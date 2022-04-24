Апероль Шприц занимает высокие позиции в ежегодных рейтингах коктейлей. Кстати, он уже давно стал залогом успеха в социальных сетях — достаточно одного фото с этим освежающим коктейлем, как на блогера начинают сыпаться многочисленные лайки. Прямо воплощение dolce vita для вдохновленной подписоты. Чтобы узнать, как появился этот модный напиток, а также научиться правильно его готовить и подавать — читайте нашу экспертную статью.

Что это за коктейль

Шприц — это популярный слабоалкогольный напиток, основными ингредиентами которого являются игристое и белое вино, аперитив Aperol и газированная вода. Шприц официально зарегистрирован международной ассоциацией барменов.

Известная история возникновения указывает на изобретение напитка военными из Австрии в середине XIX века, когда Венеция являлась частью Австрийской империи. В классическом варианте, конечно, не было никакого шприца — только газированная вода и вино.

Что означает название спритц spritz

Слово spritz в названии слабоалкогольного коктейля произошло от немецкого существительного spritzen, которое дословно можно перевести как «всплеск» или «брызги».

Если говорить о немецко-австрийской транскрипции, коктейль читается как «шприц», однако в итальянском языке он называется «спритц». Правильным произношением считаются оба варианта.

В какой посуде подают

Строгих правил подачи шприца нет, однако определенные тонкости все же существуют. Рекомендуется использовать широкие и объемные сосуды для мартини, вина или рокс, которые дополнительно охлаждаются с помощью нескольких кубиков льда.

Стакан для красного вина позволит лучше насладиться вкусом напитка. Чтобы коктейль выглядел эффектнее, а также для оценки аромата, следует использовать классические бокалы для белых вин.

Крепость

Состав продукта и пропорции

Крепость Апероля составляет в районе 11-12%. Чтобы снизить или повысить градус, необходимо менять пропорции сухого вина и шприца к газированной воде. На территории США и Германии можно купить Aperol, крепостью в 15%.В состав оригинального Апероля входит до 30 компонентов. Для изготовления шприца производителем используются ревень, горечавка, апельсины и плоды хинного дерева. Состав аперитива не менялся на протяжении 100 лет. Соотношение компонентов находится в секрете. Производитель совершенно не торопится раскрыть эту информацию.

Вариации коктейля

Bittersweet Symphony - с добавлением джина.

Say Anything - арбуз и пряная текила.

Bird of Paradise - ананасовый сок, ром и лайм.

Aperol-Kombucha Cocktail - мескаль с лимоном или имбирем, джин, текила.

Wild Heart Sour - содовая на основе лимона, напиток «Ангостура».

Благодаря высокой популярности Апероля, нам известно просто огромное разнообразие коктейлей на его основе. Наиболее известные официальные вариации шприца:

Шприц, который также в народе называется апрелем — это алкогольный напиток, который отлично сочетается с текилой, оригинальным бурбоном и практически любым джином.

Энергетическая ценность на 100 г продукта

Необходимые ингредиенты на 1 порцию

оригинальный шприц;

сухое игристое вино;

газированная вода;

апельсин.

Энергетическая ценность шприца — 125 кКал на каждые 100 г продукта. С точки зрения питательной ценности, в составе Апероля содержатся 25 г углеводов и 0,1 г белков. Жиры отсутствуют.При приготовлении шприца важно учитывать пропорции ингредиентов. Состав классического коктейля:

Ингредиенты добавляются в определенной последовательности. Для охлаждения шприца может использоваться лед в кубиках.

Чем заменить Апероль в коктейле

Несмотря на неизменность слабоалкогольного шприца, не все могут позволить себе оригинальный итальянский ликер. Применение вермутов и биттеров, аналогичных Аперолю, позволяет приблизиться к неповторимому вкусу.

В качестве замены шприца нередко используется горький ликер Campari, любой джин, французский алкогольный напиток Lillet, вермут или сладкая слабоалкогольная основа Кордиал.

Черный шприц с Кампари

Кампари считается горьким аперитивом с ярким насыщенным ароматом и рубиновым оттенком. Для его приготовления используются специи, травы, спирт и сахарный сироп. Он позволяет добиться интересного послевкусия с преобладанием нот апельсина и пряностей.

Для приготовления черного шприца с Campari вам понадобятся следующие ингредиенты:

60 мл шампанского Prosecco;

20 мл обычной газировки;

40 мл ликера Campari;

1 апельсин небольшого размера.

Для предварительного охлаждения посуды положите в бокал или небольшой стакан 3-4 шт. льда в кубиках. Далее поочередно заливайте игристое вино и Campari, после чего добавьте газированную воду. Напиток аккуратно перемешайте с помощью обычной ложки.

Подается с долькой апельсина. Отлично сочетается с зелеными оливками, колбасными изделиями и многими видами сыров.

Rosolio Spritz с бергамотовым ликером и вермутом

30 мл бергамотового ликера Italicus Rosolio;

3,5 мл натурального сока лайма;

100 мл «Просекко»;

15 мл крепкого вермута;

50 мл газированной воды;

1-2 листа свежего лайма.

Аперитив на основе итальянского бергамотового ликера и вермута отличается хорошо сбалансированным вкусом с пряными нотами и яблочным послевкусием. Чтобы приготовить Rosolio Spritz, необходимо взять:

Добавьте ингредиенты в шейкер и тщательно взболтайте. Подавать лучше в бокале с небольшим количеством льда. Коктейль можно красиво украсить с помощью листа базилика или кожицы лайма.

Мартини Fiero с джин тоником

Популярным напитком бренда Martini является Fiero — вермут с ярко выраженным послевкусием и относительно низким процентным содержанием алкоголя. На полках магазинов можно найти специальный набор, состоящий из самого вермута и тоника торговой марки Schweppes. Этот коктейль очень напоминает Апероль, однако, обойдется значительно дешевле.

Для приготовления коктейля возьмите:

100 мл вермута Fiero;

100 мл тоника Schweppes;

30 мл джина;

2 дольки апельсина.

Положите несколько кубиков льда в бокал для красного вина. Затем налейте вермут Fiero и тоник в равных пропорциях. Тщательно перемешайте и влейте джин. Подавайте с двумя дольками апельсина.

Lillet Vive с Лилле

90 мл тоника Schweppes;

40 мл лилле Lilet Blanc;

2-3 листика свежей мяты;

Еще один коктейль, который похож на Апероль - Lillet Vive с Лилле. Считается истинно дамским коктейлем, отличительной особенностью которого является красивая подача и ярко выраженный вкус. Чтобы приготовить напиток, вам потребуется:

Смешайте вышеописанные ингредиенты в равных количествах. Помимо оригинального тоника «Швепс», можете использовать любой другой аналогичный. Подается с несколькими кубиками замороженного льда, листьями мяты и нарезанной клубникой. В барах в него нередко добавляют огурец.

Spring Splash с джином на основе цитрусовых

Использование цитрусового джина позволяет лучше раскрыть вкус гибискуса и кордиала. Этот аналог шприца отличается ярким цветом и терпким послевкусием. Отлично подходит для летней поры года.

Для приготовления Spring Splash следует подготовить:

40 мл цитрусового джина;

15 мл настоя гибискуса и кордиала из розы;

4 слайса свежего огурца;

30 мл лимонного шербета;

100 мл Prosecco.

Смешайте в шейкере вышеописанные ингредиенты в указанном соотношении. До переливания жидкости на дно стакана положите слайсы огурца и 3-4 куска льда. Рекомендуется использовать глубокий бокал для белого вина.

Lavender Spritz с джином на синем чае

Использование тайского синего чая позволяет добиться красивого внешнего вида коктейля. Он отличается некоторым количеством полезных микроэлементов и минералов.

Перед тем, как приготовить коктейль, позаботьтесь о следующих ингредиентах:

40 мл джина, выдержанного на синем чае;

20 мл лавандового сиропа;

130 мл шампанского;

30 мл обычной газировки.

Первое, что необходимо сделать — это налить в стакан сироп, шампанское и джин в вышеуказанных пропорциях. Далее добавляется газированная вода и несколько кубиков льда. После этого компоненты аккуратно смешиваются с помощью ложки для коктейлей.

Diver Spritz с белым вином

Аналог шприца, приготовленный на белом вине, отличается достаточно нежным послевкусием и характерными ароматическими свойствами. Подобный напиток подается в широких фужерах.

Для его приготовления вам понадобится:

140 мл белого сухого вина;

120 мл газировки;

10 мл ликера от Blue Curacao.

Аккуратно налейте белое сухое вино в фужер, после чего добавьте 120 мл любой газированной воды. Далее коктейль осторожно перемешайте. Чтобы освежить и охладить напиток, добавьте несколько кубиков льда. Для лучшего раскрытия вкуса, используйте замороженный апельсиновый сок.

Israel Spritz с кордиалом

25 мл гранатового и лимонного кордиала;

50 мл персикового ликера;

110 мл итальянского вина Prosecco.

Отличительной особенностью Israel Spritz является ярко выраженный сладкий вкус, из-за чего этот напиток пользуется популярностью у девушек. Чтобы приготовить интересный вариант спритца, вам нужно:

Сначала положите в глубокий бокал несколько кубиков льда. После этого смешайте вышеперечисленные ингредиенты в шейкере и аккуратно перелейте в фужер. Чтобы оригинально украсить напиток, добавьте тонкую трубочку и добавьте небольшое количество сладкой ваты сверху.

Рецепты приготовления Апероль шприца в домашних условиях

Апероль шприц является популярным коктейлем, который можно быстро и легко приготовить в домашних условиях. Вы можете экспериментировать с нижеописанными рецептами, что позволит подобрать вариант, по вкусу и крепости, подходящий именно вам.

Главное при приготовлении шприца — это внимательно следовать пошаговым инструкциям. Ингредиенты должны использоваться в таком же количестве. Их предварительно рекомендуется охладить.

Смешивать все указанное необходимо строго по порядку. В противном случае от классического шприца у вас мало что останется. Не менее важным советом является использование соломинки или специальной барной ложки для размешивания Апероля.

https://youtu.be/WqVbSX9Ofz4

Классический Aperol Classic

60 мл сухого игристого вина Prosecco;

40 мл оригинального шприца;

20 мл обычной газировки;

1-2 дольки апельсина.

Перед тем как рассматривать другие разновидности Апероля, необходимо ознакомиться с рецептом классического варианта. Чтобы создать истинно венецианский шприц, подготовьте следующие ингредиенты:

Вместо фирменного шампанского вы можете использовать любое сухое игристое вино. Главное, чтобы шприц отличался нейтральным вкусом. В качестве газированной воды можно взять Sprite или Fanta — в зависимости от ваших предпочтений.

Классический шприц делается просто, шейкер - не требуется:

Кубиками льда заполните доверху широкий бокал. Добавьте вышеописанные ингредиенты в указанном соотношении. Аккуратно перемешайте шприц, используя барную ложку или соломинку.

Завершающий шаг — это украшение Апероля. Для этого используйте дольки апельсина и несколько листочков мяты. Чтобы шприц не выветрился, подавайте его свежим.

Безалкогольный с сиропом

Безалкогольный Апероль с сиропом — это лучший вариант для тех, кто не употребляет спиртное. Вы можете приготовить хороший коктейль, вкус которого мало чем отличается от оригинального шприца.

Сначала подготовьте ингредиенты:

30 мл сиропной основы Aperitivo Italiano;

30 мл свежего апельсинового фреша;

70 мл газированной воды.

Смешайте вышеуказанные ингредиенты с помощью шейкера или, воспользовавшись соломинкой. Безалкогольный напиток отлично сочетается со свежим ананасом.

С водкой

Апероль с водкой — это крепкая разновидность шприца, пользующаяся популярностью у мужчин. Приготовление отличается простотой и не требует значительных усилий.

Чтобы приготовить Апероль vodka, вам нужны:

25 мл оригинального шприца;

15 мл любой качественной водки;

20 мл шампанского;

15 мл газировки.

Сначала охладите винный бокал в холодильнике и добавьте на дно несколько кубиков льда. Далее налейте водку и Апероль, после чего — аккуратными движениями размешайте. Добавьте газировку и украсьте долькой лайма или лимона.

Апероль сауэр

65 мл оригинального битера «Апероль»;

20 грамм сахарного сиропа;

25 грамм лимонного сока;

1 куриный белок.

Особенностью разновидности «Апероль сауэер» является легкий и утонченный вкус. Подготовьте ингредиенты:

Все, что вам нужно сделать — это перемешать составные части в шейкере. Подавать Апероль следует в заранее охлажденном бокале с добавлением несколькими кубиками льда.

Бумажный самолетик

35 мл виски «Бурбон»;

25 мл ликерной настойки Amaro Quintessentia;

40 мл оригинального Aperol;

выжатый сок из 1 лимона.

Напиток «Бумажный самолетик» получил свое название благодаря незабываемому, буквально возвышающему в облака вкусу. Чтобы насладиться приятным и легким шприцем, используйте:

Сначала охладите стакан в холодильнике и положите на его дно 2-4 шт. льда. С помощью шейкера взболтайте ингредиенты и перелейте в бокал. По традиции, украсьте Апероль небольшим бумажным самолетом.

Апероль с тоником

25 мл шприца;

50 мл тоника;

1 дольку апельсина.

Шприц с тоником считается одной из наиболее популярных вариаций Апероля. Отличается интересным послевкусием и невысоким содержанием алкоголя. Чтобы приготовить такой коктейль, возьмите:

Сначала в бокал влейте 25 мл шприца, после чего добавьте указанный объем тоника. Полученную смесь аккуратно перемешайте. Украсьте Апероль долькой апельсина.

Апероль Бетти

25 мл апельсинового фреша;

10 мл грейпфрутового сока;

35 мл Апероля;

45 мл шампанского Cinzano Pro-Spritz.

Чтобы прочувствовать большое разнообразие вкусовых нот, воспользуйтесь оригинальным рецептом «Апероль Betty». Для приготовления вам потребуется:

Наполните шейкер апельсиновым фрешем, грейпфрутовым соком и Аперолем, после чего — тщательно взболтайте. Получившуюся субстанцию вылейте в заранее охлажденный бокал. Добавьте шампанское.

Коктейль «Дескансо»

55 мл любого качественного виски;

35 мл Апероля;

25 мл сахарного сиропа;

4-5 листков свежей мяты;

1 лайм.

Коктейль «Дескансо» — это лучший вариант для настоящих ценителей виски. Этот шприц отличается отменным вкусом и ароматом. Чтобы насладиться напитком, подготовьте:

Порежьте зелень и лайм на небольшие кусочки, переложите их в шейкер, залейте Апероль. Добавьте сироп и виски. Тщательно взболтайте и процедите полученную жидкость.

Апероль Флип Flip

35 мл аперитива Aperol;

20 мл лимонного сока;

20 мл сахарного сиропа;

1 куриный белок;

50 мл шампанского «Просекко».

Апероль Флип Flip — это популярная разновидность коктейля, отличающаяся более сложным исполнением. Заранее приготовьте:

Лимонный фреш, яичный белок, сироп и аперитив поместите в кухонный миксер и тщательно размешайте. Полученное содержимое вместе с заранее охлажденным шампанским налейте в бокал.

Украсьте фужер с помощью небольшой дольки лимона, добавьте соломинку.

Тихий Апероль

65 мл белого сухого вина;

35 мл классического Aperol;

25 мл газированной воды;

2-3 шт. клубники.

Основное отличие тихого Апероля от классического шприца — это замена игристого вина на сухое. Чтобы правильно приготовить его, необходимо ознакомиться с тем, сколько и каких ингредиентов нам требуется:

Для начала взбейте шейкером аперитив и белое сухое вино. К образовавшейся жидкости постепенно добавляйте газированную воду, активно размешивая напиток. В качестве украшения используйте свежую клубнику.

Апероль с апельсиновым соком

45 мл Апероля;

60 мл свежевыжатого апельсинового сока;

4 кубика льда.

Апероль с апельсиновым соком (orange juice) — это напиток с легким послевкусием и минимальным количеством ингредиентов. Для его создания вам потребуется:

На дно предварительно охлажденного бокала пожите лед и залейте Аперолем. Далее аккуратно добавьте в стакан апельсиновый сок. Перед подачей хорошо размешайте напиток, украсьте долькой апельсина и мяты.

Aperol royal

«Королевская» разновидность шприца отличается пористой и воздушной структурой, что связано с большей долей шампанского по отношению к аперитиву — 75 мл игристого вина на 25 мл Aperol.

Коктейль характеризуется простотой в приготовлении. Одновременно влейте вино и Апероль в заранее охлажденный стакан. Добавьте 1-2 дольки апельсина и подавайте гостям.

Апероль с джином по-английски

20 мл качественного джина;

20 мл газированной воды;

30 мл шприца;

4-5 шт. кубиков льда;

40 мл игристого белого вина;

цедра апельсина.

Английский вид Апероля с добавлением джина отлично подходит для ценителей алкогольных напитков средней крепости. Для его приготовления необходимо взять следующие продукты:

Залейте все, кроме шампанского в шейкер и тщательно взболтайте. После этого вылейте в подготовленный и охлажденный стакан, добавьте лед, добавьте игристое и украсьте напиток апельсиновой цедрой.

Апероль по-немецки

30 мл шприца;

60 мл игристого вина;

30 мл тоника;

1 долька грейпфрута.

За счет особенностей экспорта в Австрию и Германию, шприц по-немецки отличается более высоким содержанием алкоголя. Для приготовления этой разновидности Апероля возьмите:

Предварительно охладите стакан в морозилке на 15-20 мин. Влейте в сосуд указанное количество шприца и добавьте игристое вино. Следующим шагом долейте тоник и тщательно перемешайте содержимое при помощи соломинки. Добавьте несколько кубиков льда и украсьте Апероль грейпфрутом.

С кислинкой

Шприц с кислинкой — это лучшая разновидность коктейля, способная быстро утолить жажду. Напиток отличается многообразием вкусовых оттенков и характерным послевкусием.

Для его приготовления возьмите:

45 мл Апероля;

30 мл лимонного сока;

25 мл сахарного сиропа;

3-4 кубика льда

1 куриное яйцо.

Используя шейкер, взбейте сахарный сироп и куриное яйцо в вышеуказанных пропорциях. Одновременно с этим постепенно добавляйте в смесь лимонный сок. Предварительно охладите бокал и положите на его дно несколько кубиков льда. Залейте в сосуд жидкость из шейкера и спиртное. Добавьте в коктейль трубочку и украсьте листьями мяты.

С грейпфрутом

45 мл Апероля;

90 мл свежего грейпфрутового фреша (grapefruit fresh);

3-4 кубика льда.

Легкая горчинка, придающая напитку особую пикантность — это то, что характеризует Апероль на основе грейпфрута. Приготовление не отличается сложностью. Для этого вам понадобятся:

Как и многие другие виды Апероль подается в охлажденном стакане. Для удобства используйте трубочки. Украсить напиток можно долькой грейпфрута.

С виски

20 мл шприца:

60 мл виски;

10 мл сиропа:

1 свежий лимон;

5 листком мяты.

Ценители крепких напитков могут приготовить шприц с виски. За счет мяты и лимона этот коктейль отличается интересным ароматом и постепенно раскрывающимся вкусом. Для приготовления Апероля с виски нужно:

Положите в шейкер предварительно размятые листья мяты и кусочки апельсина. Добавьте шприц, виски, сахарный сироп и несколько кубиков льда. Тщательно взболтайте и процедите напиток. Апероль подавайте в бокале для Martini.

Видео приготовления

Чтобы лучше разобраться с тем, как правильно готовить популярный коктейль, необходимо воспользоваться видео-инструкцией. Как показывает практика, пользователю часто недостаточно подробного описания и качественных фото — процесс лучше наблюдать воочию.

Все, что вам нужно делать при просмотре видео о том, как сделать напиток — это внимательно следовать указанным инструкциям на экране и следить за действиями бармена. Это позволит избежать большинства ошибок, с которыми сталкиваются новички. Профессиональный мастер также расскажет интересные секреты и посвятит вас в искусство создания коктейлей.

https://youtu.be/trO76bIIR2Q

Как правильно подавать и с чем пить

Оптимальной температурой является диапазон от 10 до 13⁰С. Края бокала принято предварительно украшать небольшими дольками цитрусовых, которые только будут усиливать вкус. Итальянская подача предполагает оформление стакана с помощью листьев мяты и небольших оливок.

Отличительной особенностью коктейля является обязательная подача трубочки. Пить его следует не торопясь. Следите за тем, чтобы лед не успел полностью растаять. В противном случае образовавшаяся вода разбавит Апероль.

Какие закуски подойдут

Коктейль плохо сочетается с рыбными или мясными блюдами и кондитерскими изделиями. Высококалорийная пища в значительной степени убивает тонкие вкусовые характеристики.

Сомелье и профессиональные бармены рекомендуют следующие закуски:

Канапе. Можете накалывать на шпажку практически все низкокалорийные продукты. Часто в качестве закуски используются небольшие помидоры черри, голубые сыры и листья базилика. Чтобы усилить вкус ингредиентов, можете добавить немного уксуса на бальзамической основе. Брускетты. Пожарьте или запеките небольшие кусочки хлеба в духовке. На обжаренный тост выложите немного сливочного сыра. Дополните брускетты любимыми продуктами: помидорами, лососем, клубникой или листьями мяты. С хлебом отлично сочетается мед, орехи и абрикосовый джем. Шарики из сыра. Смешайте между собой любимые специи, твердый и сливочный сыр. Из полученного вещества сделайте небольшие шарики. Оставьте их на час в холодильнике, после чего — обваляйте в раздробленных орехах или зелени. Для удобства можете добавить в каждый шарик соленую соломку. Фаршированные грибы. Лучше использовать очищенные и слегка отваренные шампиньоны. Внутрь грибов положите небольшое количество жареного лука, овощей и перепелиных яиц. На протяжении 10-15 минут запекайте в духовке. Гриссини. Популярную итальянскую закуску можно подавать в качестве отдельного ингредиента или сочетать с другими блюдами. К хлебу рекомендуется добавить небольшие слайсы лосося или ветчины.

При подаче Aperol в неразбавленном виде, в качестве основной закуски рекомендуется подать дольку апельсина. Цитрусовые позволяют лучше раскрыть вкус напитка.

Заключение

За счет несложной техники и изысканного вкуса, Aperol Spritz ежегодно продолжает оставаться в топе в рейтинге коктейлей. Поделись этой статьей со своими друзьями, и у тебя в ленте появится фото шикарного ультрамодного коктейля в стиле «пафосно и гламурно». Пусть все думают, что ты пьешь такое каждый день. А может, и впрямь пропустить по бокальчику?