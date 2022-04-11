За окном холодно и морозно, а вы сидите в кресле с кружкой ароматного глинтвейна в руках. Представили? Вы продолжайте читать, я расскажу пару интересных фактов об этом напитке, а в конце поделюсь рецептами.

Что такое глинтвейн

Родиной горячего пряного вина считается Германия. Да, оттуда к нам пришло название напитка - glühender wein. Переводится как «пылающее вино». Но глинтвейн до немцев готовили и в римской империи – теплое вино смешивали со специями, напиток назывался гиппокрасс.

Классический глинтвейн – это горячее вино с медом и пряностями. Рецептов много, но есть основные правила, нарушать которые нельзя.

Как приготовить глинтвейн

Вино надо нагревать, но его нельзя кипятить. Как понять, что пора снимать с огня? Когда при нагревании появится дымок и пузырьки со дна на поверхности напитка, снимайте. Если закипит, то напиток лишится полезности и аромата, и из него выпарится спирт. Для приготовления используются красные сухие вина. Можно готовить из полусухих, но без подсластителей. Я для этих целей покупаю вина типа Cabernet (Каберне), Merlot (Мерло) или Саперави. Пряности добавляются в целом виде, не молотыми. Так их легко вынуть после приготовления. Неприятно пить мутный глинтвейн с осадком. При добавлении воды, ее следует сначала вскипятить, и лишь потом смешать с вином.

Соблюдайте эти правила и будет вам счастье, а точнее вкусный напиток.

Чтобы глинтвейн дольше оставался горячим, его подают в высоких толстостенных бокалах с ручкой. Это если в кафе, а дома можно и в любимой кружке.

Какие пряности подчеркнут вкус глинтвейна

гвоздика, корица, перец душистый горошком — простой вариант, найдутся, наверное, на любой кухне.

черный перец горошком, имбирь, гвоздика – для тех, кто любит жгучие, согревающие изнутри напитки.

мускатный орех, бадьян, кардамон — восточные пряности для гурманов.

Тут в зависимости от того, что есть в наличии на кухне и какой результат хотите получить в итоге.

Обратите внимание! Подсластители – мед и сахар - добавляются по-разному: сахар в начале, мед в конце приготовления.

6 лучших рецептов глинтвейна

Рецептов глинтвейна существует великое множество. Но стоит помнить, что если вы не считаете себя профессионалом в приготовлении этого напитка, то используйте одновременно максимум 4 пряности.

Или просто точно придерживайтесь рецептуры, проверенной временем и людьми. Итак, мои любимые рецепты.

Состав:

вино - 0,75 л;

вода - 100 г;

палочка корицы;

гвоздика - 4-5шт.;

бадьян - 1 цветок;

апельсин;

лимон;

яблоко;

мед – 2 ст.л.

Как приготовить:

Пряности поместить в воду, дать закипеть, дать настояться. Снять цедру кожуру с апельсина, лимона. Яблоко порезать на дольки. Вино налить в емкость, добавить цедру апельсина, нагреть. Добавить в вино воду, в которой отваривались специи.

Разлить глинтвейн по бокалам, добавить мед, украсить долькой апельсина.

Состав:

чай каркаде – 1 ст.л.;

палочка корицы;

апельсин;

вода - 0,5 л;

вино - 0,5 л;

соцветия гвоздики – 3 шт.;

мед - 1 ст.л.;

кардамон - 2 коробочки.

Как приготовить:

В сотейник налить воду, добавить пряности, цедру апельсина. Закипятить, добавить каркаде, кусочки апельсина, дать закипеть, настоять 15 мин. В другой емкости нагреть вино. Чай влить в вино через ситечко, добавить дольки апельсина.

Подавать напиток следует теплым в толстостенных бокалах.

Ингредиенты:

кофе молотый – 1 ч.л.;

коньяк - 100 мл;

вино сухое – 750 мл;

коричневый сахар – 3 ст.л.;

корица – палочка.

Приготовление: сварить отдельно кофе, дать осесть гуще. Аккуратно налить в сотейник кофе, коньяк, вино, добавить сахар и корицу. Медленно нагреть на огне, дать немного остыть и разлить по бокалам.

Состав:

вино красное – 0,5 л;

сидр яблочный - 0,5 л;

бадьян – 2 цветка;

апельсин;

яблоко;

палочка корицы;

мед – 3 ст.л.

Приготовление: в сотейнике смешать все, кроме яблок и меда. Нагреть на медленном огне. Добавить мед, яблоки дольками, дать настояться 5-7 минут.

Ингредиенты (1 порция):

вино - 200 мл;

мед – 30 мл;

палочка корицы;

виски Jameson – 30 мл;

сироп кофейный - 20 мл.

Приготовление: смешать в сотейнике все компоненты, кроме виски и меда, нагреть. Виски и мед добавить перед подачей и поджечь.

Я перепробовал все эти рецепты, мои любимые: каркаде и кофейный. Именно их я и рекомендую вам попробовать в первую очередь. А какие проверенные рецепты глинтвейна есть у вас? Поделитесь, я их коллекционирую.