За окном холодно и морозно, а вы сидите в кресле с кружкой ароматного глинтвейна в руках. Представили? Вы продолжайте читать, я расскажу пару интересных фактов об этом напитке, а в конце поделюсь рецептами.
Что такое глинтвейнРодиной горячего пряного вина считается Германия. Да, оттуда к нам пришло название напитка - glühender wein. Переводится как «пылающее вино». Но глинтвейн до немцев готовили и в римской империи – теплое вино смешивали со специями, напиток назывался гиппокрасс.
Классический глинтвейн – это горячее вино с медом и пряностями. Рецептов много, но есть основные правила, нарушать которые нельзя.
Как приготовить глинтвейнСоблюдайте эти правила и будет вам счастье, а точнее вкусный напиток.
- Вино надо нагревать, но его нельзя кипятить. Как понять, что пора снимать с огня? Когда при нагревании появится дымок и пузырьки со дна на поверхности напитка, снимайте. Если закипит, то напиток лишится полезности и аромата, и из него выпарится спирт.
- Для приготовления используются красные сухие вина. Можно готовить из полусухих, но без подсластителей. Я для этих целей покупаю вина типа Cabernet (Каберне), Merlot (Мерло) или Саперави.
- Пряности добавляются в целом виде, не молотыми. Так их легко вынуть после приготовления. Неприятно пить мутный глинтвейн с осадком.
- При добавлении воды, ее следует сначала вскипятить, и лишь потом смешать с вином.
Чтобы глинтвейн дольше оставался горячим, его подают в высоких толстостенных бокалах с ручкой. Это если в кафе, а дома можно и в любимой кружке.
Какие пряности подчеркнут вкус глинтвейнаТут в зависимости от того, что есть в наличии на кухне и какой результат хотите получить в итоге.
- гвоздика, корица, перец душистый горошком — простой вариант, найдутся, наверное, на любой кухне.
- черный перец горошком, имбирь, гвоздика – для тех, кто любит жгучие, согревающие изнутри напитки.
- мускатный орех, бадьян, кардамон — восточные пряности для гурманов.
Обратите внимание! Подсластители – мед и сахар - добавляются по-разному: сахар в начале, мед в конце приготовления.
6 лучших рецептов глинтвейнаРецептов глинтвейна существует великое множество. Но стоит помнить, что если вы не считаете себя профессионалом в приготовлении этого напитка, то используйте одновременно максимум 4 пряности.
Или просто точно придерживайтесь рецептуры, проверенной временем и людьми. Итак, мои любимые рецепты.Классический
Состав:
- вино - 0,75 л;
- вода - 100 г;
- палочка корицы;
- гвоздика - 4-5шт.;
- бадьян - 1 цветок;
- апельсин;
- лимон;
- яблоко;
- мед – 2 ст.л.
Как приготовить:
- Пряности поместить в воду, дать закипеть, дать настояться.
- Снять цедру кожуру с апельсина, лимона. Яблоко порезать на дольки.
- Вино налить в емкость, добавить цедру апельсина, нагреть.
- Добавить в вино воду, в которой отваривались специи.
Разлить глинтвейн по бокалам, добавить мед, украсить долькой апельсина.
С каркаде
Состав:
- чай каркаде – 1 ст.л.;
- палочка корицы;
- апельсин;
- вода - 0,5 л;
- вино - 0,5 л;
- соцветия гвоздики – 3 шт.;
- мед - 1 ст.л.;
- кардамон - 2 коробочки.
Как приготовить:
- В сотейник налить воду, добавить пряности, цедру апельсина. Закипятить, добавить каркаде, кусочки апельсина, дать закипеть, настоять 15 мин.
- В другой емкости нагреть вино.
- Чай влить в вино через ситечко, добавить дольки апельсина.
Подавать напиток следует теплым в толстостенных бокалах.Кофейный
Ингредиенты:
- кофе молотый – 1 ч.л.;
- коньяк - 100 мл;
- вино сухое – 750 мл;
- коричневый сахар – 3 ст.л.;
- корица – палочка.
Приготовление: сварить отдельно кофе, дать осесть гуще. Аккуратно налить в сотейник кофе, коньяк, вино, добавить сахар и корицу. Медленно нагреть на огне, дать немного остыть и разлить по бокалам.Яблочный
Состав:
- вино красное – 0,5 л;
- сидр яблочный - 0,5 л;
- бадьян – 2 цветка;
- апельсин;
- яблоко;
- палочка корицы;
- мед – 3 ст.л.
Приготовление: в сотейнике смешать все, кроме яблок и меда. Нагреть на медленном огне. Добавить мед, яблоки дольками, дать настояться 5-7 минут.С виски (для огонька)
Ингредиенты (1 порция):
- вино - 200 мл;
- мед – 30 мл;
- палочка корицы;
- виски Jameson – 30 мл;
- сироп кофейный - 20 мл.
Приготовление: смешать в сотейнике все компоненты, кроме виски и меда, нагреть. Виски и мед добавить перед подачей и поджечь.
Я перепробовал все эти рецепты, мои любимые: каркаде и кофейный. Именно их я и рекомендую вам попробовать в первую очередь. А какие проверенные рецепты глинтвейна есть у вас? Поделитесь, я их коллекционирую.