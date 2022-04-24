Апероль Шприц занимает высокие позиции в ежегодных рейтингах коктейлей. Кстати, он уже давно стал залогом успеха в социальных сетях — достаточно одного фото с этим освежающим коктейлем, как на блогера начинают сыпаться многочисленные лайки. Прямо воплощение dolce vita для вдохновленной подписоты. Чтобы узнать, как появился этот модный напиток, а также научиться правильно его готовить и подавать — читайте нашу экспертную статью.
Что это за коктейльШприц — это популярный слабоалкогольный напиток, основными ингредиентами которого являются игристое и белое вино, аперитив Aperol и газированная вода. Шприц официально зарегистрирован международной ассоциацией барменов.
Известная история возникновения указывает на изобретение напитка военными из Австрии в середине XIX века, когда Венеция являлась частью Австрийской империи. В классическом варианте, конечно, не было никакого шприца — только газированная вода и вино.
Что означает название спритц spritzСлово spritz в названии слабоалкогольного коктейля произошло от немецкого существительного spritzen, которое дословно можно перевести как «всплеск» или «брызги».
Если говорить о немецко-австрийской транскрипции, коктейль читается как «шприц», однако в итальянском языке он называется «спритц». Правильным произношением считаются оба варианта.
В какой посуде подаютСтрогих правил подачи шприца нет, однако определенные тонкости все же существуют. Рекомендуется использовать широкие и объемные сосуды для мартини, вина или рокс, которые дополнительно охлаждаются с помощью нескольких кубиков льда.
КрепостьКрепость Апероля составляет в районе 11-12%. Чтобы снизить или повысить градус, необходимо менять пропорции сухого вина и шприца к газированной воде. На территории США и Германии можно купить Aperol, крепостью в 15%.
Состав продукта и пропорцииВ состав оригинального Апероля входит до 30 компонентов. Для изготовления шприца производителем используются ревень, горечавка, апельсины и плоды хинного дерева. Состав аперитива не менялся на протяжении 100 лет. Соотношение компонентов находится в секрете. Производитель совершенно не торопится раскрыть эту информацию.
Вариации коктейляБлагодаря высокой популярности Апероля, нам известно просто огромное разнообразие коктейлей на его основе. Наиболее известные официальные вариации шприца:
- Bittersweet Symphony - с добавлением джина.
- Say Anything - арбуз и пряная текила.
- Bird of Paradise - ананасовый сок, ром и лайм.
- Aperol-Kombucha Cocktail - мескаль с лимоном или имбирем, джин, текила.
- Wild Heart Sour - содовая на основе лимона, напиток «Ангостура».
Энергетическая ценность на 100 г продуктаЭнергетическая ценность шприца — 125 кКал на каждые 100 г продукта. С точки зрения питательной ценности, в составе Апероля содержатся 25 г углеводов и 0,1 г белков. Жиры отсутствуют.
Необходимые ингредиенты на 1 порциюПри приготовлении шприца важно учитывать пропорции ингредиентов. Состав классического коктейля:
- оригинальный шприц;
- сухое игристое вино;
- газированная вода;
- апельсин.
Ингредиенты добавляются в определенной последовательности. Для охлаждения шприца может использоваться лед в кубиках.
Чем заменить Апероль в коктейлеНесмотря на неизменность слабоалкогольного шприца, не все могут позволить себе оригинальный итальянский ликер. Применение вермутов и биттеров, аналогичных Аперолю, позволяет приблизиться к неповторимому вкусу.
В качестве замены шприца нередко используется горький ликер Campari, любой джин, французский алкогольный напиток Lillet, вермут или сладкая слабоалкогольная основа Кордиал.
Черный шприц с КампариКампари считается горьким аперитивом с ярким насыщенным ароматом и рубиновым оттенком. Для его приготовления используются специи, травы, спирт и сахарный сироп. Он позволяет добиться интересного послевкусия с преобладанием нот апельсина и пряностей.
Для приготовления черного шприца с Campari вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 60 мл шампанского Prosecco;
- 20 мл обычной газировки;
- 40 мл ликера Campari;
- 1 апельсин небольшого размера.
Для предварительного охлаждения посуды положите в бокал или небольшой стакан 3-4 шт. льда в кубиках. Далее поочередно заливайте игристое вино и Campari, после чего добавьте газированную воду. Напиток аккуратно перемешайте с помощью обычной ложки.
Подается с долькой апельсина. Отлично сочетается с зелеными оливками, колбасными изделиями и многими видами сыров.
Rosolio Spritz с бергамотовым ликером и вермутомАперитив на основе итальянского бергамотового ликера и вермута отличается хорошо сбалансированным вкусом с пряными нотами и яблочным послевкусием. Чтобы приготовить Rosolio Spritz, необходимо взять:
- 30 мл бергамотового ликера Italicus Rosolio;
- 3,5 мл натурального сока лайма;
- 100 мл «Просекко»;
- 15 мл крепкого вермута;
- 50 мл газированной воды;
- 1-2 листа свежего лайма.
Добавьте ингредиенты в шейкер и тщательно взболтайте. Подавать лучше в бокале с небольшим количеством льда. Коктейль можно красиво украсить с помощью листа базилика или кожицы лайма.
Мартини Fiero с джин тоникомПопулярным напитком бренда Martini является Fiero — вермут с ярко выраженным послевкусием и относительно низким процентным содержанием алкоголя. На полках магазинов можно найти специальный набор, состоящий из самого вермута и тоника торговой марки Schweppes. Этот коктейль очень напоминает Апероль, однако, обойдется значительно дешевле.
Для приготовления коктейля возьмите:
- 100 мл вермута Fiero;
- 100 мл тоника Schweppes;
- 30 мл джина;
- 2 дольки апельсина.
Положите несколько кубиков льда в бокал для красного вина. Затем налейте вермут Fiero и тоник в равных пропорциях. Тщательно перемешайте и влейте джин. Подавайте с двумя дольками апельсина.
Lillet Vive с ЛиллеЕще один коктейль, который похож на Апероль - Lillet Vive с Лилле. Считается истинно дамским коктейлем, отличительной особенностью которого является красивая подача и ярко выраженный вкус. Чтобы приготовить напиток, вам потребуется:
- 90 мл тоника Schweppes;
- 40 мл лилле Lilet Blanc;
- 2-3 листика свежей мяты;
Смешайте вышеописанные ингредиенты в равных количествах. Помимо оригинального тоника «Швепс», можете использовать любой другой аналогичный. Подается с несколькими кубиками замороженного льда, листьями мяты и нарезанной клубникой. В барах в него нередко добавляют огурец.
Spring Splash с джином на основе цитрусовыхИспользование цитрусового джина позволяет лучше раскрыть вкус гибискуса и кордиала. Этот аналог шприца отличается ярким цветом и терпким послевкусием. Отлично подходит для летней поры года.
Для приготовления Spring Splash следует подготовить:
- 40 мл цитрусового джина;
- 15 мл настоя гибискуса и кордиала из розы;
- 4 слайса свежего огурца;
- 30 мл лимонного шербета;
- 100 мл Prosecco.
Смешайте в шейкере вышеописанные ингредиенты в указанном соотношении. До переливания жидкости на дно стакана положите слайсы огурца и 3-4 куска льда. Рекомендуется использовать глубокий бокал для белого вина.
Lavender Spritz с джином на синем чаеИспользование тайского синего чая позволяет добиться красивого внешнего вида коктейля. Он отличается некоторым количеством полезных микроэлементов и минералов.
Перед тем, как приготовить коктейль, позаботьтесь о следующих ингредиентах:
- 40 мл джина, выдержанного на синем чае;
- 20 мл лавандового сиропа;
- 130 мл шампанского;
- 30 мл обычной газировки.
Первое, что необходимо сделать — это налить в стакан сироп, шампанское и джин в вышеуказанных пропорциях. Далее добавляется газированная вода и несколько кубиков льда. После этого компоненты аккуратно смешиваются с помощью ложки для коктейлей.
Diver Spritz с белым виномАналог шприца, приготовленный на белом вине, отличается достаточно нежным послевкусием и характерными ароматическими свойствами. Подобный напиток подается в широких фужерах.
Для его приготовления вам понадобится:
- 140 мл белого сухого вина;
- 120 мл газировки;
- 10 мл ликера от Blue Curacao.
Аккуратно налейте белое сухое вино в фужер, после чего добавьте 120 мл любой газированной воды. Далее коктейль осторожно перемешайте. Чтобы освежить и охладить напиток, добавьте несколько кубиков льда. Для лучшего раскрытия вкуса, используйте замороженный апельсиновый сок.
Israel Spritz с кордиаломОтличительной особенностью Israel Spritz является ярко выраженный сладкий вкус, из-за чего этот напиток пользуется популярностью у девушек. Чтобы приготовить интересный вариант спритца, вам нужно:
- 25 мл гранатового и лимонного кордиала;
- 50 мл персикового ликера;
- 110 мл итальянского вина Prosecco.
Сначала положите в глубокий бокал несколько кубиков льда. После этого смешайте вышеперечисленные ингредиенты в шейкере и аккуратно перелейте в фужер. Чтобы оригинально украсить напиток, добавьте тонкую трубочку и добавьте небольшое количество сладкой ваты сверху.
Рецепты приготовления Апероль шприца в домашних условияхАпероль шприц является популярным коктейлем, который можно быстро и легко приготовить в домашних условиях. Вы можете экспериментировать с нижеописанными рецептами, что позволит подобрать вариант, по вкусу и крепости, подходящий именно вам.
Главное при приготовлении шприца — это внимательно следовать пошаговым инструкциям. Ингредиенты должны использоваться в таком же количестве. Их предварительно рекомендуется охладить.
Смешивать все указанное необходимо строго по порядку. В противном случае от классического шприца у вас мало что останется. Не менее важным советом является использование соломинки или специальной барной ложки для размешивания Апероля.
Классический Aperol ClassicПеред тем как рассматривать другие разновидности Апероля, необходимо ознакомиться с рецептом классического варианта. Чтобы создать истинно венецианский шприц, подготовьте следующие ингредиенты:
- 60 мл сухого игристого вина Prosecco;
- 40 мл оригинального шприца;
- 20 мл обычной газировки;
- 1-2 дольки апельсина.
Вместо фирменного шампанского вы можете использовать любое сухое игристое вино. Главное, чтобы шприц отличался нейтральным вкусом. В качестве газированной воды можно взять Sprite или Fanta — в зависимости от ваших предпочтений.
Классический шприц делается просто, шейкер - не требуется:
- Кубиками льда заполните доверху широкий бокал.
- Добавьте вышеописанные ингредиенты в указанном соотношении.
- Аккуратно перемешайте шприц, используя барную ложку или соломинку.
Завершающий шаг — это украшение Апероля. Для этого используйте дольки апельсина и несколько листочков мяты. Чтобы шприц не выветрился, подавайте его свежим.
Безалкогольный с сиропомБезалкогольный Апероль с сиропом — это лучший вариант для тех, кто не употребляет спиртное. Вы можете приготовить хороший коктейль, вкус которого мало чем отличается от оригинального шприца.
Сначала подготовьте ингредиенты:
- 30 мл сиропной основы Aperitivo Italiano;
- 30 мл свежего апельсинового фреша;
- 70 мл газированной воды.
Смешайте вышеуказанные ингредиенты с помощью шейкера или, воспользовавшись соломинкой. Безалкогольный напиток отлично сочетается со свежим ананасом.
С водкойАпероль с водкой — это крепкая разновидность шприца, пользующаяся популярностью у мужчин. Приготовление отличается простотой и не требует значительных усилий.
Чтобы приготовить Апероль vodka, вам нужны:
- 25 мл оригинального шприца;
- 15 мл любой качественной водки;
- 20 мл шампанского;
- 15 мл газировки.
Сначала охладите винный бокал в холодильнике и добавьте на дно несколько кубиков льда. Далее налейте водку и Апероль, после чего — аккуратными движениями размешайте. Добавьте газировку и украсьте долькой лайма или лимона.
Апероль сауэрОсобенностью разновидности «Апероль сауэер» является легкий и утонченный вкус. Подготовьте ингредиенты:
- 65 мл оригинального битера «Апероль»;
- 20 грамм сахарного сиропа;
- 25 грамм лимонного сока;
- 1 куриный белок.
Все, что вам нужно сделать — это перемешать составные части в шейкере. Подавать Апероль следует в заранее охлажденном бокале с добавлением несколькими кубиками льда.
Бумажный самолетикНапиток «Бумажный самолетик» получил свое название благодаря незабываемому, буквально возвышающему в облака вкусу. Чтобы насладиться приятным и легким шприцем, используйте:
- 35 мл виски «Бурбон»;
- 25 мл ликерной настойки Amaro Quintessentia;
- 40 мл оригинального Aperol;
- выжатый сок из 1 лимона.
Сначала охладите стакан в холодильнике и положите на его дно 2-4 шт. льда. С помощью шейкера взболтайте ингредиенты и перелейте в бокал. По традиции, украсьте Апероль небольшим бумажным самолетом.
Апероль с тоникомШприц с тоником считается одной из наиболее популярных вариаций Апероля. Отличается интересным послевкусием и невысоким содержанием алкоголя. Чтобы приготовить такой коктейль, возьмите:
- 25 мл шприца;
- 50 мл тоника;
- 1 дольку апельсина.
Сначала в бокал влейте 25 мл шприца, после чего добавьте указанный объем тоника. Полученную смесь аккуратно перемешайте. Украсьте Апероль долькой апельсина.
Апероль БеттиЧтобы прочувствовать большое разнообразие вкусовых нот, воспользуйтесь оригинальным рецептом «Апероль Betty». Для приготовления вам потребуется:
- 25 мл апельсинового фреша;
- 10 мл грейпфрутового сока;
- 35 мл Апероля;
- 45 мл шампанского Cinzano Pro-Spritz.
Коктейль «Дескансо»Коктейль «Дескансо» — это лучший вариант для настоящих ценителей виски. Этот шприц отличается отменным вкусом и ароматом. Чтобы насладиться напитком, подготовьте:
- 55 мл любого качественного виски;
- 35 мл Апероля;
- 25 мл сахарного сиропа;
- 4-5 листков свежей мяты;
- 1 лайм.
Порежьте зелень и лайм на небольшие кусочки, переложите их в шейкер, залейте Апероль. Добавьте сироп и виски. Тщательно взболтайте и процедите полученную жидкость.
Апероль Флип FlipАпероль Флип Flip — это популярная разновидность коктейля, отличающаяся более сложным исполнением. Заранее приготовьте:
- 35 мл аперитива Aperol;
- 20 мл лимонного сока;
- 20 мл сахарного сиропа;
- 1 куриный белок;
- 50 мл шампанского «Просекко».
Лимонный фреш, яичный белок, сироп и аперитив поместите в кухонный миксер и тщательно размешайте. Полученное содержимое вместе с заранее охлажденным шампанским налейте в бокал.
Украсьте фужер с помощью небольшой дольки лимона, добавьте соломинку.
Тихий АперольОсновное отличие тихого Апероля от классического шприца — это замена игристого вина на сухое. Чтобы правильно приготовить его, необходимо ознакомиться с тем, сколько и каких ингредиентов нам требуется:
- 65 мл белого сухого вина;
- 35 мл классического Aperol;
- 25 мл газированной воды;
- 2-3 шт. клубники.
Для начала взбейте шейкером аперитив и белое сухое вино. К образовавшейся жидкости постепенно добавляйте газированную воду, активно размешивая напиток. В качестве украшения используйте свежую клубнику.
Апероль с апельсиновым сокомАпероль с апельсиновым соком (orange juice) — это напиток с легким послевкусием и минимальным количеством ингредиентов. Для его создания вам потребуется:
- 45 мл Апероля;
- 60 мл свежевыжатого апельсинового сока;
- 4 кубика льда.
На дно предварительно охлажденного бокала пожите лед и залейте Аперолем. Далее аккуратно добавьте в стакан апельсиновый сок. Перед подачей хорошо размешайте напиток, украсьте долькой апельсина и мяты.
Aperol royal«Королевская» разновидность шприца отличается пористой и воздушной структурой, что связано с большей долей шампанского по отношению к аперитиву — 75 мл игристого вина на 25 мл Aperol.
Апероль с джином по-английскиАнглийский вид Апероля с добавлением джина отлично подходит для ценителей алкогольных напитков средней крепости. Для его приготовления необходимо взять следующие продукты:
- 20 мл качественного джина;
- 20 мл газированной воды;
- 30 мл шприца;
- 4-5 шт. кубиков льда;
- 40 мл игристого белого вина;
- цедра апельсина.
Залейте все, кроме шампанского в шейкер и тщательно взболтайте. После этого вылейте в подготовленный и охлажденный стакан, добавьте лед, добавьте игристое и украсьте напиток апельсиновой цедрой.
Апероль по-немецкиЗа счет особенностей экспорта в Австрию и Германию, шприц по-немецки отличается более высоким содержанием алкоголя. Для приготовления этой разновидности Апероля возьмите:
- 30 мл шприца;
- 60 мл игристого вина;
- 30 мл тоника;
- 1 долька грейпфрута.
Предварительно охладите стакан в морозилке на 15-20 мин. Влейте в сосуд указанное количество шприца и добавьте игристое вино. Следующим шагом долейте тоник и тщательно перемешайте содержимое при помощи соломинки. Добавьте несколько кубиков льда и украсьте Апероль грейпфрутом.
С кислинкой
Для его приготовления возьмите:
- 45 мл Апероля;
- 30 мл лимонного сока;
- 25 мл сахарного сиропа;
- 3-4 кубика льда
- 1 куриное яйцо.
Используя шейкер, взбейте сахарный сироп и куриное яйцо в вышеуказанных пропорциях. Одновременно с этим постепенно добавляйте в смесь лимонный сок. Предварительно охладите бокал и положите на его дно несколько кубиков льда. Залейте в сосуд жидкость из шейкера и спиртное. Добавьте в коктейль трубочку и украсьте листьями мяты.
С грейпфрутомЛегкая горчинка, придающая напитку особую пикантность — это то, что характеризует Апероль на основе грейпфрута. Приготовление не отличается сложностью. Для этого вам понадобятся:
- 45 мл Апероля;
- 90 мл свежего грейпфрутового фреша (grapefruit fresh);
- 3-4 кубика льда.
Как и многие другие виды Апероль подается в охлажденном стакане. Для удобства используйте трубочки. Украсить напиток можно долькой грейпфрута.
С вискиЦенители крепких напитков могут приготовить шприц с виски. За счет мяты и лимона этот коктейль отличается интересным ароматом и постепенно раскрывающимся вкусом. Для приготовления Апероля с виски нужно:
- 20 мл шприца:
- 60 мл виски;
- 10 мл сиропа:
- 1 свежий лимон;
- 5 листком мяты.
Положите в шейкер предварительно размятые листья мяты и кусочки апельсина. Добавьте шприц, виски, сахарный сироп и несколько кубиков льда. Тщательно взболтайте и процедите напиток. Апероль подавайте в бокале для Martini.
Видео приготовленияЧтобы лучше разобраться с тем, как правильно готовить популярный коктейль, необходимо воспользоваться видео-инструкцией. Как показывает практика, пользователю часто недостаточно подробного описания и качественных фото — процесс лучше наблюдать воочию.
Все, что вам нужно делать при просмотре видео о том, как сделать напиток — это внимательно следовать указанным инструкциям на экране и следить за действиями бармена. Это позволит избежать большинства ошибок, с которыми сталкиваются новички. Профессиональный мастер также расскажет интересные секреты и посвятит вас в искусство создания коктейлей.
Как правильно подавать и с чем питьОптимальной температурой является диапазон от 10 до 13⁰С. Края бокала принято предварительно украшать небольшими дольками цитрусовых, которые только будут усиливать вкус. Итальянская подача предполагает оформление стакана с помощью листьев мяты и небольших оливок.
Отличительной особенностью коктейля является обязательная подача трубочки. Пить его следует не торопясь. Следите за тем, чтобы лед не успел полностью растаять. В противном случае образовавшаяся вода разбавит Апероль.
Какие закуски подойдут
Сомелье и профессиональные бармены рекомендуют следующие закуски:
- Канапе. Можете накалывать на шпажку практически все низкокалорийные продукты. Часто в качестве закуски используются небольшие помидоры черри, голубые сыры и листья базилика. Чтобы усилить вкус ингредиентов, можете добавить немного уксуса на бальзамической основе.
- Брускетты. Пожарьте или запеките небольшие кусочки хлеба в духовке. На обжаренный тост выложите немного сливочного сыра. Дополните брускетты любимыми продуктами: помидорами, лососем, клубникой или листьями мяты. С хлебом отлично сочетается мед, орехи и абрикосовый джем.
- Шарики из сыра. Смешайте между собой любимые специи, твердый и сливочный сыр. Из полученного вещества сделайте небольшие шарики. Оставьте их на час в холодильнике, после чего — обваляйте в раздробленных орехах или зелени. Для удобства можете добавить в каждый шарик соленую соломку.
- Фаршированные грибы. Лучше использовать очищенные и слегка отваренные шампиньоны. Внутрь грибов положите небольшое количество жареного лука, овощей и перепелиных яиц. На протяжении 10-15 минут запекайте в духовке.
- Гриссини. Популярную итальянскую закуску можно подавать в качестве отдельного ингредиента или сочетать с другими блюдами. К хлебу рекомендуется добавить небольшие слайсы лосося или ветчины.
При подаче Aperol в неразбавленном виде, в качестве основной закуски рекомендуется подать дольку апельсина. Цитрусовые позволяют лучше раскрыть вкус напитка.