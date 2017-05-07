Сангрия (анг. sangría от исп. sangre) – освежающий винный напиток, характерный для Испании и Португалии, состоящий, как правило, из вина и нарезанных фруктов, часто с добавлением подсластителя, фруктовых соков, газированных напитков и крепкого алкоголя. Считается, что термин «сангрия» относится к 18-му веку и был взят от испанского слова sangre (кровь), со ссылкой на красный цвет напитка. Также есть теория, что слово произошло от санскрита, а именно от sakkari (подслащенное вино).
Когда и кто придумал сангрию точно не известно. Ещё римляне добавляли в воду вино, чтобы она не портилась (напомнило о гроге). Туда же добавлялись травы и специи, чтобы замаскировать вкус посредственного на то время напитка. Есть масса легенд о происхождении сангрии, начиная от крестьянской смекалки и заканчивая бравым итальянским солдатом Хелио Габалом, экспериментирующим с цитрусовым вином, а впоследствии сожжённым на костре инквизицией за свои эксперименты. Но легенды тем и хороши, что они хороши собой, но почти всегда далеки от истины. Вероятнее всего сангрия появилась в испанских колониях Южной Америки, а оттуда попала на соседний континент.
Всемирная популярность сангрии начинается где-то в Америке. В 1940-х сангрия, как охлажденный винный напиток, продвигали в массы в США латиноамериканские и испанские рестораны. В 1964 году в Нью-Йорке состоялась легендарная всемирная выставка (1964 New York World’s Fair), где в испанском павильоне гостей угощали настоящей сангрией рестораторы из Taberna Madrid. Именно на этой выставке и зародился культ освежающего напитка, который в итоге прошествовал по всему миру и покорил не один миллион сердец.
Анатомия ипанской сангрииСовременная сангрия – это винный пунш. Стандартов не существует. Классическая испанская сангрия – напиток, на самом деле, скучный. В большинстве своём это красное вино со льдом, слегка разбавленное лимонадом или газировкой. Благо, всё это не канонизировано и экспериментам нет конца. А вот свою идеальную сангрию вы можете собрать из следующих ингредиентов:
Красное вино (1-2 бутылки). Используется любое сухое красное вино, не самое дорогое, но такое, которое не привнесёт в напиток неприятные вкусовые оттенки. Часто для приготовления сангрии используют белое сухое вино, а также игристые вина. В Астурии вместо вина используют яблочный сидр. В современных американских барах не зазорно вино заменить на саке.
Фрукты и ягоды (250-500 мл по объему). Любые сезонные фрукты, очищенные и нарезанные дольками или кубиками. Чаще всего в ход идут: яблоки, персики или абрикосы, груши, бананы, арбузы, дыни, киви. Отдельное внимание уделяется цитрусовым – обычно используется только их сок и цедра, но не редко добавляются и нарезанные фрукты. Виноград и другие ароматные ягоды только приветствуются.
Подсластитель (до 50-60 мл). Можно использовать сахар (белый, коричневый) и мёд. Из сахара, чтобы он не оседал на дне кувшина с сангрией, лучше сварить простой сироп.
Пряности (на своё усмотрение). Испанцы зачастую используют только корицу, да и то не всегда. Не испанцы могут добавить в сангрию любую пряность по вкусу: мускатный орех, гвоздику, имбирь и т.д.
Соки (60-120 мл на 1 бутылку вина). Традиционно используется апельсиновый и/или лимонный, реже добавляют гранатовый сок.
Газированные напитки (120-400 мл на 1 бутылку вина). Для получения игристой, газированной сангрии после мацерации к вину добавляют лимонад, оранжад, газированную воду, имбирный эль и т.д. Также можно проводить эксперименты с холодным чаем собственного приготовления.
Вермуты и крепкий алкоголь (до 250 мл). Традиционно для укрепления сангрии используется смесь из виноградного бренди и апельсинового ликёра (Gran Marnier, Triple Sec, Cointreau или приготовленный самостоятельно напиток). В этой смеси лучше заменять только бренди (на светлый ром, джин, виски, водку и т.д.). Хорошо смотрится в этом коктейле красный вермут.
Гарнир (на своё усмотрение). Готовую сангрию можно украсить любым гарниром на своё усмотрение. Чаще это дольки цитрусовых и мята, но почему бы не проявить фантазию? Халапеньо колечками, пучок базилика, веточка розмарина…
Мы, в свою очередь, предлагаем вам такую интерпретацию классической сангрии…
Классическая сангрия
Универсальный, всеобъемлющий рецепт сангрии из красного вина и не только.
- 1,5 бутылки молодого столового красного вина ((1125 мл))
- 2 крупных апельсина
- 1 спелый лимон
- 1 палочка корицы
- 3 ст. л. сахара белого или коричневого ((по желанию))
- 1 зелёное яблоко ((по желанию))
- 2 персика или абрикоса ((по желанию))
- безалкогольные напитки ((лимонад, оранжад или газировка, по желанию))
- Если вы решили использовать сахар, который сделает сангрию слаще и мягче, растворите его в 2-х столовых ложках воды на слабом огне, чтобы создать простой сироп. Не забудьте его охладить перед использованием.
- Апельсины хорошо промойте и перед тем, как выдавить из них сок, отрежьте на своё усмотрение несколько толстых кусочков кожуры. Выдавите сок из апельсинов.
- С лимоном поступите также, но снимите только желтую часть цедры. Выдавите сок из лимона.
- В большом кувшине или кастрюле смешайте вино, сваренный ранее сироп, апельсиновый и лимонный сок, кусочки апельсиновой и лимонной кожуры. Если вы делаете настоящую традиционную сангрию (так называемую «тихую сангрию»), добавьте в вино палочку корицы и оставьте его в покое на 2-3 часа для мацерации, что позволит вину впитать в себя аромат цитрусовых и палочки корицы. После этого можно перелить напиток в кувшин для подачи и добавить лёд.
- Если вы хотите получить более-менее современную сангрию, добавьте к вину нарезанное ломтиками яблоко и персики/абрикосы, а в довершении, после 2-3-часовой мацерации, можете плеснуть немного любого газированного напитка прямо перед подачей, чтобы ваша сангрия стала газированной. Кусочки фруктов можно предварительно помять деревянной ложкой или мадлером.
Во время мацерации вина его желательно оградить от кислорода, чтобы предотвратить окислительные процессы. Проще говоря, пока напиток будет настаиваться, не забудьте накрыть его чем-нибудь.
- используйте белое вино, чтобы получилась белая сангрия (исп. Clarea);
- используйте любые сезонные свежие фрукты и ягоды, чтобы получилась фруктовая сангрия – фрукты нарезать дольками и подавить деревянной ложкой или мадлером с сахарным сиропом;
- используйте вместо вина шампанское (в идеале испанское игристое вино Кава), чтобы получить разновидность игристой сангрии (исп. Sangría de Cava);
- используйте вместо вина сухой сидр, чтобы получить ещё одну разновидность игристой сангрии (исп. Sangría de Sidra – такой коктейль готовят в Астурии);
- добавьте в свою сангрию до 250 мл крепкого алкоголя по вкусу, чтобы получит более выразительный коктейль.
- 1 крупное красное яблоко
- 250 мл нарезанного кубиками ананаса (по объему)
- 2 крупных апельсина
- 2 ст. л. сахара
- 250 мл красного замороженного винограда (по объему)
- 125 мл бренди
- 125 мл апельсинового ликёра
- 180 мл ананасового сока
- 8 свежих веточек мяты
- 2 палочки корицы
- 1 звезда аниса (по желанию)
- 2 бутылки (1,5 л) охлажденного игристого вина
- сахар или сахарный сироп по вкусу
В большом кувшине или кастрюле смешать нарезанное дольками яблоко, нарезанные дольками апельсины и нарезанный кубиками ананас. Добавить 2 ст. л. сахара, слегка подавить деревянной ложкой и оставить на 10 минут, чтобы фрукты пустили сок. Добавить коньяк и апельсиновый ликер, ананасовый сок, мяту и пряности. Ещё раз всё слегка помять, особенно мяту. По возможности оставить полученную смесь в холодильнике на 1 час. Перед подачей на стол добавить охлажденное игристое вино (в идеале то самое испанское вино Кава), замороженный виноград и хорошо перемешать. Подсластить сахарным сиропом (или сахаром) по вкусу. Лёд можно сразу добавить в кувшин, куда будет перелита сангрия, или добавлять по нескольку кубиков в каждый бокал перед розливом.