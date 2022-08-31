Компоненты для приготовления Американо:
- Красный вермут – 50 мл;
- Кампари – 50 мл;
- Соовая вода – 50 мл;
- Цедра апельсина – 5 г.;
- Лед – 200 г.
Дополнительно:
- Бокал рокс – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Нож для снятия цедры – 1шт.
Рецепт Американо
- В бокал рокс добавьте лед доверху.
- Сверху налейте Кампари и красный вермут.
- Добавьте содовую воду и осторожно размешайте содержимое барной ложкой для смешивания ингредиентов.
- Сверху положите цедру апельсина для украшения.
Как пить АмериканоКоктейль считается аперитивом, так как хорошо разжигает аппетит. Его травяной вкус с горчинкой не оставит равнодушным всех любителей крепких напитков. Американо медленно попивают небольшими глотками и иногда используют трубочку. Для закусывания можно использовать ягоды голубики или ежевики. Горький вкус иногда отталкивают женскую половину, которые предпочитают более легкие коктейли. Для получения мягкого вкуса можно уменьшить количество Кампари в два раза.
