Приветствую всех, кто читает мою статью! Сначала расскажу вам небольшую предысторию, которая и повлияла на мои алкогольные предпочтения. Первый мой алкоголь, который я попробовала в жизни (тайком на выпускном балу) – это Мартини.
Его вкус, аромат и вместе с тем легкая горчинка тогда вскружили мне голову. Эти впечатления, воспоминания и эмоции всплывают в моей памяти каждый раз, когда я его пью.
Прошли года, но Мартини остается моим самым любимым напитком, а коктейли с Мартини, на мой взгляд, раскрывают его вкус еще ярче. Он придает коктейлям легкость, пикантность, хорошо сочетается с другими видами алкоголя. Поэтому я хочу рассказать вам, с чем пьют Мартини, а также посоветовать несколько рецептов моих любимых коктейлей.
История от подписчицы Натальи Сергеевны.
Лучшие коктейли с Мартини в домашних условияхКоктейли с Мартини я люблю делать сама. Сначала было немного боязно, но потом поняла, что это легко и просто, а процесс изготовления доставляет невероятное удовольствие, ведь можно проявить фантазию.
К сожалению, в то время интернет был редкостью и мало кому доступной «роскошью». Поэтому рецепты приготовления приходилось собирать «с миру по нитке»: одни рецепты подглядывала у барменов, с другими делились друзья и знакомые, а какие-то выдумывала сама.
Вовсе не обязательно быть «крутым» барменом, чтобы приготовить коктейль в домашних условиях. Я хочу поделиться с вами с самыми известными и лучшими рецептами коктейлей с Мартини, которые можно приготовить дома, и вот что для этого потребуется.
Необходимые компоненты и оборудованиеКогда я готовила свои первые коктейли, у меня не было никакого инвентаря. Со временем начала понемногу покупать нужное мне оборудование. Первое, что я приобрела – это шейкер. Сейчас я смеюсь над собой, потому что сначала подумала, что это термос. Шейкер – незаменимый атрибут приготовления вкусного и равномерного по консистенции коктейля. Основная его задача – это смешивание компонентов для придания однородности. А если состав коктейля подразумевает лед, то использование шейкера позволяет не только охладить будущий коктейль, но и за счет плотной, твердой структуры льда улучшить размешивание.
Вторым моим приобретением был, как я его называю, «джигга». На самом деле это специальный мерный стакан, а правильное название – джиггер. Первые мои коктейли я делала «на глаз», тогда мне казалось, что соблюдаю правильные пропорции.
Но я так думала до тех пор, пока не применила джиггер, которые позволяет соблюсти точные объемы и балансирует вкус ингредиентов, особенно алкогольных.
Одни из моих любимых алкогольных шедевров, коктейли с содержанием ягод и фруктов, которые освежают в любое время года. Раньше я мучилась, давила фрукты и ягоды ложкой, пока не придам нужную мне консистенцию, вся пачкалась соком, кусочки ягод разлетались по всей кухне.
Но потом купила небольшую металлическую толкушку с зубчиками – мадлер. Этот инструмент идеально подходит для приготовления фруктово-ягодных ингредиентов. С мадлером приготовление коктейлей становится намного проще.
Я думала, что этого барного инвентаря мне хватит для приготовления коктейлей любой сложности, пока друзья, зная мое увлечение, не подарили еще пару «девайсов», о которых даже не знала раньше: стрейнер (для процеживания и фильтрования напитков) и витую барную ложку (длинная ложка для перемешивания).
В конце статьи я вам расскажу, чем можно заменить этот барный инвентарь, если его нет. Речь идет о предметах из обычной кухни.
Мартини с водкойКлассический коктейль Мартини с водкой я готовлю в основном для мужчин, чтобы они почувствовали себя «агентами 007». Беру смесительный стакан от шейкера, в него добавляю кусочки льда примерно на треть.
Одновременно можно охладить бокал, в котором будет подаваться коктейль. Барной витой ложкой помешиваю лед в стакане 1-2 минуты, таким образом, охлаждая его. Оттаявшую от помешивания воду, сливаю.
Затем достаю водку из морозильника, отмеряю джиггером необходимый объем и выливаю в стакан. Водку со льдом немного помешиваю и добавляю сухой вермут. В бокал, который уже охладился, с помощью стрейнера переливаю напиток. Коктейль можно украсить парой оливок.
Пропорции для приготовления:
- водка – 75 мл;
- экстра драй Мартини – 15 мл;
- кубики льда – 5-7 шт.
Сухой МартиниКоктейль сухой Мартини люблю готовить исключительно по классическому рецепту, соблюдая все пропорции, тогда он получается максимально сухой. Его я готовлю из трех компонентов: сухой лондонский джин, сухой вермут и оливки для украшения.
Сначала охлаждаю смесительную емкость и коктейльный бокал. Барной ложкой перемешиваю лед в стакане пару минут для охлаждения. В стакан со льдом добавляю сначала джин, а затем Мартини. Затем помешиваю, немного охлаждая, а затем через стрейнер переливаю и украшаю оливками на шпажке.
Пропорции для приготовления:
- джин – 6 частей;
- сухой Мартини – 1 часть;
- кусочки льда – 5-7 шт.
Иногда добавляю совсем немного оливкового рассола в бокал, чтобы получился, так называемый, Мартини грязный.
С джином леди ЧаттерлейАнглийский классический коктейль с джином насыщенно бирюзового цвета. В бидон шейкера добавляю кусочки льда, отмеряю джиггером необходимое количество сока, Мартини, белого джина и для придания цвета Блю Кюрасао. Ингредиенты тщательно перемешиваю и через стрейнер переливаю в фужер.
Пропорции для приготовления:
- джин – 30 мл;
- Мартини Экстра Драй – 10 мл;
- Блю Кюрасао – 10 мл;
- свежевыжатый (желательно) апельсиновый сок– 10 мл;
- кусочки льда – 6-7 шт.
С апельсиновым сокомОчень простой, но приятный на вкус напиток с вермутом и соком апельсина, который я называю оранж. Выжимаю из одного-двух апельсинов сок. Смесительный стакан охлаждаю. Джиггером отмеряю и наливаю необходимое количество алкоголя и процеженный сок апельсина. Затем барной ложкой аккуратно перемешиваю и с помощью стрейнера переливаю в бокал.
Перед тем как налить в коктейльный бокал, декорирую цедрой апельсина, которую закрепляю сверху шпажкой с вишенкой.
Пропорции для приготовления:
- Мартини – 150 мл;
- свежевыжатый (желательно) апельсиновый сок– 130 мл;
- кусочки льда – 8-10 шт.
С соком, купленным в магазине, напиток будет слаще, чем со свежевыжатым.
С соком «Вишневый»Красивый и яркий коктейль с вермутом и вишневым (мне нравится с черешневым, но его очень трудно найти) соком. Беру коллинз, наполняю его на треть льдом. Поверх выкладываю несколько вишенок, а затем наливаю сок и вермут.
Пропорции:
- Martini Bianco – 90 мл;
- черешневый или вишневый сок – 10 мл;
- ягоды вишня – 5-6 шт;
- кубики льда – 8-10 шт.
Я пробовала вишневый сок заменить компотом из вишни, но получается менее концентрированный вкус.
С шампанскимПростой коктейль, который может приготовить каждый. И именно его я в первый раз сделала сама. В подготовленный фужер кладу несколько кубиков льда, заливаю шампанское, выдавливаю немного лимонного сока, смешанного с сахаром, а после добавляю алкоголь.
Пропорции для приготовления:
- сухое шампанское – 100 мл;
- Мартини Бьянко – 50 мл;
- лимонный сок – 1 ст. ложка;
- сахар – 1 ч. ложка;
- кубики льда – 6-8 шт.
Перед подачей фужер можно декорировать ломтиком лайма или мятой.
ЯблочныйВ яблочный коктейль в качестве компонентов можно добавлять ликер, сироп, яблочный шнапс, сок, кальвадос, то есть то, что будет под рукой. Вначале охлаждаю фужер, в котором буду подавать коктейль.
В шейкер добавляю лед, яблочный сок, ликер, водку (можно джин), вермут и интенсивно встряхиваю содержимое одну минуту. В охлажденный бокал через стрейнер переливаю напиток.
Пропорции для приготовления:
- яблочный сок – 25 мл;
- яблочный ликер – 15 мл;
- водка (джин) – 15 мл;
- Мартини Бьянко – 25 мл;
- кубики льда – 3-4 шт.
Коктейль можно украсить ломтиками яблока или сделать яблочный веер.
Со швепсом «Разбитое сердце»Очень люблю угощать друзей этим коктейлем. Для него понадобится швепс, водка и вермут (мне по вкусу больше нравится Мартини Фиеро). В классическом варианте добавляют швепс Indian Tonic, но я предпочитаю Bitter Lemon.
В шейкер добавляю кусочки льда, водку, вермут и интенсивно встряхиваю содержимое пару минут. В охлажденный бокал с помощью стрейнера переливаю коктейль.
Пропорции для приготовления:
- водка – 100 мл;
- Мартини Бьянко или Фиеро – 25 мл;
- Швепс – 50 мл;
- кубики льда – 3-4 шт.
«Разбитое сердце» украшаю половинкой клубники.
Из виски «Кровь и песок»Коктейль готовится на основе шотландского виски (скотча) и красного сладкого вермута. Как обычно, вначале охлаждаю бокал. В шейкер добавляю лед, свежевыжатый апельсиновый сок, красный вермут и черри бренди.
Содержимое шейкера немного встряхиваю и через стрейнер переливаю коктейль в охлажденную коктейльную рюмку. Украсить «Кровь и песок» можно цедрой апельсина.
Пропорции для приготовления:
- свежевыжатый апельсиновый сок – 25 мл;
- красный сладкий Мартини – 20 мг;
- скотч – 20 мл;
- Cherry бренди – 20 мл.
«Бьянко санрайз» с клюквенным сокомДля приготовления беру вермут, клюквенный и апельсиновый соки. Наполняю хайболл кубиками льда, потом добавляю апельсиновый сок и Мартини. Затем аккуратно по лезвию ножа доливаю клюквенный сок. Барной ложкой круговыми движениями помешиваю коктейль для придания переходности цвета.
Пропорции для приготовления:
- клюквенный сок – 75 мл;
- апельсиновый сок – 75 мл;
- Мартини Bianco – 50 мл.
- лед – полное заполнение бокала.
Мартини мохиатоОсвежающий коктейль на основе Мартини и мяты. В бокал кладу несколько листьев мяты (чем свежее мята, тем насыщенней вкус) почти до половины и засыпаю сахаром. Мадлером прямо в бокале разминаю листья мяты с сахаром, чтобы мята отдала немного сока. Далее наливаю сок лайма и еще немного разминаю. Затем добавляю сок ананаса, вермут и минеральной воды с газом.
Пропорции для приготовления:
- сок лайма – 20 мл;
- сахар – 30 гр;
- ананасовый сок – 100 мл;
- Мартини Бьянко – 50 гр;
- листья мяты – 20 шт;
- кубики льда – 5-6 шт.
В приготовленный Мохиато добавляю несколько кубиков льда и декорирую листьями мяты.
«Божественное разумение» на основе сиропов и ромаМне нравится сочетание вкуса вермута с ягодами и фруктами, поэтому «Божественное разумение» один из моих любимых коктейлей. В шейкер накладываю лед и вливаю все ингредиенты в нужной пропорции. Содержимое шейкера немного встряхиваю и через стрейнер переливаю в бокал для Мартини или Маргариты.
Пропорции для приготовления:
- красное Мартини Розато – 35 мл;
- белый ром – 15 мл;
- абсент – 10 мл;
- клубничный сироп – 10 мл;
- малиновый сироп – 10 мл;
- свежевыжатый ананасовый сок – 70 мл;
- кубики льда – 12-15 шт.
Огненный коктейль с Мартини «Галилео»Коктейль назван в честь итальянского ученого Галилео Галилея. В его состав входят апельсиновый ликер, текила, кампари и сладкий красный вермут. В стопку наливаю трипл сек, а по лезвию ножа текилу. Бокал рокс наполняю наполовину льдом, затем вливаю кампари, вермут и кладу колесико лимона.
Шот с текилой поджигаю, даю немного прогореть и заливаю в бокал с Мартини и кампари. Перед подачей размешиваю коктейльной ложкой.
Пропорции для приготовления:
- апельсиновый ликер (трипл сек) – 25 мл;
- текила – 25 мл;
- Биттер Кампари – 25 мл;
- Martini Rosso – 25 мл;
- лед – 8-10 шт;
- лимон – 1 долька.
При приготовлении «Галилео» нужно быть осторожным, чтобы не обжечься.
Крюшон из МартиниДля приготовления крюшона понадобятся вермут, ягоды и фрукты. Ягоды клубники промываю, разрезаю на две части, засыпаю сахарным песком, чтобы она дала сок. Вишни и абрикосы тоже промываю. Вишню режу на две части, а абрикосы на 4 части.
Когда клубника пустит сок, смешиваю ее с вишней и абрикосами, а затем заливаю сухим вермутом. Напиток ставлю настояться в холодильник примерно на 2 часа. Крюшон готов, осталось налить в бокалы и добавить кусочки льда.
Пропорции для приготовления:
- клубника – 500 г;
- вишня – 300 г;
- абрикос – 3 шт;
- сахар – 100 г;
- сухой Мартини Extra Dry – 1 л;
- кубики льда – 5-6 шт в один бокал.
Вне сезона поспевания клубники и вишни их можно заменить замороженными ягодами.
Бананово-клубничныйСлабоалкогольный напиток на основе фруктов, сливок и вермута. Бананы, клубничный ликер и сок лайма измельчаю в блендере до получения однородной массы. Во фруктовую смесь добавляю сливки, ананасовый сок и вермут. Перед подачей размешиваю коктейльной ложкой.
Пропорции для приготовления:
- клубничный ликер – 35 мл;
- банан – 1/2 шт;
- лайм – 1/2 шт;
- нежирные сливки – 25 мл;
- ананасовый сок – 75 мл;
- Мартини Бианко – 15 мл.
Оставшейся половинкой лайма украшаю бокал.
БрусничныйНазвание говорит о том, что в составе коктейля будет брусника. Свежую бруснику найти очень сложно, поэтому я покупаю замороженную ягоду. Бруснику размораживаю, промываю и разминаю мадлером, добавляю сахарный песок, ставлю на огонь и довожу до кипения.
Как только брусника с сахаром начинает закипать, снимаю с огня, даю остыть и процеживаю. На дно кувшина сыплю немного сахарной пудры, добавляю брусничный сироп, джин и Мартини.
Пропорции для приготовления:
- брусника – 50 г;
- вода – 200 мл;
- сахар – 1 ст. л.;
- сахарная пудра – 0,5 ст. л.;
- джин – 25 г;
- Мартини – 50 г.
С вином и яблочным сокомОригинальный коктейль, в состав которого входит розовый вермут, джин, сок и вино. В шейкер со льдом наливаю Мартини, джин, сливовое вино и осветленный яблочный сок. Содержимое шейкера тщательно взбалтываю и наливаю в охлажденный бокал для подачи.
Пропорции для приготовления:
- Мартини Росато – 35 мл;
- сливовое вино – 35 мл;
- джин – 25 мл;
- осветленный яблочный сок – 50 мл;
Мартини со спрайтомНа мой взгляд, самый легкий в приготовлении коктейль, с малым количеством ингредиентов, который можно смешать на скорую руку. Понадобятся Мартини, спрайт и лайм. В бокал кладу кубики льда и дольку лайма, заливаю вермутом, а потом спрайтом.
Пропорции для приготовления:
- Мартини Бьянко – 40 мл;
- спрайт – 130 мл:
- кубики льда – 5-6 шт;
- лайм – 1 долька для коктейля, остальное для декора.
Края бокала я декорирую сахаром, получается, как говорится, дорого и богато. Для этого я смачиваю лаймом край бокала и опускаю в сахар.
Мартини 50/50В состав входят джин и сухой вермут в одинаковых пропорциях. В стакан от шейкера добавляю кусочки льда примерно на треть. Охлаждаю бокал, в котором будет подаваться коктейль. Отмеряю джиггером необходимый объем алкоголя и выливаю в стакан. В охлажденный бокал через стрейнер переливаю напиток.
Пропорции для приготовления:
- лондонский сухой джин – 40 мл;
- Мартини Экстра Драй – 40 мл;
- кубики льда – 5-6 шт.
Коктейль можно украсить оливкой на шпажке.
«Негрони»Популярный, классический коктейль, состоящий из джина, кампари и вермута в равных частях. Беру бокал рокс, наполняю наполовину льдом, затем вливаю джин, кампари и красный Мартини. «Негрони» украшаю долькой апельсина.
Пропорции для приготовления:
- джин – 30 мл;
- кампари биттер – 30 мл;
- Мартини Россо – 30 мл;
- кубики льда – 7-8 шт.
С коньяком и тоникомНе очень люблю коньяк, поэтому коктейли с его добавлением готовлю только для друзей. Для этого отмеряю джиггером необходимый объем Мартини, коньяка и тоника. Бокал можно украсить оливкой или лимонной цедрой.
Пропорции для приготовления:
- Мартини Бьянко – 30 мл;
- коньяк -15 мл;
- швепс – 60 мл;
- кубики льда – 7-8 шт.
Коньяк я иногда заменяю на бренди. Как мне кажется, с бренди вкус коктейля становится мягче.
«Американо»Классический, крепкий рецепт «Американо» состоит из трех частей: кампари, красного Мартини и содовой, которая смягчает горечь. Готовится коктейль очень просто: кладу кубики льда в бокал рокс примерно наполовину и добавляю Мартини, кампари и содовую. Бокал украшаю долькой апельсина.
Пропорции для приготовления:
- кампари биттер – 30 мл;
- Мартини Россо – 30 мл;
- содовая – 20 мл;
- кубики льда – 3-4 шт.
С абсентомКоктейль на основе сухого вермута, джина, апельсинового ликера и абсента. Сначала охлаждаю бокал. В стакан от шейкера добавляю кусочки льда примерно наполовину. Отмеряю необходимые пропорции алкоголя и выливаю в стакан. В охлажденный бокал через стрейнер переливаю коктейль.
Пропорции для приготовления:
- джин (желательно сладкий) – 30 мл;
- сухой вермут – 30 мл;
- апельсиновый ликер – 1 барная ложка;
- абсент – 1/3 барной ложки;
- кубики льда – 6-8 шт.
Для декора в коктейль можно положить немного апельсиновой цедры.
«Физ»Мартини «Физ» считается праздничным коктейлем, который готовят по особенным поводам. Для приготовления коктейля беру розовый Мартини и игристое вино. В бокал насыпаю лед, заливаю алкоголь, кладу несколько ягодок малины и перемешиваю.
Пропорции для приготовления:
- розовый Мартини Розато – 100 мл
- игристое вино Асти – 10 мл;
- малина – 5-6 шт;
- кубики льда – 7-8 шт.
Рояле с игристым виномАвтор этого коктейля российский бармен Денис Темный. Коктейль очень легок в исполнении, а для его приготовления понадобятся простые и доступные ингредиенты: сухое игристое вино, белый сладкий вермут и лайм.
Винный бокал полностью наполняю льдом, режу лайм на два колесика и выкладываю его между внутренними краями бокала. Из оставшегося лайма выжимаю сок в бокал, затем наливаю вермут и сухое игристое вино. Затем слегка перемешиваю ингредиенты. Напиток готов.
Пропорции для приготовления:
- белый сладкий Мартини – 100 мл;
- сухое игристое вино – 100 мл;
- лайм – 15 мл;
- кубики льда – 6-7 шт.
В бокал можно добавить листочек мяты для придания аромата.
«Королевский»Яркий коктейль рубинового цвета на основе Мартини россо. В бокал насыпаю кубики льда, затем игристое вино или шампанское и вермут. Перемешиваю и добавляю вишневого сока. Затем еще немного перемешиваю и украшаю листьями мяты.
Пропорции для приготовления:
- Мартини Россо – 75 мл;
- игристое вино – 80 мл;
- листики мяты – 2-3 шт;
- кусочки льда – 5-6 шт.
Голд он айсКоктейль, основу которого составляет Мартини голд. Бокал рокс заполняю льдом, вливаю Мартини, украшаю ежевикой и имбирем.
Пропорции для приготовления:
- Мартини голд – 10 мл;
- ежевика – 5-6 шт;
- имбирь – 7 г;
- кусочки льда – 8-10 шт.
Асти МартиниАсти Мартини не перегружен ингредиентами, что позволяет насладиться его тонким вкусом и ароматом ягод. В бокал кладу малину и красную смородину, разминаю мадлером, наполняю льдом доверху и наливаю Мартини.
Пропорции для приготовления:
- Мартини Асти – 50 мл;
- красная смородина – 35 г;
- малина – 35 г;
- кусочки льда – 8-10 шт.
Коктейль Мартини Асти можно украсить ломтиком апельсина.
С амареттоНеобычное, но очень вкусное сочетание Амаретто и розового вермута. Большой винный бокал наполняю льдом почти доверху. Затем наливаю вермут, Амаретто и вишневый сок. Перемешиваю барной ложкой и украшаю вишенкой.
Пропорции для приготовления:
- розовый Мартини – 50 мл;
- Амаретто – 10 мл;
- вишневый сок – 150 мл;
- кубики льда – 8-10 шт.
С виски «Матадор»Многокомпонентный коктейль с большим количеством ингредиентов. Сначала охлаждаю рокс, в котором будет подаваться напиток. В шейкере смешиваю сок апельсина, кислый вишневый ликер, вермут, скотч, добавляю две капли апельсинового биттера и гренадин. С помощью стрейнера переливаю коктейль с Мартини в рокс.
Пропорции для приготовления:
- скотч – 60 мл;
- розовый Мартини – 40 мл;
- вишневый ликер – 10 мл;
- апельсиновый сок – 30 мл;
- апельсиновый биттер – 2 капли;
- гренадин – 2 капли;
- кусочки льда – 9-10 шт.
Мартини РозаттоОсновной компонент напитка - Martini Rosato. В рокс кладу кубики льда, выжимаю сок апельсина, заливаю Мартини и перемешиваю барной ложкой.
Пропорции для приготовления:
- розовый Мартини Розатто – 70 мл;
- апельсин – 1 долька;
- кубики льда – 7-8 шт.
С абрикосамиТеплый и ароматный коктейль с коньяком, Мартини, фруктами и корицей, который согреет в холодную погоду. Для этого напитка беру питчер, добавляю в него четверть апельсина, абрикосы, джем из абрикосов и цедру лимона. Полученный коктейль немного подогреваю, добавляю для аромата корицу и гвоздику.
Пропорции для приготовления:
- коньяк (бренди) – 20 мл;
- Мартини Россо – 150 мл;
- апельсин – ¼ часть;
- лимон – 10 г;
- абрикос – 3 шт;
- джем абрикосовый – 20 г;
- корица – 2 палочки;
- гвоздика – 1 шт.
С колойКоктейль Мартини с колой любим многими, но лично я не фанат добавлять колу в напитки, так как, на мой взгляд, вкус колы перебивает все остальные. Готовить этот коктейль просто: в стакан со льдом добавляю Мартини и колу, а украшаю дольками лимона.
Пропорции для приготовления:
- Мартини Бьянко – 50 мл;
- кола – 200 мл;
- лимон – 2 дольки;
- кусочки льда – 7-8 шт.
Коктейль pornstar martiniХотя в названии коктейля pornstar martini содержится слово Мартини, но самом деле он готовится без его добавления. Охлаждаю бокал и шейкер. В шейкер добавляю водку, ванильный сироп, пюре маракуйи.
Отделяю белок от желтка, выливаю в шейкер вместе со льдом и хорошо встряхиваю. Содержимое процеживаю с помощью стрейнера в бокал-блюдце и добавляю несколько капель клюквенного биттера. В отдельную рюмку наливаю сухое шампанское.
Пропорции для приготовления:
- водка – 30 мл;
- шампанское – 40 мл;
- ванильный сироп – 20 мл;
- клюквенный биттер – 4-5 капель;
- белок яйца – 1 шт;
- пюре маракуйи – 30.
Pornstar martini пьется следующим образом: сначала выпивается коктейль, а затем доливается в него шампанское.
Мой фирменныйЭтот коктейль, экспериментируя, придумала я сама, методом проб и ошибок. Мне хотелось совместить простоту приготовления, бюджетность, но вместе с тем сохранить запоминающийся вкус Мартини. Главной своей «фишкой» считаю лед, он не простой, а замороженный из персикового сока.
В бокал насыпаю замороженные персиковые кубики льда, затем наливаю сухой Мартини и тоник, смешанный с грушевым соком. Немного перемешиваю барной ложкой и украшаю ломтиком груши.
Пропорции:
- сухой Мартини – 100 мл;
- тоник – 100 мл;
- грушевый сок – 100 мл;
- персиковый лед – полный бокал.
Попробуйте приготовить коктейль по моему рецепту и напишите, что получилось в комментариях.
Как правильно подавать и пить коктейли с МартиниЛюбой вид Мартини считается аперитивом, то есть его принято подавать перед едой. Считается, что вермут способствует пищеварению и улучшает аппетит. Чистый Мартини подается охлажденным до 10-15 градусов, именно при этой температуре раскрывается его вкус и легкий аромат.
Коктейли с Мартини идеально подходят для коктейльных вечеринок, фуршетов и романтических встреч. Их правильно пить небольшими глотками, не спеша, смакуя напиток. К коктейлям с Мартини принято подавать фрукты и ягоды: клубнику, вишню, кусочки ананаса, дольки апельсина и киви.
Что касается посуды, то здесь огромный выбор в зависимости от ингредиентов в составе напитка: от бокала для коктейлей с Мартини (еще их в шутку называют «мартинки») и маргариты до хайболла и рокс.
ЗаключениеЯ поделилась с вами своим опытом приготовления коктейлей, с чем мешают Мартини, с чем сочетается вермут, и как их пить. Коктейли с Мартини бывают на любой вкус: крепкие, легкие, фруктовые, освежающие, лонги. Их вы можете приготовить дома самостоятельно.
И как я уже писала в начале статьи, делюсь с вами, какой кухонной утварью можно заменить инструменты барного инвентаря:
- шейкер можно заменить банкой с закрывающейся крышкой;
- вместо джиггера, подойдет обычный мерный стаканчик;
- мадлер можно заменить ложкой или пестиком со ступкой;
- с помощью чайного ситечка можно фильтровать коктейли, если нет стрейнера;
- вместо барной ложки, можно использовать длинную чайную ложку с объемом 5 мл.
А на сегодня с вами прощаюсь, подписывайтесь на статьи и делитесь моим опытом с друзьями. Не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте, творите и все получится! Но помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.