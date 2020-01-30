6 коктейлей, которые можно легко приготовить дома, удивив девушку на 8 марта

Всем добрый день! В преддверии главного женского праздника у меня из года в год возникает вопрос – как порадовать свою любимую? И ведь ни одного меня волнует этот вопрос. На мужском собрании друзей мы решили собрать всех наших дам и закатить вечеринку.

А какой же праздник без коктейлей? Я решил разобраться в вопросе и найти рецепты лучших коктейлей для 8 марта. Сегодня поделюсь с вами своими мыслями. Может и вы мне что подскажете.

Какие коктейли пользуются наибольшей популярностью на 8 марта

Совет! Чтобы создать праздничную атмосферу 8 марта рекомендую украсить бокалы с коктейлями фруктами, трубочками, сахаром и зонтиками.

6 коктейлей, без которых нельзя праздновать 8 марта

Девушке не следует готовить жесткие горячительные напитки. Она же должна всегда, в любой ситуации оставаться леди! Для празднования 8 марта рекомендую отдать предпочтение самым популярным женским коктейлям. Это конечно же легкие и сладкие напитки. Желательно с небольшим процентом алкоголя.

Я составил топ-6 коктейлей, которые обязательно должны быть украшением фуршета на 8 марта:

1. Пина Колада. Потребуются:

Ром, например, Santero (Сантеро) – 50 мл;

кокосовый ликер, например. Malibu (Малибу) – 50 мл;

сок ананасовый – 100 мл.

Можно добавить несколько кусочков свежего банана, так коктейль получится более насыщенным и густым.

2. Маргарита готовится просто:

на дно блендера выложить несколько ягод клубники;

добавить текилу, например, Olmeca (Ольмека) 50 мл и 25 мл ликера;

смешать с 30 мл сока лимона;

взбить до получения однородной смеси.

Совет! Рекомендую выбрать ликер Cointreau (Куантро).

3. Шоколадное совершенство. Компоненты:

темный шоколад – 50 гр;

ром, например, Captain Morgan (Капитан Морган) – 40 мл;

красный перец – 2 колечка;

сок лимона – 5 капель;

яйца перепелиные – 2 шт.

Сначала растопить шоколад на водяной бане, затем смешать его с ромом. На дно бокала выложить кольца перца, освежить его лимонным соком. Сверху аккуратно разбить яйца, затем полить ромовым шоколадом.

4. Дайкири.

Очень модный коктейль. Для его приготовления смешать в блендере сироп маракуйи (15 мл), лаймовый сок (30 мл) и любой белый ром (60 мл), взбить.

Совет! Очень рекомендую для Дайкири выбрать белый ром Bacardi (Бакарди), он придаст коктейлю изысканности.

5. Мохито.

Классический мохито в алкогольном варианте очень популярен и имеет простую технологию приготовления. На дно бокала налить 20 мл сладкого сиропа Monin (желательно ванильный вкус), добавить дольку лайма, несколько листочков свежей мяты, слегка растолочь их. Добавить 50 мл темного Bacardi (Бакарди) и доверху дополнить газированной водой Sprite.

6. Гимлет.

Изысканный коктейль готовится при смешении 60 мл джина, например, Beefeater (Бифитер) и сока лимона (30 мл). Вкус достаточно терпкий, но интересный.

Важно! Во все коктейли обязательно добавлять кубики льда.

Коктейль на основе водки для 8 марта

Сначала нужно сделать лимонад. На 800 мл кипятка – 150 гр сахара и цедра трех лимонов. Перемешивается, настаивается в холодильнике час. В глубокий бокал налить 150 мл полученного лимонада, 45 мл любой водки (например, Калина красная), 20 мл ликера. Из ликеров рекомендую отдать предпочтение Blue Curacao (Блю Кюрасао).

Водка – традиционно мужской алкоголь. Однако на его основе можно приготовить вкусные коктейли для милых дам в их праздник. Например, Голубую лагуну. Готовится коктейль в несколько этапов:

Коктейль лично я украшаю голубым зонтиком на бокале.

Совет! Обязательно добавить в Голубую лагуну лед, чтобы придать ему освежающий вкус.

Коктейль на основе ликера для 8 марта

Ликер, например, Triple sec (Трипл сек) – 25 мл;

клюквенный сок – 50 мл;

лимонный сок – 25 мл;

цитрусовая водка, например, Finlandia (Финляндия) – 50 мл.

Один из любимых мной коктейлей на основе ликера – Космополитен. Думаю, что и женской компании он понравится. Для его приготовления потребуются:

Все ингредиенты хорошенько взболтать (желательно в шейкере), добавить лед, бокал украсить долькой лайма.

Порадовать свою девушку на 8 марта можно нестандартно. Организуйте для нее и ее подруг домашний мини фуршет с их любимыми коктейлями. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Как вам моя подборка коктейлей на 8 марта? Поделитесь рецептами, какие алкогольные напитки любят ваши девушки. Может решу расширить свой ассортимент!