Калькулятор расчета параметров сахарной браги

Калькулятор расчета параметров сахарной браги помогает определить оптимальное соотношение сахара и воды для успешного брожения. Правильный расчет гидромодуля и концентрации сахара критичен для получения качественного самогона с максимальным выходом спирта.

💡 Стандартный гидромодуль: 1/4 или 1/5 (1 кг сахара на 4–5 л раствора)

ℹ️ Оптимально: Концентрация 15–25%, гидромодуль 1/3–1/5

Что такое гидромодуль и почему он важен Определение гидромодуля Гидромодуль — это соотношение массы сахара к объему раствора (воды + сахара). Обычно обозначается как 1/4, 1/5 и т.д., что означает: на 1 кг сахара приходится 4 или 5 литров полного раствора. Правильный гидромодуль — ключ к успешному брожению и максимальному выходу спирта. Почему нельзя добавлять бесконечно много сахара Дрожжи способны переварить определенный объем сахара. Если концентрация превысит оптимальный уровень (обычно 25%), дрожжи начнут угнетаться. Когда концентрация достигает критического порога (~30% и выше), брожение может остановиться вовсе. Оставшийся сахар остается в браге, качество продукта ухудшается, выход спирта становится ниже ожидаемого. Рекомендуемые гидромодули 1/5 (экономная) 1 кг на 5 л раствора Концентрация: ~17%, выход: ~9% 1/4 (стандартная) 1 кг на 4 л раствора Концентрация: ~20%, выход: ~10% 1/3 (крепкая) 1 кг на 3 л раствора Концентрация: ~25%, выход: ~13%

Формула расчета параметров браги Основная формула Концентрация сахара (%) = (Вес сахара ÷ Объем раствора) × 100 Объем раствора = вода + сахар (примерно: 1 кг сахара = 0.6 л объема) Расчет необходимой воды Объем воды = Объем раствора − (Вес сахара × 0.6) 0.6 л — примерный объем, занимаемый 1 кг сахара Расчет гидромодуля Гидромодуль = Вес сахара ÷ Объем воды Например: 5 кг сахара ÷ 20 л воды = 1/4 Расчет ожидаемой крепости Ожидаемая крепость (%) = Концентрация сахара × 0.51 0.51 — коэффициент преобразования сахара в спирт дрожжами Практический пример Дано: Вес сахара: 5 кг

Объем раствора: 10 л (всего, вода + сахар) Расчеты: Концентрация = (5 ÷ 10) × 100 = 50%

Объем воды = 10 − (5 × 0.6) = 10 − 3 = 7 л (примерно)

(примерно) Гидромодуль = 5 ÷ 7 = 1/1.4 (очень крепкая)

(очень крепкая) Ожидаемая крепость = 50 × 0.51 = ~25.5% (максимум для дрожжей)

Концентрация сахара в браге Определение концентрации Концентрация сахара — это процент растворенного сахара в готовой браге (сахар + вода вместе). Она рассчитывается просто: вес сахара делим на общий объем раствора и умножаем на 100%. Оптимальные диапазоны концентрации 15–18%: Низкая концентрация, медленное брожение, мягкий вкус

Низкая концентрация, медленное брожение, мягкий вкус 18–22%: Оптимальный диапазон, активное брожение, хороший баланс

Оптимальный диапазон, активное брожение, хороший баланс 22–25%: Высокая концентрация, требует качественных дрожжей

Высокая концентрация, требует качественных дрожжей Выше 25%: Очень высокая, риск остановки брожения, может пересушить вкус Почему важна правильная концентрация Слишком низкая концентрация (ниже 15%) дает слабый выход спирта. Слишком высокая (выше 30%) может убить дрожжи раньше времени. Дрожжи работают оптимально в диапазоне 18–25%, давая максимум спирта и хороший вкус.

Как использовать калькулятор браги Пошаговая инструкция Введите вес сахара в килограммах Укажите объем раствора (полный объем — вода + сахар вместе) Калькулятор автоматически рассчитает все параметры Проверьте результаты: концентрацию, гидромодуль, ожидаемую крепость Объем воды вычисляется автоматически Примеры расчетов Пример 1: Стандартная брага Сахар: 5 кг

5 кг Объем раствора: 25 л Результаты: Концентрация: 20%

Ожидаемая крепость: ~10%

Воды: ~18 л Пример 2: Крепкая брага Сахар: 10 кг

10 кг Объем раствора: 40 л Результаты: Концентрация: 25%

Ожидаемая крепость: ~13%

Воды: ~34 л Пример 3: Экономная брага Сахар: 3 кг

3 кг Объем раствора: 18 л Результаты: Концентрация: ~17%

Ожидаемая крепость: ~9%

Воды: ~12 л

Технология приготовления сахарной браги Подготовка ингредиентов Используйте чистую воду без хлора (бутилированную)

Проверьте срок годности дрожжей

Сахар должен быть чистый, без комков

Подготовьте стеклянный сосуд нужного объема Пошаговый процесс Растворение сахара: Растворите сахар в теплой воде (30–40°C) Охлаждение: Остудите до 20–24°C Активизация дрожжей: Активируйте дрожжи в теплой воде за 20–30 минут Посев дрожжей: Добавьте активированные дрожжи, перемешайте Установка гидрозатвора: Перелейте в ферментационный сосуд Брожение: Поддерживайте температуру 23–24°C, длится 4–7 дней

Рекомендации по приготовлению браги Контроль температуры Дрожжи идеально бродят при 23–24°C. При 29,5°C они начинают погибать. При температуре ниже 18°C брожение замедляется. Используйте термолину или поместите сосуд в теплое место. Частые ошибки Слишком высокая концентрация сахара (выше 30%)

Холодная брага (ниже 20°C)

Использование водопроводной воды с хлором

Открытая емкость без гидрозатвора

Старые или неправильно хранящиеся дрожжи

Таблица рекомендуемых параметров браги Тип браги Гидромодуль Концентрация Крепость Время Экономная 1/5 ~17% ~9% 5–7 дн Стандартная 1/4 ~20% ~10% 4–6 дн Крепкая 1/3 ~25% ~13% 6–8 дн

Часто задаваемые вопросы Объем раствора — это вода или вода + сахар? Объем раствора — это вода + сахар вместе. Это общий объем готовой браги. При добавлении 5 кг сахара в 15 л воды объем раствора будет примерно 18–20 л (так как сахар занимает объем). Как долго должна бродить брага? Обычно 4–7 дней при 23–24°C. Брожение считается завершенным, когда газовыделение полностью прекратилось. Это может быть 3–4 дня или 8–10 дней в зависимости от условий. Почему дается объем раствора, а не воды? Потому что концентрация сахара рассчитывается именно от полного объема раствора. Это более точный способ расчета, так как сахар занимает объем. Что делать, если брожение не началось? Проверьте температуру (должна быть 20–24°C), свежесть дрожжей и концентрацию сахара (не выше 30%). Если все хорошо, подождите 12–24 часа — может начаться медленнее.