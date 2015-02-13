“С Португалией меня связывала единственная ниточка, зато крепкая: портвейн.” (Александр Генис)

Коктейль с портвейном – кошмар португальца

Если задуматься об этимологии слова «портвейн», в голове сразу возникают образы грязного портового города: задымленный кабак, несвежие великовозрастные жрицы любви, лихие морские волки, прямо из горлышка хлещущие брагоподобное мутное безобразие.

Специальная наклейка Национального Института вин на бутылках “настоящего” портвейна

Такие ассоциации не случайны – в советской и постсоветской культуре портвейном чаще всего именуются печально известные «Три Топора», потреблявшиеся и как самостоятельный напиток, и как ингредиент для дешевых коктейлей.

«Нормальный» порт производится по сложнейшей многоуровневой технологии, исключительно в долине португальской реки Дору. Портвейн, как коньяк и шампанское – строго региональный продукт, изготавливаемый только по определенному рецепту, что подтверждается специальной наклейкой Национального Института вин на каждой «настоящей» бутылке.

Сорта портвейнов отличаются калейдоскопичным разнообразием. Они делятся на:

красные-белые-розовые-рубиновые-тёмно-желтые;

сладкие-сухие-полусухие-очень сухие, очень-очень сухие;

обычные и винтажные (сделанные из винограда особенно удачных урожаев);

созревающие в бочках и бутылках.

Общее у них – технология производства, при которой брожение сусла прерывается уже на 3-4 день путем внесения виноградного спирта, а в старые времена – бренди. Но это – только начало! Зимует будущий порт в дубовых бочках, с многократным переливанием и отделением осадка, после чего отправляется в погреба, где «взрослеет» несколько лет. Дальше начинается настоящее шаманство – ассамбляж, смешивание вин разных возрастов для создания определенных показателей свежести, «фруктовости», мягкости, деликатности, насыщенности и т.д. Но и после этого будущий элитный порт будет несколько лет дозревать в бочке или бутылках, в зависимости от категории и сорта.

Рецепты недорогих коктейлей с портвейном

”Бывает все на свете хорошо, идешь такой, на кураже – а это просто портвишок подействовал уже!” (с)

Конечно, с «королевским» Vintage Port можно сделать только один коктейль – « Идиот ». Но более простые ruby, tawny, колейта аж бегом смешиваются с другими ингредиентами и подаются в европейских барах. Для дешевых коктейлей же нам вполне подойдет стандартная «Массандра», «Магарач», инкермановский «Крымский» или «Севастополь», новосветовский «Порто» - напитки, имеющие мало общего с Португалией, но все же – доступные, крепкие и относительно качественные.

Порт прекрасно сочетается с цитрусовыми, самыми разными ликерами, соками, тоником, и, как ни странно – мятой. Это – отличный ингредиент для глинтвейнов. Кроме того, распространены необычные яичные и молочные коктейли на портвейне, с добавлением сливочных и кофейных ингредиентов, мороженого, горьких настоек и многого другого.

«Пурпурный закат», одна из моих любимых смесей. Не путать с одноименным коктейлем на джине и Гренадине! Вкус у него необычный и, можно сказать, изысканный, ингредиенты – доступные, действие – мягкое, но уверенное, как удар подушкой по голове.

Вам понадобится – 50 мл красного портвейна, 30 мл темного вермута (сойдет обычный маренговский «Rosso») и 10 мл Амаретто, все в шейкер. Подача произвольная. Если напиток покажется слишком сладким – можно добавить 40-50 грамм минералки.

«Детский». Дешевый коктейль, вкусный и совсем слабенький.

На чашку молока нужно 60 грамм портвейна и пару чайных ложек сахара. Все это взбивается в шейкере, подается сразу же, со щепоткой муската, в стакане Коллинз.

Коктейль с провокационным названием «******** Секс». Аналогия не случайна – он нравится не каждому и требует определенной подготовки, но искушенным доставляет истинное наслаждение!

Нужно: 30 грамм красненького, столько же Айриш Крима, сливок и яичного ликера (напр. «Адвокат»), 60 мл. водки, ложка сахара, колотый лёд. Винный бокал наполовину заполняется льдом, остальные ингредиенты встряхиваются в шейкере и процеживаются в емкость.

”Одна из мелких неприятностей парижской жизни состоит в том, что вам в любое время суток могут предложить стаканчик скверного портвейна. С этим нужно мириться.” (Уильям Моэм)

Chocolatte Porto

«Chocolatte Porto», делается с шоколадным мороженым, чем темнее шоколад – тем лучше.

Маленькая ложка десерта кладется на дно посуды, сверху лучше добавить несколько капель шоколадного ликера, но можно обойтись без него. Поверх наливается 45 мл красного порта, украшается все это дело коктейльной вишенкой. Употребляется и как лонг, и как шот.

«Black Cup». Простой и вкусный коктейль с портвейном, одной клубничкой, лимонным соком и сахарным сиропом.

Клубника разминается мадлером, к ней добавляется по 15 мл (3 чайные ложки) сиропа и лимонного сока, 60 мл портвейна, толченый лед. Все процеживается в бокал Коллинз, подается с кубиками льда и содовой.

Бишоп

«Бишоп», он же – «Печеный епископ». Интересный глинт на красном портвейне с апельсином и специями.

Апельсин протыкается бутончиками гвоздики и 15 минут печется в разогретой духовке. Порт и апельсиновый сок в соотношении 1:2 греются на небольшом огне с палочкой корицы, в процессе в смесь добавляется сам «епископ» - апельсин. Готово, когда над кастрюлькой начнет подыматься пар.

Флип с портвейном. Поначалу не верится, что порт может сочетаться с куриными яйцами. Однако – может, и еще как!

Проще всего взять целое яйцо, 50 мл любого портвишка, ложку сахара и смешать все в шейкере, присыпав молотым или тертым мускатом. Есть варианты. Например, добавить к смеси 20 граммов коньяка, а от яйца взять только желток – для любителей пойла покрепче. А «для сугреву» нет ничего лучше Хот-порт флипа! Для него нужно – 15 мл кофе, 30 – коньяка, 90 – порта, немного сливок. Яйцо взбивается со сливками, выливается в хорошо нагретую чашку, туда же добавляются остальные ингредиенты. Коктейль не только согревает, но и бодрит, в отличие от глинтвейна!

«Дыня». Отличается не только необычным вкусом, но и оригинальной подачей! В качестве бокала применяется средняя дынька, со срезанной верхушкой и вынутой мякотью с семенами.

Внутрь вливается 150 мл. красного порта, 100 мл. шампанского и столько же – минералки, 15-20 мл капель анисовки. «Дыня» настаивается час-два и подается с разливной ложкой.

Треш для избранных: самые «убойные» коктейли бомж-класса!

Говорил ему! А он: кактель, кактель… Хиппи лохматый! (из к/ф «Осенний Марафон»)

В кармане остались жалкие гроши? Единственное, что остается – как следует надраться? Тогда бегом за парой баттлов «777» или его аналогов! А чтобы эту адскую смесь можно было влить в себя и некоторое время удержать внутри – используйте один из этих рецептов. Почти всеми этими «эликсирами» я злоупотреблял в юности, знаю не только методику их изготовления, но и действие, последствия, а благоухание и послевкусие до сих пор иногда возвращается в ночных кошмарах!

«Портотоник». Белый порт пополам со «Швепсом», на худой конец – «Спрайтом», «7UP» или «Лимон Лайт». По возможности добавить мяты и дольку лимона. «Портотоник» у нас считался изысканным напитком для самых капризных дам.

«Портвебурато». Представляю себе реакцию португальского сомелье, увидевшего процесс приготовления «Porto- Pinocchio» и ощутившего его дивный аромат! Рецепт прост – одна часть «Трех Топоров» и 2 части «Буратино», «Дюшеса», «Лимонада».

«Утро Боярского». Кола пополам с портвяком, с добавлением сока одного лимона на двушку коктейля. Выпил – и радуйся «красавице Икуку»! Как вариант, можно вместо лимона добавить пакетик растворимого кофе – это уже будет дешевый коктейль «Эйфория».

« Твою мать !», то есть «Каналья!». Автор этого рецепта дал такое название своему коктейлю из-за его очевидной, но никем ранее не открытой, простоты и гениальности. Берется батл белого портвейна, литр лимонада, в смесь выжимается лимон. Цедра натирается в чашку, к ней добавляется пакетик молотого муската, все заливается кипятком и стоит 10 минут. После этого ингредиенты смешиваются и отстаиваются около получаса, чтобы выпал осадок. Все, можно начинать встречу на высшем уровне!

«Секундочку!». Это уже – мой рецепт. Берете пивной бокал, до половины заливаете любым портвейном, а сверху добавляете светлое пиво. Или темное. В общем, без разницы, лишь бы холодное. Оригинальность этого коктейля с портвейном состоит в методе дегустации, требующем определенных навыков. Сначала нужно громко произнести «Секундочку!», после чего залпом опорожнить все 0.5 литра смеси. Когда достигнете дна – к вам придет долгожданный эффект. Рецептура этого единственного в мире 0.5-литрового шота позволяет влить в себя даже самую заскорузлую бормотуху.

И напоследок. Венедикт Ерофеев говаривал, что любое вино в смеси с любой водкой в любой пропорции дадут вам коктейль «Поцелуй». Соответственно, перцовка в сочетании с красным шмурдяком 1:2 – это «Огненный поцелуй» или «Поцелуй Дьявола».

Внимание! Не пытайтесь повторить рецепты из этого списка дома! «Ромовый Дневник» ценит каждого читателя, а данные напитки будут отравой для всех, кто не приучен к ним с детства! Пейте и читайте только хорошее!