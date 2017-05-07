Сангрия (анг. sangría от исп. sangre) – освежающий винный напиток, характерный для Испании и Португалии, состоящий, как правило, из вина и нарезанных фруктов, часто с добавлением подсластителя, фруктовых соков, газированных напитков и крепкого алкоголя. Считается, что термин «сангрия» относится к 18-му веку и был взят от испанского слова sangre (кровь), со ссылкой на красный цвет напитка. Также есть теория, что слово произошло от санскрита, а именно от sakkari (подслащенное вино).

Когда и кто придумал сангрию точно не известно. Ещё римляне добавляли в воду вино, чтобы она не портилась (напомнило о гроге). Туда же добавлялись травы и специи, чтобы замаскировать вкус посредственного на то время напитка. Есть масса легенд о происхождении сангрии, начиная от крестьянской смекалки и заканчивая бравым итальянским солдатом Хелио Габалом, экспериментирующим с цитрусовым вином, а впоследствии сожжённым на костре инквизицией за свои эксперименты. Но легенды тем и хороши, что они хороши собой, но почти всегда далеки от истины. Вероятнее всего сангрия появилась в испанских колониях Южной Америки, а оттуда попала на соседний континент.

Всемирная популярность сангрии начинается где-то в Америке. В 1940-х сангрия, как охлажденный винный напиток, продвигали в массы в США латиноамериканские и испанские рестораны. В 1964 году в Нью-Йорке состоялась легендарная всемирная выставка (1964 New York World’s Fair), где в испанском павильоне гостей угощали настоящей сангрией рестораторы из Taberna Madrid. Именно на этой выставке и зародился культ освежающего напитка, который в итоге прошествовал по всему миру и покорил не один миллион сердец.

Анатомия ипанской сангрии

Современная сангрия – это винный пунш. Стандартов не существует. Классическая испанская сангрия – напиток, на самом деле, скучный. В большинстве своём это красное вино со льдом, слегка разбавленное лимонадом или газировкой. Благо, всё это не канонизировано и экспериментам нет конца. А вот свою идеальную сангрию вы можете собрать из следующих ингредиентов:

Красное вино (1-2 бутылки). Используется любое сухое красное вино, не самое дорогое, но такое, которое не привнесёт в напиток неприятные вкусовые оттенки. Часто для приготовления сангрии используют белое сухое вино, а также игристые вина. В Астурии вместо вина используют яблочный сидр. В современных американских барах не зазорно вино заменить на саке.

Фрукты и ягоды (250-500 мл по объему). Любые сезонные фрукты, очищенные и нарезанные дольками или кубиками. Чаще всего в ход идут: яблоки, персики или абрикосы, груши, бананы, арбузы, дыни, киви. Отдельное внимание уделяется цитрусовым – обычно используется только их сок и цедра, но не редко добавляются и нарезанные фрукты. Виноград и другие ароматные ягоды только приветствуются.

Подсластитель (до 50-60 мл). Можно использовать сахар (белый, коричневый) и мёд. Из сахара, чтобы он не оседал на дне кувшина с сангрией, лучше сварить простой сироп.

Пряности (на своё усмотрение). Испанцы зачастую используют только корицу, да и то не всегда. Не испанцы могут добавить в сангрию любую пряность по вкусу: мускатный орех, гвоздику, имбирь и т.д.

Соки (60-120 мл на 1 бутылку вина). Традиционно используется апельсиновый и/или лимонный, реже добавляют гранатовый сок.

Газированные напитки (120-400 мл на 1 бутылку вина). Для получения игристой, газированной сангрии после мацерации к вину добавляют лимонад, оранжад, газированную воду, имбирный эль и т.д. Также можно проводить эксперименты с холодным чаем собственного приготовления.

Вермуты и крепкий алкоголь (до 250 мл). Традиционно для укрепления сангрии используется смесь из виноградного бренди и апельсинового ликёра (Gran Marnier, Triple Sec, Cointreau или приготовленный самостоятельно напиток). В этой смеси лучше заменять только бренди (на светлый ром, джин, виски, водку и т.д.). Хорошо смотрится в этом коктейле красный вермут.

Гарнир (на своё усмотрение). Готовую сангрию можно украсить любым гарниром на своё усмотрение. Чаще это дольки цитрусовых и мята, но почему бы не проявить фантазию? Халапеньо колечками, пучок базилика, веточка розмарина…

Мы, в свою очередь, предлагаем вам такую интерпретацию классической сангрии…