За окном весна набирает обороты. Настроение улучшается с каждым миллиметром таящего снега. Захотелось написать о чем-то очень лёгком и свежем, о чем-то, что вызывает ощущения лета. Вспомнилось просекко, Италия, регион Венето, где готовят это потрясающее игристое. Вспомнился Апероль Шприц, коктейль, который покоряет летнюю Европу последнее десятилетие. А ведь он до боли простой…

Растущая популярность коктейля Апероль Шприц в последние годы обусловлена работой талантливых рекламщиков. Встречи с друзьями после работы или учёбы с участием этого освежающего аперитива в итальянском регионе Венето стало традицией давно. Позже эта практика распространилась по всей Италии из-за агрессивных рекламных компаний Campari Group, ориентированных, прежде всего, на молодежь. В период мирового кризиса, когда посещать рестораны подрастающему поколению стало не по карману, Апероль Шприц под дешевые закуски в барах стал достойной тому альтернативой.

Spritzer, spritz и Гамбурги

Само слово «spritz» является общим термином, связанным с Австро-Венгрией позапрошлого столетия, где существовала традиция добавлять «всплеск» (нем. spritz) воды в вина северной Италии. Тогда Венеция была под властью Австрии. Поговаривают, что крепкие вина, которые готовили на итальянских землях, были слишком смелыми для рафинированного нёба Габсбургов, поэтому для их смягчения использовали несколько капель воды.

Своё нынешнее определение «спритцеры» (англоязычное произношение) обрели в начале 20-го столетия: коктейль на основе вина с добавлением содовой, а на севере Италии – с изрядной долей горького ликера (из категории биттеров). Ликеров таких в пределах «сапога» производят в большом ассортименте (Aperol, Campari, Cynar и т.д.), каждый из них привносит в коктейль уникальные ароматические и вкусовые оттенки. Рецепт, ингредиенты, пропорции, форма бокала и гарниры в spritzer-ах меняются от бара к бару и от города к городу Италии, но одно остаётся неизменным по всей стране: при заказе коктейля Spritz пьющий всегда должен указать предпочитаемый ликер.

Апероль Шприц (Aperol Spritz)

Апероль (Aperol) – это оранжево-красный аперитив, изобретенный братьями Барбьери в Падуе в 1919 году, традиционное дополнение к коктейлям Spritz. С низким содержанием алкоголя (всего 11%), приятным цитрусовым ароматом и яркой горечью, он является легким и освежающим аперитивом, который обязан своим вкусом и ароматом сладким и горьким апельсинам, ревеню, горечавке, плодам хинного дерева и травам со склонов близ Пьемонта.

Полный рецепт Апероля держится в строжайшей тайне и остается неизменным (компания Campari Group, после приобретения Апероля в 2003 году, поклялась хранить верность оригинальному рецепту).

По данным Campari Group только в регионе Венето ежедневно выпивается более 300 000 коктейлей на основе аперитива Апероль. Угадайте, сколько из этих коктейлей является «спритцами»?

Несмотря на раннее изобретение, Апероль начал набирать популярность лишь в 50-е годы, когда маркетологи Barbieri Fratelli решили, что для коммуникации с потребителем нужен яркий символ в виде освежающего коктейля, коим и стал Апероль Шприц. Позже их стратегию продолжили новые владельцы, Campari Group. Маркетологи сочли, что идеальный Апероль Шприц – это смесь 3-х частей игристого вина просекко (всё-таки региональный продукт), 2-х частей Апероля и 1-й части содовой. Пропорции «3-2-1» породила рекламная компания начала нулевых, но они прижились как классические.

Классический Апероль Шприц 3 части сухого просекко (Brut)

2 части Апероля

1 часть содовой (газированной воды) В высокий бокал (коллинз, тамблер, бокал для белого вина) положить несколько крупных кубиков льда, добавить Апероль, долить игристым вином и плеснуть немного содовой. Украсить долькой апельсина. Перед употреблением обязательно перемешать трубочкой или свиззл-стиком.

Тонкости, ингредиенты, пропорции, вариации

Лёд: используйте большие кубики, необходимые для неспешного разбавления напитка, а перед приготовлением коктейля обязательно охлаждайте просекко и бокалы.

Просекко: подойдёт любой сухое игристое вино (просекко стало классикой лишь потому, что является региональным продуктом, а Cinzano Prosecco, указанное в рецепте на бутылке Апероля, просто принадлежит Campari Group), но вино должно быть максимально сухим. Впрочем, именно проссекко, в своей уникальности, подходит для этого коктейля как нельзя лучше.

Вода: в классике содовая, она же сельтерская, можно использовать обычную газированную воду, часто в ход идёт тоник.

Бокал: здесь принципиальной разницы нет, это может быть высокий стакан, а может быть обычный рокс. Важнее подавать коктейль с трубочкой или свиззл-стиком, чтобы перед употреблением коктейля его можно было перемешать, иначе сначала вы опробуете все прелести игристого с водой и лишь потом горького Апероля.

Aperol Spritz – это, безусловно, летний коктейль. Он освежает, утоляет жажду, поднимает настроение. Главная роль тут отведена именно Аперолю с его выразительным цитрусовым вкусом и яркой горечью. Просекко «подсушивает» коктейль, наделяет его той самой свежестью, а также раскрывает некоторые вкусовые (преимущественно травяные) оттенки аперитива, которые сложно распробовать в чистом виде. Готовить Апероль Шприц очень просто, но для достижения наилучшего результата рекомендуем учесть следующие факторы:

Пропорции «3-2-1» хороши, но не являются категоричными. Однозначно можно уменьшить количество воды до того самого «всплеска», а количество Апероля наоборот увеличить. Если решитесь отведать Spritz с другим ликёром, делайте смело 1:1:1. Вообще, вариаций у этого коктейля, как было указано выше, огромное количество и у каждого бармена своё видение Шприца с Аперолем. Классическая пропорция популярна в Падуе, а вот в Венеции вам, скорее всего, подадут Шприц на основе обычного сухого белого вина вместо просекко, а к дольке апельсина присоединится солёная оливка.

В 2011 году Campari Group запустило в продажу готовую к употреблению версию Aperol Spritz, которая содержит всего 8% алкоголя.

В английских барах в Апероль Шприц могут добавить немного джина (половина от объема Апероля) – тоже интересно. Паша (почитаемый имбайбер Scomorokh) в своём материале об этом коктейле также предложил приготовить Aperol Flip, который, если заменить в нём сухое шампанское на просекко, уж очень сильно напоминает Апероль Шприц, правда с элементом сауэра. Считаю, что он станет отличным смешанным напитком для переходного периода весна-лето.