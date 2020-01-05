Вот буквально вчера вечером позвонили мне друзья и обрадовали тем, что уже едут ко мне в гости. Да, вот такие у меня классные друзья – зачем предупреждать заранее, если можно поставить перед фактом. Ну на стол-то я накрыл, а вот из алкоголя дома оказалась только бутылка шотландского джина.

В чистом виде он слишком сухой и крепкий. Остается терпкий привкус можжевельника, поэтому это спиртное многие не особо ценят. Но я решил сделать 6 разных коктейлей, которые понравились моим друзьям. Теперь делюсь ими с вами.

Что такое джин и где его производят

Вильгельм II Оранский ввел запрет на ввоз алкогольной продукции с других стран, чем немало поспособствовал увеличение производства спиртных напитков Англии, в том числе и джина.

Появился напиток примерно в XVI веке. Использовали его как настойку в качестве лекарственного средства. Она была горькой, неприятной на вкус. В XVII веке, когда врач Франциск Силвий провел дистилляцию настойки, чтобы усилить полезные свойства можжевельника. После этого вкус у джина несколько изменился – стал более приятным.Объемы производства джина увеличились в 10 раз, но алкоголь оставался некачественным. Поэтому его предпочитали пить бедняки. После того как правительство стало выдавать лицензию на производство джина, производители алкогольного продукта стали уделять внимание технологии производства.

Если сначала джин использовали в качестве лекарственного средства, то теперь этот напиток продают как алкогольный напиток. Крепость его составляет 37,5°.

Сейчас джин получают путем перегонки зернового сусла, куда добавляют различные пряности. Обычно в его состав входят ягоды можжевельника, миндаль, кориандр, корень дудника, ириса. Кроме пряностей добавляют цедру лимона, анис, кору кассии, фиалковый корень и другие растительные добавки.

Поэтому алкоголь обладает богатым букетом вкусов. Но винокурни предпочитают держать в секрете точные пропорции ингредиентов, которые входят в состав джина.

Вот наиболее известные марки, производящие джин:

Seagram’s. Полюбился многим американцам. Производят его в США компанией Pernod Ricard; Gordon’s. Самый популярный бренд, производимый в Великобритании. Принадлежат права холдингу Diageo. Bombay Sapphire. Марка от компании Bacardi выпускается в городке Лаверсток в Великобритании; Beefeater. Делают напиток в Лондоне. Производитель Pernod Ricard; Tanqueray. Компания Diageo производит этот напиток в деревеньке Камерон-Бридж в Шотландии; Greenall’s. Выпускает напиток компания G&J Greenall. Производство находится в Великобритании; Hendrick’s. Делают джин в портовом городке Герван компанией William Grant & Sons Ltd; Larios. Принадлежит бренд японской компании Suntory. Винокурни, где производят напиток, находятся в Испании; Plymouth. Pernod Ricard производит джин этой марки в городе Плимут, который и дал ему название.

Делают джин и в России. Например, неплохой напиток Barrister, который выпускает компания «Ладога». Другая компания Beluga Group производит бренд премиум-сегмента – джин Green Baboon.

Коктейли с джином и соком

Доверху в стакан рокс наполняют дробленый лед. Берут джин Seagram’s 20 мл и вливают туда. Выжимают в бокал 30 мл сока грейпфрута. Перемешивают напиток и сверху досыпают немного льда.

Первый коктейль, который я посоветую, имеет название «Грейпфрут сплеш». Готовится он так:

Получается слабоалкогольный сладкий напиток. Такой коктейль очень любят заказывать американцы.

Следующий коктейль делают с яблочным соком. Он так и называется «Джин эйпл». Готовят его так:

Высокий бокал охлаждают. Туда вливают 20 мл London Dry Gin. Выкладывают в бокал аккуратно лед. Добавляют яблочный сок 40 мл без мякоти.

Внимание! Готовый напиток перемешивать не надо. Этот напиток особенно хорошо пьется в жаркую погоду.

Коктейли с джином и газированными напитками

На 1/3 заполняют стакан льдом. Наливают туда 30 мл джина Plymouth Gin или Hendrick’s. Взбалтывают стакан, затем добавляют 60 мл тоника Schweppes.

Самый известный коктейль Джин-тоник, в который помимо джина идет газированный напиток – тоник. Сейчас расскажу как его делать:

Перед подачей украшают бокал долькой лайма. Сочетание 1 к 2 – классическое. Каждый может делать напиток «под себя», просто меняя его пропорции. Но нельзя для этого коктейля брать джин Gordon’s, иначе напиток получится горьким.

Второй коктейль на основе джина и газировки называется «Коктейль 001». Готовят его следующим образом:

Заполняют на 1/3 бокал льдом. Наливают 40 мл джина Beefeater. Добавляют смородиновый сироп (20 мл) для сладости. Последним вливают 100 мл Sprite и смешивают все ингредиенты.

Можно украсить бокал кружочком лимона.

На заметку! Вместо джина Beefeater, можно взять джин любой другой марки.

Коктейли с джином и другим алкоголем

Смешивают в отдельной посуде джин Beefeater, биттер Campari, сладкий вермут Мартини Россо по 30 мл вместе со льдом. Выливают в бокал, заполненный на 1/3 льдом. Украшают долькой апельсина.

Этот рецепт придумал Камилло Негрони. В его честь он и был назван. Готовят Negroni так:

Следующий коктейль «Martini Dry» был создан в 1912 барменом отеля Knickerbocker в Нью-Йорке. Вот как его готовят:

Берут по 55 мл джина Seagram’s и вермута Martini Extra Dry. Смешивают в шейкере алкоголь со льдом.

Переливают в высокий бокал.

Украшают половиной дольки лимона.

В оригинальной версии в коктейль добавляют немного венесуэльского алкоголя под названием Angestura.

Вот моя подборка из 6 коктейлей, которые будут идеальны для вечеринок с друзьями. Какие коктейли с джином вам нравятся? Не забудьте поделиться и вы рецептами любимых миксов на основе джина в комментарии ниже.