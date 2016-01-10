В России 18-го века в обиходе даже был такой глагол – «пуншевать», что можно было интерпретировать, как пить в веселой компании. Наши предки любили собраться у большой чаши для пунша, которая, вероятно, символизировала костер, и устроить импровизированное огненное шоу с поджиганием сахара, пропитанного ромом или коньяком. Напоминает жженку, не правда ли? В каком-то смысле она, жженка, является всего лишь разновидностью нашего «панча», своеобразным гусарским пуншем.

Но это все изобретательность светской публики. Трудно представить британских моряком Ост-Индийской компании начала XVII века, которые в жарком, влажном климате, среди тигров и москитов, попивали горячую алкогольную смесь. А ведь именно они привезли этот напиток в Англию, тем самым популяризировав его по всей Европе. Вероятно первый пунш, тот который классический, готовился исключительно холодным. Но вспомнив высказывание Оскара Уайльда: «Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды», становится понятным, почему пунши стали подавать горячими.

Ингредиенты и формулы пунша

Формулы “европейского” пунша Пунш классический = (горячее вино + сахар + специи) + фруктовый сок/фрукты/ягоды + ром = (горячее вино + сахар + специи) + фруктовый сок/фрукты/ягоды + ром Пунш горящий/огненный = ((сахар + ром/коньяк)*поджечь) + (горячее вино + специи + сахар) + фруктовый сок/фрукты/ягоды Холодный пунш = пунш классический + лёд Пунш безалкогольный = фруктовый сок/компот + свежие и/или консервированные ягоды/фрукты

Меж тем, традиции «пуншевания» эволюционировали очень быстро. Классический рецепт позабыт давно. Сейчас его интерпретируют как смесь фруктового сока, пряностей и сахара, крепленную вином и ромом. Не зазорно вместо сахара положить мёд, а вместо рома – бурбон или бренди. В кругу всяких там трезвенников и вовсе пуншем обзывают обыкновенный компот – это безалкогольный пунш. Но если вы хотите разбираться в алкогольных напитках и следовать традициям, не забывайте о «пятичастной» основе первых пуншей. В Европе на это смотрят так:

Рецепты пуншей на все случаи зимы

Пунш классический европейский с вином

0,75 л красного сухого вина

100 г сахара или больше по вкусу

100 мл рома или больше по вкусу

0,75 мл сока лимона и апельсина

фрукты по вкусу

специи по вкусу

Холодные и безалкогольные пунши это конечно хорошо, но какой с них толк зимой? Вы же не станете на 20-градусном морозе пить холодный глинтвейн или глёг ? Я бы не стал. Для домашней вечеринки, конечно, можно готовить холодные пунши и не обязательно классические. Тут можно использовать всё, что под руку попадет: вина, шампанские, ликеры и т.д. Но горячие пунши более чутки к ингредиентам. Предлагаем вам рецепты 7-ми таких пуншей.

За час-полтора до приготовления пунша в вино нужно добавить специи по вкусу. Это может быть корица, гвоздика, мускатный орех, сушеный имбирь и т.д. Их количество подбирайте под себя, для начала можно взять пропорции из нашего классического глинтвейна. Теперь готовим пунш. Подогреваем вино со специями до 65-70 градусов, добавляем сахар и помешиваем до полного его растворения. Выдавливаем нужное количество сока из лимонов и апельсинов, чтобы получилось 0,75 л. Вместе с кожурой дополнительно нарезаем фрукты на красивые дольки.

Дальше смешиваем все ингредиенты в большой чаше для пунша. Сначала выливаем в неё свежевыжатый сок, затем подогретое до 70 градусов вино (его следует наливать через сито, чтобы отфильтровать осадок от специй), 100 мл или больше рома, дольки фруктов в любом количестве. На этом пунш готов. Чашу следует накрыть крышкой и сразу подавать к столу, разливая его по жаропрочным стаканам.

Огненный пунш Чарльза Диккенса

500 мл тёмного рома

300 мл бренди

3 крупных лимона

250 г тростникового сахара

1 л кипятка или чёрного чая

Рецепт этого пунша был взят из писем Диккенса 1847 года. Он совсем немного изменен и адаптирован под нынешние реалии. Это достаточно крепкий пунш, поэтому подавать его следует в небольших количествах. Вместе с цедрой лимона очень хорошо вяжется несколько палочек корицы.

В жаростойкой миске или кастрюле из нержавейки перетереть сахар с цедрой 3-х лимонов. Оставить на 30 минут. Добавить ром и коньяк, а затем поджечь, используя жаростойкую ложку с любым крепким алкоголем, можно спиртом. Пусть смесь горит около 3-х минут, после чего пламя можно потушить, накрыв ёмкость крышкой. Убрать лимонную цедру (если её оставить надолго, в пунше может проступить горечь), добавить сок из 3-х лимонов и горячий чёрный чай или просто кипяток. Украсить дольками цитрусовых и тёртым мускатным орехом. Перед подачей напиток можно настоять около 3-х часов в холодильнике, а затем снова подогреть, но его можно пить и сразу.

Клюквенный пунш с перцем

2 ч. л. черного перца горошком

2 стакана свежей или замороженной клюквы

1 бутылка белого сухого вина

60 г сушеных листьев шалфея

250 мл ликера Бенедиктин

60 г любого ароматного мёда

Насыпать перец в кастрюлю и поставить на средний огонь. Помешивать его в течение около 2 минут, пока не появится аромат. Добавить клюкву, 1 стакан вина, мёд и тушить на среднем огне около 7 минут, пока мёд полностью не растворится. Клюкву аккуратно подавить вилкой, добавить оставшееся вино и шалфей. Кипятить на медленном огне еще минут пять. Процедить через сито, хорошенько перетирая клюкву. Дать пуншу остыть и настояться в холодильнике день-два. Перед подачей подогреть до пара и добавить Бенедиктин, который можно заменить, к примеру, домашним Драмбуи. Подавать клюквенный пунш следует в тёплых чашках.

Крепкий пунш с джином и мадерой

700 мл джина (например, Hendrick’s)

700 мл мадеры

6 срезов лимонной цедры

1 срез апельсиновой цедры

3 кусочка ананаса

90 г мёда

30 мл лимонного сока

3 бутона гвоздики

1 щепотка тертого мускатного ореха

1 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. тростникового сахара

Все ингредиенты смешать в кастрюле и варить на медленном огне 20 минут. Процедить через сито или несколько слоёв марли. Перелить в чашу для пунша или большой кувшин. Украсить дольками апельсина с гвоздикой. Пить большой компанией и ждать лета.

Горячий пунш с текилой

500 мл текилы

100 мл апельсинового сока

200 мл сока грейпфрута

75 мл лимонного сока

2 стакана крепкого чая

½ палочки корицы

сахар по вкусу

В кастрюле смешать текилу, апельсиновый, грейпфрутовый и лимонный сок. Добавить корицу и довести смесь до кипения на среднем огне. Перед этим нужно заварить два стакана крепкого черного чая. Смесь снять с огня, достать корицу и добавить чай. Подсластить по вкусу, хорошо перемешать и перелить в чашу для пунша. Сразу подавать к столу и разливать по стаканам.

Кофейный пунш с коньяком

50 мл коньяка

200 мл красного сухого вина

300 мл свежесваренного кофе

1 апельсин

4-6 кусочков сахара

Желательно использовать натуральный кофе средней обжарки без ароматических добавок. Смолоть его в пыль и заварить, к примеру, в турке. Процедить через сито с бумажной салфеткой или через специальный фильтр для кофе. На среднем огне подогреть вино до 70 градусов, а затем добавить его к кофе вместе с коньяком. Апельсин хорошо вымыть со щеткой и просушить, а затем потереть об него кубики сахара, который впитают в себя эфирные масла. Разлить кофейный пунш по чашечкам и добавить сахар по вкусу.

Яичный пунш или немецкий эгг-ног

1 бутылка белого вина (750 мл)

4 яйца или 8 желтков

5 ст. л. сахара

1 стандартный пакетик ванильного сахара

250 мл крепкого черного чая

щепотка молотой корицы

4 бутона гвоздики

лимон или лимонный сок по вкусу

Закончить подборку этих удивительных согревающих вкусностей хочется классическим пуншем, который готовят в Германии. На родине его называют «Eierpunsch». По составу он очень напоминает уже знакомый нам эгг-ног , но немецкий алкогольный гоголь-моголь всегда подается горячим, поскольку пить его принято на рождественских ярмарках.

Приготовьте 250 мл крепкого черного чая. Взбейте в миске 5 столовых ложек сахара и 4 яйца/8 яичных желтков. Добавьте туда же немного холодного вина и взбейте более энергично. Теперь к смеси пора добавить ванильный сахар, который можно заменить 2 ч.л. обычного сахара и 1 ч.л. ванильного экстракта, оставшееся вино, гвоздику и корицу, холодный чай и лимонный сок по вкусу. Также в смесь можно добавить 50 мл темного рома или коньяка, но это не обязательно.

Поставьте смесь на медленный огонь и подогревайте до тех пор, пока на поверхности не появится белая пенка. Главное не дать пуншу закипеть. Подогретый напиток нужно процедить через сито или просто убрать гвоздику. Подавать яичный пунш нужно горячим в красивых чашечках. При желании сверху можно добавить немного взбитых сливок и тертого имбиря. Eierpunsch отлично смакует с имбирным печеньем. Яичный пунш также можно готовить и с красным вином, но чай тогда добавлять не нужно.

Приятного аппетита и тёплой зимы!