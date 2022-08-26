Этот коктейль уже не один год держится на пике популярности в Европейских странах. Его пьют в теплых компаниях и на шумных вечеринках. А история его появления насчитывает более 100 лет. Об авторстве по сей день спорят Австрия и Италия. Есть версия, что еще в первую мировую войну, солдаты Австро-Венгерской армии разбавляли Просекко и добавляли Апероль.

Ингредиенты для приготовления коктейля Апероль шприц

100 мл аперитива;

100 мл Просекко;

20 мл содовой воды;

60 г льда в кубиках.

Нужные штучки:

винный бокал;

ложка для приготовления коктейлей;

джиггер;

трубочки.

Рецепт коктейля Апероль шприц:

Охладить все компоненты. В бокал для вина отправить весь лед. Наполнить бокал Просекко и Аперолем. Добавить содовую. Все аккуратно размешать ложечкой. Украсить апельсином и подавать.

Газированную воду надо выбирать без какого-либо вкуса, ни в коем случае нельзя использовать столовую, лечебную, с солями. Нельзя нарушать порядок добавления напитков, вначале Просекко, только потом биттер и в самом конце содовая вода.

Нередко вместо Просекко используют другие сухие игристые вина, шампанское. В Германии вместо содовой часто используют Schweppes, а апельсин заменяют грейпфрутом.

Существует также упрощенный вариант Апероль с апельсиновым соком. В состав входит только биттер, апельсиновый сок и лед.

Как пить

Апероль шприц идеально подходит для летних жарких вечеринок. Напиток легко утоляет жажду. Крепость от 9 до 12 градусов. Для снижения количества алкоголя, рекомендуется выбирать более легкое шампанское или игристое вино. У Просекко крепость от 8 до 13%.

Коктейль можно подавать как аперитив перед приемом пищи. Также допускается закуска. Лучше всего подойдет рыба, в особенности красных сортов. Часто к Апероль шприц подают рыбные брускетты.

