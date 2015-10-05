7 согревающих напитков, о которых знают не многие

Наш человек предпочитает греться водкой. Ирония в том, что пить её нужно холодной. Да и согревает она лишь в народных сказаниях. Куда приятней укутаться в теплый любимый плед, умоститься в удобном кресле, взять книжку и чашечку горячего глинтвейна. Но, как говорится, не глинтвейном единым. Предлагаем вам 7 согревающих алкогольных напитков, которые помогут повысить температуру озябшего тела и побороть первые признаки простуды.

Горячий яблочный сидр

2 л яблочного сидра

120 мл апельсинового сока

250 мл бурбона

2 ст. л. сахара

2 ч. л. бутонов гвоздики

4 палочки корицы

1 ч. л. мускатного ореха

Самое прекрасное в этом напитке то, что сидр для него можно приготовить самостоятельно. У нас для этого есть в закромах рецепт . Если сидр подогреть, добавить к нему немного бурбона и специй – получится великолепнейший напиток, ни чем не уступающий глинтвейну. Ингредиенты:Как приготовить:

Сидр, апельсиновый сок, сахар, гвоздику, корицу и молотый мускатный орех смешать в кастрюле. Подогревать на медленном огне 15 минут. Процедить через ситечко и добавить бурбон. Разлить по чашкам и украсить палочкой корицы или долькой апельсина. Вместо бурбона можно использовать недорогой бренди или виски.

Ромфастиан (Rumfustian)

12 куриных яиц

1 л эля или крепкого пива

0,5 л джина

0,7 л хереса

1 палочка корицы

1 тертый мускатный орех

12 ст. л. сахара с горкой

1 лимон

Старинный напиток, которым угощали только на самых «удачных» пиратских кораблях. Полное название – Бумбо Ромфастиан (Бумбо является отдельным напитком, ближайшим родственником грога). Ромфастиан состоит, в основном, из джина, эля и шерри (хереса), которые смешивают с сырыми яйцами и специями. В свое время этим напитком грелись английские спортсмены. Этот рецепт датируется 1862 годом. Ингредиенты:Как приготовить:

Отделить желтки и хорошо их взбить. Добавить их к литру эля и туда же влить пол литра джина. Бутылку хереса перелить в небольшую кастрюльку, добавить корицу, мускатный орех, цедру одного лимона и 10-12 столовых ложек сахара (можно заменит большими кусками тростникового в таком же количестве). Вино вскипятить и перелить к джину и пиву. Пить горячим.

Том и Джерри

2 больших куриных яйца

2,5 ст. л. сахара

250 мл + 1 ст. л. ямайского темного рома

1,5 ч. л. ванильного экстракта

щепотка молотого душистого перца

щепотка молотой корицы

щепотка молотой гвоздики

600-650 мл молока

1 ч. л. тертого мускатного ореха

Этот согревающий коктейль ни как не связан с одноименным мультфильмом. Его придумал в середине позапрошлого столетия писатель Пирс Иган в поддержку пьесы «Том и Джерри», поставленной по его книге «Жизнь в Лондоне». Но рецепт классического Тома и Джерри составил ни кто иной как «Профессор Джерри Томас – один из отцов миксологии. В 60-х годах этот напиток подавали в специальных керамических чашках с названием коктейля. Ингредиенты:Как приготовить:

Белки отделить от желтков. Желтки взбить с сахаром, 1 ст. л. ямайского темного рома, экстрактом ванили, душистым перцем, корицей и гвоздикой. Отдельно взбить в пену белки, после чего объединить их с желтками. Еще раз все хорошо перемешать. Положить 1,5 ст. л. получившейся массы в стакан с толстыми стенками, после чего постоянно помешивая влить 4 ст. л. рома и залить доверху молоком. Коктейль хорошо перемешать до образования пенки и посыпать сверху тертым мускатным орехом. С тем же пропорциями наполнить остальные бокалы.

Классика жанра - традиционный глинтвейн. Также не забудьте попробовать настоящий грог. Есть и другие альтернативы глинтвейну, глёг, к примеру. Его рецепт вы найдете здесь.

Том и Джери требует сноровки для приготовления, но труды того стоят. Некоторым людям не нравится сильно насыщенный вкус молока, поэтому они его на половину разбавляют кипятком.

Негус (Negus)

1 лимон

2 ст. л. сахара

1 бутылка портвейна

мускатный орех по вкусу

вода

Один из самых старейших согревающих напитков. Считается, что его изобрел полковник Фрэнсис Негус, большой эксперт в геральдике. Произошло это или в годы правления королевы Анны (1702-1714) или Георга I (1714-1727). В любом случае это произошло до 1732 года, так как именно в этом году полковник отошел в мир иной (надо сказать в преклонном возрасте). Ингредиенты:Как приготовить:

С лимона срезать цедру, стараясь как можно меньше задевать белую кожицу. Положите цедру в небольшую кастрюльку, добавьте сок лимона, сахар и бутылку портвейна. Подогревать на медленном огне постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавить 1 стакан кипятка (200-250 мл) и процедить в кувшин. Подавать горячим.

Вино для этого напитка не должно быть дорогим и выдержанным – молодое фруктовое будет в самый раз.

Зимний Джулеп (Winter Julep)

45 мл бурбона

25 мл сиропа из тростникового сахара

1 ч.л. мятного чая

горячая вода

У официального спонсора The Kentucky Derby – Мятного джулепа – есть версия и для холодов. Вместо льда следует добавить мятный чай. Ингредиенты:Как приготовить:

Сначала залейте в чашку или стакан с толстыми стенками горячую воду, подождите 5 минут и вылейте ее. Заварите мятный чай в 150 мл горячей воды в течение 4 минут. Процедите, добавьте к чаю бурбон и сахарный сироп. Перемешайте и можете пить. Чтобы сварить сахарный сироп, просто залейте тростниковый сахар один к одному кипятком, перемешайте и дайте ему остыть.

Бомбардино (Bombardino)

1 часть бренди

1 часть горячего яичного ликера

взбитые сливки

Очень популярный напиток в Северной Италии, особенно на горнолыжных курортах. Достаточно смешать бренди с горячим яичным ликером или гоголем-моголем. Яичный ликер можно приготовить самостоятельно по этому рецепту (самый популярный яичный ликер - Адвокат). Ингредиенты:Как приготовить:

В бокал айриш налить бренди и подогретый на плите яичный ликер. Перемешать и сверху украсить взбитыми сливками. Сливки можно посыпать шоколадом. Пить горячим, уткнувшись носов в сливки.

Японский жасминовые саке

100 мл саке

1 лимон (лайм)

2 кубика тростникового сахара

жасминовый чай

Если вы любите японскую кухню, в частности напитки, обязательно попробуйте этот замечательной согревающий коктейль. Готовится он на основе саке, жасминового чая и лимона. Ингредиенты:Как приготовить:

Кубики сахара потрите о лимон, чтобы они впитала эфирные масла цедры. Подогрейте саке, добавьте к нему сахар и хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился. Перелейте саке в кружку и долейте доверху свежезаваренным жасминовым чаем. При желании можно добавить пару долек лимона.

Это далеко не все напитки, которыми можно греться холодными осенними вечерами. Обязательно будем публиковать такие рецепты специально для вас. В благодарность расскажите о нас своим друзьям в социальных сетях. Спасибо!