Ингредиенты для приготовления коктейля Апероль шприц
- 100 мл аперитива;
- 100 мл Просекко;
- 20 мл содовой воды;
- 60 г льда в кубиках.
Нужные штучки:
- винный бокал;
- ложка для приготовления коктейлей;
- джиггер;
- трубочки.
Рецепт коктейля Апероль шприц:
- Охладить все компоненты.
- В бокал для вина отправить весь лед.
- Наполнить бокал Просекко и Аперолем.
- Добавить содовую.
- Все аккуратно размешать ложечкой.
- Украсить апельсином и подавать.
Как питьАпероль шприц идеально подходит для летних жарких вечеринок. Напиток легко утоляет жажду. Крепость от 9 до 12 градусов. Для снижения количества алкоголя, рекомендуется выбирать более легкое шампанское или игристое вино. У Просекко крепость от 8 до 13%. Коктейль можно подавать как аперитив перед приемом пищи. Также допускается закуска. Лучше всего подойдет рыба, в особенности красных сортов. Часто к Апероль шприц подают рыбные брускетты.
