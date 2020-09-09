12 интересных закусок на праздничный стол

На праздничный стол принято подавать вкусные и красивые блюда. Если вам надоели банальные салаты и бутерброды, хочется чего-то нового, обратите внимание на наши рецепты. Из них вы обязательно сможете выбрать то, что придется по душе вам и вашим гостям. Также здесь вы сможете найти оригинальные закуски и салаты на день рождения.

Креветки с беконом

Понадобится 8 кусочков бекона и 16 креветок, специи по вкусу. Бекон режем пополам и заворачиваем в них очищенную креветку, присыпаем специями и отправляем минут на 20 в духовку при температуре 220 градусов.

Ингредиенты:

Кусочки бекона — 8 шт.

Креветки — 16 шт.

Специи — по вкусу

Рулетики из бекона с козьим сыром

сырокопченный бекон;

мягкий козий сыр;

корнишоны;

руккола;

специи по вкусу.

Понадобится:

На каждый ломтик бекона выкладываем немного сыра, добавьте специи. Сверху положите немного рукколы и кусочек корнишона (или целый). Плотно сверните рулетом и разрежьте пополам.

Мясные сырные шарики

мука;

сливочное масло;

сардельки;

твердый сыр;

лук и чеснок;

сельдерей;

разрыхлитель;

специи по вкусу.

Очень оригинальная и вкусная закуска. Для нее нам понадобятся:

Муку и разрыхлитель смешать, добавить топленное масло и специи по вкусу. В массу добавить порезанные сардельки, сельдерей, сыр, чеснок и лук. Из полученной массы сформируйте шарики и отправьте их запекаться в духовку при температуре 200 градусов до появления румяной корочки. Шарики подавайте на стол с шпажками.

Мексиканские креветки

Креветки — 200 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Чили или другие острые специи — по вкусу

Картофельные чипсы (без добавок) — 100 г

Гуакамоле — 100 г

Обжарьте на оливковом масле креветки, добавьте специи по вкусу, обязательно перец чили, так как это острое блюдо. Теперь возьмите картофельные чипы с натуральным вкусом (их можно также приготовить самостоятельно или купить), на них положите соус гуакамоле, а сверху обжаренную креветку.

Тарталетки с крабом и сыром

Готовые тарталетки — 10-12 шт.

Сливочный сыр — 100 г

Крабовое мясо — 150 г

Твердый сыр — 50 г

Соевый соус — 1 ч. л.

Майонез — 1 ст. л.

Специи — по вкусу

Для приготовления понадобятся готовые тарталетки, сливочный сыр, крабовое мясо, твердый сыр, соевый соус и майонез. Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте, добавьте специи по вкусу. Полученную массу выложите в тарталетки и отправьте в духовку на 5 минут, твердый сыр должен расплавится. Подавать необходимо в теплом виде.

Огуречные корзиночки с лососем

Огурцы — 2-3 шт.

Копченый лосось — 150 г

Каперсы — 2 ст. л.

Рубленая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Специи — по вкусу

Лимонный сок — по вкусу

Из огурцов необходимо сделать небольшие корзиночки — очистить их от кожуры и удалить семена. Копченный лосось перемешайте с порезанными каперсами, рубленной зеленью, дижонской горчицей. Добавьте по вкусу специи и немного лимонного сока. Полученную массу выложите в огуречные корзинки. До подачи отправьте в хоодильник на несколько часов.

Сырные шарики

Тарталетки сырные с мясом

Для приготовления понадобится два типа сыра — любой сливочный чеддер. Сыры смешайте, добавьте немного любых орехов, порезанные маслины, чеснок, посолите. Обвалять шарики можно в рубленной зелени или орехах. Подавать охлажденными.Бекон поджарить до хрустящего состояния, обвалять в сахаре и корице, оставить остывать. Порежьте курицу и сушенные груши, отправьте их обжариваться на сковороду вместе с грушевым соком и абрикосовым джемом. Не давайте соусу долго кипеть, трех минут будет достаточно.

Начинку выложите в тарталетки, сверху положите бекон и кусочки голубого сыра. Поставить в духовку на минут пять при температуре 180 градусов.

Перепелиные яйца шотландские

Сырные пингвины

Блины с лососем

Булочная елочка

Необходимо сварить яйца — варить 2 минуты, необходимо получить жидкий желток. Возьмите любой фарш, добавьте в него специи и рубленную зелень. Возьмите почищенное яйцо и «окутайте» его фаршем. Шарики обваляйте в сухарях и взбитом яйце, обжаривать во фритюре около 2 минут до румяной корочки.Понадобятся крупные и мелкие маслины, сливочный сыр. Крупные маслины необходимо немного надрезать и заполнить сливочным сыром. На большую маслину устанавливается маленькая, обе протыкаются шпажкой. В качестве ног можно использовать марковь — ее необходимо порезать небольшими кусочками.Приготовьте обычные тонкие блинчики на молоке. На каждый блинчик выложите немного копченного лосося — мелко порезанного и ложку сметаны, аккуратно заверните. Закуска готова.Замесите дрожжевое тесто на молоке. Оставьте на час, чтобы подошло. После ка приготовьте начинку — любые фрукты, сухофрукты, ягоды. Все это необходимо мелко нарезать, засыпать сахаром и корицей. Можно добавить орехи и цукаты по вкусу.

Из теста раскатайте пласт, аккуратно выложите начинку и сформируйте рулет. Рулет разрежьте на части — примерно по 1-1.5 см. Булочки уложите на противень, чтобы между ними было свободное место, ведь в духовке они еще немного поднимутся. Булочки необходимо укладывать елочкой — при выпекании они немного будут соприкасаться и в итоге получится очень красивое блюдо. Из остатков теста можно сформировать ствол дерева. Выпекать лакомство необходимо в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут — до появления румяной корочки.

Абрикосовый джем растопите в кастрюльке и смажьте им остывшие булочки. Из сахарной пудры, апельсиновой цедры и воды сделайте однородную массу. При помощи кондитерского шприца или полиэтиленового пакета на получившейся елочки нарисуйте гирлянды. Украсьте цукатами и орехами.