для выяснения итоговой крепости при смешивании двух спиртосодержащих жидкостей. Инструмент позволяет точно рассчитать спиртуозность получившейся смеси, учитывая объемы и крепость обоих компонентов, а также влияние температуры на результат.

Теория смешивания спиртосодержащих жидкостей

Что происходит при смешивании?

При смешивании двух спиртосодержащих жидкостей итоговая крепость зависит от объемов и крепости каждого компонента. Процесс является линейным и предсказуемым при соблюдении температурных условий.

Формула расчета

Итоговая крепость = (V₁ × C₁ + V₂ × C₂) ÷ (V₁ + V₂) где V — объем, C — крепость

Почему важна температура 20°C?

Крепость растет при снижении температуры. Спиртометры калибруются при 20°C. Отклонение температуры приводит к погрешностям измерений.