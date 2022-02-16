Коктейли с ромомРом – один из самых старинных алкогольных напитков, который у большинства ассоциируется с пиратами и Карибским морем. Ром традиционно производится путем сбраживания тростника или тростниковой патоки (сахарного сиропа) с последующей перегонкой. Различают белый и темный (черный) ром, которые отличаются не только способами выдержки напитка, но и вкусовыми параметрами. Как пить ром чистым, вы можете прочитать здесь.
Но многие отдают предпочтение именно коктейлям, куда добавляется пиратский напиток. Приготовить ромовый коктейль не так сложно, к тому же есть множество рецептов вкусных и интересных коктейлей для приготовления в домашних условиях. Ниже вы найдете ТОП коктейлей, которые можно приготовить дома без особых усилий.
Пина колада
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 1 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 2 minutes
- Порций: 1
- Бокал: харрикейн
Ингредиенты:
- Лед – 100г
- Ананас
- 60 мл ананасового сока или нектара
- 60 мл сливок (лучше кокосовых)
- 40 мл светлого (белого) рома
- 30 мл темного рома
Пина колада – едва ли не самый популярный коктейль на основе рома, который можно смело назвать классикой. Традиционно считается женским напитком, так как имеет сладкий, слегка кисловатый привкус. Среднее содержание алкоголя в коктейле – 10-15⁰.
Инструкция:
- Нарежьте мякоть ананас мелкими кубиками (около 100 грамм). Предварительно кубики рекомендуется заморозить.
- Раскрошите лед, чтобы его можно было перемолоть в блендере.
- Загрузите кубики ананаса и лед в блендер, а затем добавьте остальные ингредиенты.
- Взбейте все содержимое блендера до однородной массы и наполните бокал.
Дополнительно:
- Украсить коктейль можно долькой ананаса или коктейльным зонтиком.
- Никогда не используйте для этого коктейля консервированные ананасы.
- Можно также подавать коктейль непосредственно в ананасе, предварительно удалив из него мякоть.
Куба Либре
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 1 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 2 minutes
- Порций: 2
- Бокал: хайбол
- Лайм – 1 шт
- 60 мл светлого (белого) рома
- 30 мл темного рома
- Лед кубиками
- Кола – 120 мл
Если говорить про коктейли из рома, которые можно приготовить в домашних условиях, нельзя не упомянуть Куба Либре. Это самый простой в приготовлении, и в то же время один из самых популярных ромовых коктейлей во всем мире. Примечательно, что этому коктейлю обычно отдают предпочтение представители сильного пола.
Инструкция:
- Разрежьте лайм пополам и выдавите сок и одной половинки в отдельную емкость.
- Положите в стакан кубики льда до краев, затем залейте ром, сок и колу.
- Тщательно перемешайте.
Дополнительно:
- Чтобы придать напитку более цитрусовый аромат, добавьте в бокал дольку лайма. После перемешивания коктейля извлеките ее.
- Украсить готовый коктейль долькой лайма.
- Ввиду большого количества льда, рекомендуется использовать коктейльную трубочку.
Дайкири
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 5 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 1
- Бокал: купит
Ингредиенты:
- Лайм – 1 шт
- 60 мл светлого (белого) рома
- 15 мл сахарного сиропа
- Лед кубиками или мелкой дробью – 50 грамм
Дайкири – еще один из самых популярных коктейлей для дам из светлого рома. Очень приятный на вкус, экзотический и с ярко выраженной кислинкой коктейль позволит проникнуться настроениями Кубы и представить себя на берегу океана.Инструкция:
- Выдавите сок из половинки лайма.
- Залейте все ингредиенты в шейкер и взбалтывайте до ощутимого охлаждения.
- Края бокала смажьте сиропом и опустите в сахар.
- Аккуратно разлейте содержимое шейкера.
Дополнительно:
- Перед подачей бокалы рекомендуется охладить.
- Лучше использовать классический сахар, а не тростниковый.
- Сахарный сироп вы также можете приготовить самостоятельно, просто растворив 30 грамм сахара в теплой воде.
Мохито
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 5 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 1
- Бокал: хайбол
Ингредиенты:
- Лайм – 1 шт
- Листочки мяты или мелиссы – 6 шт
- 60 мл светлого рома
- 30 мл сахарного сиропа
- Лед
- 60 мл содовой
Многие коктейли с ромом из подборки ТОП-10 отлично освежают в летнюю жару и мохито – яркое тому подтверждение. Существует множество рецептов этого коктейля, но независимо от способа приготовления, мохито – это сочетание сладости, легкой горечи и ощутимой кислинки.Инструкция:
- Мяту или мелиссу слегка разотрите рукой, чтобы она стала более ароматной.
- Положите ее в шейкер и залейте сахарный сироп, затем тщательно перемешайте.
- Выдавите сок одного лайма и также залейте в шейкер.
- Добавьте ром и лед, затем хорошенько взболтайте и залейте в стакан.
- Осталось только добавить содовую.
Дополнительно:
- В качестве содовой можно использовать Sprite, 7Up, Tonic, Schweppes.
- Украсьте коктейль веточкой мяты.
- Учитывайте, что мелисса имеет более выраженный мятный аромат.
- Для усиления цитрусового вкуса вы можете добавить в коктейль дольки лайма.
Зомби
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 5 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 1
- Бокал: зомби или высокие стопки
Ингредиенты:
- Корица (сушеная кора) – 3 шт
- Сахар – 1 стакан
- Вода – 1 стакан
- Грейпфрут – 1 шт
- Анисовый ликер – 1/2 чайная ложка
- Гренадин – 1/2 чайная ложка
- Мята
- 45 мл темного рома
- 45 мл белого рома
- 15 мл сверхкрепкого dark рома
- Лед – 50 грамм
Существуют и коктейли с ромом в шот формате. Зомби – самый крепкий коктейль на основе рома, который достаточно сложно приготовить, так как он требуется многих ингредиентов. Однако коктейль имеет яркий вкус и очень приятное послевкусие. Часто данный напиток делают из домашнего рома, приготовленного из спирта.
Инструкция:
- Сначала необходимо будет приготовить сироп Don Mix. Раскрошите палочки корицы в кастрюлю, добавьте немного воды и сахар, и доведите воду до кипения. Как только сахар полностью растворится, снимите сироп и остудите его. Смешайте полученный сироп с грейпфрутовым соком.
- Заложите все ингредиенты в шейкер и встряхните до ощутимого охлаждения, добавьте 15 мл полученного ранее сиропа Don Mix.
- Разлейте коктейль в бокалы типа зомби (или другие стаканы для шотов) и украсьте веточкой мяты.
Дополнительно:
- Сироп Don Mix вы также можете просто приобрести.
- Рекомендуется использовать охлажденные стаканы.
- Не стоит использовать вместо сока нектар, это негативно скажется на вкусовых качествах коктейля.
Кайпириссима
- Тип: Коктейль Подготовка: 5 minute Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 1
- Бокал: тумблер
Ингредиенты:
- 50 мл светлого рома
- Сахар (тростниковый) – 2 чайные ложки
- Лед кубиками
- Мята или мелисса
- Лайм
В бразильских поселениях начинается история очень легкого в приготовлении коктейля Кайпириссима. Чтобы приготовить напиток, потребуется на так много ингредиентов, а время приготовления не превышает и трех минут.
Инструкция:
- Половинку лайма разрежьте на мелкие кусочки.
- Положите в стакан лайм, посыпьте его тростниковым сахаром и разомните ложечкой. Добавьте мяту.
- Залейте ром и добавьте 6 кубиков колотого льда.
Дополнительно:
- При необходимости вы можете использовать лимон вместо лайма.
- Не стоит дробить лед слишком мелко.
Плантатор
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 5 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 4
- Бокал: зомби
Ингредиенты:
- 40 мл темного рома
- 20 мл лимонного сока
- 30 мл апельсинового сока
- Лед
Лучшие ТОП коктейлей с ромом для мужчин – это крепкие шоты. Один из них – плантатор. Он очень прост в приготовлении и имеет очень экзотический привкус. Отлично подходит для вечеринок и отдыха с друзьями. Еще одна интересная особенность коктейля – это его цвет.
Инструкция:
- Просто сложите все ингредиенты в шейкер и хорошенько размешайте.
Дополнительно:
- Рекомендуется использовать свежевыжатый лимонный сок.
- Лучше брать апельсиновый сок без мякоти.
Ветренный
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 5 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 4
- Бокал: хайбол
Ингредиенты:
- 20 мл мартини
- Вишни – 1-2 шт
- 1 ч.л. гранатового сиропа
- 45 мл светлого рома
Классические коктейли на роме не подразумевают сочетать ром с другим алкоголем, но только не «Ветренный». Это один из новых коктейлей, что покорил бары и клубы Европы, позволит по-новому взглянуть на возможности рома и его вкусовые характеристики.
Инструкция:
- Смешайте все ингредиенты в шейкере.
- Разлейте коктейль в стаканы и сверху положите поливинки вишневых ягод.
Дополнительно:
- Не стоит использовать гранатовый сок вместо сиропа.
Грог
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 5 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 4
- Бокал: бокал для ирландского кофе, либо вида харрикейн
Ингредиенты:
- Апельсиновая долька
- Лимонный сок или сок лайма – 15-20 мл
- 1 ч.л. тростникового сахара
- 120 мг черного чая
- Палочка корицы
- Специи (гвоздика и кардамон)
- 60 мл темного рома
Многие из коктейлей из рома, рецепты которых позволяют приготовить охлаждающие напитки, отлично подойдут в летнее время, то зимой они не так актуальны. В морозную погоду поможет согреться грог – напиток, что подают горячим.
Инструкция:
- Сперва приготовьте крепкий черный чай с добавлением корицы и специй.
- Добавьте в кружку ром и лимонный сок.
- В чашку также нужно будет добавить 1-2 апельсиновые дольки и украсить напиток палочкой корицы.
Дополнительно:
- Используйте классический черный чай без каких-либо добавок и ароматизаторов.
- Можно также использовать апельсиновую цедру для заваривания чая. Это сделает коктейль более ароматным.
Кокосовый кремпай
- Тип: Коктейль
- Подготовка: 5 minute
- Готовка: 1 minute
- Всего: 6 minutes
- Порций: 4
- Бокал: купит
Ингредиенты:
- Водка – 30 мл
- 30 мл белого рома
- Экстракт ванили – 2 капли
- Сливки – 60 мл
- Кокосовая стружка
- 20 мл сахарного сиропа
Когда вы готовите коктейль с ромом, рецепты обычно не пугают сложностью. Но кокосовый кремпай – это коктейль, который можно приготовить всего за пару минут, при этом он имеет удивительный вкус и при правильной подаче выглядит максимально эффектно. Главное, подобрать для коктейля хороший ром. Как выбрать качественный ром вы можете прочитать тут.
Инструкция:
- Все, кроме кокосовой стружки, поместите в шейкер и тщательно взболтайте.
- Края стакана окуните сперва в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку.
- Залейте коктейль в бокал.
Дополнительно:
- Данный коктейль стоит подавать лишь слегка охлажденным, можно даже комнатной температуры.
ЗаключениеКак видно, приготовить вкусный коктейль на основе рома не так уж и сложно. Не стоит бояться экспериментировать и пробовать что-нибудь новенькое, добавлять в коктейли свое и модернизировать рецепты. Ведь самые вкусные напитки получались именно по этому принципу.