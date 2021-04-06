Приветствую всех, кто читает мою статью! Сначала расскажу вам небольшую предысторию, которая и повлияла на мои алкогольные предпочтения. Первый мой алкоголь, который я попробовала в жизни (тайком на выпускном балу) – это Мартини.

Его вкус, аромат и вместе с тем легкая горчинка тогда вскружили мне голову. Эти впечатления, воспоминания и эмоции всплывают в моей памяти каждый раз, когда я его пью.

Прошли года, но Мартини остается моим самым любимым напитком, а коктейли с Мартини, на мой взгляд, раскрывают его вкус еще ярче. Он придает коктейлям легкость, пикантность, хорошо сочетается с другими видами алкоголя. Поэтому я хочу рассказать вам, с чем пьют Мартини, а также посоветовать несколько рецептов моих любимых коктейлей.

История от подписчицы Натальи Сергеевны.

Лучшие коктейли с Мартини в домашних условиях

Коктейли с Мартини я люблю делать сама. Сначала было немного боязно, но потом поняла, что это легко и просто, а процесс изготовления доставляет невероятное удовольствие, ведь можно проявить фантазию.

К сожалению, в то время интернет был редкостью и мало кому доступной «роскошью». Поэтому рецепты приготовления приходилось собирать «с миру по нитке»: одни рецепты подглядывала у барменов, с другими делились друзья и знакомые, а какие-то выдумывала сама.

Вовсе не обязательно быть «крутым» барменом, чтобы приготовить коктейль в домашних условиях. Я хочу поделиться с вами с самыми известными и лучшими рецептами коктейлей с Мартини, которые можно приготовить дома, и вот что для этого потребуется.

Необходимые компоненты и оборудование

Когда я готовила свои первые коктейли, у меня не было никакого инвентаря. Со временем начала понемногу покупать нужное мне оборудование. Первое, что я приобрела – это шейкер. Сейчас я смеюсь над собой, потому что сначала подумала, что это термос. Шейкер – незаменимый атрибут приготовления вкусного и равномерного по консистенции коктейля. Основная его задача – это смешивание компонентов для придания однородности. А если состав коктейля подразумевает лед, то использование шейкера позволяет не только охладить будущий коктейль, но и за счет плотной, твердой структуры льда улучшить размешивание.

Вторым моим приобретением был, как я его называю, «джигга». На самом деле это специальный мерный стакан, а правильное название – джиггер. Первые мои коктейли я делала «на глаз», тогда мне казалось, что соблюдаю правильные пропорции.

Но я так думала до тех пор, пока не применила джиггер, которые позволяет соблюсти точные объемы и балансирует вкус ингредиентов, особенно алкогольных.

Одни из моих любимых алкогольных шедевров, коктейли с содержанием ягод и фруктов, которые освежают в любое время года. Раньше я мучилась, давила фрукты и ягоды ложкой, пока не придам нужную мне консистенцию, вся пачкалась соком, кусочки ягод разлетались по всей кухне.

Но потом купила небольшую металлическую толкушку с зубчиками – мадлер. Этот инструмент идеально подходит для приготовления фруктово-ягодных ингредиентов. С мадлером приготовление коктейлей становится намного проще.

Я думала, что этого барного инвентаря мне хватит для приготовления коктейлей любой сложности, пока друзья, зная мое увлечение, не подарили еще пару «девайсов», о которых даже не знала раньше: стрейнер (для процеживания и фильтрования напитков) и витую барную ложку (длинная ложка для перемешивания).

В конце статьи я вам расскажу, чем можно заменить этот барный инвентарь, если его нет. Речь идет о предметах из обычной кухни.

Мартини с водкой

Классический коктейль Мартини с водкой я готовлю в основном для мужчин, чтобы они почувствовали себя «агентами 007». Беру смесительный стакан от шейкера, в него добавляю кусочки льда примерно на треть.

Одновременно можно охладить бокал, в котором будет подаваться коктейль. Барной витой ложкой помешиваю лед в стакане 1-2 минуты, таким образом, охлаждая его. Оттаявшую от помешивания воду, сливаю.

Затем достаю водку из морозильника, отмеряю джиггером необходимый объем и выливаю в стакан. Водку со льдом немного помешиваю и добавляю сухой вермут. В бокал, который уже охладился, с помощью стрейнера переливаю напиток. Коктейль можно украсить парой оливок.

Пропорции для приготовления:

водка – 75 мл;

экстра драй Мартини – 15 мл;

кубики льда – 5-7 шт.

Сухой Мартини

Коктейль сухой Мартини люблю готовить исключительно по классическому рецепту, соблюдая все пропорции, тогда он получается максимально сухой. Его я готовлю из трех компонентов: сухой лондонский джин, сухой вермут и оливки для украшения.

Сначала охлаждаю смесительную емкость и коктейльный бокал. Барной ложкой перемешиваю лед в стакане пару минут для охлаждения. В стакан со льдом добавляю сначала джин, а затем Мартини. Затем помешиваю, немного охлаждая, а затем через стрейнер переливаю и украшаю оливками на шпажке.

Пропорции для приготовления:

джин – 6 частей;

сухой Мартини – 1 часть;

кусочки льда – 5-7 шт.

Иногда добавляю совсем немного оливкового рассола в бокал, чтобы получился, так называемый, Мартини грязный.

С джином леди Чаттерлей

Английский классический коктейль с джином насыщенно бирюзового цвета. В бидон шейкера добавляю кусочки льда, отмеряю джиггером необходимое количество сока, Мартини, белого джина и для придания цвета Блю Кюрасао. Ингредиенты тщательно перемешиваю и через стрейнер переливаю в фужер.

Пропорции для приготовления:

джин – 30 мл;

Мартини Экстра Драй – 10 мл;

Блю Кюрасао – 10 мл;

свежевыжатый (желательно) апельсиновый сок– 10 мл;

кусочки льда – 6-7 шт.

С апельсиновым соком

Очень простой, но приятный на вкус напиток с вермутом и соком апельсина, который я называю оранж. Выжимаю из одного-двух апельсинов сок. Смесительный стакан охлаждаю. Джиггером отмеряю и наливаю необходимое количество алкоголя и процеженный сок апельсина. Затем барной ложкой аккуратно перемешиваю и с помощью стрейнера переливаю в бокал.

Перед тем как налить в коктейльный бокал, декорирую цедрой апельсина, которую закрепляю сверху шпажкой с вишенкой.

Пропорции для приготовления:

Мартини – 150 мл;

свежевыжатый (желательно) апельсиновый сок– 130 мл;

кусочки льда – 8-10 шт.

С соком, купленным в магазине, напиток будет слаще, чем со свежевыжатым.

С соком «Вишневый»

Красивый и яркий коктейль с вермутом и вишневым (мне нравится с черешневым, но его очень трудно найти) соком. Беру коллинз, наполняю его на треть льдом. Поверх выкладываю несколько вишенок, а затем наливаю сок и вермут.

Пропорции:

Martini Bianco – 90 мл;

черешневый или вишневый сок – 10 мл;

ягоды вишня – 5-6 шт;

кубики льда – 8-10 шт.

Я пробовала вишневый сок заменить компотом из вишни, но получается менее концентрированный вкус.

С шампанским

Простой коктейль, который может приготовить каждый. И именно его я в первый раз сделала сама. В подготовленный фужер кладу несколько кубиков льда, заливаю шампанское, выдавливаю немного лимонного сока, смешанного с сахаром, а после добавляю алкоголь.

Пропорции для приготовления:

сухое шампанское – 100 мл;

Мартини Бьянко – 50 мл;

лимонный сок – 1 ст. ложка;

сахар – 1 ч. ложка;

кубики льда – 6-8 шт.

Перед подачей фужер можно декорировать ломтиком лайма или мятой.

Яблочный

В яблочный коктейль в качестве компонентов можно добавлять ликер, сироп, яблочный шнапс, сок, кальвадос, то есть то, что будет под рукой. Вначале охлаждаю фужер, в котором буду подавать коктейль.

В шейкер добавляю лед, яблочный сок, ликер, водку (можно джин), вермут и интенсивно встряхиваю содержимое одну минуту. В охлажденный бокал через стрейнер переливаю напиток.

Пропорции для приготовления:

яблочный сок – 25 мл;

яблочный ликер – 15 мл;

водка (джин) – 15 мл;

Мартини Бьянко – 25 мл;

кубики льда – 3-4 шт.

Коктейль можно украсить ломтиками яблока или сделать яблочный веер.

Со швепсом «Разбитое сердце»

Очень люблю угощать друзей этим коктейлем. Для него понадобится швепс, водка и вермут (мне по вкусу больше нравится Мартини Фиеро). В классическом варианте добавляют швепс Indian Tonic, но я предпочитаю Bitter Lemon.

В шейкер добавляю кусочки льда, водку, вермут и интенсивно встряхиваю содержимое пару минут. В охлажденный бокал с помощью стрейнера переливаю коктейль.

Пропорции для приготовления:

водка – 100 мл;

Мартини Бьянко или Фиеро – 25 мл;

Швепс – 50 мл;

кубики льда – 3-4 шт.

«Разбитое сердце» украшаю половинкой клубники.

Из виски «Кровь и песок»

Коктейль готовится на основе шотландского виски (скотча) и красного сладкого вермута. Как обычно, вначале охлаждаю бокал. В шейкер добавляю лед, свежевыжатый апельсиновый сок, красный вермут и черри бренди.

Содержимое шейкера немного встряхиваю и через стрейнер переливаю коктейль в охлажденную коктейльную рюмку. Украсить «Кровь и песок» можно цедрой апельсина.

Пропорции для приготовления:

свежевыжатый апельсиновый сок – 25 мл;

красный сладкий Мартини – 20 мг;

скотч – 20 мл;

Cherry бренди – 20 мл.

«Бьянко санрайз» с клюквенным соком

Для приготовления беру вермут, клюквенный и апельсиновый соки. Наполняю хайболл кубиками льда, потом добавляю апельсиновый сок и Мартини. Затем аккуратно по лезвию ножа доливаю клюквенный сок. Барной ложкой круговыми движениями помешиваю коктейль для придания переходности цвета.

Пропорции для приготовления:

клюквенный сок – 75 мл;

апельсиновый сок – 75 мл;

Мартини Bianco – 50 мл.

лед – полное заполнение бокала.

Мартини мохиато

Освежающий коктейль на основе Мартини и мяты. В бокал кладу несколько листьев мяты (чем свежее мята, тем насыщенней вкус) почти до половины и засыпаю сахаром. Мадлером прямо в бокале разминаю листья мяты с сахаром, чтобы мята отдала немного сока. Далее наливаю сок лайма и еще немного разминаю. Затем добавляю сок ананаса, вермут и минеральной воды с газом.

Пропорции для приготовления:

сок лайма – 20 мл;

сахар – 30 гр;

ананасовый сок – 100 мл;

Мартини Бьянко – 50 гр;

листья мяты – 20 шт;

кубики льда – 5-6 шт.

В приготовленный Мохиато добавляю несколько кубиков льда и декорирую листьями мяты.

«Божественное разумение» на основе сиропов и рома

Мне нравится сочетание вкуса вермута с ягодами и фруктами, поэтому «Божественное разумение» один из моих любимых коктейлей. В шейкер накладываю лед и вливаю все ингредиенты в нужной пропорции. Содержимое шейкера немного встряхиваю и через стрейнер переливаю в бокал для Мартини или Маргариты.

Пропорции для приготовления:

красное Мартини Розато – 35 мл;

белый ром – 15 мл;

абсент – 10 мл;

клубничный сироп – 10 мл;

малиновый сироп – 10 мл;

свежевыжатый ананасовый сок – 70 мл;

кубики льда – 12-15 шт.

Огненный коктейль с Мартини «Галилео»

Коктейль назван в честь итальянского ученого Галилео Галилея. В его состав входят апельсиновый ликер, текила, кампари и сладкий красный вермут. В стопку наливаю трипл сек, а по лезвию ножа текилу. Бокал рокс наполняю наполовину льдом, затем вливаю кампари, вермут и кладу колесико лимона.

Шот с текилой поджигаю, даю немного прогореть и заливаю в бокал с Мартини и кампари. Перед подачей размешиваю коктейльной ложкой.

Пропорции для приготовления:

апельсиновый ликер (трипл сек) – 25 мл;

текила – 25 мл;

Биттер Кампари – 25 мл;

Martini Rosso – 25 мл;

лед – 8-10 шт;

лимон – 1 долька.

При приготовлении «Галилео» нужно быть осторожным, чтобы не обжечься.

Крюшон из Мартини

Для приготовления крюшона понадобятся вермут, ягоды и фрукты. Ягоды клубники промываю, разрезаю на две части, засыпаю сахарным песком, чтобы она дала сок. Вишни и абрикосы тоже промываю. Вишню режу на две части, а абрикосы на 4 части.

Когда клубника пустит сок, смешиваю ее с вишней и абрикосами, а затем заливаю сухим вермутом. Напиток ставлю настояться в холодильник примерно на 2 часа. Крюшон готов, осталось налить в бокалы и добавить кусочки льда.

Пропорции для приготовления:

клубника – 500 г;

вишня – 300 г;

абрикос – 3 шт;

сахар – 100 г;

сухой Мартини Extra Dry – 1 л;

кубики льда – 5-6 шт в один бокал.

Вне сезона поспевания клубники и вишни их можно заменить замороженными ягодами.

Бананово-клубничный

Слабоалкогольный напиток на основе фруктов, сливок и вермута. Бананы, клубничный ликер и сок лайма измельчаю в блендере до получения однородной массы. Во фруктовую смесь добавляю сливки, ананасовый сок и вермут. Перед подачей размешиваю коктейльной ложкой.

Пропорции для приготовления:

клубничный ликер – 35 мл;

банан – 1/2 шт;

лайм – 1/2 шт;

нежирные сливки – 25 мл;

ананасовый сок – 75 мл;

Мартини Бианко – 15 мл.

Оставшейся половинкой лайма украшаю бокал.

Брусничный

Название говорит о том, что в составе коктейля будет брусника. Свежую бруснику найти очень сложно, поэтому я покупаю замороженную ягоду. Бруснику размораживаю, промываю и разминаю мадлером, добавляю сахарный песок, ставлю на огонь и довожу до кипения.

Как только брусника с сахаром начинает закипать, снимаю с огня, даю остыть и процеживаю. На дно кувшина сыплю немного сахарной пудры, добавляю брусничный сироп, джин и Мартини.

Пропорции для приготовления:

брусника – 50 г;

вода – 200 мл;

сахар – 1 ст. л.;

сахарная пудра – 0,5 ст. л.;

джин – 25 г;

Мартини – 50 г.

С вином и яблочным соком

Оригинальный коктейль, в состав которого входит розовый вермут, джин, сок и вино. В шейкер со льдом наливаю Мартини, джин, сливовое вино и осветленный яблочный сок. Содержимое шейкера тщательно взбалтываю и наливаю в охлажденный бокал для подачи.

Пропорции для приготовления:

Мартини Росато – 35 мл;

сливовое вино – 35 мл;

джин – 25 мл;

осветленный яблочный сок – 50 мл;

Мартини со спрайтом

На мой взгляд, самый легкий в приготовлении коктейль, с малым количеством ингредиентов, который можно смешать на скорую руку. Понадобятся Мартини, спрайт и лайм. В бокал кладу кубики льда и дольку лайма, заливаю вермутом, а потом спрайтом.

Пропорции для приготовления:

Мартини Бьянко – 40 мл;

спрайт – 130 мл:

кубики льда – 5-6 шт;

лайм – 1 долька для коктейля, остальное для декора.

Края бокала я декорирую сахаром, получается, как говорится, дорого и богато. Для этого я смачиваю лаймом край бокала и опускаю в сахар.

Мартини 50/50

В состав входят джин и сухой вермут в одинаковых пропорциях. В стакан от шейкера добавляю кусочки льда примерно на треть. Охлаждаю бокал, в котором будет подаваться коктейль. Отмеряю джиггером необходимый объем алкоголя и выливаю в стакан. В охлажденный бокал через стрейнер переливаю напиток.

Пропорции для приготовления:

лондонский сухой джин – 40 мл;

Мартини Экстра Драй – 40 мл;

кубики льда – 5-6 шт.

Коктейль можно украсить оливкой на шпажке.

«Негрони»

Популярный, классический коктейль, состоящий из джина, кампари и вермута в равных частях. Беру бокал рокс, наполняю наполовину льдом, затем вливаю джин, кампари и красный Мартини. «Негрони» украшаю долькой апельсина.

Пропорции для приготовления:

джин – 30 мл;

кампари биттер – 30 мл;

Мартини Россо – 30 мл;

кубики льда – 7-8 шт.

С коньяком и тоником

Не очень люблю коньяк, поэтому коктейли с его добавлением готовлю только для друзей. Для этого отмеряю джиггером необходимый объем Мартини, коньяка и тоника. Бокал можно украсить оливкой или лимонной цедрой.

https://www.youtube.com/watch?v=aK8UMNwKbqA

Пропорции для приготовления:

Мартини Бьянко – 30 мл;

коньяк -15 мл;

швепс – 60 мл;

кубики льда – 7-8 шт.

Коньяк я иногда заменяю на бренди. Как мне кажется, с бренди вкус коктейля становится мягче.

«Американо»

Классический, крепкий рецепт «Американо» состоит из трех частей: кампари, красного Мартини и содовой, которая смягчает горечь. Готовится коктейль очень просто: кладу кубики льда в бокал рокс примерно наполовину и добавляю Мартини, кампари и содовую. Бокал украшаю долькой апельсина.

Пропорции для приготовления:

кампари биттер – 30 мл;

Мартини Россо – 30 мл;

содовая – 20 мл;

кубики льда – 3-4 шт.

С абсентом

Коктейль на основе сухого вермута, джина, апельсинового ликера и абсента. Сначала охлаждаю бокал. В стакан от шейкера добавляю кусочки льда примерно наполовину. Отмеряю необходимые пропорции алкоголя и выливаю в стакан. В охлажденный бокал через стрейнер переливаю коктейль.

Пропорции для приготовления:

джин (желательно сладкий) – 30 мл;

сухой вермут – 30 мл;

апельсиновый ликер – 1 барная ложка;

абсент – 1/3 барной ложки;

кубики льда – 6-8 шт.

Для декора в коктейль можно положить немного апельсиновой цедры.

«Физ»

Мартини «Физ» считается праздничным коктейлем, который готовят по особенным поводам. Для приготовления коктейля беру розовый Мартини и игристое вино. В бокал насыпаю лед, заливаю алкоголь, кладу несколько ягодок малины и перемешиваю.

Пропорции для приготовления:

розовый Мартини Розато – 100 мл

игристое вино Асти – 10 мл;

малина – 5-6 шт;

кубики льда – 7-8 шт.

Рояле с игристым вином

Автор этого коктейля российский бармен Денис Темный. Коктейль очень легок в исполнении, а для его приготовления понадобятся простые и доступные ингредиенты: сухое игристое вино, белый сладкий вермут и лайм.

Винный бокал полностью наполняю льдом, режу лайм на два колесика и выкладываю его между внутренними краями бокала. Из оставшегося лайма выжимаю сок в бокал, затем наливаю вермут и сухое игристое вино. Затем слегка перемешиваю ингредиенты. Напиток готов.

Пропорции для приготовления:

белый сладкий Мартини – 100 мл;

сухое игристое вино – 100 мл;

лайм – 15 мл;

кубики льда – 6-7 шт.

В бокал можно добавить листочек мяты для придания аромата.

«Королевский»

Яркий коктейль рубинового цвета на основе Мартини россо. В бокал насыпаю кубики льда, затем игристое вино или шампанское и вермут. Перемешиваю и добавляю вишневого сока. Затем еще немного перемешиваю и украшаю листьями мяты.

https://www.youtube.com/watch?v=V-zxAEPtCMw

Пропорции для приготовления:

Мартини Россо – 75 мл;

игристое вино – 80 мл;

листики мяты – 2-3 шт;

кусочки льда – 5-6 шт.

Голд он айс

Коктейль, основу которого составляет Мартини голд. Бокал рокс заполняю льдом, вливаю Мартини, украшаю ежевикой и имбирем.

Пропорции для приготовления:

Мартини голд – 10 мл;

ежевика – 5-6 шт;

имбирь – 7 г;

кусочки льда – 8-10 шт.

Асти Мартини

Асти Мартини не перегружен ингредиентами, что позволяет насладиться его тонким вкусом и ароматом ягод. В бокал кладу малину и красную смородину, разминаю мадлером, наполняю льдом доверху и наливаю Мартини.

Пропорции для приготовления:

Мартини Асти – 50 мл;

красная смородина – 35 г;

малина – 35 г;

кусочки льда – 8-10 шт.

Коктейль Мартини Асти можно украсить ломтиком апельсина.

С амаретто

Необычное, но очень вкусное сочетание Амаретто и розового вермута. Большой винный бокал наполняю льдом почти доверху. Затем наливаю вермут, Амаретто и вишневый сок. Перемешиваю барной ложкой и украшаю вишенкой.

Пропорции для приготовления:

розовый Мартини – 50 мл;

Амаретто – 10 мл;

вишневый сок – 150 мл;

кубики льда – 8-10 шт.

С виски «Матадор»

Многокомпонентный коктейль с большим количеством ингредиентов. Сначала охлаждаю рокс, в котором будет подаваться напиток. В шейкере смешиваю сок апельсина, кислый вишневый ликер, вермут, скотч, добавляю две капли апельсинового биттера и гренадин. С помощью стрейнера переливаю коктейль с Мартини в рокс.

Пропорции для приготовления:

скотч – 60 мл;

розовый Мартини – 40 мл;

вишневый ликер – 10 мл;

апельсиновый сок – 30 мл;

апельсиновый биттер – 2 капли;

гренадин – 2 капли;

кусочки льда – 9-10 шт.

Мартини Розатто

Основной компонент напитка - Martini Rosato. В рокс кладу кубики льда, выжимаю сок апельсина, заливаю Мартини и перемешиваю барной ложкой.

Пропорции для приготовления:

розовый Мартини Розатто – 70 мл;

апельсин – 1 долька;

кубики льда – 7-8 шт.

С абрикосами

Теплый и ароматный коктейль с коньяком, Мартини, фруктами и корицей, который согреет в холодную погоду. Для этого напитка беру питчер, добавляю в него четверть апельсина, абрикосы, джем из абрикосов и цедру лимона. Полученный коктейль немного подогреваю, добавляю для аромата корицу и гвоздику.

Пропорции для приготовления:

коньяк (бренди) – 20 мл;

Мартини Россо – 150 мл;

апельсин – ¼ часть;

лимон – 10 г;

абрикос – 3 шт;

джем абрикосовый – 20 г;

корица – 2 палочки;

гвоздика – 1 шт.

С колой

Коктейль Мартини с колой любим многими, но лично я не фанат добавлять колу в напитки, так как, на мой взгляд, вкус колы перебивает все остальные. Готовить этот коктейль просто: в стакан со льдом добавляю Мартини и колу, а украшаю дольками лимона.

Пропорции для приготовления:

Мартини Бьянко – 50 мл;

кола – 200 мл;

лимон – 2 дольки;

кусочки льда – 7-8 шт.

Коктейль pornstar martini

Хотя в названии коктейля pornstar martini содержится слово Мартини, но самом деле он готовится без его добавления. Охлаждаю бокал и шейкер. В шейкер добавляю водку, ванильный сироп, пюре маракуйи.

Отделяю белок от желтка, выливаю в шейкер вместе со льдом и хорошо встряхиваю. Содержимое процеживаю с помощью стрейнера в бокал-блюдце и добавляю несколько капель клюквенного биттера. В отдельную рюмку наливаю сухое шампанское.

Пропорции для приготовления:

водка – 30 мл;

шампанское – 40 мл;

ванильный сироп – 20 мл;

клюквенный биттер – 4-5 капель;

белок яйца – 1 шт;

пюре маракуйи – 30.

Pornstar martini пьется следующим образом: сначала выпивается коктейль, а затем доливается в него шампанское.

Мой фирменный

Этот коктейль, экспериментируя, придумала я сама, методом проб и ошибок. Мне хотелось совместить простоту приготовления, бюджетность, но вместе с тем сохранить запоминающийся вкус Мартини. Главной своей «фишкой» считаю лед, он не простой, а замороженный из персикового сока.

https://www.youtube.com/watch?v=h_B_V2J3U_A

В бокал насыпаю замороженные персиковые кубики льда, затем наливаю сухой Мартини и тоник, смешанный с грушевым соком. Немного перемешиваю барной ложкой и украшаю ломтиком груши.

Пропорции:

сухой Мартини – 100 мл;

тоник – 100 мл;

грушевый сок – 100 мл;

персиковый лед – полный бокал.

Попробуйте приготовить коктейль по моему рецепту и напишите, что получилось в комментариях.

Как правильно подавать и пить коктейли с Мартини

Любой вид Мартини считается аперитивом, то есть его принято подавать перед едой. Считается, что вермут способствует пищеварению и улучшает аппетит. Чистый Мартини подается охлажденным до 10-15 градусов, именно при этой температуре раскрывается его вкус и легкий аромат.

Коктейли с Мартини идеально подходят для коктейльных вечеринок, фуршетов и романтических встреч. Их правильно пить небольшими глотками, не спеша, смакуя напиток. К коктейлям с Мартини принято подавать фрукты и ягоды: клубнику, вишню, кусочки ананаса, дольки апельсина и киви.

Что касается посуды, то здесь огромный выбор в зависимости от ингредиентов в составе напитка: от бокала для коктейлей с Мартини (еще их в шутку называют «мартинки») и маргариты до хайболла и рокс.

Заключение

Я поделилась с вами своим опытом приготовления коктейлей, с чем мешают Мартини, с чем сочетается вермут, и как их пить. Коктейли с Мартини бывают на любой вкус: крепкие, легкие, фруктовые, освежающие, лонги. Их вы можете приготовить дома самостоятельно.

И как я уже писала в начале статьи, делюсь с вами, какой кухонной утварью можно заменить инструменты барного инвентаря:

шейкер можно заменить банкой с закрывающейся крышкой;

вместо джиггера, подойдет обычный мерный стаканчик;

мадлер можно заменить ложкой или пестиком со ступкой;

с помощью чайного ситечка можно фильтровать коктейли, если нет стрейнера;

вместо барной ложки, можно использовать длинную чайную ложку с объемом 5 мл.

А на сегодня с вами прощаюсь, подписывайтесь на статьи и делитесь моим опытом с друзьями. Не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте, творите и все получится! Но помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.