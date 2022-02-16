Ромовый Дневник

10 лучших рецептов коктейлей с ромом, которые легко приготовить самому

Коктейли с ромом

Ром – один из самых старинных алкогольных напитков, который у большинства ассоциируется с пиратами и Карибским морем. Ром традиционно производится путем сбраживания тростника или тростниковой патоки (сахарного сиропа) с последующей перегонкой. Различают белый и темный (черный) ром, которые отличаются не только способами выдержки напитка, но и вкусовыми параметрами. Как пить ром чистым, вы можете прочитать здесь.

 

Но многие отдают предпочтение именно коктейлям, куда добавляется пиратский напиток. Приготовить ромовый коктейль не так сложно, к тому же есть множество рецептов вкусных и интересных коктейлей для приготовления в домашних условиях. Ниже вы найдете ТОП коктейлей, которые можно приготовить дома без особых усилий.

 

Пина колада

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 1 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 2 minutes
  • Порций: 1
  • Бокал: харрикейн

 

Ингредиенты:
  • Лед – 100г
  • Ананас
  • 60 мл ананасового сока или нектара
  • 60 мл сливок (лучше кокосовых)
  • 40 мл светлого (белого) рома
  • 30 мл темного рома

 

Пина колада – едва ли не самый популярный коктейль на основе рома, который можно смело назвать классикой. Традиционно считается женским напитком, так как имеет сладкий, слегка кисловатый привкус.    Среднее содержание алкоголя в коктейле – 10-15⁰.

 

Инструкция:
  1. Нарежьте мякоть ананас мелкими кубиками (около 100 грамм). Предварительно кубики рекомендуется заморозить.
  2. Раскрошите лед, чтобы его можно было перемолоть в блендере.
  3. Загрузите кубики ананаса и лед в блендер, а затем добавьте остальные ингредиенты.
  4. Взбейте все содержимое блендера до однородной массы и наполните бокал.

 

Дополнительно:
  1. Украсить коктейль можно долькой ананаса или коктейльным зонтиком.
  2. Никогда не используйте для этого коктейля консервированные ананасы.
  3. Можно также подавать коктейль непосредственно в ананасе, предварительно удалив из него мякоть.

 

Куба Либре

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 1 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 2 minutes
  • Порций: 2
  • Бокал: хайбол
Ингредиенты:
  • Лайм – 1 шт
  • 60 мл светлого (белого) рома
  • 30 мл темного рома
  • Лед кубиками
  • Кола – 120 мл

 

Если говорить про коктейли из рома, которые можно приготовить в домашних условиях, нельзя не упомянуть Куба Либре. Это самый простой в приготовлении, и в то же время один из самых популярных ромовых коктейлей во всем мире. Примечательно, что этому коктейлю обычно отдают предпочтение представители сильного пола.

 

Инструкция:
  1. Разрежьте лайм пополам и выдавите сок и одной половинки в отдельную емкость.
  2. Положите в стакан кубики льда до краев, затем залейте ром, сок и колу.
  3. Тщательно перемешайте.

 

Дополнительно:
  1. Чтобы придать напитку более цитрусовый аромат, добавьте в бокал дольку лайма. После перемешивания коктейля извлеките ее.
  2. Украсить готовый коктейль долькой лайма.
  3. Ввиду большого количества льда, рекомендуется использовать коктейльную трубочку.

 

Дайкири

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 5 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 1
  • Бокал: купит

 

Ингредиенты:
  • Лайм – 1 шт
  • 60 мл светлого (белого) рома
  • 15 мл сахарного сиропа
  • Лед кубиками или мелкой дробью – 50 грамм

 

Дайкири – еще один из самых популярных коктейлей для дам из светлого рома. Очень приятный на вкус, экзотический и с ярко выраженной кислинкой коктейль позволит проникнуться настроениями Кубы и представить себя на берегу океана.

Инструкция:
  1. Выдавите сок из половинки лайма.
  2. Залейте все ингредиенты в шейкер и взбалтывайте до ощутимого охлаждения.
  3. Края бокала смажьте сиропом и опустите в сахар.
  4. Аккуратно разлейте содержимое шейкера.

 

Дополнительно:
  1. Перед подачей бокалы рекомендуется охладить.
  2. Лучше использовать классический сахар, а не тростниковый.
  3. Сахарный сироп вы также можете приготовить самостоятельно, просто растворив 30 грамм сахара в теплой воде.

 

Мохито

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 5 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 1
  • Бокал: хайбол

 

Ингредиенты:
  • Лайм – 1 шт
  • Листочки мяты или мелиссы – 6 шт
  • 60 мл светлого рома
  • 30 мл сахарного сиропа
  • Лед
  • 60 мл содовой

 

Многие коктейли с ромом из подборки ТОП-10 отлично освежают в летнюю жару и мохито – яркое тому подтверждение. Существует множество рецептов этого коктейля, но независимо от способа приготовления, мохито – это сочетание сладости, легкой горечи и ощутимой кислинки.

Инструкция:
  1. Мяту или мелиссу слегка разотрите рукой, чтобы она стала более ароматной.
  2. Положите ее в шейкер и залейте сахарный сироп, затем тщательно перемешайте.
  3. Выдавите сок одного лайма и также залейте в шейкер.
  4. Добавьте ром и лед, затем хорошенько взболтайте и залейте в стакан.
  5. Осталось только добавить содовую.

 

Дополнительно:
  1. В качестве содовой можно использовать Sprite, 7Up, Tonic, Schweppes.
  2. Украсьте коктейль веточкой мяты.
  3. Учитывайте, что мелисса имеет более выраженный мятный аромат.
  4. Для усиления цитрусового вкуса вы можете добавить в коктейль дольки лайма.

 

Зомби

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 5 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 1
  • Бокал: зомби или высокие стопки

 

Ингредиенты:
  • Корица (сушеная кора) – 3 шт
  • Сахар – 1 стакан
  • Вода – 1 стакан
  • Грейпфрут – 1 шт
  • Анисовый ликер – 1/2 чайная ложка
  • Гренадин – 1/2 чайная ложка
  • Мята
  • 45 мл темного рома
  • 45 мл белого рома
  • 15 мл сверхкрепкого dark рома
  • Лед – 50 грамм

 

Существуют и коктейли с ромом в шот формате. Зомби – самый крепкий коктейль на основе рома, который достаточно сложно приготовить, так как он требуется многих ингредиентов. Однако коктейль имеет яркий вкус и очень приятное послевкусие. Часто данный напиток делают из домашнего рома, приготовленного из спирта.

 

Инструкция:
  1. Сначала необходимо будет приготовить сироп Don Mix. Раскрошите палочки корицы в кастрюлю, добавьте немного воды и сахар, и доведите воду до кипения. Как только сахар полностью растворится, снимите сироп и остудите его. Смешайте полученный сироп с грейпфрутовым соком.
  2. Заложите все ингредиенты в шейкер и встряхните до ощутимого охлаждения, добавьте 15 мл полученного ранее сиропа Don Mix.
  3. Разлейте коктейль в бокалы типа зомби (или другие стаканы для шотов) и украсьте веточкой мяты.

 

Дополнительно:
  1. Сироп Don Mix вы также можете просто приобрести.
  2. Рекомендуется использовать охлажденные стаканы.
  3. Не стоит использовать вместо сока нектар, это негативно скажется на вкусовых качествах коктейля.

 

Кайпириссима

  • Тип: Коктейль Подготовка: 5 minute Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 1
  • Бокал: тумблер

 

Ингредиенты:
  • 50 мл светлого рома
  • Сахар (тростниковый) – 2 чайные ложки
  • Лед кубиками
  • Мята или мелисса
  • Лайм

 

В бразильских поселениях начинается история очень легкого в приготовлении коктейля Кайпириссима. Чтобы приготовить напиток, потребуется на так много ингредиентов, а время приготовления не превышает и трех минут.

 

Инструкция:
  1. Половинку лайма разрежьте на мелкие кусочки.
  2. Положите в стакан лайм, посыпьте его тростниковым сахаром и разомните ложечкой. Добавьте мяту.
  3. Залейте ром и добавьте 6 кубиков колотого льда.

 

Дополнительно:
  1. При необходимости вы можете использовать лимон вместо лайма.
  2. Не стоит дробить лед слишком мелко.

 

Плантатор

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 5 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 4
  • Бокал: зомби

 

Ингредиенты:
  • 40 мл темного рома
  • 20 мл лимонного сока
  • 30 мл апельсинового сока
  • Лед

 

Лучшие ТОП коктейлей с ромом для мужчин – это крепкие шоты. Один из них – плантатор. Он очень прост в приготовлении и имеет очень экзотический привкус. Отлично подходит для вечеринок и отдыха с друзьями. Еще одна интересная особенность коктейля – это его цвет.

 

Инструкция:
  1. Просто сложите все ингредиенты в шейкер и хорошенько размешайте.

 

Дополнительно:
  1. Рекомендуется использовать свежевыжатый лимонный сок.
  2. Лучше брать апельсиновый сок без мякоти.

 

Ветренный

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 5 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 4
  • Бокал: хайбол

 

Ингредиенты:
  • 20 мл мартини
  • Вишни – 1-2 шт
  • 1 ч.л. гранатового сиропа
  • 45 мл светлого рома

 

Классические коктейли на роме не подразумевают сочетать ром с другим алкоголем, но только не «Ветренный». Это один из новых коктейлей, что покорил бары и клубы Европы, позволит по-новому взглянуть на возможности рома и его вкусовые характеристики.

 

Инструкция:
  1. Смешайте все ингредиенты в шейкере.
  2. Разлейте коктейль в стаканы и сверху положите поливинки вишневых ягод.

 

Дополнительно:
  1. Не стоит использовать гранатовый сок вместо сиропа.

 

Грог

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 5 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 4
  • Бокал: бокал для ирландского кофе, либо вида харрикейн

 

Ингредиенты:
  • Апельсиновая долька
  • Лимонный сок или сок лайма – 15-20 мл
  • 1 ч.л. тростникового сахара
  • 120 мг черного чая
  • Палочка корицы
  • Специи (гвоздика и кардамон)
  • 60 мл темного рома

 

Многие из коктейлей из рома, рецепты которых позволяют приготовить охлаждающие напитки, отлично подойдут в летнее время, то зимой они не так актуальны. В морозную погоду поможет согреться грог – напиток, что подают горячим.

 

Инструкция:
  1. Сперва приготовьте крепкий черный чай с добавлением корицы и специй.
  2. Добавьте в кружку ром и лимонный сок.
  3. В чашку также нужно будет добавить 1-2 апельсиновые дольки и украсить напиток палочкой корицы.

 

Дополнительно:
  1. Используйте классический черный чай без каких-либо добавок и ароматизаторов.
  2. Можно также использовать апельсиновую цедру для заваривания чая. Это сделает коктейль более ароматным.

 

Кокосовый кремпай

  • Тип: Коктейль
  • Подготовка: 5 minute
  • Готовка: 1 minute
  • Всего: 6 minutes
  • Порций: 4
  • Бокал: купит

 

Ингредиенты:
  • Водка – 30 мл
  • 30 мл белого рома
  • Экстракт ванили – 2 капли
  • Сливки – 60 мл
  • Кокосовая стружка
  • 20 мл сахарного сиропа

 

Когда вы готовите коктейль с ромом, рецепты обычно не пугают сложностью. Но кокосовый кремпай – это коктейль, который можно приготовить всего за пару минут, при этом он имеет удивительный вкус и при правильной подаче выглядит максимально эффектно. Главное, подобрать для коктейля хороший ром. Как выбрать качественный ром вы можете прочитать тут.

 

Инструкция:
  1. Все, кроме кокосовой стружки, поместите в шейкер и тщательно взболтайте.
  2. Края стакана окуните сперва в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку.
  3. Залейте коктейль в бокал.

 

Дополнительно:
  1. Данный коктейль стоит подавать лишь слегка охлажденным, можно даже комнатной температуры.

 

Заключение

Как видно, приготовить вкусный коктейль на основе рома не так уж и сложно. Не стоит бояться экспериментировать и пробовать что-нибудь новенькое, добавлять в коктейли свое и модернизировать рецепты. Ведь самые вкусные напитки получались именно по этому принципу.

 

