Впервые этот коктейль приготовили в 1860 году. Автором рецепта стал бармен Гаспаре Кампари, который захотел поэкспериментировать с красным вермутом и кампари. Изначально у коктейля было другое название – Милан-Торина, так как ингредиенты, используемые для его приготовления, поставляли из одноименного города. Американо периодически употреблял Джеймс Бонд. Считая его отличным напитком для простого кафе. Приготовить коктейль Американо можно и дома, по времени это не займет больше 7 минут.

Компоненты для приготовления Американо:

Красный вермут – 50 мл;

Кампари – 50 мл;

Соовая вода – 50 мл;

Цедра апельсина – 5 г.;

Лед – 200 г.

Дополнительно:

Бокал рокс – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Нож для снятия цедры – 1шт.

Рецепт Американо

В бокал рокс добавьте лед доверху. Сверху налейте Кампари и красный вермут. Добавьте содовую воду и осторожно размешайте содержимое барной ложкой для смешивания ингредиентов. Сверху положите цедру апельсина для украшения.

Как пить Американо

Коктейль считается аперитивом, так как хорошо разжигает аппетит. Его травяной вкус с горчинкой не оставит равнодушным всех любителей крепких напитков. Американо медленно попивают небольшими глотками и иногда используют трубочку. Для закусывания можно использовать ягоды голубики или ежевики. Горький вкус иногда отталкивают женскую половину, которые предпочитают более легкие коктейли. Для получения мягкого вкуса можно уменьшить количество Кампари в два раза.

