Коктейли с ромом

Ром – один из самых старинных алкогольных напитков, который у большинства ассоциируется с пиратами и Карибским морем. Ром традиционно производится путем сбраживания тростника или тростниковой патоки (сахарного сиропа) с последующей перегонкой. Различают белый и темный (черный) ром, которые отличаются не только способами выдержки напитка, но и вкусовыми параметрами. Как пить ром чистым, вы можете прочитать здесь

Но многие отдают предпочтение именно коктейлям, куда добавляется пиратский напиток. Приготовить ромовый коктейль не так сложно, к тому же есть множество рецептов вкусных и интересных коктейлей для приготовления в домашних условиях. Ниже вы найдете ТОП коктейлей, которые можно приготовить дома без особых усилий.

Пина колада

Тип: Коктейль

Подготовка: 1 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 2 minutes

Порций: 1

Бокал: харрикейн

Лед – 100г

Ананас

60 мл ананасового сока или нектара

60 мл сливок (лучше кокосовых)

40 мл светлого (белого) рома

30 мл темного рома

Пина колада – едва ли не самый популярный коктейль на основе рома, который можно смело назвать классикой. Традиционно считается женским напитком, так как имеет сладкий, слегка кисловатый привкус. Среднее содержание алкоголя в коктейле – 10-15⁰.

Нарежьте мякоть ананас мелкими кубиками (около 100 грамм). Предварительно кубики рекомендуется заморозить. Раскрошите лед, чтобы его можно было перемолоть в блендере. Загрузите кубики ананаса и лед в блендер, а затем добавьте остальные ингредиенты. Взбейте все содержимое блендера до однородной массы и наполните бокал.

Украсить коктейль можно долькой ананаса или коктейльным зонтиком. Никогда не используйте для этого коктейля консервированные ананасы. Можно также подавать коктейль непосредственно в ананасе, предварительно удалив из него мякоть.

Куба Либре

Тип: Коктейль

Подготовка: 1 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 2 minutes

Порций: 2

Бокал: хайбол

Лайм – 1 шт

60 мл светлого (белого) рома

30 мл темного рома

Лед кубиками

Кола – 120 мл

Если говорить про коктейли из рома, которые можно приготовить в домашних условиях, нельзя не упомянуть Куба Либре. Это самый простой в приготовлении, и в то же время один из самых популярных ромовых коктейлей во всем мире. Примечательно, что этому коктейлю обычно отдают предпочтение представители сильного пола.

Разрежьте лайм пополам и выдавите сок и одной половинки в отдельную емкость. Положите в стакан кубики льда до краев, затем залейте ром, сок и колу. Тщательно перемешайте.

Чтобы придать напитку более цитрусовый аромат, добавьте в бокал дольку лайма. После перемешивания коктейля извлеките ее. Украсить готовый коктейль долькой лайма. Ввиду большого количества льда, рекомендуется использовать коктейльную трубочку.

Дайкири

Тип: Коктейль

Подготовка: 5 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 1

Бокал: купит

Лайм – 1 шт

60 мл светлого (белого) рома

15 мл сахарного сиропа

Лед кубиками или мелкой дробью – 50 грамм

Дайкири – еще один из самых популярных коктейлей для дам из светлого рома. Очень приятный на вкус, экзотический и с ярко выраженной кислинкой коктейль позволит проникнуться настроениями Кубы и представить себя на берегу океана.

Выдавите сок из половинки лайма. Залейте все ингредиенты в шейкер и взбалтывайте до ощутимого охлаждения. Края бокала смажьте сиропом и опустите в сахар. Аккуратно разлейте содержимое шейкера.

Перед подачей бокалы рекомендуется охладить. Лучше использовать классический сахар, а не тростниковый. Сахарный сироп вы также можете приготовить самостоятельно, просто растворив 30 грамм сахара в теплой воде.

Мохито

Тип: Коктейль

Подготовка: 5 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 1

Бокал: хайбол

Лайм – 1 шт

Листочки мяты или мелиссы – 6 шт

60 мл светлого рома

30 мл сахарного сиропа

Лед

60 мл содовой

Многие коктейли с ромом из подборки ТОП-10 отлично освежают в летнюю жару и мохито – яркое тому подтверждение. Существует множество рецептов этого коктейля, но независимо от способа приготовления, мохито – это сочетание сладости, легкой горечи и ощутимой кислинки.

Мяту или мелиссу слегка разотрите рукой, чтобы она стала более ароматной. Положите ее в шейкер и залейте сахарный сироп, затем тщательно перемешайте. Выдавите сок одного лайма и также залейте в шейкер. Добавьте ром и лед, затем хорошенько взболтайте и залейте в стакан. Осталось только добавить содовую.

В качестве содовой можно использовать Sprite, 7Up, Tonic, Schweppes. Украсьте коктейль веточкой мяты. Учитывайте, что мелисса имеет более выраженный мятный аромат. Для усиления цитрусового вкуса вы можете добавить в коктейль дольки лайма.

Зомби

Тип: Коктейль

Подготовка: 5 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 1

Бокал: зомби или высокие стопки

Корица (сушеная кора) – 3 шт

Сахар – 1 стакан

Вода – 1 стакан

Грейпфрут – 1 шт

Анисовый ликер – 1/2 чайная ложка

Гренадин – 1/2 чайная ложка

Мята

45 мл темного рома

45 мл белого рома

15 мл сверхкрепкого dark рома

Лед – 50 грамм

Существуют и коктейли с ромом в шот формате. Зомби – самый крепкий коктейль на основе рома, который достаточно сложно приготовить, так как он требуется многих ингредиентов. Однако коктейль имеет яркий вкус и очень приятное послевкусие. Часто данный напиток делают из домашнего рома, приготовленного из спирта.

Сначала необходимо будет приготовить сироп Don Mix. Раскрошите палочки корицы в кастрюлю, добавьте немного воды и сахар, и доведите воду до кипения. Как только сахар полностью растворится, снимите сироп и остудите его. Смешайте полученный сироп с грейпфрутовым соком. Заложите все ингредиенты в шейкер и встряхните до ощутимого охлаждения, добавьте 15 мл полученного ранее сиропа Don Mix. Разлейте коктейль в бокалы типа зомби (или другие стаканы для шотов) и украсьте веточкой мяты.

Сироп Don Mix вы также можете просто приобрести. Рекомендуется использовать охлажденные стаканы. Не стоит использовать вместо сока нектар, это негативно скажется на вкусовых качествах коктейля.

Кайпириссима

Тип: Коктейль Подготовка: 5 minute Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 1

Бокал: тумблер

50 мл светлого рома

Сахар (тростниковый) – 2 чайные ложки

Лед кубиками

Мята или мелисса

Лайм

В бразильских поселениях начинается история очень легкого в приготовлении коктейля Кайпириссима. Чтобы приготовить напиток, потребуется на так много ингредиентов, а время приготовления не превышает и трех минут.

Половинку лайма разрежьте на мелкие кусочки. Положите в стакан лайм, посыпьте его тростниковым сахаром и разомните ложечкой. Добавьте мяту. Залейте ром и добавьте 6 кубиков колотого льда.

При необходимости вы можете использовать лимон вместо лайма. Не стоит дробить лед слишком мелко.

Плантатор

Тип: Коктейль

Подготовка: 5 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 4

Бокал: зомби

40 мл темного рома

20 мл лимонного сока

30 мл апельсинового сока

Лед

Лучшие ТОП коктейлей с ромом для мужчин – это крепкие шоты. Один из них – плантатор. Он очень прост в приготовлении и имеет очень экзотический привкус. Отлично подходит для вечеринок и отдыха с друзьями. Еще одна интересная особенность коктейля – это его цвет.

Просто сложите все ингредиенты в шейкер и хорошенько размешайте.

Рекомендуется использовать свежевыжатый лимонный сок. Лучше брать апельсиновый сок без мякоти.

Ветренный

Тип: Коктейль

Подготовка: 5 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 4

Бокал: хайбол

20 мл мартини

Вишни – 1-2 шт

1 ч.л. гранатового сиропа

45 мл светлого рома

Классические коктейли на роме не подразумевают сочетать ром с другим алкоголем, но только не «Ветренный». Это один из новых коктейлей, что покорил бары и клубы Европы, позволит по-новому взглянуть на возможности рома и его вкусовые характеристики.

Смешайте все ингредиенты в шейкере. Разлейте коктейль в стаканы и сверху положите поливинки вишневых ягод.

Не стоит использовать гранатовый сок вместо сиропа.

Грог

Тип: Коктейль

Подготовка: 5 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 4

Бокал: бокал для ирландского кофе, либо вида харрикейн

Апельсиновая долька

Лимонный сок или сок лайма – 15-20 мл

1 ч.л. тростникового сахара

120 мг черного чая

Палочка корицы

Специи (гвоздика и кардамон)

60 мл темного рома

Многие из коктейлей из рома, рецепты которых позволяют приготовить охлаждающие напитки, отлично подойдут в летнее время, то зимой они не так актуальны. В морозную погоду поможет согреться грог – напиток, что подают горячим.

Сперва приготовьте крепкий черный чай с добавлением корицы и специй. Добавьте в кружку ром и лимонный сок. В чашку также нужно будет добавить 1-2 апельсиновые дольки и украсить напиток палочкой корицы.

Используйте классический черный чай без каких-либо добавок и ароматизаторов. Можно также использовать апельсиновую цедру для заваривания чая. Это сделает коктейль более ароматным.

Кокосовый кремпай

Тип: Коктейль

Подготовка: 5 minute

Готовка: 1 minute

Всего: 6 minutes

Порций: 4

Бокал: купит

Водка – 30 мл

30 мл белого рома

Экстракт ванили – 2 капли

Сливки – 60 мл

Кокосовая стружка

20 мл сахарного сиропа

Когда вы готовите коктейль с ромом, рецепты обычно не пугают сложностью. Но кокосовый кремпай – это коктейль, который можно приготовить всего за пару минут, при этом он имеет удивительный вкус и при правильной подаче выглядит максимально эффектно. Главное, подобрать для коктейля хороший ром. Как выбрать качественный ром вы можете прочитать тут.

Все, кроме кокосовой стружки, поместите в шейкер и тщательно взболтайте. Края стакана окуните сперва в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку. Залейте коктейль в бокал.

Данный коктейль стоит подавать лишь слегка охлажденным, можно даже комнатной температуры.

Заключение

Как видно, приготовить вкусный коктейль на основе рома не так уж и сложно. Не стоит бояться экспериментировать и пробовать что-нибудь новенькое, добавлять в коктейли свое и модернизировать рецепты. Ведь самые вкусные напитки получались именно по этому принципу.